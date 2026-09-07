Доналд Туск: Само идиоти или предатели могат да празнуват победата на германската крайна десница в Саксония-Анхалт

Само идиоти или предатели в Полша могат да празнуват победата на германската крайна десница на регионалните избори в германската провинция Саксония-Анхалт. Това заяви полският премиер Доналд Туск, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Прогнозните резултати показват, че „Алтертатива за Германия“ води с голяма преднина в провинцията, като за малко не ѝ достига, за да има абсолютно мнозинство в местния парламент. Но АзГ казва, че има мандат да управлява регионалното правителство.

"В Полша само идиотите или предателите могат да се зарадват на триумфа на АзГ в Германия“, написа Туск в социалните си мрежи. Той каза, че е имало малки събирания в партиите ""Право и справедливост" и "Конфедерация" за празнуване на победата на германската крайна десница.

Популисткият „Алианс на Сара Вагенкнехт“ няма да подкрепи крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ след изборите в провинция Саксония-Анхалт, спечелени убедително от крайнодесните. Това заяви сълидерката на партията, предаде ДПА.

Малката лява партия се превърна във възможен решаващ фактор след регионалните избори, произведени днес в Саксония-Анхалт, като според последните прогнози неочаквано тя е преминала 5-процентната бариера, необходима за получаване на места в регионалния парламент.

За разлика от други основни партии, АСВ призовава за прекратяване на политиката на т.нар. „защитна стена“ спрямо АзГ.

Сълидерката на партията Амира Мохамед Али обаче заяви, че нейната политическа сила няма да подкрепи нито водещия кандидат на АзГ Улрих Зигмунд, нито настоящия провинциален премиер Свен Шулце от Християндемократическия съюз за следващ ръководител на правителството на Саксония-Анхалт.

„След изборите ще направим точно това, което казахме преди изборите“, заяви тя, като призова провинцията да бъде управлявана от независим кандидат.

„Трябва да излезем от тези окопи, от тази окопна война, и затова казваме, че е време за нов модел, за един премиер, който е непартиен и управлява с променящи се мнозинства, включващи целия парламент“, заяви тя.

Али определи резултата в Саксония-Анхалт като „огромен шамар в лицето на канцлера Фридрих Мерц“ и като знак за непопулярността на федералното правителство.

На парламентарните избори в Германия през февруари 2025 г. партията АСВ не успя да премине 5-процентната бариера със съвсем малко, като получи 4,98% от гласовете. В резултат тя не спечели нито едно място в Бундестага, долната камара на германския парламент.