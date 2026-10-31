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Хаос в Полша! Навроцки призова за възстановяване на върховенството на закона

Хаос в Полша! Навроцки призова за възстановяване на върховенството на закона

31 Октомври, 2026 10:13 2 038 44

  • карол навроцки-
  • доналд туск-
  • конституционен трибунал-
  • върховенство на закона-
  • ярослав качински

Полският президент поиска правителствените сили за сигурност да напуснат Конституционния трибунал и свика консултации с парламентарните сили

Хаос в Полша! Навроцки призова за възстановяване на върховенството на закона - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на Полша Карол Навроцки призова за „възстановяване на върховенството на закона“ на фона на ескалиралия спор с правителството на премиера Доналд Туск около Конституционния трибунал. Държавният глава заяви, че конфликтът застрашава вътрешната сигурност на страната.

Навроцки се обърна към протестиращите, събрали се пред сградата на Конституционния трибунал във Варшава, която беше отцепена от полицията. Той поиска незабавни консултации с всички политически сили в парламента за „стабилизиране на политическата ситуация и възстановяване на конституционния ред“.

Президентът настоя и силите за сигурност, разположени от правителството в района на съда, да бъдат изтеглени. По думите му това е необходимо за възстановяване на правовия ред в страната.

Сблъсък за ръководството на трибунала

Протестите започнаха, след като председателят на Конституционния трибунал Богдан Швенчковски и неговият заместник бяха отстранени от длъжност. Според демонстрантите действията на лявоцентристкото правителство на Доналд Туск подкопават конституционния ред и независимостта на съдебната власт.

Анна Корвин-Пьотровска временно замени Швенчковски начело на трибунала. Тя е сред петимата съдии, назначени неотдавна от настоящия парламент, чиито назначения не се признават от президента Навроцки.

Швенчковски беше назначен по време на управлението на партията „Право и справедливост“, която беше на власт до 2023 г. Карол Навроцки е подкрепян от формацията, а спорът за състава и ръководството на Конституционния трибунал се превърна в поредна точка на сблъсък между президента и правителството.

Президентът прекрати пътуването си до Сенегал

Заради развитието на кризата Навроцки прекрати планираното си пътуване до Сенегал и се върна във Варшава. След завръщането си той призова парламентарните сили да участват в спешни консултации, посветени на стабилизирането на политическата ситуация.

Предстоящите разговори трябва да покажат дали управляващите и опозицията ще намерят общ подход към спора за Конституционния трибунал. Засега президентът настоява за възстановяване на конституционния ред, а протестиращите продължават да обвиняват правителството, че се намесва в работата на съдебната власт.

Източници: bta.bg, standartnews.com


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    79 3 Отговор
    Хаос в Полша анархия в Европа ,игрите на глада започват ,пригответе пуканките

    Коментиран от #5, #8, #34, #38

    10:14 31.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 мЪрсулка

    66 2 Отговор
    Путин е виновен, санкциите работят, всичко е наред!

    10:17 31.10.2026

  • 4 А60

    67 2 Отговор
    Либерала Туск превзема съдебната система, която пък е под контрол на консерваторите. Явно Туск и Урсула немогат да се развихрят във войната срещу Русия

    Коментиран от #11

    10:17 31.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Функционерка от КП/ЕС

    60 1 Отговор
    Други капиталисти, понякога и сред нашите има плява, като другаря еврофашист Туск, който ще запали пожара на бунта и в Полша!

    10:19 31.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Дякон Унуфрий Араллампиев

    46 0 Отговор

    До коментар #1 от "Kaлпазанин":

    И пуканки няма да има Когато излезе въпросният филм ни беше на майтап Сега го виждаме на яве

    10:20 31.10.2026

  • 9 А25

    13 1 Отговор

    До коментар #7 от "А50":

    👍👍👍👍

    10:21 31.10.2026

  • 10 А50

    62 2 Отговор
    Малцинството либерали искат да управляват Европа и да заличат провала си с хаос и войни. И за импотентноста им е виновна Русия

    10:21 31.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 А50

    44 0 Отговор
    Пипейци Гирб Пеевски и Урсула се готвят и тук за преврат ако спечели Грую

    10:23 31.10.2026

  • 13 Сорос

    12 1 Отговор

    До коментар #5 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Кой го е грижа за 100 000?

    Коментиран от #16

    10:23 31.10.2026

  • 14 30 изречения

    32 0 Отговор
    Толкова изречения и пак стоя неинформиран. Трябва да посетя друг сайт.

    Коментиран от #21, #22

    10:24 31.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ооо времена,

    36 1 Отговор
    И какво сега? Не ги удари Путин , удари ги собственият им народ. Полските розови сороскомунисти първи ще паднат. С поляците шега не бива, те са народ с достойнство.

    10:28 31.10.2026

  • 18 А50

    48 1 Отговор
    Лъснаха намиренията на Урсула да превземе по един или друг начин власта във всяка държава и отстраняване на пречките към война срещу Русия. Тук се опитват да ни натресът Грую

    Коментиран от #25

    10:28 31.10.2026

  • 19 А50

    41 0 Отговор
    Имаме шанс да изхвэрлим Урсулци и да не помирисват власт. Тея ни хвэрлят в хаос и война

    10:30 31.10.2026

  • 20 Путин

    27 0 Отговор
    Аз ви казах, че така ще стане.

    10:33 31.10.2026

  • 21 Тик-Ток

    37 0 Отговор

    До коментар #14 от "30 изречения":

    "Който не чете вестници не е информиран,а който чете вестници е дезинформиран."

    -Марк Твен

    Коментиран от #32

    10:34 31.10.2026

  • 22 А50

    36 1 Отговор

    До коментар #14 от "30 изречения":

    За това преглеждай форума, има повиче информация доколкото не е истрита. С едно изричение- Туск и Урсула превземат Конституционния съд на Полша. Той им пречел да проведът либералните си реформи.

    Коментиран от #29

    10:35 31.10.2026

  • 23 Хайде инв България

    30 0 Отговор
    Също трябва да бъдат арестувани прокурори, съдии, адвокати, политици, полоцаи. Това е гръбнака на мафията и олигархията в България.

    Коментиран от #26

    10:36 31.10.2026

  • 24 Хи их хи

    14 0 Отговор

    До коментар #16 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Така е, като не си политкоректен! Правата линия не е ли научи?

    10:37 31.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 А50

    26 1 Отговор

    До коментар #23 от "Хайде инв България":

    Трабва да се изчисти съдебната ни сшстема. Но случая в Пжлша е по-различен, том става въпрос за Конституционния им съд и отстраняването му от пътя на либерастките реформи които Туск Урсула искат да прокарат. В Полша е държавен преврат, какъвто ни готвят и тук ако спечели Грую

    10:40 31.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Последния Софиянец

    13 1 Отговор
    Президента застана начело на протестиращите и проби десет реда полицаи със щитове и си върна съда.

    10:42 31.10.2026

  • 29 Дякон Унуфрий Араллампиев

    19 0 Отговор

    До коментар #22 от "А50":

    В берлин обковават витрините с талашит и греди Тази вечер ще е интересно

    10:43 31.10.2026

  • 30 нпо агент

    14 0 Отговор
    когато закони не работят..създават различни службички за наще хора.после се дърлят..В БГ такива специални комисии и служби за борба с корупция с екзотични названия са десетки, да сте чули някой депутат или министър случайно влязъл в затвора..а тези "органи" имат бюджет..и парите не са малко..

    10:44 31.10.2026

  • 31 Милена

    25 0 Отговор
    Полша има дълбок вътрешен конфликт с Украйна и заради Украйна и действията на Туск издадоха истината - УКРАЙНА НЕ САМО ГУБИ ВОЙНАТА, НО И ЗАВЛИЧА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СИ СЪЮЗНИЦИ В ПРОПАСТТА И ТЕ ПАНИЧЕСКИ ЩЕ СЕ ОПИТАТ ДА ВЪВЕДАТ РАЗНИ ФОРМИ НА АВТОРИТАРИЗЪМ, ЗА ДА ОСТАНАТ НА ВЛАСТ. Ето това става.

    Тези процеси в ЕС не могат да бъдат спрени. Те ще ескалират, докато го има ЕС и докато в него са на власт глобалистите.

    10:47 31.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    11 0 Отговор

    До коментар #32 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Не спорете с Факти,хахаахха

    10:48 31.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Хи хи

    7 0 Отговор
    Путин.........

    11:00 31.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Зеления

    6 0 Отговор
    Евролибералите навсякъде по света действат като секта, установила диктатура във властта, медиите и обществения живот не признавайки за меродавна никоя чужда на тях гледна точка.

    Това е Урсулския Райх, който има местна проекция във всяка една държава !

    11:14 31.10.2026

  • 40 бай Иван

    6 0 Отговор
    Остана ли страна в Европа да не ври и кипи отвътре? Евроатлантизма си отива мили деца! Тези дето сме от по старото поколение можем да ви кажем,че 10 ноември 1989 година за Европа настъпи. Важно е дали европейските елити го осъзнават или не? И да го отричат и да не го отричат то е вече тук. Същото като преди 36 години с обратна посока.И да не го осъзнават просто да се върнат какво се случи в източна Европа 1989 г и ще разберат ,че сега е същото .Колкото и да не се харесва на Мирчевци .

    11:15 31.10.2026

  • 41 Стоянчо Пуканката

    2 0 Отговор
    И по полско се започна.Богагите европци нещо много- много започнаха да " се развихрят". Сигурно е от изобилието от " цветя и рози" и "ток и жици" в ЕС...

    11:19 31.10.2026

  • 42 Шляхтичи

    0 0 Отговор
    Конституционен трибунал?
    Хем конституция, хем трибунал. Нещо не се връзва много-много.

    11:27 31.10.2026

  • 43 Гост

    0 0 Отговор
    Мислете утре за кой ще гласувате ...

    11:30 31.10.2026

  • 44 Типично и повтарящо се !!!

    2 0 Отговор
    Когато евро либерал вземе властта - нищо добро не очаквайте, само еврослугинаж, пълно родоостъпничество, защото видите ли сега сме "граждани на света и всичко българско е срамно, и накрая будеща срам външна политика продиктувана от "господарите" в пълна противоположност на националните интереси.
    ПРИМЕР - ПОЛША !!!

    11:33 31.10.2026

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