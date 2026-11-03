Москва: Разузнавателен самолет на НАТО летя 9 часа над Черно море

Разузнавателен самолет Bombardier ARTEMIS II, регистриран в САЩ и свързван с НАТО, е прекарал девет часа над южната част на Черно море. Информацията е съобщена от неназован източник от контрола на въздушното движение пред ТАСС.
Самолетът е излетял от летище в Констанца, Румъния, а полетът му над морето е започнал около 9:40 ч. московско време. По данни на източника ARTEMIS II е летял многократно от запад на изток и обратно, на височина приблизително 11 километра.
Маршрутът е преминавал над неутрални води
По време на маневрите самолетът се е приближил няколко пъти до румънско-украинската граница. Източникът, цитиран от ТАСС, заявява: „Самолетът е навлязъл в траекторията си на полета през контролно-пропускателен пункт над неутрални води в сектор, контролиран от български авиодиспечери.“
В предоставената информация не се посочва самолетът да е навлизал във въздушното пространство на друга черноморска държава. Не е съобщена и конкретна причина за продължителността на мисията.
Повторение на рекорда от юли
Източникът припомня, че в края на юли 2026 г. Bombardier ARTEMIS II е прекарал девет часа над Черно море. Тогава продължителността на полета е била определена като своеобразен рекорд за самолета, който той е повторил при новата си мисия.
В публикацията не е посочено официално изявление на НАТО за полета. Данните са представени като информация от неназован представител на контрола на въздушното движение, цитиран от ТАСС.
Източници: focus-news.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Да така
Коментиран от #9
21:19 03.11.2026
3 Кина
Коментиран от #8
21:19 03.11.2026
4 Атина Палада
21:20 03.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Анонимен
21:26 03.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Европеец
До коментар #2 от "Да така":Лети ,лети па ще кацне..... Но се чудя, Защо руснаците не са го поляли с малко керосин, както бяха направили при един друг полет.... Апропо да питам какво стана с английските дрончета потапящи корабите в Черно море, нещо се замълча по въпроса...... А си представям Ако бяха руски каква олелия щеше да се вдигне.... А даже летчика каза ,че ще връчва нота на Микрофона.....
Коментиран от #16
21:26 03.11.2026
10 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
11 Българин
21:31 03.11.2026
12 Зеленски освободителя
21:31 03.11.2026
13 Защо,заб
21:35 03.11.2026
14 Хм...
21:38 03.11.2026
15 Анонимен
21:49 03.11.2026
16 Българин
До коментар #9 от "Европеец":Е за статията ползвате стара снимка.. Бравооо
22:03 03.11.2026