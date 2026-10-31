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Трима са задържани при протест пред Конституционния съд във Варшава

Трима са задържани при протест пред Конституционния съд във Варшава

31 Октомври, 2026 17:35 568 21

  • полша-
  • карол навроцки-
  • доналд туск-
  • конституционен съд-
  • ярослав качински

Карол Навроцки прекъсна пътуването си до Сенегал и подкрепи отстранения председател на съда Богдан Швенчковски

Трима са задържани при протест пред Конституционния съд във Варшава - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Полицията е задържала трима протестиращи пред Конституционния съд във Варшава, след като част от събралото се множество е хвърляло предмети по служителите на реда и се е опитало да пробие оградата около сградата. Хиляди демонстранти са протестирали срещу отстраняването на председателя на съда Богдан Швенчковски.

Сред протестиращите са били лидерът на опозиционната партия „Право и справедливост“ Ярослав Качински и други политици от формацията. Напрежението е започнало след обявяването на отстраняването на Швенчковски от длъжност.

Президентът прекъсна пътуването си до Сенегал

Полският президент Карол Навроцки, който е в остър политически конфликт с проевропейското правителство на Доналд Туск, е прекъснал полета си за Сенегал и се е върнал в страната.

„В такива моменти президентът трябва да бъде в Полша. Прекъсвам полета ми до Сенегал и се връщам обратно“,

е написал Навроцки в социалната мрежа „Екс“.

След завръщането си той е отишъл пред Конституционния съд и е заявил, че е помогнал на отстранения председател да влезе в сградата. По-късно президентът е заявил, че „конституционният ред на Полша е бил нарушен“, и е свикал извънредна среща с ръководителите на парламентарните групи с цел стабилизиране на политическата ситуация.

Правителството защити отстраняването

Правителството на Доналд Туск твърди, че Швенчковски многократно е нарушавал закона и е застрашавал работата на висшата съдебна институция. Той беше назначен за председател на Конституционния трибунал по време на управлението на „Право и справедливост“.

Туск го обвини, че е попречил на съдии, избрани от парламентарното мнозинство, да встъпят в длъжност.

„Възстановяването на върховенството на закона е наше задължение. След години беззаконие под управлението на ПиС това е труден процес, понякога дори болезнен и изисква решителни действия. Няма друг начин“,

е написал премиерът.

Спорът е част от продължителния конфликт между правителството на Туск и партията „Право и справедливост“, която управляваше Полша от 2015 до 2023 г. Критици в Полша и Европейския съюз обвиняват ПиС, че е наложила политически контрол над ключови съдебни институции. Приетите по време на нейното управление съдебни реформи доведоха до санкции срещу Полша от страна на ЕС.

Политици от ПиС отхвърлиха отстраняването на Швенчковски. Бившият министър на правосъдието Збигнев Жобро го определи като „отявлена и престъпна атака срещу конституционния ред“ и призова за „шумна, непоколебима, солидарна и безстрашна“ съпротива.

Източници: bta.bg, apnews.com


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    2 4 Отговор
    Председателят на Конституционния съд Богдан Швенчковски и неговият заместник Бартоломей Сохански са обвинени от правителството в неизпълнение на служебните задължения и многократни нарушения на закона.
    Министърът на правосъдието Валдемар Журек и прокурорската служба обосновават искането за сваляне на имунитета им със следните конкретни нарушения:
    • Блокиране на легитимно избрани съдии: Ръководството на съда умишлено е възпрепятствало работата на петима новоизбрани от парламента съдии (сред които и съдия Анна Корвин-Пьотровска), като категорично им е забранило да встъпят в длъжност и да участват в съдебни заседания. Правителството се позовава на решение на Европейския съд по правата на човека, според което тези магистрати трябва да бъдат допуснати незабавно.
    • Превръщане на съда в „частно владение“: Правосъдното министерство твърди, че двамата висши магистрати са парализирали институцията и са я управлявали извън законовите процедури, превръщайки я в политически инструмент на доскоро управляващата партия „Право и справедливост“ (ПиС).
    От своя страна, отстранените съдии и опозицията отхвърлят обвиненията. Те заявяват, че не са допуснали новите съдии, тъй като те не са положили клетва пред президента Карол Навроцки, което според тях ги прави нелегитимни. Поради тази причина те определят действията на кабинета „Туск“ като незаконен държавен преврат.

    17:37 31.10.2026

  • 2 Платените протестиращи на Путин

    2 12 Отговор
    превантивно пият обезболяващи.

    Коментиран от #10

    17:37 31.10.2026

  • 3 ❗❗❗❗❗

    14 1 Отговор
    ЕвроЛЮбимеца Туск изчака Президента да напусне страната и нахлу за дворцов ПРЕВРАТ ❗
    Но Президентът, без да е пилот, обърна обратно за да раздаде правосъдие❗

    Коментиран от #8

    17:38 31.10.2026

  • 4 УРСУЛИАН

    12 1 Отговор
    не успя с Мсйдана.

    17:39 31.10.2026

  • 5 Сатана Z

    3 1 Отговор
    Ситуацията в Полша остава изключително динамична и непредсказуема. Към момента кризата навлиза във фаза на пълна институционална блокада и засилена политическа конфронтация.
    Ето какви са очакваните следващи стъпки и сценарии за развитието на конфликта:

    1. Спешни политически консултации

    Президентът Карол Навроцки обяви извънредни консултации с лидерите на всички парламентарни групи с цел „възстановяване на конституционния ред“ и стабилизиране на ситуацията.
    • Позиция на опозицията и коалиционните партньори: Десните и крайнодесните партии изразиха готовност за разговори. По-малките партньори в коалицията на Туск (като центристката „Полша 2050“ и дясноцентристката Полска народна партия) също потвърдиха, че ще присъстват, изразявайки сериозно безпокойство от ескалацията и използването на сила.
    • Реакцията на Туск: Засега остава неясно доколко премиерът Доналд Туск и неговото ядро ще се ангажират с преговори, тъй като той твърдо настоява, че действията му са болезнен, но необходим процес за изчистване на съдебната система.

    17:39 31.10.2026

  • 6 Първо Унгария

    1 8 Отговор
    После Сърбия
    Днес Полша.
    Утре България.
    На 3- ти ноември САЩ
    Путин е в прединфарктно положение

    17:39 31.10.2026

  • 7 Сатана Z

    2 2 Отговор
    2. Правен и административен хаос (Двувластие в съда)

    • В момента съдът има двама души, които претендират за неговото управление. От една страна, подкрепяната от правителството Анна Корвин-Пьотровска се обяви за временно изпълняващ длъжността председател. От друга страна, отстраненият Богдан Швенчковски и президентът Навроцки не признават това решение, определяйки го като криминален преврат.
    • Швенчковски вече е подал официална жалба, обвиняваща висши правителствени служители в участие в „организирана престъпна група“, целяща събаряне на конституционния ред.

    3. Опасност от нови протести и ескалация по улиците

    Сградата на Конституционния съд във Варшава остава блокирана от кордони на полицията за борба с безредиците. Тъй като привържениците на опозиционната партия „Право и справедливост“ (ПиС) лагеруват в района, съществува сериозен риск от нови масови демонстрации и физически сблъсъци.

    4. Дипломатически последствия

    Конфликтът вече започна да рефлектира върху международните отношения на страната – двама полски посланици вече обявиха оставките си в знак на протест срещу действията на правителството. Очаква се реакция и от страна на институциите в Европейския съюз.

    Коментиран от #12

    17:40 31.10.2026

  • 8 И заради това, че каза, че

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "❗❗❗❗❗":

    Полша иска да напусне ЕС се помъчи РвроЗелката да мунаправят Майдан.

    17:41 31.10.2026

  • 9 Ми не е точно КС

    8 0 Отговор
    Поляците го наричат трибунал.

    17:41 31.10.2026

  • 10 Това е нонсенс

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Платените протестиращи на Путин":

    Какви платени от Путин протестиращи точно в Полша.

    Коментиран от #11, #13

    17:43 31.10.2026

  • 11 Привържениците

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Това е нонсенс":

    на Полският Орбан-Качински

    Коментиран от #16

    17:45 31.10.2026

  • 12 А50

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Сатана Z":

    Урсулци си мечтаят да направят същия хаос и в България. 10% малцинство иска да управлява влезе в съюз с Боко и с Пеевски

    17:46 31.10.2026

  • 13 Момче,

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Това е нонсенс":

    осведоми се какво точно става в Полша, преди да коментираш!

    Коментиран от #14

    17:46 31.10.2026

  • 14 Дякон Унуфрий Араллампиев

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "Момче,":

    От Полша започна ВСВ От Полша започна разпадът на СИВ От Полша ще започне разпадът на ЕС

    Коментиран от #20

    17:52 31.10.2026

  • 15 Ами

    5 0 Отговор
    Какво става с майданчето във Варшава?

    17:52 31.10.2026

  • 16 Атина Палада

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Привържениците":

    И кой направи опита за преврат в Полша? Путин ли?

    Коментиран от #17

    17:59 31.10.2026

  • 17 Не е преврат

    0 3 Отговор

    До коментар #16 от "Атина Палада":

    Президента и Солт.ш.ц.те му не изпълняват приетите от парламента разпореждания.

    Коментиран от #19

    18:01 31.10.2026

  • 18 БАНко

    3 1 Отговор
    ПОЛША СЕ ВДИГНА СРЕЩУ УРСУЛИЩАТА ОТ БРЮКСЕЛ

    18:02 31.10.2026

  • 19 Атина Палада

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Не е преврат":

    А защо европейските издания пишат друго?

    Коментиран от #21

    18:03 31.10.2026

  • 20 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Всъщност ВСВ започна през 1938г. след като Хитлер нападна Чехословакия.
    И тъй като Англия и Франция не направиха нищо (или по-точно се спазариха
    с Хитлер), а Полша дори забрани на СССР да помогне (като за награда получи
    Тешинска Силезия), бяха създадени предпоставки за по-нататъшно развитие.

    18:07 31.10.2026

  • 21 Не знам. Май четеш

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Атина Палада":

    някакви различни европейски издания от нас.

    18:07 31.10.2026

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