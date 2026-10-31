Трима са задържани при протест пред Конституционния съд във Варшава

Полицията е задържала трима протестиращи пред Конституционния съд във Варшава, след като част от събралото се множество е хвърляло предмети по служителите на реда и се е опитало да пробие оградата около сградата. Хиляди демонстранти са протестирали срещу отстраняването на председателя на съда Богдан Швенчковски.

Сред протестиращите са били лидерът на опозиционната партия „Право и справедливост“ Ярослав Качински и други политици от формацията. Напрежението е започнало след обявяването на отстраняването на Швенчковски от длъжност.

Президентът прекъсна пътуването си до Сенегал

Полският президент Карол Навроцки, който е в остър политически конфликт с проевропейското правителство на Доналд Туск, е прекъснал полета си за Сенегал и се е върнал в страната.

„В такива моменти президентът трябва да бъде в Полша. Прекъсвам полета ми до Сенегал и се връщам обратно“,

е написал Навроцки в социалната мрежа „Екс“.

След завръщането си той е отишъл пред Конституционния съд и е заявил, че е помогнал на отстранения председател да влезе в сградата. По-късно президентът е заявил, че „конституционният ред на Полша е бил нарушен“, и е свикал извънредна среща с ръководителите на парламентарните групи с цел стабилизиране на политическата ситуация.

Правителството защити отстраняването

Правителството на Доналд Туск твърди, че Швенчковски многократно е нарушавал закона и е застрашавал работата на висшата съдебна институция. Той беше назначен за председател на Конституционния трибунал по време на управлението на „Право и справедливост“.

Туск го обвини, че е попречил на съдии, избрани от парламентарното мнозинство, да встъпят в длъжност.

„Възстановяването на върховенството на закона е наше задължение. След години беззаконие под управлението на ПиС това е труден процес, понякога дори болезнен и изисква решителни действия. Няма друг начин“,

е написал премиерът.

Спорът е част от продължителния конфликт между правителството на Туск и партията „Право и справедливост“, която управляваше Полша от 2015 до 2023 г. Критици в Полша и Европейския съюз обвиняват ПиС, че е наложила политически контрол над ключови съдебни институции. Приетите по време на нейното управление съдебни реформи доведоха до санкции срещу Полша от страна на ЕС.

Политици от ПиС отхвърлиха отстраняването на Швенчковски. Бившият министър на правосъдието Збигнев Жобро го определи като „отявлена и престъпна атака срещу конституционния ред“ и призова за „шумна, непоколебима, солидарна и безстрашна“ съпротива.

Източници: bta.bg, apnews.com