Бърнам: Великобритания няма да се върне в ЕС в този мандат

Британският премиер Анди Бърнам изключи възможността Великобритания да се присъедини отново към Европейския съюз в рамките на настоящия парламентарен мандат. Той обаче заяви, че би искал да види страната отново в ЕС приживе.

„Не предлагам никакви промени в рамките на този парламентарен мандат. Няма да отстъпвам от червените линии, заложени в предизборната програма на Лейбъристката партия“, каза Бърнам.

Премиерът подчерта, че няма да изпреварва общественото мнение по въпроса за Брекзит. По думите му решението за бъдещето на страната трябва да бъде подкрепено от британските граждани, а не да бъде наложено от правителството.

Лондон иска по-добро споразумение с Брюксел

Бърнам заяви, че настоящото споразумение между Великобритания и ЕС не е достатъчно добро за страната. „Мисля, че можем да го подобрим и ще оглавя дискусията за това как да го направим по-добро по начин, който хората могат да подкрепят“, каза британският премиер.

Той определи последиците от Брекзит като различни от обещанията, дадени по време на кампанията за референдума. Според него излизането от ЕС е довело до по-слаб контрол върху имиграцията, въпреки че именно този въпрос е бил сред основните аргументи в подкрепа на Брекзит.

„Причината за кризата с малките лодки е, че не можем да връщаме хората обратно, а те знаят, че вече не можем да правим това по същия начин, както преди“, заяви Бърнам.

Без предсрочни избори в близко бъдеще

Премиерът отхвърли и спекулациите, че може да свика предсрочни парламентарни избори, за да получи собствен мандат и да представи на избирателите по-широки предложения за отношенията с ЕС.

Бърнам заяви, че избори няма да има в близко бъдеще. Изказването му дойде на фона на повишаване на рейтинга на Лейбъристката партия в социологическите проучвания.

В избирателния район Мейкърфийлд, който представлява британският премиер, 65 процента от гласоподавателите подкрепиха напускането на ЕС на референдума през 2016 г.

Следващата важна стъпка в отношенията между Лондон и Брюксел ще бъде срещата на върха между Великобритания и ЕС на 20 ноември. Бърнам заяви, че около срещата ще бъдат обсъдени варианти за бъдещите отношения, без да се поставя въпросът за повторно членство в рамките на настоящия мандат.

Източници: news.bg, itv.com, theguardian.com