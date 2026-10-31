Строги мерки! Русия удължи забраната за износ на дизел до януари 2027 г.

Руското правителство удължи до 31 януари 2027 г. общата забрана за износ на дизелово гориво от производителите, като запази възможността за изключения при определени доставки към световния пазар. Мярката е насочена към поддържане на стабилността на вътрешния пазар на горива.

Съответният указ е подписан, но все още не е публикуван, съобщи руското правителство в изявление, цитирано от ТАСС. Според текста ограниченията няма да бъдат прилагани еднакво към всички доставки, като ще се допускат разрешения за конкретни доставчици и направления.

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Планираният износ нараства през ноември

Вицепремиерът Александър Новак заяви, че Русия планира да изнесе около 2,15 млн. тона дизелово гориво през ноември. За октомври очакваният обем е приблизително 510 000 тона.

„Да, правителственото постановление в момента се подготвя. То ще удължи забраната за доставките на дизелово гориво до края на януари, като и този път ще има отделни изключения за доставките към световния пазар“, каза Александър Новак.

Подобни изключения бяха въведени през октомври и се предвиждат и за ноември. Така общата забрана остава в сила, но руските компании ще могат да извършват определени доставки при изпълнение на поставените условия.

Атаките срещу рафинерии могат да ограничат обемите

Новак предупреди, че украинските атаки срещу руски рафинерии могат да намалят планираните количества дизелово гориво за износ. По думите му обаче спадът няма да бъде значителен.

Към края на октомври четири танкера с руско дизелово гориво са отплавали от балтийските пристанища, допълни вицепремиерът.

Москва започна да облекчава ограниченията този месец, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че работи с руския президент Владимир Путин за връщането на руското дизелово гориво на световните пазари. Въпреки това руското правителство запазва общата забрана до края на януари и оставя износа възможен само по определени изключения.

Източници: bta.bg, tass.com