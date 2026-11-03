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Москва: Разузнавателен самолет на НАТО летя 9 часа над Черно море
  Тема: Украйна

Москва: Разузнавателен самолет на НАТО летя 9 часа над Черно море

3 Ноември, 2026 21:17 992 16

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  • румъния

Bombardier ARTEMIS II е излетял от Констанца и е летял на около 11 километра височина, самолетът е повторил рекорда си от края на юли

Москва: Разузнавателен самолет на НАТО летя 9 часа над Черно море - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Разузнавателен самолет Bombardier ARTEMIS II, регистриран в САЩ и свързван с НАТО, е прекарал девет часа над южната част на Черно море. Информацията е съобщена от неназован източник от контрола на въздушното движение пред ТАСС.

Самолетът е излетял от летище в Констанца, Румъния, а полетът му над морето е започнал около 9:40 ч. московско време. По данни на източника ARTEMIS II е летял многократно от запад на изток и обратно, на височина приблизително 11 километра.

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Маршрутът е преминавал над неутрални води

По време на маневрите самолетът се е приближил няколко пъти до румънско-украинската граница. Източникът, цитиран от ТАСС, заявява: „Самолетът е навлязъл в траекторията си на полета през контролно-пропускателен пункт над неутрални води в сектор, контролиран от български авиодиспечери.“

В предоставената информация не се посочва самолетът да е навлизал във въздушното пространство на друга черноморска държава. Не е съобщена и конкретна причина за продължителността на мисията.

Повторение на рекорда от юли

Източникът припомня, че в края на юли 2026 г. Bombardier ARTEMIS II е прекарал девет часа над Черно море. Тогава продължителността на полета е била определена като своеобразен рекорд за самолета, който той е повторил при новата си мисия.

В публикацията не е посочено официално изявление на НАТО за полета. Данните са представени като информация от неназован представител на контрола на въздушното движение, цитиран от ТАСС.

Източници: focus-news.net


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Да така

    8 2 Отговор
    беше.Кацна два пъти в Бургас да зареди.

    Коментиран от #9

    21:19 03.11.2026

  • 3 Кина

    9 13 Отговор
    Там е силата на нато , в наблюдението и по телевизора..Палячовци..

    Коментиран от #8

    21:19 03.11.2026

  • 4 Атина Палада

    13 11 Отговор
    Русия си заминава .....

    21:20 03.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Анонимен

    8 9 Отговор
    САЩ и НАТЮ уж нищо общо нямат със крайна Резултата е ясен все повече. Целият запад губи в крайна. Чичо Дончо даже мнимателно се оттегля

    21:26 03.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Европеец

    10 10 Отговор

    До коментар #2 от "Да така":

    Лети ,лети па ще кацне..... Но се чудя, Защо руснаците не са го поляли с малко керосин, както бяха направили при един друг полет.... Апропо да питам какво стана с английските дрончета потапящи корабите в Черно море, нещо се замълча по въпроса...... А си представям Ако бяха руски каква олелия щеше да се вдигне.... А даже летчика каза ,че ще връчва нота на Микрофона.....

    Коментиран от #16

    21:26 03.11.2026

  • 10 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 11 Българин

    6 11 Отговор
    Черно море е едно натовско езеро. Така че, няма друг вариант, освен натовски самолети да летят, колкото и където искат.Ако на някой не му харесва, да ходи зад Урал!

    21:31 03.11.2026

  • 12 Зеленски освободителя

    1 4 Отговор
    Уейкъп Преклонете се

    21:31 03.11.2026

  • 13 Защо,заб

    9 1 Отговор
    Ранено ли е?Черно море не е ваше и никога няма да е!

    21:35 03.11.2026

  • 14 Хм...

    6 7 Отговор
    Ами спрете да потапяте кораби. И си приберете войската в масква. Целият свят полудя заради егото на вожда ви.

    21:38 03.11.2026

  • 15 Анонимен

    4 2 Отговор
    Смешно е. Патрулират някакви самольоти смешно е. Преди 89 година ВВС на България бяха страховита силас над 300 самольоти Сега може частни самольоти с по една пушка или граната както Даракчиев е хвърлял от самолета в Одрин да патрулират защото имаме само няколко военни които не летят

    21:49 03.11.2026

  • 16 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Европеец":

    Е за статията ползвате стара снимка.. Бравооо

    22:03 03.11.2026

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