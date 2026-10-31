Кремъл отхвърля общо примирие, приема мир по свои условия

Кремъл продължава да отхвърля предложенията за общо прекратяване на огъня по фронтовата линия и настоява за мирно уреждане, което да отговаря на руските военни цели. Това пише Институтът за изследване на войната (ISW) в оценката си за развитието на войната в Украйна.
На 29 октомври говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия не желае временно примирие, а ще приеме единствено мирно споразумение.„Русия не желае временно примирие, а ще приеме единствено мирно уреждане на конфликта“,
е позицията, представена от Песков.
Москва отхвърля подобен формат, откакто украинският президент Володимир Зеленски предложи прекратяване на огъня през март 2025 г. На 11 март същата година Украйна и Съединените щати постигнаха договореност за незабавно 30-дневно примирие по цялата фронтова линия. Два дни по-късно руският президент Владимир Путин отхвърли предложението.
Локално примирие край Олешки
На този фон на 30 октомври официална украинска делегация пристигна в окупирания град Олешки в Херсонска област. Пътуването е извършено през Гомел в Беларус и Анапа в Русия, а целта е да бъде подпомогнато хуманитарното прекратяване на огъня в района.
Украинският омбудсман Дмитро Лубинец заяви, че двете страни спазват локалното примирие вече 80 часа. То е в сила от сутринта на 27 октомври. Лубинец и руският омбудсман Яна Лантратова съобщиха, че маршрутите в Олешки са напълно разминирани, което позволява на хуманитарни конвои да влязат в града.
В следобедните часове на 30 октомври е започнало и транспортирането на цивилни граждани, които желаят да се евакуират към територии, контролирани от Украйна. Данните за спазването на примирието и за разминирането са представени от двамата омбудсмани.
„Новая газета“ спира работа
В оценката си ISW свързва отказа от общо примирие и с по-широката политика на Кремъл за контрол върху информационното пространство. Независимата руска медия „Новая газета“ обяви, че ще прекрати дейността си от 9 ноември след поредица от действия на руските власти.
От редакцията заявиха, че властите и специалните служби са принудили екипа да спре работа, като по думите им на практика са „убили“ изданието. През последните години „Новая газета“ е била лишена от възможност да получава дарения, печатната ѝ машина е била конфискувана, а изданието, редактори и журналисти са били обявени за чуждестранни агенти. Последвали са обиски в редакцията и в дома на главния редактор, както и принудително напускане на офиса в Москва.
Според ISW след началото на пълномащабната война, а особено след метежа на „Вагнер“ през юни 2023 г., Кремъл е засилил цензурата в интернет и медиите.
Източници: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Правилно
08:24 31.10.2026
2 Истината е ,че
Коментиран от #7, #11, #30, #33, #36, #66, #75
08:26 31.10.2026
3 Гней Помпей
Коментиран от #4
08:27 31.10.2026
4 Значи Украйна
До коментар #3 от "Гней Помпей":ще прецени кога ще свърши войната .
Коментиран от #6, #8, #15, #16, #28, #50
08:28 31.10.2026
5 Баце
08:29 31.10.2026
6 Спокойно...
До коментар #4 от "Значи Украйна":Това не е върха на глупостите, които може да кажеш! Можеш повече!
08:30 31.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Брендо
До коментар #4 от "Значи Украйна":Фентанилът е много, много опасен.
08:31 31.10.2026
9 трол КОРПОРЕЙШЪН
08:32 31.10.2026
10 Макс
Коментиран от #22, #39, #95, #103
08:32 31.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Историята е затова
Агонията на фашисткия агресор ще бъде дълга и мъчителнз .
Коментиран от #20, #23, #54
08:32 31.10.2026
13 Само питам
Коментиран от #34
08:32 31.10.2026
14 Герги
Коментиран от #45
08:33 31.10.2026
15 трол КОРПОРЕЙШЪН
До коментар #4 от "Значи Украйна":МА НЯМАТ КАРТИ
Коментиран от #62
08:33 31.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Факти
Коментиран от #37
08:35 31.10.2026
18 Симпатизант
Коментиран от #99, #108
08:36 31.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Хи хи
До коментар #12 от "Историята е затова":Така наречения свободен свят е затънал в дългове !! НЕ МОЖЕ да си свободен, щом дължиш толкоз пари !!! Свободен бил ,ХА ХА ХА !!!
08:37 31.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ха Ха
До коментар #12 от "Историята е затова":Защо сравняваш Хитлер с Путин и руснаците. По-близко до него са европейските атланто-фашисти - все дружки от Западната Европа, която вече подпали 2 световни войни. И 3-тата пак опттам ще дойде
08:39 31.10.2026
24 Републиканец
08:39 31.10.2026
25 Логично
5 години безсилие да превземе 20% от Донбас .😁
Коментиран от #55, #61
08:39 31.10.2026
26 късо име
Коментиран от #32
08:40 31.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Запознат
До коментар #4 от "Значи Украйна":Че защо тогава зеления реве за примирие
Коментиран от #57
08:40 31.10.2026
29 Свобода на словото
80 години се въоръжават че някой ще ги напада,а те нападат съседните държави
Коментиран от #35, #102
08:41 31.10.2026
30 На български език се пише:
До коментар #2 от "Истината е ,че":"БункернияТ диктатор ...".
Вие имате проблеми с основите на елементарната българска граматика, а се мъчите да правите някакви псевдоанализи.
Коментиран от #41
08:41 31.10.2026
31 късо име
До коментар #19 от "1488":Как е Владивосток? Превзехте ли го?
Чей Крим, чей Курск, Мариупол, Бахмут??
08:41 31.10.2026
32 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #26 от "късо име":Вече стигнаха Владивосток и напредват към Анкоридж.
08:41 31.10.2026
33 Питащ
До коментар #2 от "Истината е ,че":Е добре де щом чакате капитулация на "Раша" за какво ви е примирие - или това не си го мислил.
Коментиран от #38
08:42 31.10.2026
34 Само отговарям
До коментар #13 от "Само питам":Агресорът Русия напуска Украйна и мира е налице .
Коментиран от #43, #46
08:43 31.10.2026
35 Справка с ИИ
До коментар #29 от "Свобода на словото":На настоящата среща на външните министри от Г-20 в Атланта няма официално приета обща декларация на организацията, която да нарича Русия „агресор“.
Напротив, тъй като решенията на Г-20 изискват консенсус, финалните съвместни комюникета традиционно избягват подобни директни квалификации заради блокирането им от самата Русия и нейните партньори.
Коментиран от #56
08:43 31.10.2026
36 Шопо
До коментар #2 от "Истината е ,че":Украинците свършиха, няма кой да ходи на фронта.
ЕК да приеме всеобща мобилизация в ЕС.
Коментиран от #101
08:44 31.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Зевзек
До коментар #10 от "Макс":"атомни електроцентрали от типа Ленин/ Чернобил/"
Що бе ти искаш от типа на Фукошима ли или от типа на "три майл айлънд" - те гърмят по демократично ли?
08:45 31.10.2026
40 Мишел
08:45 31.10.2026
41 Пише се когато е
До коментар #30 от "На български език се пише:":първа дума в изречението , това е продължение от името .Понял ?
Коментиран от #49, #63
08:45 31.10.2026
42 Пантагрюел
Резултатът- война !
Ако искате ( наистина ) примирие - сключете мирен договор и примирието ще го имате като бонус.
08:47 31.10.2026
43 Само питам
До коментар #34 от "Само отговарям":Може ли да има мир без членовете на украинските нацистки отряди , които репресираха у избиваха цивилни рускоезични , жени и деца след преврата в Киев , да бъдат наказвани ? Както германските нацисти след войната бяха издирвани по света .
08:47 31.10.2026
44 дядо дръмпир -дълбоко виждащия
08:47 31.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Антитрол
До коментар #34 от "Само отговарям":Агресора НАТО се изтегля от Ирак, Иран, Сирия, Либия, Косово, Венецуела и Украйна и настава мир по целия свят.
08:48 31.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Бгг
08:50 31.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Мишел
До коментар #4 от "Значи Украйна":За Украйна това не е война за победа, а война на украински наемници до последния украинец или докато им плащат.
08:51 31.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Инна
Руското министерство на отбраната отбеляза, че жителите са придружени от украинския омбудсман Дмитрий Лубинец.
По-рано беше съобщено, че решилите да се евакуират в Русия са били отведени във временен център за настаняване в Симферопол. Там са били подготвени стаи за пристигащите, е била създадена столова и е била осигурена топла вечеря.
Ден преди това руският комисар по правата на човека Яна Лантартова съобщи, че споразумението за прекратяване на огъня в Алешки е било спазвано както от руската, така и от украинската страна по време на цялата хуманитарна мисия.
Лантартова обяви и завършването на хуманитарната мисия в Алешки.
08:52 31.10.2026
53 А ДОБРО УТРО.....
08:53 31.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Словото е свободно
До коментар #35 от "Справка с ИИ":Свободно мислещите затова не искат да се снимат с агресора лавров червената пътека на руската агресия....официално или не официално е казано директно в лицето...
08:54 31.10.2026
57 За да не убиват цивилни
До коментар #28 от "Запознат":украинци руските фашисти . Затова иска примирие .
08:54 31.10.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Накратко
Единствено поражение и капитулация ги очаква .
Коментиран от #88
08:56 31.10.2026
61 1917
До коментар #25 от "Логично":ТТъпчо, това е специалнна ооперация, а не ппълномащбна ввойна. Ако беше истинска ввойна, досега РФ да граничи с Република ППолша.
08:57 31.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 В канала се утече
До коментар #59 от "Берлин":Раша при СССР .
08:57 31.10.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Новините от фронта
До коментар #2 от "Истината е ,че":говорят съвсем друго, че руснаците напредват към Днепър, а украинците напредват към Киев. Целия WCкрайна е надупчен като швейцарско сирене и е тъмно петно от космоса видно. С две думи 404 губи всичко.
08:58 31.10.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌
09:01 31.10.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 М да уе...
До коментар #65 от "1488":Само че това важи за всу...
Омотаха се в трънака около Работино...
Не можаха да го превземат и от тогава контраотступват...
А где Авдеевка Купянск Покровск...
09:04 31.10.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Бгг
09:11 31.10.2026
75 Инна
До коментар #2 от "Истината е ,че":Руските въздушни удари отслабиха както икономиката на Украйна, така и нейните фронтови сили, заяви професор Джон Миършаймер от Чикагския университет в YouTube.
„Според мен ключовият момент е, че когато руснаците рязко засилиха ударите си в Украйна, те нанесоха сериозни щети на инфраструктурата, свързана с военните нужди на Украйна. Разбира се, това ще повлияе на събитията на фронтовата линия. В крайна сметка руските въздушни удари нарушават системата за снабдяване на украинските въоръжени сили на фронта“, отбеляза той.
Според Миършаймер, същите тези удари, като опустошават икономиката на Украйна, я правят по-зависима от всякога от европейската помощ.
„Украинците казват, че се нуждаят от все повече и повече икономическа помощ от ЕС. И това е във време, когато самата Европа е в тежко положение и е все по-неспособна да финансира режима в Киев. Следователно не виждам как този конфликт ще бъде финансиран повече“, обясни професорът.
09:11 31.10.2026
76 Пияна украинка с два ножа
09:13 31.10.2026
77 Рублевка
До коментар #73 от "Васил":Как си представяш разбиване на икономиката на страна, която влака прекосява за един месец? С дронове от пластмаса и шперплат? Хахахаха хахахаха 🤣😀❗
09:15 31.10.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Ами от коги ви казвам
Коментиран от #83, #87
09:17 31.10.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Я се прибирайте в Москва
До коментар #80 от "Ами от коги ви казвам":Плъзнали по целия свят да си разпространяват терора. Европа, скандинавието и балканите, както и черно море никога няма да са руски! В България и всички държави руското влияние трябва да се сведе до нула, 0.
09:28 31.10.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 естествено
09:28 31.10.2026
86 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Европолови,той очаква обкръжения май ,а?хахахах
Коментиран от #89
09:28 31.10.2026
87 мир ще има скоро
До коментар #80 от "Ами от коги ви казвам":дните на жужака са преброени.
09:28 31.10.2026
88 ПРАВ СИ.......
До коментар #60 от "Накратко":СКОРО И КАПИТУЛАЦИЯТА ЩЕ БУДЕ ПОДПИСАНА , НО ПРИ УСЛОВИЯТА НА ПУТИН
09:31 31.10.2026
89 Съветски полови
До коментар #86 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Вие сте българи! Престанете с руската извратеност да я налтапвате на себе си и на другите!
Коментиран от #91
09:31 31.10.2026
90 руснак
09:31 31.10.2026
91 и кой каза
До коментар #89 от "Съветски полови":Кой каза, че по чуждите пропагандни сайтове пишат българи?
Коментиран от #114
09:33 31.10.2026
92 Стоянчо Пуканката
Коментиран от #94, #96
09:34 31.10.2026
93 ПРАВ СИ.......
До коментар #84 от "епилиран нежен ляв демократ атлантик":🤣🤣🤣🤣🤣
09:36 31.10.2026
94 така е
До коментар #92 от "Стоянчо Пуканката":Утре безаналоговата влиза в Лисабон. Да се готви Буенос Айрес.
09:36 31.10.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 ВМОРО
До коментар #92 от "Стоянчо Пуканката":Как може българи да защитават една империя, и то руската? Какво ще кажат всички възрожденци, герои, порти, патриоти и комити?
Коментиран от #112
09:40 31.10.2026
97 ВМОРО
09:42 31.10.2026
98 Простият
Коментиран от #107
09:44 31.10.2026
99 Дядо Гъдю
До коментар #18 от "Симпатизант":Европа не приема Мир при условия на РФ
РФ не приема примирие при условия на Европа.
Животът поскъпва
Италия започва протести
Франция не е спирала
Испания също
Ла Гард подава оставка
Моблизация на жени в укра
Петролът нагоре
Въпрос: Накъде върви диаграмата ?
Въпрос: Не сме ли възседнали шейната?
Коментиран от #104
09:47 31.10.2026
100 Историк
Коментиран от #105, #110
09:47 31.10.2026
101 наблюдател
До коментар #36 от "Шопо":до 36 като свършиха украинците защо руснаците стоят на едно място и не вземат киев - кой ли воюва с тях
Коментиран от #117
09:48 31.10.2026
102 Вале-каро
До коментар #29 от "Свобода на словото":Само не споменаваш от кого.Свободно мислещите 2/3 от присъствуващите са на съвсем друго мнение.
09:52 31.10.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Стоянчо Пуканката
До коментар #99 от "Дядо Гъдю":Дедо Гъди,
Много неполиткоректни и неевроатлантически въпроси задаваш. Нали ти е известно че при новите евро-директиви при подобни въпроси питащият веднага попада в графата: " комуне", " ретрограден", "закостнял", " застинала в развитието си" и прочие...
09:54 31.10.2026
105 Фил
До коментар #100 от "Историк":Слаба логика,Брадър.
Разбира се,че Вл Вл няма да използва ядерка.
Поне дотогава,докато Европа се е качила на ските и упражнява ,,Шус "
Когато Европа избере дали да се справя със своята криза или не се нахвърли срещу дежурния виновник за нейните нераз умни решения.
09:55 31.10.2026
106 Оня
09:55 31.10.2026
107 13675
До коментар #98 от "Простият":Защото, Русия, вуни най-силно и много
Коментиран от #115
09:56 31.10.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Академик
До коментар #84 от "епилиран нежен ляв демократ атлантик":...много точно... хубав коментар
10:01 31.10.2026
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Оня
10:02 31.10.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬
Коментиран от #116
10:05 31.10.2026
114 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #91 от "и кой каза":Пишат българи ,Украинци пишат ,руснаци пишат.
10:05 31.10.2026
115 Защо ли
До коментар #107 от "13675":Защото го наби на Европа и се дигна голяма воня
10:06 31.10.2026
116 ВМОРО
До коментар #113 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":Кога забравихте да бъдете българи?
10:07 31.10.2026
117 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #101 от "наблюдател":Е как на одно место ,Като Зеленски издаде указ за подготовка на кръгова отбрана на градовете?
Коментиран от #118
10:07 31.10.2026
118 ВМОРО
До коментар #117 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Кога забравихте да бъдете българи?
10:08 31.10.2026