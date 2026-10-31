Три самолета с евакуирани от Олешки кацнаха в Гомел

Три самолета с евакуирани жители на окупирания от Русия украински град Олешки са кацнали на летището в Гомел, Беларус. Евакуираните са били превозени от руския град Анапа с руски военни самолети, съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

По време на полета жителите са били придружавани от украинския омбудсман Дмитро Лубинец. Маршрутът през Анапа и Гомел е част от организирана схема за извеждане на хората от Олешки към територия под контрола на Украйна.

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Първа подобна операция между Русия и Украйна

Жителите на Олешки са били евакуирани с автобуси предишния ден. Извеждането им е извършено в рамките на съвместна хуманитарна операция между Русия и Украйна.

По информацията, цитирана от Ройтерс, това е първата подобна операция между двете страни от началото на войната. След пристигането си в Гомел евакуираните трябва да продължат пътя си към Украйна.

Олешки се намира в Херсонска област и е под руски контрол. Подробности за точния брой на евакуираните не са съобщени.

Източници: bta.bg, malaysia.news.yahoo.com