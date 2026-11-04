Сбогом, "Газпром"! Унгария спира руския газ до есента на 2027 г.

Унгария възнамерява да прекрати вноса на руски природен газ до есента на 2027 г. в съответствие с графика на Европейския съюз за поетапно спиране на руските енергийни доставки. Това заяви министърът на външните работи и търговията Анита Орбан в интервю за унгарското издание Telex.
„ЕС постави ясен краен срок за пълното прекратяване на вноса на руски природен газ: есента на 2027 г.“, каза Орбан. Съветът на ЕС прие правилата за поетапна забрана на руския втечнен и тръбопроводен газ. Пълната забрана за втечнен природен газ трябва да започне от началото на 2027 г., а за газа по тръбопроводи – през есента на същата година.
MOL подготвя рафинериите за неруски петрол
Паралелно с отказа от руския газ Унгария работи по диверсификацията на петролните доставки. По думите на Орбан енергийната компания MOL подготвя рафинериите си за преработка на суров петрол с друг произход. Доставките могат да бъдат осъществявани чрез хърватския тръбопровод JANAF.
МOL вече проучва технологични корекции, които да позволят на рафинериите да използват петрол от алтернативни доставчици. Унгария има временно изключение от американските санкции, свързани с покупките на руски петрол от „Лукойл“ и „Роснефт“. То е в сила до 21 ноември.
Преговори за дела на „Газпром“ в NIS
Сред обсъжданите варианти е MOL да придобие дела на „Газпром“ в сръбската петролна компания NIS, която притежава единствената петролна рафинерия в Сърбия. Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ е разрешила преговорите да продължат до 11 декември.
„Има силно намерение от всички страни – сръбската, руската и унгарската – да финализират тази сделка до 11 декември“, заяви Анита Орбан, цитирана от Telex. Потенциалното придобиване би имало значение и за преговорите за използването на JANAF, тъй като рафинерията в Панчево се снабдява по този тръбопровод.
Будапеща вижда възможност за регионален енергиен център
Според Орбан Унгария може да се превърне в значим транзитен и дистрибуторски център за природен газ и суров петрол. Тя посочи, че страната разполага с големи газови хранилища, свързана е с шест държави и може да доставя енергийни ресурси на други пазари.
За газа като алтернативни направления се обсъждат увеличаване на капацитета на терминала за втечнен газ в Хърватия, връзки през Гърция към азербайджански газ и използване на терминалите в Полша и Литва. Орбан отбеляза, че за това ще са необходими допълнителни инфраструктурни възможности.
Източници: news.bg, telex.hu
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 сега е момента
Коментиран от #10
11:53 04.11.2026
2 смешарки
дотогаз има бая цъканици да се изцъкат
че казали не значи че пак няма да купуват по евтиния Руски газ чрез посредници да си пълнят офшорки някои
Коментиран от #8, #14
11:54 04.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ами
11:55 04.11.2026
5 Сега
Коментиран от #25
11:55 04.11.2026
6 ами
11:58 04.11.2026
7 И за
11:59 04.11.2026
8 гост
До коментар #2 от "смешарки":Май е крайно време Газпром да се помоли на Си да ги купи , и без това като единствен купувач от следващата година ще бъде реалния собственик , хахахха !!
11:59 04.11.2026
9 К.О.Т..А.К 🐱
11:59 04.11.2026
10 С съдействието
До коментар #1 от "сега е момента":На чорапа 😉
Коментиран от #30
11:59 04.11.2026
11 1001
Коментиран от #16
11:59 04.11.2026
12 Пламен
Коментиран от #13
11:59 04.11.2026
13 Е защо
До коментар #12 от "Пламен":Да го спираме нали имаме само позитиви от него
12:01 04.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Kaлпазанин
12:03 04.11.2026
16 гост
До коментар #11 от "1001":Абе уж целия свят купува руски газ , пък Газпром трета година едвам го спасяват от фалита , що така бе , хахахха !!
12:04 04.11.2026
17 Иванов
12:04 04.11.2026
18 Бау
12:05 04.11.2026
19 Вовкина
12:06 04.11.2026
20 Някой
12:07 04.11.2026
21 Айдее, и тези замръзнаха!
12:10 04.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ъъъ
12:11 04.11.2026
24 Баце ЕООД
12:13 04.11.2026
25 Ами
До коментар #5 от "Сега":Глупости на търкалета
Коментиран от #26
12:14 04.11.2026
26 Абе
До коментар #25 от "Ами":Дръж се здраво за палците.Дръжиш ли се?
12:16 04.11.2026
27 Бай Араб
12:18 04.11.2026
28 ПАНИКАТА И ОТЧАЯНИЕТО НА ПРОПАГАНДАТА
12:19 04.11.2026
29 Хи хи
12:20 04.11.2026
30 С прякото участие
До коментар #10 от "С съдействието":на Киро Мумурандома..
нали неговите 6 кораба са на баланс на Боташ
12:23 04.11.2026
31 Давид
12:23 04.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 ЕС Е В СКОРОСТНА ДЕГРАДАЦИЯ😀😀😀
...ЗА ТОВА САМО ЗА ЕДНА ГОДИНА В ГЕРМАНИЯ =24 000 ФИРМИ ОБЯВИХА ФАЛИТ !!!! 😀 ИКОНОМИЧЕСКИЯТ МАЗОХИЗЪМ НА ЕС ДОВЕДЕ ДО БАВЕН РАЗПАД ВЪВ ВСИЧКО !
ЗА ТАЗИ ГОДИНА 🇷🇺 РУСИЯ Е С УВЕЛИПЕН ЗЛАТНО ВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД.$ !!!
12:25 04.11.2026
34 Констатация
12:26 04.11.2026
35 Общо взето
Коментиран от #38
12:26 04.11.2026
36 ПРИТЕСНЕН ЖЪЛТОПАВЕТ
Коментиран от #40
12:27 04.11.2026
37 Коко
12:28 04.11.2026
38 ОБЩО ВЗЕТО, ЕС Е В РАЗПАД 😀 А
До коментар #35 от "Общо взето":РУСИЯ С УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД.$ ! ,А И С ПОВЕЧЕ РАКЕТИ ,И ТО С НОВИ ВИДОВЕ.
Коментиран от #39
12:30 04.11.2026
39 Това къде го прочете
До коментар #38 от "ОБЩО ВЗЕТО, ЕС Е В РАЗПАД 😀 А":Да го прочетем и ние?
Коментиран от #43
12:36 04.11.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Гробаря
12:39 04.11.2026
42 !!!?
12:48 04.11.2026
43 Ми то
До коментар #39 от "Това къде го прочете":и кЬорав да си ще го видиш.
12:52 04.11.2026
44 ОРБАН ТЪПАНА
ЧТО ЕТО?
12:54 04.11.2026