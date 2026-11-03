Москва: Разузнавателен самолет на НАТО летя 9 часа над Черно море

Разузнавателен самолет Bombardier ARTEMIS II, регистриран в САЩ и свързван с НАТО, е прекарал девет часа над южната част на Черно море. Информацията е съобщена от неназован източник от контрола на въздушното движение пред ТАСС.

Самолетът е излетял от летище в Констанца, Румъния, а полетът му над морето е започнал около 9:40 ч. московско време. По данни на източника ARTEMIS II е летял многократно от запад на изток и обратно, на височина приблизително 11 километра.

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Маршрутът е преминавал над неутрални води

По време на маневрите самолетът се е приближил няколко пъти до румънско-украинската граница. Източникът, цитиран от ТАСС, заявява: „Самолетът е навлязъл в траекторията си на полета през контролно-пропускателен пункт над неутрални води в сектор, контролиран от български авиодиспечери.“

В предоставената информация не се посочва самолетът да е навлизал във въздушното пространство на друга черноморска държава. Не е съобщена и конкретна причина за продължителността на мисията.

Повторение на рекорда от юли

Източникът припомня, че в края на юли 2026 г. Bombardier ARTEMIS II е прекарал девет часа над Черно море. Тогава продължителността на полета е била определена като своеобразен рекорд за самолета, който той е повторил при новата си мисия.

В публикацията не е посочено официално изявление на НАТО за полета. Данните са представени като информация от неназован представител на контрола на въздушното движение, цитиран от ТАСС.

Източници: focus-news.net