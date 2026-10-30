Американците са тук: Пентагонът призовал да не се вдига шум за заплахите от Русия

Пентагонът е поискал от няколко държави от НАТО да смекчат публичната си реторика за заплахата от Русия, съобщи Ройтерс, позовавайки се на четирима запознати с разговорите източници. Сред страните, към които са отправени подобни послания по време на двустранни срещи, са Литва, Латвия и Естония.
Според трима европейски и един американски представител американските власти са предупредили, че някои изказвания на европейски лидери и длъжностни лица могат да подкопаят сигурността на континента. Не е ясно дали същият призив е отправян и към други правителства в Европа.
Пентагонът не потвърди твърденията. Негов представител заяви: „Разговорите между съюзници са поверителни, затова няма да коментираме тези твърдения.“
Посланията на Колби
Един от американските представители, предали призива за сдържаност, е заместник-министърът на отбраната по политическите въпроси Елбридж Колби, твърдят източниците на Ройтерс. Според един от тях Колби е казал на представител на балтийска държава, че не бива да се „дразнят“ руснаците.
Като пример за контрапродуктивна реторика са били посочени изказвания, според които Русия е „заклещена в ъгъла като плъх“. Не е ясно кое конкретно изказване е имал предвид Колби. В края на септември естонският премиер Кристен Михал нарече Владимир Путин „плъх в ъгъла“ и предположи, че руският лидер прибягва до саботажи в Европа, тъй като Русия затъва все повече във войната в Украйна.
Друг европейски представител описва неофициалното послание на Пентагона така: „Ние ви помагаме. Американците са тук. Просто не вдигайте шум. Не привличайте внимание.“ Според същия източник на друга среща естонска делегация е била призована да бъде „премерена“ в публичните си изказвания, без американската страна да е посочила конкретно изявление, което я е раздразнило.
Различията в НАТО
Американските послания идват на фона на спор в НАТО как публично да бъде представяна руската заплаха. Част от западните представители смятат, че прекаленото акцентиране върху действията на Москва може да обслужва Кремъл, като засилва страха и отслабва обществената подкрепа за Украйна.
Други европейски правителства настояват за по-голяма публичност, за да обяснят на избирателите защо са нужни повече ресурси за отбрана. Дебатът се изостря и заради твърденията, че Русия засилва прикрита кампания от саботажи в Европа. Москва отрича да стои зад подобни действия.
В сряда германската прокуратура съобщи за ареста на двама беларуски граждани, заподозрени в планиране на палеж на сграда или обект от критичната инфраструктура край Нюрнберг. По-рано германското правителство обвини Русия за опит за атака с дрон срещу летище „Лайпциг/Хале“, което Москва отхвърли.
Вашингтон преразглежда военното си присъствие
Призивите за по-сдържан тон съвпадат с подновените усилия на администрацията на Доналд Тръмп за споразумение за прекратяване на войната в Украйна. Според Ройтерс Вашингтон съчетава стимули за Русия, включително възможно облекчаване на санкциите, с натиск върху Киев да спре атаките срещу руската енергийна инфраструктура.
Междувременно Пентагонът преразглежда разполагането на американските сили в Европа. Това може да доведе до съкращаване на военното присъствие на континента, докато САЩ настояват европейските съюзници да поемат по-голяма отговорност за собствената си отбрана.
Източници: news.bg, defensenews.com, marketscreener.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дръта чанта
20:56 30.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
РФ ЩЕ ВЗЕМЕ ДА ФАЛИРА ИЛОН МЪСК
....
А ТОЙ ПАДНЕ ЛИ НА УОЛСТРИЙТ И НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ БОРСИ ЩЕ ИМА САМОУБИЙСТВА
20:56 30.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Простотията заслужава простотия
21:03 30.10.2026
6 Фен
21:05 30.10.2026
7 Ну, погоди
21:05 30.10.2026
8 Американците са тук
ще може да ги разклати
Коментиран от #9
21:05 30.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Американците
21:08 30.10.2026
11 Гнездото на змиите
21:14 30.10.2026
12 604
21:16 30.10.2026
13 Гай Турий
Коментиран от #14
21:27 30.10.2026
14 Гай Турий
До коментар #13 от "Гай Турий":Наскоро арестуваха един украинец, че взривил Сверния поток и нанесъл щети на Германия и ЕС. Ами защо никой не арестува нашия банкянски бомбаджия, който взриви двойно по-големия ЮП, тръбата Б-с-Александруполи, АЕЦ Белене с един подпис??!
21:30 30.10.2026
15 Бай Иван
21:43 30.10.2026