"САЩ са в процес на свободно падане": демокрация ли е Америка?

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Преди близо две години Доналд Тръмп спечели втория си мандат. И оттогава насам води безпрецедентна атака срещу демокрацията, обвиняват го критиците му. Но докато някои експерти са дълбоко загрижени, други са на мнение, че предпазните мерки за защита на либералната система са се оказали "до голяма степен" надеждни.

Доналд Тръмп е различен: 47-ият президент на САЩ управлява с такива претенции за власт, каквито навярно не е имал никой от неговите предшественици, пише германската обществена медия АРД. Това кара мнозина американци да се страхуват за демокрацията в страната.

САЩ са в процес на "свободно падане" и не се знае кога ще стигнат дъното, казва по този повод Джил Лепор, професорка по американска история в Харвард. Тази година тя спечели наградата "Пулицър" за книгата си "We the People: A History of the U.S. Constitution".

Днешното развитие е без прецедент, твърди Лепор в интервю за "Блумбърг". "Видът власт, която това правителство си е присвоило и упражнява спрямо Конгреса, Върховния съд, щатите, американския народ, имигрантите и чужденците, е безпрецедентен." В историята на други нации вече е имало подобни случаи, но не и в историята на Съединените щати, смята професорката.

Декрети, заплахи, детектори на лъжата

Тръмп управлява най-вече чрез декрети и изпраща съда срещу опонентите си. ФБР пък проверява с детектори на лъжата лоялността на агентите към шефа, а медийните компании са засипани с искове за милиарди. Телевизиите са заплашвани с отнемане на лицензите, администрацията игнорира стотици съдебни решения, най-вече що се отнася до прилагането на разпоредбите и законите в сферата на миграционното право. Правителството изисква подчинение от адвокатските кантори и напада независимостта на висшите учебни заведения, изброява АРД.

Това вече не е просто обичайна консервативна програма за управление, а по-скоро излиза извън рамките на свободния демократичен ред в страната, пише германската обществена медия.

Политологът Франсис Фукуяма казва за ВВС, че е "доста загрижен" за развитието на САЩ след встъпването на Тръмп във втория му мандат през януари миналата година. "В историята на САЩ никога досега не сме преживявали такава атака срещу демокрацията, освен може би по време на Гражданската война."

Според Фукуяма събитията от 6 януари 2021, когато бе организиран щурмът на Капитолия, все още дават отражение. Тогава Тръмп отказа да признае изборното си поражение и се опита да оспори резултата. Фукуяма казва, че за една демокрация нещо подобно е "много лошо". Никой не е очаквал, че политик няма да се примири с демократичното решение на избирателите.

"Под управлението на Тръмп демокрацията колабира"

Демокрациите не приключват изведнъж - става дума за процес, който експертите често описват като "подхлъзване" или "отстъпление". За този процес в Америка в Уикипедия има дори специална статия със заглавието.

Няколко изследователски проекта в САЩ вече са се занимавали с този въпрос и са стигнали до сходни заключения, посочва АРД. От тях излиза, че САЩ под управлението на Тръмп все още не са се превърнали в пълна автокрация, тъй като продължава да има избори, опозиционни партии, съдилища, федерализъм, живо гражданско общество и независими медии. Но експертите са в голяма степен единодушни, че демокрацията в САЩ е отслабена.

Така например институтът (който изследва видовете демокрация - б.ред.) вече не класифицира САЩ като "либерална демокрация". В класацията на (организация, която изследва свободата - б.ред.) САЩ са се сринали от 84 на 81 позиция в скала от 100 места. Както заявяват от Freedom House, рядко се случва страна, смятана за "свободна", да се срине толкова рязко. А Century Foundation на свой ред констатира: "Под управлението на Тръмп демокрацията колабира". Американското правителство е станало авторитарно в намеренията и действията си, допълват от фондацията.

Непосредствено преди междинните избори на 3 ноември одобрението за Тръмп и неговото управление стремително спада. Всяко ново проучване показва нов и нов спад. Но дали това означава, че междувременно все повече американци отхвърлят авторитарния курс на президента, е друг въпрос, посочва АРД.

През 2021 година проучване показа, че 25 процента от американците проявяват склонност към десния авторитаризъм. Това е значително по-висок дял, отколкото в други западни страни. Повечето от тези хора вероятно подкрепят Тръмп и са намерили своя "политически дом" в неговото движение MAGA и в Републиканската партия.

Тревогата е преувеличена?

Политологът Грант Риър от университета в Сиракуза не смята, че положението е толкова мрачно, колкото го описват Джил Лепор и Франсис Фукуяма.

Той изрично подчертава, че възприема сериозно загрижеността на колегите си - и също се безпокои от курса, който са поели САЩ под управлението на Тръмп. Но да се твърди, че страната вече е загубила значителна част от своята демокрация, е според него преувеличено.

Според Риър конституционните гаранции за защита на либералната система са се оказали "доста устойчиви". "Институциите, които сме създали, за да предотвратим присвояването на властта от един човек или от една институция, функционират", казва политологът и посочва, че до момента правителството на Тръмп е приемало всички решения на Върховния съд.

Следващият стрес-тест за американската демокрация предстои на междинните избори. Няма гаранция, че Тръмп ще приеме всички изборни резултати. Републиканците може да заведат дела в редица щати с твърдението, че в тях е имало изборни измами.

"На 3 януари Тръмп може да погребе демокрацията веднъж завинаги"

Кулминацията може да настъпи на 3 януари 2027 година, когато предстои да се закълнат новоизбраните членове на Камарата на представителите. Републиканският председател на Камарата Майк Джонсън може при определени обстоятелства просто да откаже на депутатите от Демократическата партия да положат клетва.

Бившият федерален съдия Майкъл Лутиг специално се спира на този сценарий и предупреждава, че в този случай ще настъпи сериозна конституционна криза. Лутиг, който по време на активната си кариера бе смятан за ултраконсерватор и в същото време се радваше на отлична репутация сред юристите, се превърна в остър критик на президента Тръмп след щурма на Капитолия през януари 2021 година. Според него на 3 януари "Тръмп и неговите републиканци от движението MAGA биха могли да погребат нашата демокрация веднъж завинаги". Предстои "последната битка" за американската демокрация, предупреждава той.

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