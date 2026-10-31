Хаос в Полша! Навроцки призова за възстановяване на върховенството на закона

Президентът на Полша Карол Навроцки призова за „възстановяване на върховенството на закона“ на фона на ескалиралия спор с правителството на премиера Доналд Туск около Конституционния трибунал. Държавният глава заяви, че конфликтът застрашава вътрешната сигурност на страната.
Навроцки се обърна към протестиращите, събрали се пред сградата на Конституционния трибунал във Варшава, която беше отцепена от полицията. Той поиска незабавни консултации с всички политически сили в парламента за „стабилизиране на политическата ситуация и възстановяване на конституционния ред“.
Президентът настоя и силите за сигурност, разположени от правителството в района на съда, да бъдат изтеглени. По думите му това е необходимо за възстановяване на правовия ред в страната.
Сблъсък за ръководството на трибунала
Протестите започнаха, след като председателят на Конституционния трибунал Богдан Швенчковски и неговият заместник бяха отстранени от длъжност. Според демонстрантите действията на лявоцентристкото правителство на Доналд Туск подкопават конституционния ред и независимостта на съдебната власт.
Анна Корвин-Пьотровска временно замени Швенчковски начело на трибунала. Тя е сред петимата съдии, назначени неотдавна от настоящия парламент, чиито назначения не се признават от президента Навроцки.
Швенчковски беше назначен по време на управлението на партията „Право и справедливост“, която беше на власт до 2023 г. Карол Навроцки е подкрепян от формацията, а спорът за състава и ръководството на Конституционния трибунал се превърна в поредна точка на сблъсък между президента и правителството.
Президентът прекрати пътуването си до Сенегал
Заради развитието на кризата Навроцки прекрати планираното си пътуване до Сенегал и се върна във Варшава. След завръщането си той призова парламентарните сили да участват в спешни консултации, посветени на стабилизирането на политическата ситуация.
Предстоящите разговори трябва да покажат дали управляващите и опозицията ще намерят общ подход към спора за Конституционния трибунал. Засега президентът настоява за възстановяване на конституционния ред, а протестиращите продължават да обвиняват правителството, че се намесва в работата на съдебната власт.
Източници: bta.bg, standartnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Kaлпазанин
Коментиран от #5, #8, #34, #38
10:14 31.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 мЪрсулка
10:17 31.10.2026
4 А60
Коментиран от #11
10:17 31.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Функционерка от КП/ЕС
10:19 31.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #1 от "Kaлпазанин":И пуканки няма да има Когато излезе въпросният филм ни беше на майтап Сега го виждаме на яве
10:20 31.10.2026
9 А25
До коментар #7 от "А50":👍👍👍👍
10:21 31.10.2026
10 А50
10:21 31.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 А50
10:23 31.10.2026
13 Сорос
До коментар #5 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Кой го е грижа за 100 000?
Коментиран от #16
10:23 31.10.2026
14 30 изречения
Коментиран от #21, #22
10:24 31.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ооо времена,
10:28 31.10.2026
18 А50
Коментиран от #25
10:28 31.10.2026
19 А50
10:30 31.10.2026
20 Путин
10:33 31.10.2026
21 Тик-Ток
До коментар #14 от "30 изречения":"Който не чете вестници не е информиран,а който чете вестници е дезинформиран."
-Марк Твен
Коментиран от #32
10:34 31.10.2026
22 А50
До коментар #14 от "30 изречения":За това преглеждай форума, има повиче информация доколкото не е истрита. С едно изричение- Туск и Урсула превземат Конституционния съд на Полша. Той им пречел да проведът либералните си реформи.
Коментиран от #29
10:35 31.10.2026
23 Хайде инв България
Коментиран от #26
10:36 31.10.2026
24 Хи их хи
До коментар #16 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Така е, като не си политкоректен! Правата линия не е ли научи?
10:37 31.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 А50
До коментар #23 от "Хайде инв България":Трабва да се изчисти съдебната ни сшстема. Но случая в Пжлша е по-различен, том става въпрос за Конституционния им съд и отстраняването му от пътя на либерастките реформи които Туск Урсула искат да прокарат. В Полша е държавен преврат, какъвто ни готвят и тук ако спечели Грую
10:40 31.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Последния Софиянец
10:42 31.10.2026
29 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #22 от "А50":В берлин обковават витрините с талашит и греди Тази вечер ще е интересно
10:43 31.10.2026
30 нпо агент
10:44 31.10.2026
31 Милена
Тези процеси в ЕС не могат да бъдат спрени. Те ще ескалират, докато го има ЕС и докато в него са на власт глобалистите.
10:47 31.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #32 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Не спорете с Факти,хахаахха
10:48 31.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Хи хи
11:00 31.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Зеления
Това е Урсулския Райх, който има местна проекция във всяка една държава !
11:14 31.10.2026
40 бай Иван
11:15 31.10.2026
41 Стоянчо Пуканката
11:19 31.10.2026
42 Шляхтичи
Хем конституция, хем трибунал. Нещо не се връзва много-много.
11:27 31.10.2026
43 Гост
11:30 31.10.2026
44 Типично и повтарящо се !!!
ПРИМЕР - ПОЛША !!!
11:33 31.10.2026