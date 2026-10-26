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Бърнам: Великобритания няма да се върне в ЕС в този мандат

Бърнам: Великобритания няма да се върне в ЕС в този мандат

26 Октомври, 2026 19:09 1 223 15

  • анди бърнам-
  • великобритания-
  • европейски съюз-
  • брекзит-
  • лейбъристка партия

Британският премиер заяви, че настоящото споразумение с Брюксел не е достатъчно добро, но няма да предлага промени преди следващите парламентарни избори

Бърнам: Великобритания няма да се върне в ЕС в този мандат - 1
Снимка: Shutterstock.
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Британският премиер Анди Бърнам изключи възможността Великобритания да се присъедини отново към Европейския съюз в рамките на настоящия парламентарен мандат. Той обаче заяви, че би искал да види страната отново в ЕС приживе.

„Не предлагам никакви промени в рамките на този парламентарен мандат. Няма да отстъпвам от червените линии, заложени в предизборната програма на Лейбъристката партия“, каза Бърнам.

Премиерът подчерта, че няма да изпреварва общественото мнение по въпроса за Брекзит. По думите му решението за бъдещето на страната трябва да бъде подкрепено от британските граждани, а не да бъде наложено от правителството.

Лондон иска по-добро споразумение с Брюксел

Бърнам заяви, че настоящото споразумение между Великобритания и ЕС не е достатъчно добро за страната. „Мисля, че можем да го подобрим и ще оглавя дискусията за това как да го направим по-добро по начин, който хората могат да подкрепят“, каза британският премиер.

Той определи последиците от Брекзит като различни от обещанията, дадени по време на кампанията за референдума. Според него излизането от ЕС е довело до по-слаб контрол върху имиграцията, въпреки че именно този въпрос е бил сред основните аргументи в подкрепа на Брекзит.

„Причината за кризата с малките лодки е, че не можем да връщаме хората обратно, а те знаят, че вече не можем да правим това по същия начин, както преди“, заяви Бърнам.

Без предсрочни избори в близко бъдеще

Премиерът отхвърли и спекулациите, че може да свика предсрочни парламентарни избори, за да получи собствен мандат и да представи на избирателите по-широки предложения за отношенията с ЕС.

Бърнам заяви, че избори няма да има в близко бъдеще. Изказването му дойде на фона на повишаване на рейтинга на Лейбъристката партия в социологическите проучвания.

В избирателния район Мейкърфийлд, който представлява британският премиер, 65 процента от гласоподавателите подкрепиха напускането на ЕС на референдума през 2016 г.

Следващата важна стъпка в отношенията между Лондон и Брюксел ще бъде срещата на върха между Великобритания и ЕС на 20 ноември. Бърнам заяви, че около срещата ще бъдат обсъдени варианти за бъдещите отношения, без да се поставя въпросът за повторно членство в рамките на настоящия мандат.

Източници: news.bg, itv.com, theguardian.com


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    15 6 Отговор
    Добра новина. Ес си заминава с 200

    19:13 26.10.2026

  • 2 А50

    12 8 Отговор
    Британия управлява фалита на ЕС чрез продажната Урсула, как ще се върнат в тоя пропаднал съюз след като са се махнали един път

    19:16 26.10.2026

  • 3 Ицо Певеца

    16 2 Отговор
    Първо да изпълните критериите...пък ша видим

    19:23 26.10.2026

  • 4 то па некой

    12 0 Отговор
    лук къца за вашия Пакистан...

    19:24 26.10.2026

  • 5 Софиянец

    9 3 Отговор
    Що бе, кво не ви харесва на фашисткия съюз 😂

    19:28 26.10.2026

  • 6 БРИТАНЦИТЕ ЗАГУБИХА ВОЙНАТА

    8 2 Отговор
    Кой ще ги вземе сега в ЕС-то

    19:38 26.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Отреазвяващ

    1 0 Отговор
    Ама и никой не ги чака.Само да видите размера на реформата на влака от Фолкестон,ще се сетите.На Плимут от тази седмица се монтират ,,рентгени".Във Франция е същото.На пристанището Сантандер кипи строителство, Билбао се реформира.Най-колосално е на Чернург.

    19:47 26.10.2026

  • 9 Следващите

    2 0 Отговор
    също... По вероятно е, да стане не толкова "Велика"

    19:51 26.10.2026

  • 10 Факт

    1 3 Отговор
    Англосаксите и раша винаги са били съюзници,даже кралицата беше сложила племенника си Никълъс секънд на наивниците руската рая

    19:51 26.10.2026

  • 11 А ТО ИМА ЛИ ОЩЕ

    5 0 Отговор
    ВЕЛИКОБРИТАНИЯ? че да я приемат където и да е?

    19:53 26.10.2026

  • 12 АКО ТОЗИ ЕС

    7 0 Отговор
    БЕШЕ КИТКА ЗА МИРИСАНЕ ВИЕ ИЗОБЩО НЯМАШЕ ДА ГО НАПУСКАТЕ, ХИТРЕЦИ СТЕ. А В СЕГАШНОТО ТРАГИЧНО СЪСТОЯНИЕ ВИЕ НИКОГА НЕ БИХТЕ СЕ ВЪРНАЛИ.

    20:03 26.10.2026

  • 13 Еврошмрък

    2 0 Отговор
    Още Дегол го е казал,британия не е Европа,тя е остров!

    20:35 26.10.2026

  • 14 Щом и

    0 0 Отговор
    Ганьо приет тамо в ЕСа пиши го болен от кансер. Няма надежда за оздравяване. Дните и са преброени.

    20:43 26.10.2026

  • 15 Анонимен

    0 0 Отговор
    Ама ние не ви искаме

    20:46 26.10.2026

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