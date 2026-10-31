Хаос в Полша! Навроцки призова за възстановяване на върховенството на закона

Президентът на Полша Карол Навроцки призова за „възстановяване на върховенството на закона“ на фона на ескалиралия спор с правителството на премиера Доналд Туск около Конституционния трибунал. Държавният глава заяви, че конфликтът застрашава вътрешната сигурност на страната.

Навроцки се обърна към протестиращите, събрали се пред сградата на Конституционния трибунал във Варшава, която беше отцепена от полицията. Той поиска незабавни консултации с всички политически сили в парламента за „стабилизиране на политическата ситуация и възстановяване на конституционния ред“.

Президентът настоя и силите за сигурност, разположени от правителството в района на съда, да бъдат изтеглени. По думите му това е необходимо за възстановяване на правовия ред в страната.

Сблъсък за ръководството на трибунала

Протестите започнаха, след като председателят на Конституционния трибунал Богдан Швенчковски и неговият заместник бяха отстранени от длъжност. Според демонстрантите действията на лявоцентристкото правителство на Доналд Туск подкопават конституционния ред и независимостта на съдебната власт.

Анна Корвин-Пьотровска временно замени Швенчковски начело на трибунала. Тя е сред петимата съдии, назначени неотдавна от настоящия парламент, чиито назначения не се признават от президента Навроцки.

Швенчковски беше назначен по време на управлението на партията „Право и справедливост“, която беше на власт до 2023 г. Карол Навроцки е подкрепян от формацията, а спорът за състава и ръководството на Конституционния трибунал се превърна в поредна точка на сблъсък между президента и правителството.

Президентът прекрати пътуването си до Сенегал

Заради развитието на кризата Навроцки прекрати планираното си пътуване до Сенегал и се върна във Варшава. След завръщането си той призова парламентарните сили да участват в спешни консултации, посветени на стабилизирането на политическата ситуация.

Предстоящите разговори трябва да покажат дали управляващите и опозицията ще намерят общ подход към спора за Конституционния трибунал. Засега президентът настоява за възстановяване на конституционния ред, а протестиращите продължават да обвиняват правителството, че се намесва в работата на съдебната власт.

Източници: bta.bg, standartnews.com