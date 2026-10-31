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Кремъл отхвърля общо примирие, приема мир по свои условия
  Тема: Украйна

Кремъл отхвърля общо примирие, приема мир по свои условия

31 Октомври, 2026 08:23 3 174 118

  • русия-
  • украйна-
  • примирие-
  • олешки-
  • новая газета-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин

Москва заявява, че не желае временно прекратяване на огъня, докато в Олешки се спазва ограничено хуманитарно примирие

Кремъл отхвърля общо примирие, приема мир по свои условия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Кремъл продължава да отхвърля предложенията за общо прекратяване на огъня по фронтовата линия и настоява за мирно уреждане, което да отговаря на руските военни цели. Това пише Институтът за изследване на войната (ISW) в оценката си за развитието на войната в Украйна.

На 29 октомври говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия не желае временно примирие, а ще приеме единствено мирно споразумение.

„Русия не желае временно примирие, а ще приеме единствено мирно уреждане на конфликта“,

е позицията, представена от Песков.

Москва отхвърля подобен формат, откакто украинският президент Володимир Зеленски предложи прекратяване на огъня през март 2025 г. На 11 март същата година Украйна и Съединените щати постигнаха договореност за незабавно 30-дневно примирие по цялата фронтова линия. Два дни по-късно руският президент Владимир Путин отхвърли предложението.

Локално примирие край Олешки

На този фон на 30 октомври официална украинска делегация пристигна в окупирания град Олешки в Херсонска област. Пътуването е извършено през Гомел в Беларус и Анапа в Русия, а целта е да бъде подпомогнато хуманитарното прекратяване на огъня в района.

Украинският омбудсман Дмитро Лубинец заяви, че двете страни спазват локалното примирие вече 80 часа. То е в сила от сутринта на 27 октомври. Лубинец и руският омбудсман Яна Лантратова съобщиха, че маршрутите в Олешки са напълно разминирани, което позволява на хуманитарни конвои да влязат в града.

В следобедните часове на 30 октомври е започнало и транспортирането на цивилни граждани, които желаят да се евакуират към територии, контролирани от Украйна. Данните за спазването на примирието и за разминирането са представени от двамата омбудсмани.

„Новая газета“ спира работа

В оценката си ISW свързва отказа от общо примирие и с по-широката политика на Кремъл за контрол върху информационното пространство. Независимата руска медия „Новая газета“ обяви, че ще прекрати дейността си от 9 ноември след поредица от действия на руските власти.

От редакцията заявиха, че властите и специалните служби са принудили екипа да спре работа, като по думите им на практика са „убили“ изданието. През последните години „Новая газета“ е била лишена от възможност да получава дарения, печатната ѝ машина е била конфискувана, а изданието, редактори и журналисти са били обявени за чуждестранни агенти. Последвали са обиски в редакцията и в дома на главния редактор, както и принудително напускане на офиса в Москва.

Според ISW след началото на пълномащабната война, а особено след метежа на „Вагнер“ през юни 2023 г., Кремъл е засилил цензурата в интернет и медиите.

Източници: news.bg


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Правилно

    49 37 Отговор
    Така трябва

    08:24 31.10.2026

  • 2 Истината е ,че

    51 79 Отговор
    бункерния диктатор няма друг избор освен да продължи войната до поражението и капитулацията на Раша .

    Коментиран от #7, #11, #30, #33, #36, #66, #75

    08:26 31.10.2026

  • 3 Гней Помпей

    68 35 Отговор
    Победителите определя правилата!

    Коментиран от #4

    08:27 31.10.2026

  • 4 Значи Украйна

    48 37 Отговор

    До коментар #3 от "Гней Помпей":

    ще прецени кога ще свърши войната .

    Коментиран от #6, #8, #15, #16, #28, #50

    08:28 31.10.2026

  • 5 Баце

    19 19 Отговор
    Полковника ги пече на бавен огън.

    08:29 31.10.2026

  • 6 Спокойно...

    38 14 Отговор

    До коментар #4 от "Значи Украйна":

    Това не е върха на глупостите, които може да кажеш! Можеш повече!

    08:30 31.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Брендо

    44 8 Отговор

    До коментар #4 от "Значи Украйна":

    Фентанилът е много, много опасен.

    08:31 31.10.2026

  • 9 трол КОРПОРЕЙШЪН

    23 9 Отговор
    КРУШАРИ-------- БУНКЕРНИЯТ ЗА КОЙ ПЪТ ЩЕ УМИРА

    08:32 31.10.2026

  • 10 Макс

    15 54 Отговор
    Условията са задължителен руски език в Европа , всички да карат Москвич , атомни електроцентрали от типа Ленин/ Чернобил/ , руски военни бази във всички държави и най-важното условие е портрети на Путин на всеки ъгъл . Искате ли това ???

    Коментиран от #22, #39, #95, #103

    08:32 31.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Историята е затова

    37 26 Отговор
    И Хитлер на времето си е мислил , че може да воюва срещу Свободния свят .
    Агонията на фашисткия агресор ще бъде дълга и мъчителнз .

    Коментиран от #20, #23, #54

    08:32 31.10.2026

  • 13 Само питам

    58 35 Отговор
    Натото иска примирие , през което да превъоръжи украинския режим . А Русия иска Мир . Кое не е ясно ?!

    Коментиран от #34

    08:32 31.10.2026

  • 14 Герги

    12 28 Отговор
    те такива са преговорите за мир на Русия...и това се дъвче години,мир но по нашите условия...е кой мисли за война и кой за мир...

    Коментиран от #45

    08:33 31.10.2026

  • 15 трол КОРПОРЕЙШЪН

    28 6 Отговор

    До коментар #4 от "Значи Украйна":

    МА НЯМАТ КАРТИ

    Коментиран от #62

    08:33 31.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Факти

    15 46 Отговор
    Русия няма да спре с простотиите, докато не се саморазпадне. Тоя филм сме го гледали в ПСВ и Студената война. Във ВСВ пък направо щеше да изчезне, ако САЩ не я бяха спасили. Тази държава е прекалено голяма и прекалено изостанала, за да продължи да съществува в този вид. Има над 20 републики, които само чакат удобен момент да се отцепят, а той неминуемо ще дойде.

    Коментиран от #37

    08:35 31.10.2026

  • 18 Симпатизант

    38 11 Отговор
    Кремъл - мир при свои условия. Естествено !

    Коментиран от #99, #108

    08:36 31.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Хи хи

    47 9 Отговор

    До коментар #12 от "Историята е затова":

    Така наречения свободен свят е затънал в дългове !! НЕ МОЖЕ да си свободен, щом дължиш толкоз пари !!! Свободен бил ,ХА ХА ХА !!!

    08:37 31.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ха Ха

    35 12 Отговор

    До коментар #12 от "Историята е затова":

    Защо сравняваш Хитлер с Путин и руснаците. По-близко до него са европейските атланто-фашисти - все дружки от Западната Европа, която вече подпали 2 световни войни. И 3-тата пак опттам ще дойде

    08:39 31.10.2026

  • 24 Републиканец

    30 12 Отговор
    Европа се нуждае от ново ръководство. Урсулите върнаха европейската икономика 100 години назад, във времето на Великата депресия. Докато един хляб не стане един багажник евро няма да мирясат.

    08:39 31.10.2026

  • 25 Логично

    23 33 Отговор
    Ако Русия имаше шансове за успех в тази война ...никога нямаше да започне тези бомбардировки по градовете на Украйна .
    5 години безсилие да превземе 20% от Донбас .😁

    Коментиран от #55, #61

    08:39 31.10.2026

  • 26 късо име

    22 22 Отговор
    Как е операция Вивалди? Ша почва ли перемогата?

    Коментиран от #32

    08:40 31.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Запознат

    28 20 Отговор

    До коментар #4 от "Значи Украйна":

    Че защо тогава зеления реве за примирие

    Коментиран от #57

    08:40 31.10.2026

  • 29 Свобода на словото

    10 31 Отговор
    Русия официално е наречена АГРЕСОР на срещата на Г-20 .
    80 години се въоръжават че някой ще ги напада,а те нападат съседните държави

    Коментиран от #35, #102

    08:41 31.10.2026

  • 30 На български език се пише:

    20 11 Отговор

    До коментар #2 от "Истината е ,че":

    "БункернияТ диктатор ...".
    Вие имате проблеми с основите на елементарната българска граматика, а се мъчите да правите някакви псевдоанализи.

    Коментиран от #41

    08:41 31.10.2026

  • 31 късо име

    20 7 Отговор

    До коментар #19 от "1488":

    Как е Владивосток? Превзехте ли го?
    Чей Крим, чей Курск, Мариупол, Бахмут??

    08:41 31.10.2026

  • 32 Хахаха!🎺🥳😀

    15 8 Отговор

    До коментар #26 от "късо име":

    Вече стигнаха Владивосток и напредват към Анкоридж.

    08:41 31.10.2026

  • 33 Питащ

    28 8 Отговор

    До коментар #2 от "Истината е ,че":

    Е добре де щом чакате капитулация на "Раша" за какво ви е примирие - или това не си го мислил.

    Коментиран от #38

    08:42 31.10.2026

  • 34 Само отговарям

    20 27 Отговор

    До коментар #13 от "Само питам":

    Агресорът Русия напуска Украйна и мира е налице .

    Коментиран от #43, #46

    08:43 31.10.2026

  • 35 Справка с ИИ

    24 14 Отговор

    До коментар #29 от "Свобода на словото":

    На настоящата среща на външните министри от Г-20 в Атланта няма официално приета обща декларация на организацията, която да нарича Русия „агресор“.
    Напротив, тъй като решенията на Г-20 изискват консенсус, финалните съвместни комюникета традиционно избягват подобни директни квалификации заради блокирането им от самата Русия и нейните партньори.

    Коментиран от #56

    08:43 31.10.2026

  • 36 Шопо

    24 7 Отговор

    До коментар #2 от "Истината е ,че":

    Украинците свършиха, няма кой да ходи на фронта.
    ЕК да приеме всеобща мобилизация в ЕС.

    Коментиран от #101

    08:44 31.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Зевзек

    22 7 Отговор

    До коментар #10 от "Макс":

    "атомни електроцентрали от типа Ленин/ Чернобил/"

    Що бе ти искаш от типа на Фукошима ли или от типа на "три майл айлънд" - те гърмят по демократично ли?

    08:45 31.10.2026

  • 40 Мишел

    24 6 Отговор
    Русия не приема примирия, при които Украйна ще бъде натъпкана отново с оръжия и след това войната ще продължи. Само капитулация на Украйна ще спре тази война.

    08:45 31.10.2026

  • 41 Пише се когато е

    6 8 Отговор

    До коментар #30 от "На български език се пише:":

    първа дума в изречението , това е продължение от името .Понял ?

    Коментиран от #49, #63

    08:45 31.10.2026

  • 42 Пантагрюел

    21 4 Отговор
    Примирието беше между 2014 година и 2022 година.
    Резултатът- война !
    Ако искате ( наистина ) примирие - сключете мирен договор и примирието ще го имате като бонус.

    08:47 31.10.2026

  • 43 Само питам

    18 5 Отговор

    До коментар #34 от "Само отговарям":

    Може ли да има мир без членовете на украинските нацистки отряди , които репресираха у избиваха цивилни рускоезични , жени и деца след преврата в Киев , да бъдат наказвани ? Както германските нацисти след войната бяха издирвани по света .

    08:47 31.10.2026

  • 44 дядо дръмпир -дълбоко виждащия

    11 6 Отговор
    Москва тези неща ги повтаря от 5години ,но който чул ,чул .

    08:47 31.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Антитрол

    19 3 Отговор

    До коментар #34 от "Само отговарям":

    Агресора НАТО се изтегля от Ирак, Иран, Сирия, Либия, Косово, Венецуела и Украйна и настава мир по целия свят.

    08:48 31.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Бгг

    13 3 Отговор
    Победителят диктува условиятял

    08:50 31.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Мишел

    19 4 Отговор

    До коментар #4 от "Значи Украйна":

    За Украйна това не е война за победа, а война на украински наемници до последния украинец или докато им плащат.

    08:51 31.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Инна

    12 0 Отговор
    Жителите на Алешки, които са изразили желание да заминат за Украйна, са отлетели от летище Анапа до Гомел, Беларус. Това съобщи пресслужбата на руското Министерство на отбраната.

    Руското министерство на отбраната отбеляза, че жителите са придружени от украинския омбудсман Дмитрий Лубинец.

    По-рано беше съобщено, че решилите да се евакуират в Русия са били отведени във временен център за настаняване в Симферопол. Там са били подготвени стаи за пристигащите, е била създадена столова и е била осигурена топла вечеря.

    Ден преди това руският комисар по правата на човека Яна Лантартова съобщи, че споразумението за прекратяване на огъня в Алешки е било спазвано както от руската, така и от украинската страна по време на цялата хуманитарна мисия.

    Лантартова обяви и завършването на хуманитарната мисия в Алешки.

    08:52 31.10.2026

  • 53 А ДОБРО УТРО.....

    16 4 Отговор
    ....СЕГА ЛИ РАЗБРАХТЕ ЧЕ ЩЕ БЪДЕ ПО ТЕХНИ УСЛОВИЯ......?

    08:53 31.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Словото е свободно

    5 15 Отговор

    До коментар #35 от "Справка с ИИ":

    Свободно мислещите затова не искат да се снимат с агресора лавров червената пътека на руската агресия....официално или не официално е казано директно в лицето...

    08:54 31.10.2026

  • 57 За да не убиват цивилни

    8 13 Отговор

    До коментар #28 от "Запознат":

    украинци руските фашисти . Затова иска примирие .

    08:54 31.10.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Накратко

    8 14 Отговор
    5 години фашистите опитват да превземат 20% от Донбас .😂
    Единствено поражение и капитулация ги очаква .

    Коментиран от #88

    08:56 31.10.2026

  • 61 1917

    17 4 Отговор

    До коментар #25 от "Логично":

    ТТъпчо, това е специалнна ооперация, а не ппълномащбна ввойна. Ако беше истинска ввойна, досега РФ да граничи с Република ППолша.

    08:57 31.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 В канала се утече

    8 13 Отговор

    До коментар #59 от "Берлин":

    Раша при СССР .

    08:57 31.10.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Новините от фронта

    18 5 Отговор

    До коментар #2 от "Истината е ,че":

    говорят съвсем друго, че руснаците напредват към Днепър, а украинците напредват към Киев. Целия WCкрайна е надупчен като швейцарско сирене и е тъмно петно от космоса видно. С две думи 404 губи всичко.

    08:58 31.10.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌

    10 8 Отговор
    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    09:01 31.10.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 М да уе...

    9 2 Отговор

    До коментар #65 от "1488":

    Само че това важи за всу...
    Омотаха се в трънака около Работино...
    Не можаха да го превземат и от тогава контраотступват...
    А где Авдеевка Купянск Покровск...

    09:04 31.10.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Бгг

    10 2 Отговор
    То е ясно че Русия ще победи. Да му мислят европодлогите какво ще правят след като руснаците минат през Дунава.

    09:11 31.10.2026

  • 75 Инна

    13 2 Отговор

    До коментар #2 от "Истината е ,че":

    Руските въздушни удари отслабиха както икономиката на Украйна, така и нейните фронтови сили, заяви професор Джон Миършаймер от Чикагския университет в YouTube.
    „Според мен ключовият момент е, че когато руснаците рязко засилиха ударите си в Украйна, те нанесоха сериозни щети на инфраструктурата, свързана с военните нужди на Украйна. Разбира се, това ще повлияе на събитията на фронтовата линия. В крайна сметка руските въздушни удари нарушават системата за снабдяване на украинските въоръжени сили на фронта“, отбеляза той.

    Според Миършаймер, същите тези удари, като опустошават икономиката на Украйна, я правят по-зависима от всякога от европейската помощ.

    „Украинците казват, че се нуждаят от все повече и повече икономическа помощ от ЕС. И това е във време, когато самата Европа е в тежко положение и е все по-неспособна да финансира режима в Киев. Следователно не виждам как този конфликт ще бъде финансиран повече“, обясни професорът.

    09:11 31.10.2026

  • 76 Пияна украинка с два ножа

    13 2 Отговор
    Пращайте българите на фронта щом са толкоз мераклии. Двама дойдоха в Украйна, но живяха общо една седмица и отидоха при бандера.

    09:13 31.10.2026

  • 77 Рублевка

    9 2 Отговор

    До коментар #73 от "Васил":

    Как си представяш разбиване на икономиката на страна, която влака прекосява за един месец? С дронове от пластмаса и шперплат? Хахахаха хахахаха 🤣😀❗

    09:15 31.10.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Ами от коги ви казвам

    12 3 Отговор
    Мир окончателен ще има когато Путин каже и при изпълнени условията на Русия т.е. да се премахне причината за започването на СВО!!!

    Коментиран от #83, #87

    09:17 31.10.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Я се прибирайте в Москва

    4 9 Отговор

    До коментар #80 от "Ами от коги ви казвам":

    Плъзнали по целия свят да си разпространяват терора. Европа, скандинавието и балканите, както и черно море никога няма да са руски! В България и всички държави руското влияние трябва да се сведе до нула, 0.

    09:28 31.10.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 естествено

    2 2 Отговор
    Толкова му е и желанието за мир.

    09:28 31.10.2026

  • 86 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 1 Отговор
    Наркомана издаде указ за подготовка на кръгова отбрана на украинските градове.
    Европолови,той очаква обкръжения май ,а?хахахах

    Коментиран от #89

    09:28 31.10.2026

  • 87 мир ще има скоро

    3 5 Отговор

    До коментар #80 от "Ами от коги ви казвам":

    дните на жужака са преброени.

    09:28 31.10.2026

  • 88 ПРАВ СИ.......

    7 1 Отговор

    До коментар #60 от "Накратко":

    СКОРО И КАПИТУЛАЦИЯТА ЩЕ БУДЕ ПОДПИСАНА , НО ПРИ УСЛОВИЯТА НА ПУТИН

    09:31 31.10.2026

  • 89 Съветски полови

    3 3 Отговор

    До коментар #86 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Вие сте българи! Престанете с руската извратеност да я налтапвате на себе си и на другите!

    Коментиран от #91

    09:31 31.10.2026

  • 90 руснак

    2 3 Отговор
    това е диагноза

    09:31 31.10.2026

  • 91 и кой каза

    2 0 Отговор

    До коментар #89 от "Съветски полови":

    Кой каза, че по чуждите пропагандни сайтове пишат българи?

    Коментиран от #114

    09:33 31.10.2026

  • 92 Стоянчо Пуканката

    5 3 Отговор
    Могъщата Могъщата Руска Империя налага волята си си с огън и меч, както е било през вековете- шведи, франсета, самураи, алемани...сега някакви лакирани, гримирани и епилирани натюфчета ли ще им се опрат...

    Коментиран от #94, #96

    09:34 31.10.2026

  • 93 ПРАВ СИ.......

    0 0 Отговор

    До коментар #84 от "епилиран нежен ляв демократ атлантик":

    🤣🤣🤣🤣🤣

    09:36 31.10.2026

  • 94 така е

    1 2 Отговор

    До коментар #92 от "Стоянчо Пуканката":

    Утре безаналоговата влиза в Лисабон. Да се готви Буенос Айрес.

    09:36 31.10.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 ВМОРО

    3 2 Отговор

    До коментар #92 от "Стоянчо Пуканката":

    Как може българи да защитават една империя, и то руската? Какво ще кажат всички възрожденци, герои, порти, патриоти и комити?

    Коментиран от #112

    09:40 31.10.2026

  • 97 ВМОРО

    2 1 Отговор
    Кога забравихте да бъдете българи, и станахте кой руснаци, кой украинци, кой американци, кой англичани, кой французци? Да се карате индс се крадете един други?

    09:42 31.10.2026

  • 98 Простият

    4 2 Отговор
    Я съм прозд и сигурно затова не разбирам що не се занимавате със собствените си кочини, че всичко там вече смърди непоносимо, а все из Русия ровите?

    Коментиран от #107

    09:44 31.10.2026

  • 99 Дядо Гъдю

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "Симпатизант":

    Европа не приема Мир при условия на РФ
    РФ не приема примирие при условия на Европа.
    Животът поскъпва
    Италия започва протести
    Франция не е спирала
    Испания също
    Ла Гард подава оставка
    Моблизация на жени в укра
    Петролът нагоре
    Въпрос: Накъде върви диаграмата ?
    Въпрос: Не сме ли възседнали шейната?

    Коментиран от #104

    09:47 31.10.2026

  • 100 Историк

    3 8 Отговор
    За сведение на българските миротворци путинолизци, които се опитват да изкарат Путин миролюбец и всички,които помагат на Украйна да запази територията и суверенитета си,войнолюбци. Няма как да живеем нормално в обърнат наопаки свят,където мира е война. Пак за сведение на промитите от Кремъл мозъци: Въпрос: Възможно ли е Путин да използва ядрено оръжие или цинично възнамерява да ни принуди да изоставим Украйна? Отговор на руския историк МИХАИЛ ЕПЩАЙН: "Вероятно и двете. И все пак никой - дори "човекът от подземието", седящ в Кремъл - не знае в кой момент това намерение може да се превърне в реалност. Или на какво равнище - тактическо или стратегическо. Някои твърдят, че съществуват твърде много междинни звена между заповедта и нейното изпълнение. Ние обаче си имаме работа с ирационална власт, която е загубила всякакво чувство за исторически разум и залага все повече в една смъртоносна игра с отрицателна сума: щом ние не можем да победим, нека всички загубят!"

    Коментиран от #105, #110

    09:47 31.10.2026

  • 101 наблюдател

    1 2 Отговор

    До коментар #36 от "Шопо":

    до 36 като свършиха украинците защо руснаците стоят на едно място и не вземат киев - кой ли воюва с тях

    Коментиран от #117

    09:48 31.10.2026

  • 102 Вале-каро

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Свобода на словото":

    Само не споменаваш от кого.Свободно мислещите 2/3 от присъствуващите са на съвсем друго мнение.

    09:52 31.10.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Стоянчо Пуканката

    3 0 Отговор

    До коментар #99 от "Дядо Гъдю":

    Дедо Гъди,

    Много неполиткоректни и неевроатлантически въпроси задаваш. Нали ти е известно че при новите евро-директиви при подобни въпроси питащият веднага попада в графата: " комуне", " ретрограден", "закостнял", " застинала в развитието си" и прочие...

    09:54 31.10.2026

  • 105 Фил

    1 0 Отговор

    До коментар #100 от "Историк":

    Слаба логика,Брадър.
    Разбира се,че Вл Вл няма да използва ядерка.
    Поне дотогава,докато Европа се е качила на ските и упражнява ,,Шус "
    Когато Европа избере дали да се справя със своята криза или не се нахвърли срещу дежурния виновник за нейните нераз умни решения.

    09:55 31.10.2026

  • 106 Оня

    0 1 Отговор
    Баща на 40г и сина му, жители на Алешки, са направили неправилния избор - решили да се преместят оттатък Днепър. Та - още със стъпването им на територията на 404, бащата бил бусифициран. Това е истината и реалността, която нашите жълтопаветни изм.кяри всячески желаят да ни натрапят. Между другото - за преместване към 404 са изявили желание под 400 жители, към Русия - над 600 ....

    09:55 31.10.2026

  • 107 13675

    0 1 Отговор

    До коментар #98 от "Простият":

    Защото, Русия, вуни най-силно и много

    Коментиран от #115

    09:56 31.10.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Академик

    1 0 Отговор

    До коментар #84 от "епилиран нежен ляв демократ атлантик":

    ...много точно... хубав коментар

    10:01 31.10.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Оня

    0 1 Отговор
    След разбиването на структурите на основните морски и дунавски пристанища на 404, допълнително с унищожаването на металургичните им заводи, са били снети "бронировките", т.е. защитата от бусифициране, на над 100 000 мъже. Добре дошли в "the new brave world" ...

    10:02 31.10.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    0 0 Отговор
    Путин диктува правилата

    Коментиран от #116

    10:05 31.10.2026

  • 114 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #91 от "и кой каза":

    Пишат българи ,Украинци пишат ,руснаци пишат.

    10:05 31.10.2026

  • 115 Защо ли

    0 0 Отговор

    До коментар #107 от "13675":

    Защото го наби на Европа и се дигна голяма воня

    10:06 31.10.2026

  • 116 ВМОРО

    0 0 Отговор

    До коментар #113 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":

    Кога забравихте да бъдете българи?

    10:07 31.10.2026

  • 117 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор

    До коментар #101 от "наблюдател":

    Е как на одно место ,Като Зеленски издаде указ за подготовка на кръгова отбрана на градовете?

    Коментиран от #118

    10:07 31.10.2026

  • 118 ВМОРО

    0 0 Отговор

    До коментар #117 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Кога забравихте да бъдете българи?

    10:08 31.10.2026

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