Строги мерки! Русия удължи забраната за износ на дизел до януари 2027 г.

Руското правителство удължи до 31 януари 2027 г. общата забрана за износ на дизелово гориво от производителите, като запази възможността за изключения при определени доставки към световния пазар. Мярката е насочена към поддържане на стабилността на вътрешния пазар на горива.
Съответният указ е подписан, но все още не е публикуван, съобщи руското правителство в изявление, цитирано от ТАСС. Според текста ограниченията няма да бъдат прилагани еднакво към всички доставки, като ще се допускат разрешения за конкретни доставчици и направления.
Планираният износ нараства през ноември
Вицепремиерът Александър Новак заяви, че Русия планира да изнесе около 2,15 млн. тона дизелово гориво през ноември. За октомври очакваният обем е приблизително 510 000 тона.
Подобни изключения бяха въведени през октомври и се предвиждат и за ноември. Така общата забрана остава в сила, но руските компании ще могат да извършват определени доставки при изпълнение на поставените условия.
Атаките срещу рафинерии могат да ограничат обемите
Новак предупреди, че украинските атаки срещу руски рафинерии могат да намалят планираните количества дизелово гориво за износ. По думите му обаче спадът няма да бъде значителен.
Към края на октомври четири танкера с руско дизелово гориво са отплавали от балтийските пристанища, допълни вицепремиерът.
Москва започна да облекчава ограниченията този месец, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че работи с руския президент Владимир Путин за връщането на руското дизелово гориво на световните пазари. Въпреки това руското правителство запазва общата забрана до края на януари и оставя износа възможен само по определени изключения.
Източници: bta.bg, tass.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 макак така
Коментиран от #6
17:07 31.10.2026
2 А, що така бе.
Кьорфишек излезе работата май.
Коментиран от #13
17:08 31.10.2026
3 Ко стана?
17:08 31.10.2026
4 Експертно лице
17:10 31.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 хех
До коментар #1 от "макак така":Правиха си такива сметки, ама забравиха да питат кръчмаря г-н Зеленски.
Коментиран от #8
17:11 31.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 верно е
До коментар #6 от "хех":Най-прецакан е бункерния гном. Подари 40% от Лукойл на Тръмп и не получи нищо в замяна. Ударите по руски рафинерии продължават със същата сила.
17:14 31.10.2026
9 Стратегия невероятна
17:14 31.10.2026
10 Из падмасковие
17:19 31.10.2026
11 Русия санкционира Европа
17:19 31.10.2026
12 Елементарно Уотсън!
Коментиран от #24
17:19 31.10.2026
13 Тръмп-
До коментар #2 от "А, що така бе.":"Сакън, само да не се разчуе по американските медии, че ще я овапцаме на изборите"
17:20 31.10.2026
14 РИП
До коментар #7 от "RIP Сесесере 1920 1991💀🍌":В България още не е дошла 1991ва. Управляват те децата и внуците на същите комунисти.
17:20 31.10.2026
15 Факт
17:23 31.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Сатана Z
Коментиран от #20
17:29 31.10.2026
18 Ние отворените атлантенца
17:30 31.10.2026
19 факт
Коментиран от #21, #23, #25
17:31 31.10.2026
20 хубаво
До коментар #17 от "Сатана Z":Само да не спре износа на наташки, че тогава го закъсахме с плана за прираста.
17:32 31.10.2026
21 У нас утре
До коментар #19 от "факт":Алелуя!
17:33 31.10.2026
22 ВЛАДИМИР ДВИЖУХИН
А АФРИКАНСКИТЕ ДИКТАТОРИ
ВИСЯТ 9 ЧАСА НА ЛЕТИЩЕТО В МАСКВА
И НЕ МОГАТ ДА ИЗЛЕТЯТ ЗА АФРИКА.
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА
НЕ МОГАТ ДА СПРАТ НЯКАКВИ ДРОНОВЕ
ВОТ ЕТО ДВИЖУХА
УРААААААААА УРАААААА УРАААААА.
17:33 31.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Соломон
До коментар #12 от "Елементарно Уотсън!":Само че Русия наруши това споразумение като удари единственото НПЗ на Украйна.И Зеленски им тегли една.И ги подпука пак
17:34 31.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Русия е един от най-големите
Коментиран от #31
17:36 31.10.2026
27 Това е щото Русия мисли за Европа
17:39 31.10.2026
28 Вашингтон
Първият Танкер който
Е пристигнал до Ню Йорк
Не си е продал Дизелът
Хаха хахаха хахаха
И за Трите Танкера пълни с Дизел
Пратени от Путин за Тръмп
Няма купувач.
Нито Една Компания не е проявила
Интерес.
Даже е бил Предложен на Бразилия да го купи
И те любезно отказали.
Оказа се Че Големите Приказки на Тръмп
Са само да спечели Изборите.
17:39 31.10.2026
29 Голям
След нова година ще следват масови мобилизации в русия, пушечно руско месо, ще трябва, за войната в Украйна, който избягал досега избягал, мандалото ще хлопне и край.
17:40 31.10.2026
30 Много Известен Съветски Актьор
17:40 31.10.2026
31 хе хе
До коментар #26 от "Русия е един от най-големите":През месец Септември тази година Грузия прекрати изцяло покупката на нефтопродукти от РФ.
Коментиран от #34
17:41 31.10.2026
32 до януари 2027 г.
Коментиран от #33, #35
17:42 31.10.2026
33 Да, да, да
До коментар #32 от "до януари 2027 г.":От 5 години чакаме да умрем от студ без руски газ.
17:48 31.10.2026
34 Не е вярно, не си на ясно момче !
До коментар #31 от "хе хе":Само и единствено нефтена рафинерия в Кулеви обяви, че спира да купува суров руски петрол и преминава изцяло към алтернативни доставки от Казахстан и Либия, за да избегне рисковете от международни санкции. Иначе нафта и бензин Грузия си вкарва в огромни количества и няма никаква алтернатива реално за сега... 84% от дизела е внос от Русия и в момента ... и като пишеш нещо си проверявай ама не от български драскачи !
17:49 31.10.2026
35 ЕВРЕИНА КАБЗОН
До коментар #32 от "до януари 2027 г.":РУСИЯ ОБЯВИ
ЧЕ АТОМНИЯ КРАЙЦЕР
НАЙ ГОЛЕМИЯ НА РУСКИТЕ ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ
ОТИВА ЗА СКРАП .
ХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
МОДЕРНИЗАЦИЯТА Е НЕВЪЗМОЖНА.
ПЕТЪР ВЕЛИКИ ОТИВА
ПРИ КРАЙЦЕРА МАСКВА
ДЕНГИ НЕТЪ
УРАААААА УРААААА УРААААА
17:49 31.10.2026