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Икономическите обещания на Тръмп остават неизпълнени

Икономическите обещания на Тръмп остават неизпълнени

1 Ноември, 2026 16:37 955 21

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  • икономика на сащ-
  • митническа политика-
  • търговски дефицит-
  • междинни избори-
  • републиканска партия-
  • демократическа партия

Митата не свиват трайно търговския дефицит, а чуждите инвестиции в САЩ намаляват. Според германски анализ междинните избори едва ли ще променят курса на Вашингтон

Икономическите обещания на Тръмп остават неизпълнени - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Основни икономически обещания на президента на САЩ Доналд Тръмп остават неизпълнени близо две години след началото на втория му мандат, показва анализ на Института за германска икономика (IW). Според документа митническата политика не е довела до трайно свиване на американския търговски дефицит, чуждите инвестиции са намалели, а създаването на работни места се е забавило.

Междинните избори за Конгреса на 3 ноември едва ли ще доведат до съществена промяна в курса на Вашингтон. Анализаторите посочват, че дори опозицията да спечели мнозинство, то вероятно няма да разполага с необходимите две трети, за да преодолее президентско вето и да промени митническата политика.

Дефицитът остава висок въпреки митата

През август 2026 г. търговският дефицит на САЩ е достигнал 130 млрд. долара. Това е с около 35 млрд. долара повече спрямо август 2024 г.

Съставът на дефицита се е променил. Делът на Европейския съюз е намалял от 20 на 7 процента, главно заради увеличения американски износ към европейския пазар, особено на енергия. Делът на Китай е спаднал от 29 на 14 процента. В същото време дефицитът в търговията с Германия се е променил сравнително слабо – 5,8 млрд. долара през август 2026 г. при 6,6 млрд. долара две години по-рано.

По-малко инвестиции и по-бавен ръст на заетостта

Преките чуждестранни инвестиции в САЩ са били 248 млрд. долара през 2025 г. Това е спад от 8,2 процента спрямо предходната година и от 18 процента спрямо средното равнище за периода 2015–2024 г. Инвестициите в американската промишленост са нараснали спрямо 2024 г., но са останали с около една пета под средната стойност за последното десетилетие.

Икономиката на САЩ е нараснала с 2,3 процента през 2025 г. след ръст от 3 процента през 2024 г. На пазара на труда обаче през миналата година са създавани средно около 10 000 работни места месечно при около 200 000 през 2023 г. Според IW инвестициите са силно концентрирани в сектора на изкуствения интелект, което прави модела на растеж по-уязвим.

Дългът надхвърля 40 трилиона долара

Държавният дълг на САЩ за първи път е надхвърлил 40 трилиона долара. В началото на 2026 г. той е бил равен на 123 процента от брутния вътрешен продукт, а годишните лихвени разходи са надхвърлили 1 трилион долара.

Според анализа войната с Иран и намаляването на данъците са сред основните фактори за натиска върху публичните финанси. По-високите лихвени проценти могат да оскъпят допълнително обслужването на дълга.

„САЩ остават важен търговски партньор за Германия и ЕС. Несигурността обаче ще продължи и след междинните избори“, заявява Самина Султан, експерт по външна търговия в IW.

По думите ѝ германските предприятия трябва да се подготвят за запазване на сегашния курс на икономическата и митническата политика поне до януари 2029 г.

Източници: bta.bg


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европейца

    10 4 Отговор
    По всички икономически закони и правила Кравария е във фалит... търси се смел човек да го обяви

    Коментиран от #5, #10

    16:41 01.11.2026

  • 2 осраински

    5 5 Отговор
    . Битката във Варшава не е за съдии. Залогът е дали една европейска държава има право да определя собствената си идентичност или това вече е прерогатив на Брюксел, NED и онези, които пишат наръчници за разрушаване на демокрациите. Москва получи отговор на този въпрос преди много години. Сега е ред на Варшава.

    16:49 01.11.2026

  • 3 при тиквата пък нямаше обещания но

    6 1 Отговор
    миряните му пък винаги най бедни в ес откакто царуваше 20г

    Икономическите обещания на Тръмп остават неизпълнени

    16:50 01.11.2026

  • 4 Симо

    8 1 Отговор
    С мита, данъци и ограничения не променяш търговския дефицит защото помагаш на местния бизнес, а защото ограничаваш собствения си народ от възможността да използва по-евтини стоки и ресурси. Не намалял търговския дефицит, а тормозиш потребителя и го лишаваш от алтернатива.

    16:52 01.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 осраински

    5 2 Отговор
    „Нека си спомним всичко това, защото в Испания прикриваха престъпленията на Педро Санчес и неговото правителство в продължение на осем години. Във Франция намесата им беше гротескна, особено при неуспешната операция срещу Марин льо Пен. Но ще опитат отново в Испания срещу VOX, във Франция срещу Rally и льо Пен, а в Германия срещу Alternative for Germany. Демокрацията в ЕС умря отдавна. Сега умира само нейната привидност“, казва испанският журналист Херман Терх.

    Коментиран от #7, #8

    16:59 01.11.2026

  • 7 Глу пак ко

    9 5 Отговор

    До коментар #6 от "осраински":

    Тръмп подържа на изкувствено дишане бункерният плъх.ВСУ смазаха орките.Отиде ли си Тръмп русия е свършена.

    Коментиран от #17

    17:04 01.11.2026

  • 8 Орбан

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "осраински":

    Льо Пен и Вайдел влизат в затвора.

    17:05 01.11.2026

  • 9 Розовите твърдят

    0 3 Отговор
    А тримата големи които са на върха не се интересуват от джафкането на пуделите.
    За рунтавите огризките

    17:08 01.11.2026

  • 10 Ха ха

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Европейца":

    Ако кравария е във фалит,то блатистите в какво са?
    Ейпъл има повече пари от цялата бедна русийка.
    БВП НА КАЛИФОРНИЯ Е 2 ПЪТИ КОЛКОТО НА русийка.

    Коментиран от #11, #14

    17:11 01.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ами

    2 0 Отговор
    Пеевски е виновен.

    17:13 01.11.2026

  • 13 Сатана Z

    2 6 Отговор
    Института за германска икономика"
    Нямаше да съществува без парите на САЩ налято в германската промишленост.,която Тръмп зад УК лава с всеки изминат ден.
    САЩ нямат никакви проблеми за разлика от Германия,която няма нито нефт,нито газ
    Най Дончо си знае работата и може да прави кинти за разлика от Троцкистите налазили Европа и Германия която се напълни с всякаква измет.

    Коментиран от #15

    17:13 01.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Я си е

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Сатана Z":

    би май ката

    17:16 01.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 осраински

    1 5 Отговор

    До коментар #7 от "Глу пак ко":

    През следващите три години в Москва ще бъдат построени 6,9 милиона квадратни метра нови жилища по програмата за обновяване. Според кмета на Москва Сергей Собянин , броят на новите жители ще надхвърли 500 000 до края на 2029 г. Всички те ще получат светли и просторни апартаменти в модерни сгради.

    Коментиран от #18, #19, #21

    17:21 01.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Чудесен пример

    0 0 Отговор
    Освен и ние да теглим луди кредити от БАБК и да не ги върнем.

    17:48 01.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.