Американците са тук: Пентагонът призовал да не се вдига шум за заплахите от Русия

Пентагонът е поискал от няколко държави от НАТО да смекчат публичната си реторика за заплахата от Русия, съобщи Ройтерс, позовавайки се на четирима запознати с разговорите източници. Сред страните, към които са отправени подобни послания по време на двустранни срещи, са Литва, Латвия и Естония.

Според трима европейски и един американски представител американските власти са предупредили, че някои изказвания на европейски лидери и длъжностни лица могат да подкопаят сигурността на континента. Не е ясно дали същият призив е отправян и към други правителства в Европа.

Още новини от Украйна

Пентагонът не потвърди твърденията. Негов представител заяви: „Разговорите между съюзници са поверителни, затова няма да коментираме тези твърдения.“

Посланията на Колби

Един от американските представители, предали призива за сдържаност, е заместник-министърът на отбраната по политическите въпроси Елбридж Колби, твърдят източниците на Ройтерс. Според един от тях Колби е казал на представител на балтийска държава, че не бива да се „дразнят“ руснаците.

Като пример за контрапродуктивна реторика са били посочени изказвания, според които Русия е „заклещена в ъгъла като плъх“. Не е ясно кое конкретно изказване е имал предвид Колби. В края на септември естонският премиер Кристен Михал нарече Владимир Путин „плъх в ъгъла“ и предположи, че руският лидер прибягва до саботажи в Европа, тъй като Русия затъва все повече във войната в Украйна.

Друг европейски представител описва неофициалното послание на Пентагона така: „Ние ви помагаме. Американците са тук. Просто не вдигайте шум. Не привличайте внимание.“ Според същия източник на друга среща естонска делегация е била призована да бъде „премерена“ в публичните си изказвания, без американската страна да е посочила конкретно изявление, което я е раздразнило.

Различията в НАТО

Американските послания идват на фона на спор в НАТО как публично да бъде представяна руската заплаха. Част от западните представители смятат, че прекаленото акцентиране върху действията на Москва може да обслужва Кремъл, като засилва страха и отслабва обществената подкрепа за Украйна.

Други европейски правителства настояват за по-голяма публичност, за да обяснят на избирателите защо са нужни повече ресурси за отбрана. Дебатът се изостря и заради твърденията, че Русия засилва прикрита кампания от саботажи в Европа. Москва отрича да стои зад подобни действия.

В сряда германската прокуратура съобщи за ареста на двама беларуски граждани, заподозрени в планиране на палеж на сграда или обект от критичната инфраструктура край Нюрнберг. По-рано германското правителство обвини Русия за опит за атака с дрон срещу летище „Лайпциг/Хале“, което Москва отхвърли.

Вашингтон преразглежда военното си присъствие

Призивите за по-сдържан тон съвпадат с подновените усилия на администрацията на Доналд Тръмп за споразумение за прекратяване на войната в Украйна. Според Ройтерс Вашингтон съчетава стимули за Русия, включително възможно облекчаване на санкциите, с натиск върху Киев да спре атаките срещу руската енергийна инфраструктура.

Междувременно Пентагонът преразглежда разполагането на американските сили в Европа. Това може да доведе до съкращаване на военното присъствие на континента, докато САЩ настояват европейските съюзници да поемат по-голяма отговорност за собствената си отбрана.

Източници: news.bg, defensenews.com, marketscreener.com