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Три самолета с евакуирани от Олешки кацнаха в Гомел
  Тема: Украйна

Три самолета с евакуирани от Олешки кацнаха в Гомел

31 Октомври, 2026 11:25 1 304 40

  • олешки-
  • гомел-
  • евакуация-
  • украйна-
  • русия

Жителите на окупирания от Русия украински град са транспортирани от Анапа с руски военни самолети. Операцията е първата подобна между Москва и Киев от началото на войната

Три самолета с евакуирани от Олешки кацнаха в Гомел - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Три самолета с евакуирани жители на окупирания от Русия украински град Олешки са кацнали на летището в Гомел, Беларус. Евакуираните са били превозени от руския град Анапа с руски военни самолети, съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

По време на полета жителите са били придружавани от украинския омбудсман Дмитро Лубинец. Маршрутът през Анапа и Гомел е част от организирана схема за извеждане на хората от Олешки към територия под контрола на Украйна.

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Първа подобна операция между Русия и Украйна

Жителите на Олешки са били евакуирани с автобуси предишния ден. Извеждането им е извършено в рамките на съвместна хуманитарна операция между Русия и Украйна.

По информацията, цитирана от Ройтерс, това е първата подобна операция между двете страни от началото на войната. След пристигането си в Гомел евакуираните трябва да продължат пътя си към Украйна.

Олешки се намира в Херсонска област и е под руски контрол. Подробности за точния брой на евакуираните не са съобщени.

Източници: bta.bg, malaysia.news.yahoo.com


Беларус
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Про100 💪👑💯

    8 60 Отговор
    Русия да бъде съдена и за предишния Гладомор.

    Коментиран от #6, #15, #21, #36

    11:27 31.10.2026

  • 2 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    4 58 Отговор
    Росiяни искат да ни крадат! В Гомел, Беларус - с цел превръщане на нашите украинци в предатели и слуги на Росiя!

    Коментиран от #5, #18, #39

    11:28 31.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 хехе

    38 2 Отговор
    "подробности за точния брой на евакуираните не се съобщават" що бе самолетите да не са пристигнали празни и затова броя на евакуираните не се съобщава.

    Коментиран от #9

    11:31 31.10.2026

  • 5 Шопо

    50 3 Отговор

    До коментар #2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Вашите предатели са по нашето черноморие.

    11:33 31.10.2026

  • 6 Ха ХаХа

    3 11 Отговор

    До коментар #1 от "Про100 💪👑💯":

    Оръдия бе Татунчо

    11:35 31.10.2026

  • 7 пешо

    28 1 Отговор
    що бегат от киев

    11:35 31.10.2026

  • 8 Примати

    2 33 Отговор
    Комисията по корабоплаване на Русия реши , че е нецелесъобразно да модернизира флагмана на руския флот в северно ледовития океан. Ремонта а модернизирането ще струват много пари , които Русия няма възможност да задели в момента. Още повече , че въпросния кораб не може да влезе в черно море защото Турция позовавайки се на конвенция от Монтрьо е затворила проливите. Въпросния кораб се казва Петър Велики и е същия кораб като позорно потопения ракетен крайцер Москва… това е огромна загуба за Русия …

    11:35 31.10.2026

  • 9 Мишел

    33 1 Отговор

    До коментар #4 от "хехе":

    В групата, която се връща в Украйна, няма нито един мъж в наборна възраст. Всички мъже на 18-60 години са отишли в Русия.

    Коментиран от #35, #40

    11:37 31.10.2026

  • 10 Шопо

    21 0 Отговор
    Украинците свършиха, няма кой да ходи на фронта.
    ЕК да изпрати войници в Украйна.

    Коментиран от #16, #37

    11:39 31.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Антирашист

    1 18 Отговор
    Украинската армия е стигнала до Москва. На Нова година ще играем гопак на Червения площад.

    11:41 31.10.2026

  • 14 осраински

    6 7 Отговор
    къде да се запиша за доброволец на страната уйКрайна

    Коментиран от #17, #30

    11:43 31.10.2026

  • 15 Мишел

    20 0 Отговор

    До коментар #1 от "Про100 💪👑💯":

    По същото време е имало гладомор и в САЩ, губят им се почти 5 милиона от населението в същите години.

    Коментиран от #38

    11:43 31.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 В гробищния парк

    10 1 Отговор

    До коментар #14 от "осраински":

    ще ти дадат номерче...

    Коментиран от #26

    11:45 31.10.2026

  • 18 Мишел

    21 2 Отговор

    До коментар #2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Над 12 милиона жители на Украйна отидоха в Русия по свое желание.

    11:46 31.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 гост

    18 0 Отговор
    Да не са луди да се връщат в Украйна, ще си останат в Беларусия

    11:47 31.10.2026

  • 21 осраински

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Про100 💪👑💯":

    не съди с по богат и не се бий с по силен ако не вярваш обади ми се

    11:48 31.10.2026

  • 22 Укротрола защо се спотайва?

    12 0 Отговор
    ТЦК и него ще го прати на фронта, нищо че се прави на болен. Мясо трябва.

    11:48 31.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Виждате ли какво се случва?

    12 0 Отговор
    Когато се създаде изкуствено една държава! Затова грешката Украйна 404 трябва да бъде поправена.

    11:54 31.10.2026

  • 26 осраински

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "В гробищния парк":

    с карта съм ползвам само вип парцелите споко

    11:55 31.10.2026

  • 27 асенчо

    1 0 Отговор
    Не стига че досега ги обстрелваха, та се връщат мишените за проверка.

    11:57 31.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Руската освободителна армия

    9 0 Отговор
    трябва да бъде поощрявана и подкрепяна. Украинските нацисти скоро и от Харков ще бъдат изгонени

    11:58 31.10.2026

  • 30 Ха мит ха ни мит

    8 1 Отговор

    До коментар #14 от "осраински":

    Питай Мирчев и той ще ходи.

    11:59 31.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ъъъ

    2 0 Отговор
    Най-много се лъже преди избори, след лов и по време на война!

    Народна мъдрост

    12:04 31.10.2026

  • 34 Нито един от

    5 1 Отговор
    евакуираните от Олешки не е пожелал в нацистка Украйна да отиде! Нито един. Почити всички са пожелали да останат в Русия и десетина човека в Беларус

    12:09 31.10.2026

  • 35 не може да бъде

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Мишел":

    И не само това -жителите с деца са избрали Русия!?Остава да видим колко души са избрали да отидат в Украйна - в трите самолета отлетели за Гомел Белорусия може да има максимум 250 души от евакуиралите се около 750 !?А над 1000 души са предпочели да останат в градчето / остава под контрол на руските военни /въпреки всичко -считам че това е поразително поне за мен !?

    12:20 31.10.2026

  • 36 Липсват ти само

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Про100 💪👑💯":

    цветовете на дъгата

    12:22 31.10.2026

  • 37 Киро

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Шопо":

    ЕК да приеме всеобща мобилизация в ЕС.

    12:29 31.10.2026

  • 38 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Мишел":

    Имало е ама в шестак.в сащ другар дори 1933 всеки втори е имал фотоапарат.

    12:31 31.10.2026

  • 39 3 самолета х 50

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    =150 човека ..
    Къде са другите 600?

    12:32 31.10.2026

  • 40 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Мишел":

    Мъжете в наборна възраст в окупираните територии подлежат на мобилизация която е извършена отдавна.повечето за съжаление вече са покойници.веално в окупираните територии има само стари хора и жени.нали към това освобождение се стремяхте?

    12:34 31.10.2026

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