Ирански преговарящи пристигнаха в Доха за трети ден разговори

Ирански преговорен екип пристигна в катарската столица Доха за третия пореден ден от разговорите с посредници от Катар, насочени към прекратяване на войната между Иран и САЩ. Това съобщи официален представител, запознат с дискусиите, цитиран от Ройтерс.

Преговорите се провеждат на фона на опасения, че конфликтът може отново да се разрасне след междинните избори в САЩ на 3 ноември. Президентът Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон няма да предприема нови атаки срещу Иран преди вота и определи разговорите с Техеран като продуктивни. Той обаче не изключи използването на военна сила след изборите.

Техеран предупреждава за ответни удари

Иран неколкократно предупреди, че при ново нападение ще отвърне с удари по американски и израелски обекти в съседни държави от Близкия изток.

Конфликтът продължава осем месеца и вече нарушава световните доставки на петрол, като същевременно разширява обхвата си в региона.

В събота върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей нареди на въоръжените сили да бъдат готови да отговорят на „всякаква вражеска заплаха, независимо от географското ѝ разположение“. По-късно иранската армия съобщи, че предприема необходимите стъпки за повишаване на бойната си готовност.

Вашингтон оставя отворена възможността за военна операция

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Тръмп все още не е решил дали да нанесе нови удари по Иран. По думите му американският президент предпочита конфликтът да бъде разрешен по дипломатически път.

Преди преговорите в Доха катарски посредници са провели срещи с ирански официални представители в Техеран в петък. Впоследствие разговорите са били преместени в Доха. Запознат с дискусиите официален представител уточни, че процесът е координиран в рамките на редовни контакти с Вашингтон.

Засега няма обявено споразумение за прекратяване на бойните действия. Разговорите продължават при запазено напрежение между дипломатическите усилия и предупрежденията за нова военна ескалация след американските избори.

Източници: bta.bg, d2233.cms.socastsrm.com