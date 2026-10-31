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Строги мерки! Русия удължи забраната за износ на дизел до януари 2027 г.
  Тема: Украйна

Строги мерки! Русия удължи забраната за износ на дизел до януари 2027 г.

31 Октомври, 2026 17:05 728 35

  • русия-
  • дизелово гориво-
  • износ на горива-
  • александър новак-
  • владимир путин-
  • роснефт-
  • лукойл

Москва запазва изключенията за определени доставки към световния пазар, през ноември страната планира да изнесе около 2,15 млн. тона гориво

Строги мерки! Русия удължи забраната за износ на дизел до януари 2027 г. - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руското правителство удължи до 31 януари 2027 г. общата забрана за износ на дизелово гориво от производителите, като запази възможността за изключения при определени доставки към световния пазар. Мярката е насочена към поддържане на стабилността на вътрешния пазар на горива.

Съответният указ е подписан, но все още не е публикуван, съобщи руското правителство в изявление, цитирано от ТАСС. Според текста ограниченията няма да бъдат прилагани еднакво към всички доставки, като ще се допускат разрешения за конкретни доставчици и направления.

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Планираният износ нараства през ноември

Вицепремиерът Александър Новак заяви, че Русия планира да изнесе около 2,15 млн. тона дизелово гориво през ноември. За октомври очакваният обем е приблизително 510 000 тона.

„Да, правителственото постановление в момента се подготвя. То ще удължи забраната за доставките на дизелово гориво до края на януари, като и този път ще има отделни изключения за доставките към световния пазар“, каза Александър Новак.

Подобни изключения бяха въведени през октомври и се предвиждат и за ноември. Така общата забрана остава в сила, но руските компании ще могат да извършват определени доставки при изпълнение на поставените условия.

Атаките срещу рафинерии могат да ограничат обемите

Новак предупреди, че украинските атаки срещу руски рафинерии могат да намалят планираните количества дизелово гориво за износ. По думите му обаче спадът няма да бъде значителен.

Към края на октомври четири танкера с руско дизелово гориво са отплавали от балтийските пристанища, допълни вицепремиерът.

Москва започна да облекчава ограниченията този месец, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че работи с руския президент Владимир Путин за връщането на руското дизелово гориво на световните пазари. Въпреки това руското правителство запазва общата забрана до края на януари и оставя износа възможен само по определени изключения.

Източници: bta.bg, tass.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 макак така

    6 9 Отговор
    Нали таковата - дизел за САЩ щеше да изнася? Нищо че могъщата внася дизел от Индия и Южна Корея. Ма това не се брои!

    Коментиран от #6

    17:07 31.10.2026

  • 2 А, що така бе.

    4 7 Отговор
    Нали с Тръмп нещо си.....
    Кьорфишек излезе работата май.

    Коментиран от #13

    17:08 31.10.2026

  • 3 Ко стана?

    5 6 Отговор
    Вода гази, жаден ходи.

    17:08 31.10.2026

  • 4 Експертно лице

    4 6 Отговор
    Не се изнася туй що ти го нямаш - стара украинска поговорка

    17:10 31.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 хех

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "макак така":

    Правиха си такива сметки, ама забравиха да питат кръчмаря г-н Зеленски.

    Коментиран от #8

    17:11 31.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 верно е

    12 5 Отговор

    До коментар #6 от "хех":

    Най-прецакан е бункерния гном. Подари 40% от Лукойл на Тръмп и не получи нищо в замяна. Ударите по руски рафинерии продължават със същата сила.

    17:14 31.10.2026

  • 9 Стратегия невероятна

    13 4 Отговор
    Те за вътрешно ползване нямат, ама за щатите ще изнасят...

    17:14 31.10.2026

  • 10 Из падмасковие

    7 4 Отговор
    Няма кво да лапаме,долапа дрънчи празен, рафтове в петьоръчка са празни,режим на тока и водата,много е хубаво,нафта само ако каже господаря Англия

    17:19 31.10.2026

  • 11 Русия санкционира Европа

    4 9 Отговор
    И забрани износа на дизел до януари 2027 г. Хората в Москва били възмутени че в ЕК само нафта пиели и съвсем им са се повредили мозъците

    17:19 31.10.2026

  • 12 Елементарно Уотсън!

    13 4 Отговор
    Което означава, че Тръмп умишлено е искал тези смешни количества дизел от агресора за да окаже натиск върху Зеленски да не удря по фашистките НПЗ.

    Коментиран от #24

    17:19 31.10.2026

  • 13 Тръмп-

    10 3 Отговор

    До коментар #2 от "А, що така бе.":

    "Сакън, само да не се разчуе по американските медии, че ще я овапцаме на изборите"

    17:20 31.10.2026

  • 14 РИП

    9 2 Отговор

    До коментар #7 от "RIP Сесесере 1920 1991💀🍌":

    В България още не е дошла 1991ва. Управляват те децата и внуците на същите комунисти.

    17:20 31.10.2026

  • 15 Факт

    4 6 Отговор
    Петрола в русия е под контрола на англосаксите Британия, останалото за наивници

    17:23 31.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Сатана Z

    1 1 Отговор
    Песков съобщи,че Тръмп няма да получи дизел заради атаките на НАТО по Руските рафинерии.Да се оправя сам с тях.

    Коментиран от #20

    17:29 31.10.2026

  • 18 Ние отворените атлантенца

    3 3 Отговор
    Някога за нещо забраната за износ налагали ли сме?

    17:30 31.10.2026

  • 19 факт

    2 2 Отговор
    опит за преврат в полша, а у нас?

    Коментиран от #21, #23, #25

    17:31 31.10.2026

  • 20 хубаво

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Сатана Z":

    Само да не спре износа на наташки, че тогава го закъсахме с плана за прираста.

    17:32 31.10.2026

  • 21 У нас утре

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "факт":

    Алелуя!

    17:33 31.10.2026

  • 22 ВЛАДИМИР ДВИЖУХИН

    4 1 Отговор
    ИМАМЕ НАЙ ДОБРОТО ПВО В СВЕТА .

    А АФРИКАНСКИТЕ ДИКТАТОРИ

    ВИСЯТ 9 ЧАСА НА ЛЕТИЩЕТО В МАСКВА

    И НЕ МОГАТ ДА ИЗЛЕТЯТ ЗА АФРИКА.

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    НЕ МОГАТ ДА СПРАТ НЯКАКВИ ДРОНОВЕ

    ВОТ ЕТО ДВИЖУХА

    УРААААААААА УРАААААА УРАААААА.

    17:33 31.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Соломон

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Елементарно Уотсън!":

    Само че Русия наруши това споразумение като удари единственото НПЗ на Украйна.И Зеленски им тегли една.И ги подпука пак

    17:34 31.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Русия е един от най-големите

    1 2 Отговор
    доставчици на петролни продукти за Грузия. През първите седем месеца на 2026 г. Грузия е внесла от Русия около 392 841 тона петролни продукти на обща стойност 292 милиона щатски долара. Това представлява близо 37% от общия обем на грузинския внос на горива. Цени на дизела в двете страни: Към края на октомври 2026 г. средната цена на дребно на дизела в Грузия е около 1,74 евро за литър.За същия период средната цена на дребно в Русия е значително по-ниска – около 1,01 щатски долара (приблизително 0,86–0,93 евро

    Коментиран от #31

    17:36 31.10.2026

  • 27 Това е щото Русия мисли за Европа

    1 4 Отговор
    И иска да я направи зелена и урсулска по бързо

    17:39 31.10.2026

  • 28 Вашингтон

    4 1 Отговор
    Потвърди че
    Първият Танкер който
    Е пристигнал до Ню Йорк
    Не си е продал Дизелът

    Хаха хахаха хахаха

    И за Трите Танкера пълни с Дизел
    Пратени от Путин за Тръмп
    Няма купувач.
    Нито Една Компания не е проявила
    Интерес.
    Даже е бил Предложен на Бразилия да го купи
    И те любезно отказали.

    Оказа се Че Големите Приказки на Тръмп
    Са само да спечели Изборите.

    17:39 31.10.2026

  • 29 Голям

    2 0 Отговор
    А после следват да затворят руските граници, за да не могат руснаците да избягат от руский рай, както са севернокорейците в момента, както бяхме и ние българите под руският ботуш преди време, добре че се отървахме от това мракобесие и приехме да сме европейци и демократи.
    След нова година ще следват масови мобилизации в русия, пушечно руско месо, ще трябва, за войната в Украйна, който избягал досега избягал, мандалото ще хлопне и край.

    17:40 31.10.2026

  • 30 Много Известен Съветски Актьор

    5 0 Отговор
    Няма гориво. Бензиностанцията с ракети изгоря. Буквално.

    17:40 31.10.2026

  • 31 хе хе

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "Русия е един от най-големите":

    През месец Септември тази година Грузия прекрати изцяло покупката на нефтопродукти от РФ.

    Коментиран от #34

    17:41 31.10.2026

  • 32 до януари 2027 г.

    1 3 Отговор
    Париж и ток даже няма да има. Свърши му ядреното гориво преди две седмици и 3 АЕЦ-а са пред спиране. Иска ток от Мароко представете си произведен с газови турбини

    Коментиран от #33, #35

    17:42 31.10.2026

  • 33 Да, да, да

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "до януари 2027 г.":

    От 5 години чакаме да умрем от студ без руски газ.

    17:48 31.10.2026

  • 34 Не е вярно, не си на ясно момче !

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "хе хе":

    Само и единствено нефтена рафинерия в Кулеви обяви, че спира да купува суров руски петрол и преминава изцяло към алтернативни доставки от Казахстан и Либия, за да избегне рисковете от международни санкции. Иначе нафта и бензин Грузия си вкарва в огромни количества и няма никаква алтернатива реално за сега... 84% от дизела е внос от Русия и в момента ... и като пишеш нещо си проверявай ама не от български драскачи !

    17:49 31.10.2026

  • 35 ЕВРЕИНА КАБЗОН

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "до януари 2027 г.":

    РУСИЯ ОБЯВИ

    ЧЕ АТОМНИЯ КРАЙЦЕР

    НАЙ ГОЛЕМИЯ НА РУСКИТЕ ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ

    ОТИВА ЗА СКРАП .

    ХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    МОДЕРНИЗАЦИЯТА Е НЕВЪЗМОЖНА.

    ПЕТЪР ВЕЛИКИ ОТИВА
    ПРИ КРАЙЦЕРА МАСКВА

    ДЕНГИ НЕТЪ

    УРАААААА УРААААА УРААААА

    17:49 31.10.2026

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