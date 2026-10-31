Три самолета с евакуирани от Олешки кацнаха в Гомел

Три самолета с евакуирани жители на окупирания от Русия украински град Олешки са кацнали на летището в Гомел, Беларус. Евакуираните са били превозени от руския град Анапа с руски военни самолети, съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.
По време на полета жителите са били придружавани от украинския омбудсман Дмитро Лубинец. Маршрутът през Анапа и Гомел е част от организирана схема за извеждане на хората от Олешки към територия под контрола на Украйна.
Първа подобна операция между Русия и Украйна
Жителите на Олешки са били евакуирани с автобуси предишния ден. Извеждането им е извършено в рамките на съвместна хуманитарна операция между Русия и Украйна.
По информацията, цитирана от Ройтерс, това е първата подобна операция между двете страни от началото на войната. След пристигането си в Гомел евакуираните трябва да продължат пътя си към Украйна.
Олешки се намира в Херсонска област и е под руски контрол. Подробности за точния брой на евакуираните не са съобщени.
Източници: bta.bg, malaysia.news.yahoo.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Про100 💪👑💯
Коментиран от #6, #15, #21, #36
11:27 31.10.2026
2 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
Коментиран от #5, #18, #39
11:28 31.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 хехе
Коментиран от #9
11:31 31.10.2026
5 Шопо
До коментар #2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Вашите предатели са по нашето черноморие.
11:33 31.10.2026
6 Ха ХаХа
До коментар #1 от "Про100 💪👑💯":Оръдия бе Татунчо
11:35 31.10.2026
7 пешо
11:35 31.10.2026
8 Примати
11:35 31.10.2026
9 Мишел
До коментар #4 от "хехе":В групата, която се връща в Украйна, няма нито един мъж в наборна възраст. Всички мъже на 18-60 години са отишли в Русия.
Коментиран от #35, #40
11:37 31.10.2026
10 Шопо
ЕК да изпрати войници в Украйна.
Коментиран от #16, #37
11:39 31.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Антирашист
11:41 31.10.2026
14 осраински
Коментиран от #17, #30
11:43 31.10.2026
15 Мишел
До коментар #1 от "Про100 💪👑💯":По същото време е имало гладомор и в САЩ, губят им се почти 5 милиона от населението в същите години.
Коментиран от #38
11:43 31.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 В гробищния парк
До коментар #14 от "осраински":ще ти дадат номерче...
Коментиран от #26
11:45 31.10.2026
18 Мишел
До коментар #2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Над 12 милиона жители на Украйна отидоха в Русия по свое желание.
11:46 31.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 гост
11:47 31.10.2026
21 осраински
До коментар #1 от "Про100 💪👑💯":не съди с по богат и не се бий с по силен ако не вярваш обади ми се
11:48 31.10.2026
22 Укротрола защо се спотайва?
11:48 31.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Виждате ли какво се случва?
11:54 31.10.2026
26 осраински
До коментар #17 от "В гробищния парк":с карта съм ползвам само вип парцелите споко
11:55 31.10.2026
27 асенчо
11:57 31.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Руската освободителна армия
11:58 31.10.2026
30 Ха мит ха ни мит
До коментар #14 от "осраински":Питай Мирчев и той ще ходи.
11:59 31.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Ъъъ
Народна мъдрост
12:04 31.10.2026
34 Нито един от
12:09 31.10.2026
35 не може да бъде
До коментар #9 от "Мишел":И не само това -жителите с деца са избрали Русия!?Остава да видим колко души са избрали да отидат в Украйна - в трите самолета отлетели за Гомел Белорусия може да има максимум 250 души от евакуиралите се около 750 !?А над 1000 души са предпочели да останат в градчето / остава под контрол на руските военни /въпреки всичко -считам че това е поразително поне за мен !?
12:20 31.10.2026
36 Липсват ти само
До коментар #1 от "Про100 💪👑💯":цветовете на дъгата
12:22 31.10.2026
37 Киро
До коментар #10 от "Шопо":ЕК да приеме всеобща мобилизация в ЕС.
12:29 31.10.2026
38 стоян георгиев
До коментар #15 от "Мишел":Имало е ама в шестак.в сащ другар дори 1933 всеки втори е имал фотоапарат.
12:31 31.10.2026
39 3 самолета х 50
До коментар #2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":=150 човека ..
Къде са другите 600?
12:32 31.10.2026
40 стоян георгиев
До коментар #9 от "Мишел":Мъжете в наборна възраст в окупираните територии подлежат на мобилизация която е извършена отдавна.повечето за съжаление вече са покойници.веално в окупираните територии има само стари хора и жени.нали към това освобождение се стремяхте?
12:34 31.10.2026