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Доналд Туск: Само идиоти или предатели могат да празнуват победата на германската крайна десница в Саксония-Анхалт

Доналд Туск: Само идиоти или предатели могат да празнуват победата на германската крайна десница в Саксония-Анхалт

7 Септември, 2026 08:23 3 896 139

  • доналд тръмп-
  • доналд туск-
  • полша-
  • алтернатива за германия-
  • фридрих мерц

Популисткият „Алианс на Сара Вагенкнехт“ няма да подкрепи крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ след изборите в провинция Саксония-Анхалт, спечелени убедително от крайнодесните

Доналд Туск: Само идиоти или предатели могат да празнуват победата на германската крайна десница в Саксония-Анхалт - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Само идиоти или предатели в Полша могат да празнуват победата на германската крайна десница на регионалните избори в германската провинция Саксония-Анхалт. Това заяви полският премиер Доналд Туск, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Прогнозните резултати показват, че „Алтертатива за Германия“ води с голяма преднина в провинцията, като за малко не ѝ достига, за да има абсолютно мнозинство в местния парламент. Но АзГ казва, че има мандат да управлява регионалното правителство.

"В Полша само идиотите или предателите могат да се зарадват на триумфа на АзГ в Германия“, написа Туск в социалните си мрежи. Той каза, че е имало малки събирания в партиите ""Право и справедливост" и "Конфедерация" за празнуване на победата на германската крайна десница.

Популисткият „Алианс на Сара Вагенкнехт“ няма да подкрепи крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ след изборите в провинция Саксония-Анхалт, спечелени убедително от крайнодесните. Това заяви сълидерката на партията, предаде ДПА.

Малката лява партия се превърна във възможен решаващ фактор след регионалните избори, произведени днес в Саксония-Анхалт, като според последните прогнози неочаквано тя е преминала 5-процентната бариера, необходима за получаване на места в регионалния парламент.

За разлика от други основни партии, АСВ призовава за прекратяване на политиката на т.нар. „защитна стена“ спрямо АзГ.

Сълидерката на партията Амира Мохамед Али обаче заяви, че нейната политическа сила няма да подкрепи нито водещия кандидат на АзГ Улрих Зигмунд, нито настоящия провинциален премиер Свен Шулце от Християндемократическия съюз за следващ ръководител на правителството на Саксония-Анхалт.

„След изборите ще направим точно това, което казахме преди изборите“, заяви тя, като призова провинцията да бъде управлявана от независим кандидат.

„Трябва да излезем от тези окопи, от тази окопна война, и затова казваме, че е време за нов модел, за един премиер, който е непартиен и управлява с променящи се мнозинства, включващи целия парламент“, заяви тя.

Али определи резултата в Саксония-Анхалт като „огромен шамар в лицето на канцлера Фридрих Мерц“ и като знак за непопулярността на федералното правителство.

На парламентарните избори в Германия през февруари 2025 г. партията АСВ не успя да премине 5-процентната бариера със съвсем малко, като получи 4,98% от гласовете. В резултат тя не спечели нито едно място в Бундестага, долната камара на германския парламент.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тъй ли

    167 4 Отговор
    Май този усеща как му изстива мястото.

    Коментиран от #49, #87, #122

    08:24 07.09.2026

  • 2 Коста

    112 3 Отговор
    Доналд Тръмп разбирам ама Доналд Туск???? Типично полско мъжко име.

    Коментиран от #95

    08:24 07.09.2026

  • 3 Истината

    91 4 Отговор
    По голям и .....т от теб нвма

    08:25 07.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Туск

    100 5 Отговор
    Лошо ми е!

    Коментиран от #126

    08:25 07.09.2026

  • 6 Иван

    69 3 Отговор
    Изригна вулкана Тръмп в Индонезия.

    08:25 07.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Овчар

    100 3 Отговор
    Само като му видиш сурата и е ясен..! ЕЗИКА НА ТЯЛОТО..

    Коментиран от #14, #99

    08:27 07.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 честито на германците

    116 8 Отговор
    В Германия не искат политиката на ЕС и Тулскченца и затова избраха Алтернатива за Германия.Фашизма в ЕС не одобрява и обижда по случая чрез неномалници като Тулск въвели ни във война с Русия и довели ни до фалит.

    Коментиран от #62

    08:28 07.09.2026

  • 12 Иван

    24 2 Отговор

    До коментар #7 от "Аз съм веган":

    Злотата е на Калотина.....с калашник.

    08:28 07.09.2026

  • 13 мдааааа

    37 2 Отговор
    В България - тоже ...

    08:28 07.09.2026

  • 14 Овчи

    8 14 Отговор

    До коментар #9 от "Овчар":

    Убавец си ти , убавец ..

    08:29 07.09.2026

  • 15 Иван

    39 2 Отговор

    До коментар #4 от "ЗЛОБЕН ЕВРОЛИБЕРАЛ Е ТУСК":

    Синагогата му разрешава.

    08:29 07.09.2026

  • 16 хахаха

    77 1 Отговор
    айде пак с етикетите "крайно дясна", "популистка"...интересно на тоя адаш на тръмп каква му е партията?

    Коментиран от #21

    08:30 07.09.2026

  • 17 СЕГА МИЛИОНИ ТЪМНИ

    34 10 Отговор
    Ще се отправят обратно към България.

    08:31 07.09.2026

  • 18 Ами че те СА

    6 23 Отговор
    идиоти. Какво очакваш?

    08:31 07.09.2026

  • 19 Ростролбриг на своя трудов пост

    29 2 Отговор
    От ранно утро до късна нощ в защита начужди интереси.

    08:32 07.09.2026

  • 20 Може ли конкретика

    7 31 Отговор

    До коментар #4 от "ЗЛОБЕН ЕВРОЛИБЕРАЛ Е ТУСК":

    на милионите ти? Коцето Пинокиото ли ти ги диктува?

    Коментиран от #67

    08:32 07.09.2026

  • 21 Иван

    39 2 Отговор

    До коментар #16 от "хахаха":

    Партията на ваксините, къдриците и бомбетата.

    08:33 07.09.2026

  • 22 ЮРОГЬОЕВЕТЕ

    62 4 Отговор
    Губят и на политическия и на военния фронт. Голям ПРОВАЛ са тези.

    08:34 07.09.2026

  • 23 Капейчо

    4 54 Отговор
    А у нас всички Капеи са на седмото небе. Г-н Туск вече им е дал определение.

    Коментиран от #31

    08:34 07.09.2026

  • 24 Радев

    4 37 Отговор
    Луната, Крим, остров Джарвис, Еритрея, Германия, Кимчо и аз сме руски.

    08:34 07.09.2026

  • 25 Дзак

    44 1 Отговор
    Бурни времена. Туск има право да се страхува. САЩ могат да пренасочат симпатиите си!

    08:34 07.09.2026

  • 26 УРСУЛА ИМА ПРОБЛЕМ

    70 2 Отговор
    Не може да отмени изборите в Германия както направи в Румъния.

    Коментиран от #28

    08:36 07.09.2026

  • 27 На тях ще им мине,

    1 48 Отговор

    До коментар #8 от "УРСУЛИТЕ":

    на теб не.
    БГ путинците винаги сте капо.

    08:37 07.09.2026

  • 28 От какъв зор?

    8 25 Отговор

    До коментар #26 от "УРСУЛА ИМА ПРОБЛЕМ":

    Остави ги светът да гледа сеира на саксонските нацисти.

    08:38 07.09.2026

  • 29 Българин

    64 3 Отговор
    Само идиот може да обсъжда вътрешната политика на чужда държава!

    Коментиран от #32

    08:38 07.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ЮРОГЬОЕВЕТЕ

    40 3 Отговор

    До коментар #23 от "Капейчо":

    Сте голям ПРОВАЛ.

    08:38 07.09.2026

  • 32 Ами не го прави ве!

    2 14 Отговор

    До коментар #29 от "Българин":

    Не си спрял.

    Коментиран от #45

    08:39 07.09.2026

  • 33 ФАЛШИВ

    34 7 Отговор

    До коментар #30 от "Демократ":

    А защо искат окраинския фашизъм?

    Коментиран от #46

    08:39 07.09.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Отговорът

    49 4 Отговор
    Левите джендъри са в ужас, как ще правим прайдове сега в Германия

    Коментиран от #40

    08:40 07.09.2026

  • 36 Хаха

    52 4 Отговор
    Някакъв измислен поляк с име, в което няма нищо полско, напада и обижда мнозинството от немссите избиратели!
    После да не се чудите защо Хитлер ги е смачкал за 17 дни през 1939 г.!

    08:40 07.09.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Жожи

    54 5 Отговор
    Ид иот и като Туск успяха да доведат Европа до това положение и сега пищят, че други са виновни.

    08:41 07.09.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Не бой се

    3 36 Отговор

    До коментар #35 от "Отговорът":

    Руските г. се изместиха на Лазурния бряг.
    Ама първо трябва да ги къпеш. Вонят на кремълски бункер. Евгени Минчев ще те чака с Цомчо.

    08:43 07.09.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Брачет

    5 10 Отговор

    До коментар #4 от "ЗЛОБЕН ЕВРОЛИБЕРАЛ Е ТУСК":

    За поляци говори , ама кой да чете ..

    08:44 07.09.2026

  • 43 Фашисти пиите успокоитерно

    20 2 Отговор
    Ще ни трябвате да отговаряте !!

    08:44 07.09.2026

  • 44 Туск: Само идиоти

    34 3 Отговор
    сме урсулайките

    Коментиран от #54

    08:45 07.09.2026

  • 45 Българин

    14 1 Отговор

    До коментар #32 от "Ами не го прави ве!":

    Я си ... ти знаеш какво.

    Коментиран от #59

    08:45 07.09.2026

  • 46 Не го искат

    2 32 Отговор

    До коментар #33 от "ФАЛШИВ":

    Затова украинският фашизъм избяга в Кремъл при покровителите си. И си занесе златния Януковски клозет за ангария.

    08:45 07.09.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Е, кво да се

    41 4 Отговор
    Радваме, когато фашисти с криви муцуни, ката този тулуск или друсани хазари ни управляват ли? Да, радвам се за АзГ, понеже те ще изметат фашизма на мерцовете, урсулианците и зелените ...И те НЕ искат огромна война в Европа с Русия, докато досегашните войналюбци, наследници на фашистите открито ни готвят за нея... Дори само и това, говори за огромна радост, че АзГ ще СПРЕ войната.

    08:46 07.09.2026

  • 49 Ти ли ще го

    3 10 Отговор

    До коментар #1 от "Тъй ли":

    изместиш, диванен герою?

    08:46 07.09.2026

  • 50 ГОЛЕМА ТУСК НАСТАНА

    28 3 Отговор
    ЗА НЕКАДЪРНИТЕ КАТО шМЕРЦа , ТУСКливия , оКАЯната И ВСЯ ОСТАЛНАЯ СВО Л АЧ........!

    08:46 07.09.2026

  • 51 Скоро ще има заповед за задържане на

    32 3 Отговор
    УРСУЛА!!
    НАШИТЕ УРСУЛИ ДА ЧАКАТ

    08:46 07.09.2026

  • 52 Немедлена

    15 0 Отговор
    забрана на фашистите!

    08:47 07.09.2026

  • 53 Много дълга и висока

    27 1 Отговор
    „защитна стена“ ще им е нужна срещу АзГ на урсулайките. По добре да се окопават

    08:48 07.09.2026

  • 54 Кога и къде го каза

    2 17 Отговор

    До коментар #44 от "Туск: Само идиоти":

    този фейк?
    Или пак нямаш данни?
    Така ли ще печелиш путинската война?
    Митрофанова ти забрани да я излагаш. Бил си плосък.

    08:48 07.09.2026

  • 55 Долна Саксония

    2 12 Отговор
    да я оградят със стена,като Берлин!

    08:49 07.09.2026

  • 56 Идиотите се разпознаха

    15 1 Отговор
    и започнаха да спамят гневно.
    Сами се издават. Много са умни.

    08:50 07.09.2026

  • 57 Шваба

    21 4 Отговор
    Сара Веганката е предателка. АзГ са спасителите на Германия, хората го виждат и дават гласа си. Това е демокрация

    Коментиран от #66

    08:50 07.09.2026

  • 58 НЕ Популисткият а Ционисткият

    16 1 Отговор
    „Алианс на Сара Вагенкнехт“ няма да подкрепи крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ ! Алианса на сбърканите чфути в Германия и техните подлоги !

    08:51 07.09.2026

  • 59 Знам

    0 8 Отговор

    До коментар #45 от "Българин":

    Не съм АзГ ъзарски копейдаш.

    08:51 07.09.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Доналд Туск

    24 5 Отговор
    за пореден път се доказва като неадекватник

    08:53 07.09.2026

  • 62 На германците или на

    0 14 Отговор

    До коментар #11 от "честито на германците":

    нацистите от АзГ.за?
    Има разлика.

    08:54 07.09.2026

  • 63 Алтернативата

    3 14 Отговор
    са потомци на червената армия!

    08:55 07.09.2026

  • 64 нормално за него

    8 1 Отговор
    но пък според тях точно той и неговите последователи са идиоти и предатели

    08:59 07.09.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Сара уж умна,

    13 2 Отговор

    До коментар #57 от "Шваба":

    Ама много бързо се изгафи, още в началото на партийката си. Обяви, че ЩЕ работи в коалиция с фашистите. Започна да говори против АзГ, точно, като шмерцовете и урсулите. И хората веднага разбраха, че е тя е от статуквото. Нищо ново няма да направи. Чиста кариеристка е, като и ПБ в България- много обещания, вземат властта и после, същото, а даже и по-лошо. А за кво са ни такива? Искаме съвсем друга политика. Досегашната е пълен провал във всичко!!!

    09:01 07.09.2026

  • 67 а ти колко банана си поел

    3 2 Отговор

    До коментар #20 от "Може ли конкретика":

    Можеш ли да кажеш в конкретика?

    Коментиран от #74

    09:01 07.09.2026

  • 68 Анонимен

    3 4 Отговор
    Яж си храната от чинията и недей да надничаш към чуждите паници.

    09:01 07.09.2026

  • 69 Алтернативата

    5 8 Отговор
    Москвич вместо Порше!

    Коментиран от #94, #132

    09:02 07.09.2026

  • 70 Мак Доналд

    3 4 Отговор
    А вчера в бг какво празнуваха?

    09:02 07.09.2026

  • 71 Да обобщим

    5 8 Отговор
    Немските копейки са като нашите.Риба рак и щука.Джафкат като палета.

    09:02 07.09.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 не повече от майка ти

    4 3 Отговор

    До коментар #67 от "а ти колко банана си поел":

    тя по три га лапа.

    09:03 07.09.2026

  • 75 Зеления

    15 4 Отговор
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    09:04 07.09.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Цончо

    4 4 Отговор
    Тези не са ли приятелите на Путин ?

    09:05 07.09.2026

  • 78 ккк

    12 3 Отговор
    а коги гласуваха за ваще не беха такива, за това и Ткуата не иска кандидат за президент за да не цъфне народната любов която докара от набутването ни в еврозоната

    09:05 07.09.2026

  • 79 Визионер

    13 4 Отговор
    Краят ти идва, Доналд Дък!

    09:06 07.09.2026

  • 80 хахаха

    15 4 Отговор
    очевидно 44% от германците са идиоти според туск

    Коментиран от #84

    09:07 07.09.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 С.Корея

    3 3 Отговор
    вече била по-добре от Русия!Кимчо няма алтернатива!

    09:09 07.09.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Иво

    1 2 Отговор

    До коментар #80 от "хахаха":

    до 80 има много!

    09:10 07.09.2026

  • 85 АзГ

    2 4 Отговор
    Да повторим севернокорейското икономическо чудо!Вече имало задръствания!

    09:11 07.09.2026

  • 86 Германците

    3 8 Отговор
    трябва незабавно да забранят алтернатива за Германия. Една лесбийка й е лидер! И да си оправят социалната и пенсионна система, като с предимство трябва да са германските граждани.

    Коментиран от #91

    09:12 07.09.2026

  • 87 Почва да му става

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Тъй ли":

    "Крайнотясно"

    09:14 07.09.2026

  • 88 Чупката

    1 3 Отговор
    Али 🤣 баш германско име. На такива шута и вънка от Германия. Паразити.

    09:14 07.09.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Никога

    5 2 Отговор

    До коментар #86 от "Германците":

    Тая вече УМРЯ. При този огромен успех в Източна Германия вече НИКОГА не може да я забранят, понеже ще стане гражданска война!!! Шмерцовете и урсулите, внуците на фашизма да се готвят за нов "Нюрнбергски процес" и за Белене :)...

    Коментиран от #107

    09:19 07.09.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Факт

    4 7 Отговор
    Децата на ЩАЗИ са спечелили изборите в Саксония. АФД са като Прогресивна България, но германци - неокомунисти, популисти, демагози и лъжци, които успяха да капитализират недоволството на облъчените с пропаганда и соцносталгия жители на бившето ГДР. Има нещо успокоително в това, че българите не сме единствените балъци, допуснали руски подлоги начело. Показателно е че този модел процъфтява успешно в бившия Соц лагер - докато икономическата и социална политика на страните от СИВ е пълен провал, културната пропаганда на техните режими е абсолютно успешна.
    Четиридесет години след краха на комунизма Източна и Централна Европа все още берат гнилите му плодове. Съвсем скоро жителите на Саксония ще си получат заслуженото за своето късогледство и безразличие към политиката, така, както българите вече пет месеца си получаваме своето заслужено.
    Много е важно какво ще се случи след това на следващия вот - както в Германия, така и тук. Признак на здравомислие ще бъде съответната неокомунистическа партия да загуби следващите избори.
    Ние няма как да излекуваме Саксония, но е задължително да излекуваме България. Предстои ни последен изпит през октомври. Ако се издъним и на него, значи този народ заслужава своето неототалитарно бъдеще.

    Коментиран от #100, #101, #102, #104

    09:20 07.09.2026

  • 94 Пак си спал

    4 1 Отговор

    До коментар #69 от "Алтернативата":

    От края на миналия месец Порше излезе от Фолксваген груп и стана собственост на китайски концерн.

    09:20 07.09.2026

  • 95 Без коментар

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Коста":

    Сълидерка на партия в Германия.. Амира Мохамед Али....

    Коментиран от #111

    09:21 07.09.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 предатели и идиоти са тези като тоя

    3 2 Отговор
    които се доказаха че не могат да управляват държави и да осигурят на населението им спокойствие , достоен живот с достойно препитание и мир , но повтарят че те трябва да управляват без логично обяснение а че просто така трябва

    09:22 07.09.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 12345

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Овчар":

    п е д а л !!! Той ще казва кой е иидшот! що не се погледне - ммека ккитка...

    09:25 07.09.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 питам си

    4 3 Отговор

    До коментар #93 от "Факт":

    Бравос! Колко стотинки спечели от ССорос и от ППенделите от Гейуропа???

    09:27 07.09.2026

  • 102 Алтернатива за Франция

    2 4 Отговор

    До коментар #93 от "Факт":

    Скоро и в посткомунистическа Франция, глупчо!

    Коментиран от #110

    09:28 07.09.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Безспорен факт

    4 4 Отговор

    До коментар #93 от "Факт":

    Кoмунистически Китай е най силната икономическа и вoенна сила в света!
    Кoмунистически Виeтнам е туристически рaй, сравняван с Дубaй!
    Франция обяви фaлит, нищо че не е била в СИВ:)

    П.П. Браво на AзГ!!! Докараха на джендитата нервни кризи и сериозни стoмaшни прoблеми:)))

    09:29 07.09.2026

  • 105 Факт

    7 3 Отговор
    И в България само идиотите или предателите могат да се зарадват на триумфа на АзГ в Германия.

    09:29 07.09.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 БГ путинец

    4 2 Отговор

    До коментар #91 от "Никога":

    Митрофанова ни каза точно така да лъжем..
    Наизустил си хибридката точ в точ, колега.

    09:32 07.09.2026

  • 108 Само идиоти или предатели ?

    3 2 Отговор
    Предатели на какво?

    09:32 07.09.2026

  • 109 Хихи!

    6 1 Отговор
    Хихи! Визираните обекти от Туск се разпознаха и минаха в обяснителен режим.

    09:34 07.09.2026

  • 110 БГ "патриот"

    2 2 Отговор

    До коментар #102 от "Алтернатива за Франция":

    Колега, Митрофанова ни забрани думичката "скоро", защото не я изпълняваме.

    09:36 07.09.2026

  • 111 И Вайдел

    1 2 Отговор

    До коментар #95 от "Без коментар":

    от ЛГБТ

    09:37 07.09.2026

  • 112 Факт

    0 1 Отговор
    Населението на германската провинция Саксония-Анхалт в която спечелиха изборите АЗГ е само 2.4 процента от населението на Германия!!!!!!

    09:38 07.09.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 идиоти вън

    2 1 Отговор
    Кретени марш!!!

    09:39 07.09.2026

  • 115 Май май май

    2 3 Отговор
    Вие не разбирате, че такива примати като тези, които искат да дойдат в Германия, този Тръмпи у Сащ, Путин и подобни, когато идват на власт, вероятността ти драги писачо да те мобилизират за фронта е 100%, защото те правят войните

    09:39 07.09.2026

  • 116 Си Дзинпин

    1 2 Отговор
    Хихи, всичко "руско🌈🧝🏼🎪" е на Китай.

    09:41 07.09.2026

  • 117 Именно

    1 1 Отговор
    Крайните идиоти правят световните войни и вместо да си пишете спокойно ще си търсите ръцете и краката по фронтовете

    09:42 07.09.2026

  • 118 Прекрасен речник и изказ

    3 1 Отговор
    Вади този нацистки примат Доналд Туск обаче ...

    09:42 07.09.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Саксонците

    0 1 Отговор
    сега ,как ще спрат мигрантите от Бавария?

    Коментиран от #125

    09:44 07.09.2026

  • 121 АзГ

    0 1 Отговор
    Съединението прави силата!

    Коментиран от #123

    09:45 07.09.2026

  • 122 Търновец

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тъй ли":

    По скоро го е страх за окупираната Източна Прусия - Поляците изгониха 9 милиона Германци оттам след 1945

    09:46 07.09.2026

  • 123 С кого се съедини?

    0 0 Отговор

    До коментар #121 от "АзГ":

    С ЛГБТто ли?

    09:48 07.09.2026

  • 124 Радев и Външно поздравиха ли ги

    1 1 Отговор
    за изборната победа ? Те идиоти и предатели ли са? А Външно министерство протестна нота на Туск ще му връчи ли? Що за кретен е тоя верно ...

    Коментиран от #128, #131

    09:49 07.09.2026

  • 125 Засилил се някой да ходи в нацистки

    1 0 Отговор

    До коментар #120 от "Саксонците":

    концлагер.
    Но ще командироваме теб като най-нетърпелив. Боядисай се рус и айдеее!

    09:50 07.09.2026

  • 126 Говорит Москва

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Туск":

    Какво се чака от ГДР реставрация - трабанти

    09:51 07.09.2026

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Защо се ядосваш, че си се разпознал?

    0 0 Отговор

    До коментар #124 от "Радев и Външно поздравиха ли ги":

    Нали си баш бабаит.

    09:51 07.09.2026

  • 129 Явно си чел по руски учебници

    1 1 Отговор

    До коментар #113 от "Половин Саксония поне":

    Яко си преметнат.

    09:53 07.09.2026

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 От какъв зор да поздравяват нацисти?

    1 1 Отговор

    До коментар #124 от "Радев и Външно поздравиха ли ги":

    За да станат за смях ли?

    09:54 07.09.2026

  • 132 По добре

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "Алтернативата":

    Москвич за една заплата вместо Порше на кредит младеж.

    09:55 07.09.2026

  • 133 Гориил

    6 1 Отговор
    Той е уплашен и объркан. Спомням си полския боен ястреб, кацнал на рамото на Брайс Джонсън, призоваващ за кръстоносен поход на изток. Днес мечтата се е сринала, илюзията е изгнила и еуфорията се е изпарила. Пред нас стои унижено и опозорено врабче.

    Коментиран от #135, #138

    09:55 07.09.2026

  • 134 Къде е в коментите подкрепата за укрите?

    1 0 Отговор

    До коментар #130 от "Хахахахаха":

    Смени си диоптъра и дилъра.

    09:56 07.09.2026

  • 135 Пич

    1 2 Отговор

    До коментар #133 от "Гориил":

    Изчезни, пик04! Не си компетентен.

    09:57 07.09.2026

  • 136 1001

    1 1 Отговор
    Правото на глас!!! Обиждаш милиони германци внимавай.

    09:57 07.09.2026

  • 137 Хахаха

    1 0 Отговор
    Доналд дък, трудно е когато баба ти е яла германски вурст и руски колбас наведнж ! Още не може да го преглътне

    09:58 07.09.2026

  • 138 Даскал Горски

    1 2 Отговор

    До коментар #133 от "Гориил":

    пак пише нескопосана проза.
    Красиш ли света?

    09:58 07.09.2026

  • 139 При сключване на граждански брак

    0 0 Отговор

    До коментар #113 от "Половин Саксония поне":

    всяко младо семейство получаваше и ключ за жилище. Напълно обзаведено до щорите на прозорците.. После получиха и право да си ги откупят по 80 дойче марки квадратен метър .. златните години на германците бяха..

    10:00 07.09.2026

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