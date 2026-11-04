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Сбогом, "Газпром"! Унгария спира руския газ до есента на 2027 г.
  Тема: Украйна

Сбогом, "Газпром"! Унгария спира руския газ до есента на 2027 г.

4 Ноември, 2026 11:51 1 112 44

  • унгария-
  • руски газ-
  • европейски съюз-
  • mol-
  • janaf-
  • петер мадяр

Будапеща подготвя и рафинериите на MOL за неруски петрол, доставян през хърватския тръбопровод JANAF

Сбогом, "Газпром"! Унгария спира руския газ до есента на 2027 г. - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Унгария възнамерява да прекрати вноса на руски природен газ до есента на 2027 г. в съответствие с графика на Европейския съюз за поетапно спиране на руските енергийни доставки. Това заяви министърът на външните работи и търговията Анита Орбан в интервю за унгарското издание Telex.

„ЕС постави ясен краен срок за пълното прекратяване на вноса на руски природен газ: есента на 2027 г.“, каза Орбан. Съветът на ЕС прие правилата за поетапна забрана на руския втечнен и тръбопроводен газ. Пълната забрана за втечнен природен газ трябва да започне от началото на 2027 г., а за газа по тръбопроводи – през есента на същата година.

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MOL подготвя рафинериите за неруски петрол

Паралелно с отказа от руския газ Унгария работи по диверсификацията на петролните доставки. По думите на Орбан енергийната компания MOL подготвя рафинериите си за преработка на суров петрол с друг произход. Доставките могат да бъдат осъществявани чрез хърватския тръбопровод JANAF.

МOL вече проучва технологични корекции, които да позволят на рафинериите да използват петрол от алтернативни доставчици. Унгария има временно изключение от американските санкции, свързани с покупките на руски петрол от „Лукойл“ и „Роснефт“. То е в сила до 21 ноември.

Преговори за дела на „Газпром“ в NIS

Сред обсъжданите варианти е MOL да придобие дела на „Газпром“ в сръбската петролна компания NIS, която притежава единствената петролна рафинерия в Сърбия. Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ е разрешила преговорите да продължат до 11 декември.

„Има силно намерение от всички страни – сръбската, руската и унгарската – да финализират тази сделка до 11 декември“, заяви Анита Орбан, цитирана от Telex. Потенциалното придобиване би имало значение и за преговорите за използването на JANAF, тъй като рафинерията в Панчево се снабдява по този тръбопровод.

Будапеща вижда възможност за регионален енергиен център

Според Орбан Унгария може да се превърне в значим транзитен и дистрибуторски център за природен газ и суров петрол. Тя посочи, че страната разполага с големи газови хранилища, свързана е с шест държави и може да доставя енергийни ресурси на други пазари.

За газа като алтернативни направления се обсъждат увеличаване на капацитета на терминала за втечнен газ в Хърватия, връзки през Гърция към азербайджански газ и използване на терминалите в Полша и Литва. Орбан отбеляза, че за това ще са необходими допълнителни инфраструктурни възможности.

Източници: news.bg, telex.hu


Унгария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сега е момента

    28 8 Отговор
    да им бутнем Боташ, пак руски газ но на тройна цена..

    Коментиран от #10

    11:53 04.11.2026

  • 2 смешарки

    30 6 Отговор
    кой цъкна Сбогом, "Газпром
    дотогаз има бая цъканици да се изцъкат

    че казали не значи че пак няма да купуват по евтиния Руски газ чрез посредници да си пълнят офшорки някои

    Коментиран от #8, #14

    11:54 04.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ами

    36 6 Отговор
    Тогава да затягат коланите и да се готвят да ручат жабетата! Урсулите унищожиха Европа!

    11:55 04.11.2026

  • 5 Сега

    7 30 Отговор
    Радю и Йоца да му мислят,пълна изолация на България

    Коментиран от #25

    11:55 04.11.2026

  • 6 ами

    32 5 Отговор
    ха ха ха - ще купува руски газ от сащ на двойна и тройна цена

    11:58 04.11.2026

  • 7 И за

    6 0 Отговор
    Що строителството Балканския (Сръбско-Турски) поток?

    11:59 04.11.2026

  • 8 гост

    8 24 Отговор

    До коментар #2 от "смешарки":

    Май е крайно време Газпром да се помоли на Си да ги купи , и без това като единствен купувач от следващата година ще бъде реалния собственик , хахахха !!

    11:59 04.11.2026

  • 9 К.О.Т..А.К 🐱

    14 4 Отговор
    тез пък...Орбан ги направи с РФ милиардери...те не искат

    11:59 04.11.2026

  • 10 С съдействието

    4 12 Отговор

    До коментар #1 от "сега е момента":

    На чорапа 😉

    Коментиран от #30

    11:59 04.11.2026

  • 11 1001

    26 4 Отговор
    Сбогом, "Газпром"! Ще има газ руска на 10 пъти по-висока цена.

    Коментиран от #16

    11:59 04.11.2026

  • 12 Пламен

    14 5 Отговор
    А ние ,,Боташ" кога ще спрем ?

    Коментиран от #13

    11:59 04.11.2026

  • 13 Е защо

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Пламен":

    Да го спираме нали имаме само позитиви от него

    12:01 04.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Kaлпазанин

    17 1 Отговор
    Чудех си какво ми липсва в последно време ,то било това "сбогом " па няма ли да включите и бесарабския фронт че ни стана скучно и че 200 000 българи живеели в Одеса

    12:03 04.11.2026

  • 16 гост

    6 14 Отговор

    До коментар #11 от "1001":

    Абе уж целия свят купува руски газ , пък Газпром трета година едвам го спасяват от фалита , що така бе , хахахха !!

    12:04 04.11.2026

  • 17 Иванов

    15 0 Отговор
    Сбогом, Европа!

    12:04 04.11.2026

  • 18 Бау

    4 14 Отговор
    Другарите забравят че такова нещо като евтин руски газ няма. За справка цената на Булгаргаз през януари 2022 точно преди войната която Путин се кълнеше че никога няма да започне.

    12:05 04.11.2026

  • 19 Вовкина

    17 2 Отговор
    Пълния текст е: Сбогом Газпром, здравейте високи цени

    12:06 04.11.2026

  • 20 Някой

    12 2 Отговор
    Айде, заминава си и тази страна, ред е на Полша и Сърбия, а като приемат и еврото...

    12:07 04.11.2026

  • 21 Айдее, и тези замръзнаха!

    10 1 Отговор
    Най-късно до лятото!

    12:10 04.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ъъъ

    10 0 Отговор
    И Германия спря руския газ....🤔

    12:11 04.11.2026

  • 24 Баце ЕООД

    13 2 Отговор
    Ахахахаха, значи фолксваген се изнася И от Унгария до 2029та.. Поредната греда за Германия

    12:13 04.11.2026

  • 25 Ами

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Сега":

    Глупости на търкалета

    Коментиран от #26

    12:14 04.11.2026

  • 26 Абе

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Ами":

    Дръж се здраво за палците.Дръжиш ли се?

    12:16 04.11.2026

  • 27 Бай Араб

    2 6 Отговор
    Унгария спира руския газ,но България продължава да плаща на БОТАШ .

    12:18 04.11.2026

  • 28 ПАНИКАТА И ОТЧАЯНИЕТО НА ПРОПАГАНДАТА

    10 1 Отговор
    Са очевидни. Нека първо Урсула да спре руската газ, пък после Унгария.

    12:19 04.11.2026

  • 29 Хи хи

    1 7 Отговор
    у ичец за копейките

    12:20 04.11.2026

  • 30 С прякото участие

    5 3 Отговор

    До коментар #10 от "С съдействието":

    на Киро Мумурандома..
    нали неговите 6 кораба са на баланс на Боташ

    12:23 04.11.2026

  • 31 Давид

    8 0 Отговор
    Целта на ционистите е да бъдат посредници ;) те да купуват евтият газ и петрол и да ни го препродават ;)

    12:23 04.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 ЕС Е В СКОРОСТНА ДЕГРАДАЦИЯ😀😀😀

    6 2 Отговор
    ВМЕСТО 🇷🇺 РУСКИ ГАЗ по тръба = х 430 $ / 1000 м3, КУПУВАТ х = 1000-1200 $/1000м3 😀😀😀😀😀ПЪЛЕН ПОЗОР И СМЯХ С ЕВРОПЕЙСКИТЕ НЕАДЕКВАТНИ ПОЛИТИЦИ.
    ...ЗА ТОВА САМО ЗА ЕДНА ГОДИНА В ГЕРМАНИЯ =24 000 ФИРМИ ОБЯВИХА ФАЛИТ !!!! 😀 ИКОНОМИЧЕСКИЯТ МАЗОХИЗЪМ НА ЕС ДОВЕДЕ ДО БАВЕН РАЗПАД ВЪВ ВСИЧКО !
    ЗА ТАЗИ ГОДИНА 🇷🇺 РУСИЯ Е С УВЕЛИПЕН ЗЛАТНО ВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД.$ !!!

    12:25 04.11.2026

  • 34 Констатация

    5 1 Отговор
    ДругарЕ, изчекайте да видим кво шъ стане в Европа до Пролета на 2027 г, пък после шъ си говорим за Есента... -)))))))))))

    12:26 04.11.2026

  • 35 Общо взето

    3 6 Отговор
    Ботокса закопава успешно русийка.

    Коментиран от #38

    12:26 04.11.2026

  • 36 ПРИТЕСНЕН ЖЪЛТОПАВЕТ

    3 2 Отговор
    Заради скъпата газ спрях да се къпя преди една година. Троншовете не стигат.

    Коментиран от #40

    12:27 04.11.2026

  • 37 Коко

    5 3 Отговор
    Сбогом Газпром.Здравей мизерия.

    12:28 04.11.2026

  • 38 ОБЩО ВЗЕТО, ЕС Е В РАЗПАД 😀 А

    4 3 Отговор

    До коментар #35 от "Общо взето":

    РУСИЯ С УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД.$ ! ,А И С ПОВЕЧЕ РАКЕТИ ,И ТО С НОВИ ВИДОВЕ.

    Коментиран от #39

    12:30 04.11.2026

  • 39 Това къде го прочете

    0 2 Отговор

    До коментар #38 от "ОБЩО ВЗЕТО, ЕС Е В РАЗПАД 😀 А":

    Да го прочетем и ние?

    Коментиран от #43

    12:36 04.11.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Гробаря

    1 3 Отговор
    Сбогом ЕС!

    12:39 04.11.2026

  • 42 !!!?

    3 0 Отговор
    Унгарците простреляха крака на кремълския олигах на Мистър Кеш Вадим Алекперов !!!?

    12:48 04.11.2026

  • 43 Ми то

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Това къде го прочете":

    и кЬорав да си ще го видиш.

    12:52 04.11.2026

  • 44 ОРБАН ТЪПАНА

    0 0 Отговор
    ТАВАРИШ ШАЛОМОВИЧ

    ЧТО ЕТО?

    12:54 04.11.2026

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