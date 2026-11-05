Модерна война! Пентагонът достави над 25 000 дронови системи на CENTCOM

Пентагонът е доставил през тази година над 25 000 безпилотни системи и средства за противодействие на дронове на Централното командване на американските въоръжени сили – CENTCOM. Доставките са извършени след инвестиция от 782 милиона долара.

Пакетът включва над 1300 безпилотни летателни апарата за еднопосочни атаки, повече от 100 безпилотни надводни и подводни плавателни съда и над 24 000 системи за противодействие на безпилотни летателни апарати. Те са предназначени да защитават американските сили от вражески атаки с дронове.

Повече дронове за атака и защита

Безпилотните летателни апарати за еднопосочни атаки са част от усилията на САЩ да увеличат броя на достъпните системи, които могат да бъдат използвани в голям мащаб. Морските безпилотни апарати разширяват възможностите за наблюдение и действия над и под водната повърхност.

Основната част от доставките обаче е предназначена за противодействие на дронове. Над 24 000 системи трябва да осигурят защита на американските подразделения срещу безпилотни апарати, използвани от противникови сили. Пентагонът определи мащаба на доставките като „огромен ръст“.

Нова схема за по-бързи поръчки

Системите са доставени чрез Програмата за пряко подчинение за управление на безпилотни системи, известна като DRPM-UxS. Операциите за противодействие на дронове се подкрепят от Съвместната междуведомствена оперативна група 401.

Според Пентагона инициативата показва промяна в начина, по който се придобива военно оборудване. Акцентът е върху по-бързи отбранителни поръчки и масово производство на по-достъпни безпилотни системи, вместо основната тежест да пада върху скъпи традиционни оръжия.

Американското военно ведомство посочва, че така командирите получават допълнителни оперативни възможности, а въоръжените сили намаляват зависимостта си от системи с висока цена. Доставките за CENTCOM са конкретен резултат от този подход, като в един пакет са съчетани средства за атака, морско наблюдение и защита от дронове.

Източници: news.bg, aa.com.tr