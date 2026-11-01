Икономическите обещания на Тръмп остават неизпълнени

Основни икономически обещания на президента на САЩ Доналд Тръмп остават неизпълнени близо две години след началото на втория му мандат, показва анализ на Института за германска икономика (IW). Според документа митническата политика не е довела до трайно свиване на американския търговски дефицит, чуждите инвестиции са намалели, а създаването на работни места се е забавило.

Междинните избори за Конгреса на 3 ноември едва ли ще доведат до съществена промяна в курса на Вашингтон. Анализаторите посочват, че дори опозицията да спечели мнозинство, то вероятно няма да разполага с необходимите две трети, за да преодолее президентско вето и да промени митническата политика.

Дефицитът остава висок въпреки митата

През август 2026 г. търговският дефицит на САЩ е достигнал 130 млрд. долара. Това е с около 35 млрд. долара повече спрямо август 2024 г.

Съставът на дефицита се е променил. Делът на Европейския съюз е намалял от 20 на 7 процента, главно заради увеличения американски износ към европейския пазар, особено на енергия. Делът на Китай е спаднал от 29 на 14 процента. В същото време дефицитът в търговията с Германия се е променил сравнително слабо – 5,8 млрд. долара през август 2026 г. при 6,6 млрд. долара две години по-рано.

По-малко инвестиции и по-бавен ръст на заетостта

Преките чуждестранни инвестиции в САЩ са били 248 млрд. долара през 2025 г. Това е спад от 8,2 процента спрямо предходната година и от 18 процента спрямо средното равнище за периода 2015–2024 г. Инвестициите в американската промишленост са нараснали спрямо 2024 г., но са останали с около една пета под средната стойност за последното десетилетие.

Икономиката на САЩ е нараснала с 2,3 процента през 2025 г. след ръст от 3 процента през 2024 г. На пазара на труда обаче през миналата година са създавани средно около 10 000 работни места месечно при около 200 000 през 2023 г. Според IW инвестициите са силно концентрирани в сектора на изкуствения интелект, което прави модела на растеж по-уязвим.

Дългът надхвърля 40 трилиона долара

Държавният дълг на САЩ за първи път е надхвърлил 40 трилиона долара. В началото на 2026 г. той е бил равен на 123 процента от брутния вътрешен продукт, а годишните лихвени разходи са надхвърлили 1 трилион долара.

Според анализа войната с Иран и намаляването на данъците са сред основните фактори за натиска върху публичните финанси. По-високите лихвени проценти могат да оскъпят допълнително обслужването на дълга.

„САЩ остават важен търговски партньор за Германия и ЕС. Несигурността обаче ще продължи и след междинните избори“, заявява Самина Султан, експерт по външна търговия в IW.

По думите ѝ германските предприятия трябва да се подготвят за запазване на сегашния курс на икономическата и митническата политика поне до януари 2029 г.

Източници: bta.bg