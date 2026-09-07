Доналд Туск: Само идиоти или предатели могат да празнуват победата на германската крайна десница в Саксония-Анхалт

Само идиоти или предатели в Полша могат да празнуват победата на германската крайна десница на регионалните избори в германската провинция Саксония-Анхалт. Това заяви полският премиер Доналд Туск, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Прогнозните резултати показват, че „Алтертатива за Германия“ води с голяма преднина в провинцията, като за малко не ѝ достига, за да има абсолютно мнозинство в местния парламент. Но АзГ казва, че има мандат да управлява регионалното правителство.
"В Полша само идиотите или предателите могат да се зарадват на триумфа на АзГ в Германия“, написа Туск в социалните си мрежи. Той каза, че е имало малки събирания в партиите ""Право и справедливост" и "Конфедерация" за празнуване на победата на германската крайна десница.
Популисткият „Алианс на Сара Вагенкнехт“ няма да подкрепи крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ след изборите в провинция Саксония-Анхалт, спечелени убедително от крайнодесните. Това заяви сълидерката на партията, предаде ДПА.
Малката лява партия се превърна във възможен решаващ фактор след регионалните избори, произведени днес в Саксония-Анхалт, като според последните прогнози неочаквано тя е преминала 5-процентната бариера, необходима за получаване на места в регионалния парламент.
За разлика от други основни партии, АСВ призовава за прекратяване на политиката на т.нар. „защитна стена“ спрямо АзГ.
Сълидерката на партията Амира Мохамед Али обаче заяви, че нейната политическа сила няма да подкрепи нито водещия кандидат на АзГ Улрих Зигмунд, нито настоящия провинциален премиер Свен Шулце от Християндемократическия съюз за следващ ръководител на правителството на Саксония-Анхалт.
„След изборите ще направим точно това, което казахме преди изборите“, заяви тя, като призова провинцията да бъде управлявана от независим кандидат.
„Трябва да излезем от тези окопи, от тази окопна война, и затова казваме, че е време за нов модел, за един премиер, който е непартиен и управлява с променящи се мнозинства, включващи целия парламент“, заяви тя.
Али определи резултата в Саксония-Анхалт като „огромен шамар в лицето на канцлера Фридрих Мерц“ и като знак за непопулярността на федералното правителство.
На парламентарните избори в Германия през февруари 2025 г. партията АСВ не успя да премине 5-процентната бариера със съвсем малко, като получи 4,98% от гласовете. В резултат тя не спечели нито едно място в Бундестага, долната камара на германския парламент.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тъй ли
Коментиран от #49, #87, #122
08:24 07.09.2026
2 Коста
Коментиран от #95
08:24 07.09.2026
3 Истината
08:25 07.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Туск
Коментиран от #126
08:25 07.09.2026
6 Иван
08:25 07.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Овчар
Коментиран от #14, #99
08:27 07.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 честито на германците
Коментиран от #62
08:28 07.09.2026
12 Иван
До коментар #7 от "Аз съм веган":Злотата е на Калотина.....с калашник.
08:28 07.09.2026
13 мдааааа
08:28 07.09.2026
14 Овчи
До коментар #9 от "Овчар":Убавец си ти , убавец ..
08:29 07.09.2026
15 Иван
До коментар #4 от "ЗЛОБЕН ЕВРОЛИБЕРАЛ Е ТУСК":Синагогата му разрешава.
08:29 07.09.2026
16 хахаха
Коментиран от #21
08:30 07.09.2026
17 СЕГА МИЛИОНИ ТЪМНИ
08:31 07.09.2026
18 Ами че те СА
08:31 07.09.2026
19 Ростролбриг на своя трудов пост
08:32 07.09.2026
20 Може ли конкретика
До коментар #4 от "ЗЛОБЕН ЕВРОЛИБЕРАЛ Е ТУСК":на милионите ти? Коцето Пинокиото ли ти ги диктува?
Коментиран от #67
08:32 07.09.2026
21 Иван
До коментар #16 от "хахаха":Партията на ваксините, къдриците и бомбетата.
08:33 07.09.2026
22 ЮРОГЬОЕВЕТЕ
08:34 07.09.2026
23 Капейчо
Коментиран от #31
08:34 07.09.2026
24 Радев
08:34 07.09.2026
25 Дзак
08:34 07.09.2026
26 УРСУЛА ИМА ПРОБЛЕМ
Коментиран от #28
08:36 07.09.2026
27 На тях ще им мине,
До коментар #8 от "УРСУЛИТЕ":на теб не.
БГ путинците винаги сте капо.
08:37 07.09.2026
28 От какъв зор?
До коментар #26 от "УРСУЛА ИМА ПРОБЛЕМ":Остави ги светът да гледа сеира на саксонските нацисти.
08:38 07.09.2026
29 Българин
Коментиран от #32
08:38 07.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 ЮРОГЬОЕВЕТЕ
До коментар #23 от "Капейчо":Сте голям ПРОВАЛ.
08:38 07.09.2026
32 Ами не го прави ве!
До коментар #29 от "Българин":Не си спрял.
Коментиран от #45
08:39 07.09.2026
33 ФАЛШИВ
До коментар #30 от "Демократ":А защо искат окраинския фашизъм?
Коментиран от #46
08:39 07.09.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Отговорът
Коментиран от #40
08:40 07.09.2026
36 Хаха
После да не се чудите защо Хитлер ги е смачкал за 17 дни през 1939 г.!
08:40 07.09.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Жожи
08:41 07.09.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Не бой се
До коментар #35 от "Отговорът":Руските г. се изместиха на Лазурния бряг.
Ама първо трябва да ги къпеш. Вонят на кремълски бункер. Евгени Минчев ще те чака с Цомчо.
08:43 07.09.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Брачет
До коментар #4 от "ЗЛОБЕН ЕВРОЛИБЕРАЛ Е ТУСК":За поляци говори , ама кой да чете ..
08:44 07.09.2026
43 Фашисти пиите успокоитерно
08:44 07.09.2026
44 Туск: Само идиоти
Коментиран от #54
08:45 07.09.2026
45 Българин
До коментар #32 от "Ами не го прави ве!":Я си ... ти знаеш какво.
Коментиран от #59
08:45 07.09.2026
46 Не го искат
До коментар #33 от "ФАЛШИВ":Затова украинският фашизъм избяга в Кремъл при покровителите си. И си занесе златния Януковски клозет за ангария.
08:45 07.09.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Е, кво да се
08:46 07.09.2026
49 Ти ли ще го
До коментар #1 от "Тъй ли":изместиш, диванен герою?
08:46 07.09.2026
50 ГОЛЕМА ТУСК НАСТАНА
08:46 07.09.2026
51 Скоро ще има заповед за задържане на
НАШИТЕ УРСУЛИ ДА ЧАКАТ
08:46 07.09.2026
52 Немедлена
08:47 07.09.2026
53 Много дълга и висока
08:48 07.09.2026
54 Кога и къде го каза
До коментар #44 от "Туск: Само идиоти":този фейк?
Или пак нямаш данни?
Така ли ще печелиш путинската война?
Митрофанова ти забрани да я излагаш. Бил си плосък.
08:48 07.09.2026
55 Долна Саксония
08:49 07.09.2026
56 Идиотите се разпознаха
Сами се издават. Много са умни.
08:50 07.09.2026
57 Шваба
Коментиран от #66
08:50 07.09.2026
58 НЕ Популисткият а Ционисткият
08:51 07.09.2026
59 Знам
До коментар #45 от "Българин":Не съм АзГ ъзарски копейдаш.
08:51 07.09.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Доналд Туск
08:53 07.09.2026
62 На германците или на
До коментар #11 от "честито на германците":нацистите от АзГ.за?
Има разлика.
08:54 07.09.2026
63 Алтернативата
08:55 07.09.2026
64 нормално за него
08:59 07.09.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Сара уж умна,
До коментар #57 от "Шваба":Ама много бързо се изгафи, още в началото на партийката си. Обяви, че ЩЕ работи в коалиция с фашистите. Започна да говори против АзГ, точно, като шмерцовете и урсулите. И хората веднага разбраха, че е тя е от статуквото. Нищо ново няма да направи. Чиста кариеристка е, като и ПБ в България- много обещания, вземат властта и после, същото, а даже и по-лошо. А за кво са ни такива? Искаме съвсем друга политика. Досегашната е пълен провал във всичко!!!
09:01 07.09.2026
67 а ти колко банана си поел
До коментар #20 от "Може ли конкретика":Можеш ли да кажеш в конкретика?
Коментиран от #74
09:01 07.09.2026
68 Анонимен
09:01 07.09.2026
69 Алтернативата
Коментиран от #94, #132
09:02 07.09.2026
70 Мак Доналд
09:02 07.09.2026
71 Да обобщим
09:02 07.09.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 не повече от майка ти
До коментар #67 от "а ти колко банана си поел":тя по три га лапа.
09:03 07.09.2026
75 Зеления
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09:04 07.09.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Цончо
09:05 07.09.2026
78 ккк
09:05 07.09.2026
79 Визионер
09:06 07.09.2026
80 хахаха
Коментиран от #84
09:07 07.09.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 С.Корея
09:09 07.09.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Иво
До коментар #80 от "хахаха":до 80 има много!
09:10 07.09.2026
85 АзГ
09:11 07.09.2026
86 Германците
Коментиран от #91
09:12 07.09.2026
87 Почва да му става
До коментар #1 от "Тъй ли":"Крайнотясно"
09:14 07.09.2026
88 Чупката
09:14 07.09.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Никога
До коментар #86 от "Германците":Тая вече УМРЯ. При този огромен успех в Източна Германия вече НИКОГА не може да я забранят, понеже ще стане гражданска война!!! Шмерцовете и урсулите, внуците на фашизма да се готвят за нов "Нюрнбергски процес" и за Белене :)...
Коментиран от #107
09:19 07.09.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Факт
Четиридесет години след краха на комунизма Източна и Централна Европа все още берат гнилите му плодове. Съвсем скоро жителите на Саксония ще си получат заслуженото за своето късогледство и безразличие към политиката, така, както българите вече пет месеца си получаваме своето заслужено.
Много е важно какво ще се случи след това на следващия вот - както в Германия, така и тук. Признак на здравомислие ще бъде съответната неокомунистическа партия да загуби следващите избори.
Ние няма как да излекуваме Саксония, но е задължително да излекуваме България. Предстои ни последен изпит през октомври. Ако се издъним и на него, значи този народ заслужава своето неототалитарно бъдеще.
Коментиран от #100, #101, #102, #104
09:20 07.09.2026
94 Пак си спал
До коментар #69 от "Алтернативата":От края на миналия месец Порше излезе от Фолксваген груп и стана собственост на китайски концерн.
09:20 07.09.2026
95 Без коментар
До коментар #2 от "Коста":Сълидерка на партия в Германия.. Амира Мохамед Али....
Коментиран от #111
09:21 07.09.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 предатели и идиоти са тези като тоя
09:22 07.09.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 12345
До коментар #9 от "Овчар":п е д а л !!! Той ще казва кой е иидшот! що не се погледне - ммека ккитка...
09:25 07.09.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 питам си
До коментар #93 от "Факт":Бравос! Колко стотинки спечели от ССорос и от ППенделите от Гейуропа???
09:27 07.09.2026
102 Алтернатива за Франция
До коментар #93 от "Факт":Скоро и в посткомунистическа Франция, глупчо!
Коментиран от #110
09:28 07.09.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Безспорен факт
До коментар #93 от "Факт":Кoмунистически Китай е най силната икономическа и вoенна сила в света!
Кoмунистически Виeтнам е туристически рaй, сравняван с Дубaй!
Франция обяви фaлит, нищо че не е била в СИВ:)
П.П. Браво на AзГ!!! Докараха на джендитата нервни кризи и сериозни стoмaшни прoблеми:)))
09:29 07.09.2026
105 Факт
09:29 07.09.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 БГ путинец
До коментар #91 от "Никога":Митрофанова ни каза точно така да лъжем..
Наизустил си хибридката точ в точ, колега.
09:32 07.09.2026
108 Само идиоти или предатели ?
09:32 07.09.2026
109 Хихи!
09:34 07.09.2026
110 БГ "патриот"
До коментар #102 от "Алтернатива за Франция":Колега, Митрофанова ни забрани думичката "скоро", защото не я изпълняваме.
09:36 07.09.2026
111 И Вайдел
До коментар #95 от "Без коментар":от ЛГБТ
09:37 07.09.2026
112 Факт
09:38 07.09.2026
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 идиоти вън
09:39 07.09.2026
115 Май май май
09:39 07.09.2026
116 Си Дзинпин
09:41 07.09.2026
117 Именно
09:42 07.09.2026
118 Прекрасен речник и изказ
09:42 07.09.2026
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Саксонците
Коментиран от #125
09:44 07.09.2026
121 АзГ
Коментиран от #123
09:45 07.09.2026
122 Търновец
До коментар #1 от "Тъй ли":По скоро го е страх за окупираната Източна Прусия - Поляците изгониха 9 милиона Германци оттам след 1945
09:46 07.09.2026
123 С кого се съедини?
До коментар #121 от "АзГ":С ЛГБТто ли?
09:48 07.09.2026
124 Радев и Външно поздравиха ли ги
Коментиран от #128, #131
09:49 07.09.2026
125 Засилил се някой да ходи в нацистки
До коментар #120 от "Саксонците":концлагер.
Но ще командироваме теб като най-нетърпелив. Боядисай се рус и айдеее!
09:50 07.09.2026
126 Говорит Москва
До коментар #5 от "Туск":Какво се чака от ГДР реставрация - трабанти
09:51 07.09.2026
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 Защо се ядосваш, че си се разпознал?
До коментар #124 от "Радев и Външно поздравиха ли ги":Нали си баш бабаит.
09:51 07.09.2026
129 Явно си чел по руски учебници
До коментар #113 от "Половин Саксония поне":Яко си преметнат.
09:53 07.09.2026
130 Този коментар е премахнат от модератор.
131 От какъв зор да поздравяват нацисти?
До коментар #124 от "Радев и Външно поздравиха ли ги":За да станат за смях ли?
09:54 07.09.2026
132 По добре
До коментар #69 от "Алтернативата":Москвич за една заплата вместо Порше на кредит младеж.
09:55 07.09.2026
133 Гориил
Коментиран от #135, #138
09:55 07.09.2026
134 Къде е в коментите подкрепата за укрите?
До коментар #130 от "Хахахахаха":Смени си диоптъра и дилъра.
09:56 07.09.2026
135 Пич
До коментар #133 от "Гориил":Изчезни, пик04! Не си компетентен.
09:57 07.09.2026
136 1001
09:57 07.09.2026
137 Хахаха
09:58 07.09.2026
138 Даскал Горски
До коментар #133 от "Гориил":пак пише нескопосана проза.
Красиш ли света?
09:58 07.09.2026
139 При сключване на граждански брак
До коментар #113 от "Половин Саксония поне":всяко младо семейство получаваше и ключ за жилище. Напълно обзаведено до щорите на прозорците.. После получиха и право да си ги откупят по 80 дойче марки квадратен метър .. златните години на германците бяха..
10:00 07.09.2026