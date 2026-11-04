Сбогом, "Газпром"! Унгария спира руския газ до есента на 2027 г.

Унгария възнамерява да прекрати вноса на руски природен газ до есента на 2027 г. в съответствие с графика на Европейския съюз за поетапно спиране на руските енергийни доставки. Това заяви министърът на външните работи и търговията Анита Орбан в интервю за унгарското издание Telex.

„ЕС постави ясен краен срок за пълното прекратяване на вноса на руски природен газ: есента на 2027 г.“, каза Орбан. Съветът на ЕС прие правилата за поетапна забрана на руския втечнен и тръбопроводен газ. Пълната забрана за втечнен природен газ трябва да започне от началото на 2027 г., а за газа по тръбопроводи – през есента на същата година.

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MOL подготвя рафинериите за неруски петрол

Паралелно с отказа от руския газ Унгария работи по диверсификацията на петролните доставки. По думите на Орбан енергийната компания MOL подготвя рафинериите си за преработка на суров петрол с друг произход. Доставките могат да бъдат осъществявани чрез хърватския тръбопровод JANAF.

МOL вече проучва технологични корекции, които да позволят на рафинериите да използват петрол от алтернативни доставчици. Унгария има временно изключение от американските санкции, свързани с покупките на руски петрол от „Лукойл“ и „Роснефт“. То е в сила до 21 ноември.

Преговори за дела на „Газпром“ в NIS

Сред обсъжданите варианти е MOL да придобие дела на „Газпром“ в сръбската петролна компания NIS, която притежава единствената петролна рафинерия в Сърбия. Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ е разрешила преговорите да продължат до 11 декември.

„Има силно намерение от всички страни – сръбската, руската и унгарската – да финализират тази сделка до 11 декември“, заяви Анита Орбан, цитирана от Telex. Потенциалното придобиване би имало значение и за преговорите за използването на JANAF, тъй като рафинерията в Панчево се снабдява по този тръбопровод.

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Според Орбан Унгария може да се превърне в значим транзитен и дистрибуторски център за природен газ и суров петрол. Тя посочи, че страната разполага с големи газови хранилища, свързана е с шест държави и може да доставя енергийни ресурси на други пазари.

За газа като алтернативни направления се обсъждат увеличаване на капацитета на терминала за втечнен газ в Хърватия, връзки през Гърция към азербайджански газ и използване на терминалите в Полша и Литва. Орбан отбеляза, че за това ще са необходими допълнителни инфраструктурни възможности.

Източници: news.bg, telex.hu