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Американците са тук: Пентагонът призовал да не се вдига шум за заплахите от Русия
  Тема: Украйна

Американците са тук: Пентагонът призовал да не се вдига шум за заплахите от Русия

30 Октомври, 2026 20:53 1 411 15

  • пентагон-
  • русия-
  • нато-
  • елбридж колби-
  • войната в украйна

Според четирима източници на Ройтерс Вашингтон се опасява, че острата реторика подкопава сигурността в Европа

Американците са тук: Пентагонът призовал да не се вдига шум за заплахите от Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Пентагонът е поискал от няколко държави от НАТО да смекчат публичната си реторика за заплахата от Русия, съобщи Ройтерс, позовавайки се на четирима запознати с разговорите източници. Сред страните, към които са отправени подобни послания по време на двустранни срещи, са Литва, Латвия и Естония.

Според трима европейски и един американски представител американските власти са предупредили, че някои изказвания на европейски лидери и длъжностни лица могат да подкопаят сигурността на континента. Не е ясно дали същият призив е отправян и към други правителства в Европа.

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Пентагонът не потвърди твърденията. Негов представител заяви: „Разговорите между съюзници са поверителни, затова няма да коментираме тези твърдения.“

Посланията на Колби

Един от американските представители, предали призива за сдържаност, е заместник-министърът на отбраната по политическите въпроси Елбридж Колби, твърдят източниците на Ройтерс. Според един от тях Колби е казал на представител на балтийска държава, че не бива да се „дразнят“ руснаците.

Като пример за контрапродуктивна реторика са били посочени изказвания, според които Русия е „заклещена в ъгъла като плъх“. Не е ясно кое конкретно изказване е имал предвид Колби. В края на септември естонският премиер Кристен Михал нарече Владимир Путин „плъх в ъгъла“ и предположи, че руският лидер прибягва до саботажи в Европа, тъй като Русия затъва все повече във войната в Украйна.

Друг европейски представител описва неофициалното послание на Пентагона така: „Ние ви помагаме. Американците са тук. Просто не вдигайте шум. Не привличайте внимание.“ Според същия източник на друга среща естонска делегация е била призована да бъде „премерена“ в публичните си изказвания, без американската страна да е посочила конкретно изявление, което я е раздразнило.

Различията в НАТО

Американските послания идват на фона на спор в НАТО как публично да бъде представяна руската заплаха. Част от западните представители смятат, че прекаленото акцентиране върху действията на Москва може да обслужва Кремъл, като засилва страха и отслабва обществената подкрепа за Украйна.

Други европейски правителства настояват за по-голяма публичност, за да обяснят на избирателите защо са нужни повече ресурси за отбрана. Дебатът се изостря и заради твърденията, че Русия засилва прикрита кампания от саботажи в Европа. Москва отрича да стои зад подобни действия.

В сряда германската прокуратура съобщи за ареста на двама беларуски граждани, заподозрени в планиране на палеж на сграда или обект от критичната инфраструктура край Нюрнберг. По-рано германското правителство обвини Русия за опит за атака с дрон срещу летище „Лайпциг/Хале“, което Москва отхвърли.

Вашингтон преразглежда военното си присъствие

Призивите за по-сдържан тон съвпадат с подновените усилия на администрацията на Доналд Тръмп за споразумение за прекратяване на войната в Украйна. Според Ройтерс Вашингтон съчетава стимули за Русия, включително възможно облекчаване на санкциите, с натиск върху Киев да спре атаките срещу руската енергийна инфраструктура.

Междувременно Пентагонът преразглежда разполагането на американските сили в Европа. Това може да доведе до съкращаване на военното присъствие на континента, докато САЩ настояват европейските съюзници да поемат по-голяма отговорност за собствената си отбрана.

Източници: news.bg, defensenews.com, marketscreener.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Дръта чанта

    19 3 Отговор
    ЕК съсипа ЕС Урсула и Кая в затвора

    20:56 30.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 3 Отговор
    ЗАРАДИ НЯКОИ ЕВРОПЕЙСКИ ПЛЯМПАЛА
    РФ ЩЕ ВЗЕМЕ ДА ФАЛИРА ИЛОН МЪСК
    ....
    А ТОЙ ПАДНЕ ЛИ НА УОЛСТРИЙТ И НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ БОРСИ ЩЕ ИМА САМОУБИЙСТВА

    20:56 30.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Простотията заслужава простотия

    4 2 Отговор
    Не Кандев нашия генерал юрист ще ни води във войната. А другата шушумига ще ни учи на война с дронове. Русия е агресор и ппдб и дб пп и пп и гз ще ни защитят от руснаците.

    21:03 30.10.2026

  • 6 Фен

    4 2 Отговор
    Не на войната и военолюбците.

    21:05 30.10.2026

  • 7 Ну, погоди

    4 2 Отговор
    Още пет пъти я пуснете тази новина, чак тогава ще изкарате 20 цента

    21:05 30.10.2026

  • 8 Американците са тук

    8 2 Отговор
    псетата да не джафкат злобно по Мечока
    ще може да ги разклати

    Коментиран от #9

    21:05 30.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Американците

    3 2 Отговор
    са тук, и носят памперси и тоалетна хартия. Купувайте и се гответе да се омажете много скоро!

    21:08 30.10.2026

  • 11 Гнездото на змиите

    4 0 Отговор
    Пентагонът им намеква, че е време да проверят вятъра и да не надуват свирката толкова силно.

    21:14 30.10.2026

  • 12 604

    2 0 Отговор
    +++чичу сам нарита някой от по кресливите пудели

    21:16 30.10.2026

  • 13 Гай Турий

    1 0 Отговор
    Не е необходимо някакъв си американски звездочник да ни дава акъл, че Масква не трябва да бъде дразнена. След като управляващите у нас налъми в последните 20 години под диктовката на либераст глобаилистите нарекоха Русия вражеска държава, то отговорът съответно не само ще бъде реципрочен но и удвоен като наказание, защото те могат да си го позволят. Ярък пример - днес нямаме Южен поток и ползвме газ на шесторно по-висока цена заради един банкянски предател. Такива примери още бол. И защо краставиците ни били по-скъпи от тези в Люксембург??! - Ами питайте банкянския дерибей.

    Коментиран от #14

    21:27 30.10.2026

  • 14 Гай Турий

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Гай Турий":

    Наскоро арестуваха един украинец, че взривил Сверния поток и нанесъл щети на Германия и ЕС. Ами защо никой не арестува нашия банкянски бомбаджия, който взриви двойно по-големия ЮП, тръбата Б-с-Александруполи, АЕЦ Белене с един подпис??!

    21:30 30.10.2026

  • 15 Бай Иван

    0 0 Отговор
    Дали ще дразнят Москва или не . Москва не вярва на сълзи. Дори да не дразнят Русия,истината една и двете страни се подготвят за война.

    21:43 30.10.2026