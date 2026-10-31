Трима са задържани при протест пред Конституционния съд във Варшава

Полицията е задържала трима протестиращи пред Конституционния съд във Варшава, след като част от събралото се множество е хвърляло предмети по служителите на реда и се е опитало да пробие оградата около сградата. Хиляди демонстранти са протестирали срещу отстраняването на председателя на съда Богдан Швенчковски.
Сред протестиращите са били лидерът на опозиционната партия „Право и справедливост“ Ярослав Качински и други политици от формацията. Напрежението е започнало след обявяването на отстраняването на Швенчковски от длъжност.
Президентът прекъсна пътуването си до Сенегал
Полският президент Карол Навроцки, който е в остър политически конфликт с проевропейското правителство на Доналд Туск, е прекъснал полета си за Сенегал и се е върнал в страната.
е написал Навроцки в социалната мрежа „Екс“.
След завръщането си той е отишъл пред Конституционния съд и е заявил, че е помогнал на отстранения председател да влезе в сградата. По-късно президентът е заявил, че „конституционният ред на Полша е бил нарушен“, и е свикал извънредна среща с ръководителите на парламентарните групи с цел стабилизиране на политическата ситуация.
Правителството защити отстраняването
Правителството на Доналд Туск твърди, че Швенчковски многократно е нарушавал закона и е застрашавал работата на висшата съдебна институция. Той беше назначен за председател на Конституционния трибунал по време на управлението на „Право и справедливост“.
Туск го обвини, че е попречил на съдии, избрани от парламентарното мнозинство, да встъпят в длъжност.„Възстановяването на върховенството на закона е наше задължение. След години беззаконие под управлението на ПиС това е труден процес, понякога дори болезнен и изисква решителни действия. Няма друг начин“,
е написал премиерът.
Спорът е част от продължителния конфликт между правителството на Туск и партията „Право и справедливост“, която управляваше Полша от 2015 до 2023 г. Критици в Полша и Европейския съюз обвиняват ПиС, че е наложила политически контрол над ключови съдебни институции. Приетите по време на нейното управление съдебни реформи доведоха до санкции срещу Полша от страна на ЕС.
Политици от ПиС отхвърлиха отстраняването на Швенчковски. Бившият министър на правосъдието Збигнев Жобро го определи като „отявлена и престъпна атака срещу конституционния ред“ и призова за „шумна, непоколебима, солидарна и безстрашна“ съпротива.
Източници: bta.bg, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Министърът на правосъдието Валдемар Журек и прокурорската служба обосновават искането за сваляне на имунитета им със следните конкретни нарушения:
• Блокиране на легитимно избрани съдии: Ръководството на съда умишлено е възпрепятствало работата на петима новоизбрани от парламента съдии (сред които и съдия Анна Корвин-Пьотровска), като категорично им е забранило да встъпят в длъжност и да участват в съдебни заседания. Правителството се позовава на решение на Европейския съд по правата на човека, според което тези магистрати трябва да бъдат допуснати незабавно.
• Превръщане на съда в „частно владение“: Правосъдното министерство твърди, че двамата висши магистрати са парализирали институцията и са я управлявали извън законовите процедури, превръщайки я в политически инструмент на доскоро управляващата партия „Право и справедливост“ (ПиС).
От своя страна, отстранените съдии и опозицията отхвърлят обвиненията. Те заявяват, че не са допуснали новите съдии, тъй като те не са положили клетва пред президента Карол Навроцки, което според тях ги прави нелегитимни. Поради тази причина те определят действията на кабинета „Туск“ като незаконен държавен преврат.
17:37 31.10.2026
2 Платените протестиращи на Путин
Коментиран от #10
17:37 31.10.2026
3 ❗❗❗❗❗
Но Президентът, без да е пилот, обърна обратно за да раздаде правосъдие❗
Коментиран от #8
17:38 31.10.2026
4 УРСУЛИАН
17:39 31.10.2026
5 Сатана Z
Ето какви са очакваните следващи стъпки и сценарии за развитието на конфликта:
1. Спешни политически консултации
Президентът Карол Навроцки обяви извънредни консултации с лидерите на всички парламентарни групи с цел „възстановяване на конституционния ред“ и стабилизиране на ситуацията.
• Позиция на опозицията и коалиционните партньори: Десните и крайнодесните партии изразиха готовност за разговори. По-малките партньори в коалицията на Туск (като центристката „Полша 2050“ и дясноцентристката Полска народна партия) също потвърдиха, че ще присъстват, изразявайки сериозно безпокойство от ескалацията и използването на сила.
• Реакцията на Туск: Засега остава неясно доколко премиерът Доналд Туск и неговото ядро ще се ангажират с преговори, тъй като той твърдо настоява, че действията му са болезнен, но необходим процес за изчистване на съдебната система.
17:39 31.10.2026
6 Първо Унгария
Днес Полша.
Утре България.
На 3- ти ноември САЩ
Путин е в прединфарктно положение
17:39 31.10.2026
7 Сатана Z
• В момента съдът има двама души, които претендират за неговото управление. От една страна, подкрепяната от правителството Анна Корвин-Пьотровска се обяви за временно изпълняващ длъжността председател. От друга страна, отстраненият Богдан Швенчковски и президентът Навроцки не признават това решение, определяйки го като криминален преврат.
• Швенчковски вече е подал официална жалба, обвиняваща висши правителствени служители в участие в „организирана престъпна група“, целяща събаряне на конституционния ред.
3. Опасност от нови протести и ескалация по улиците
Сградата на Конституционния съд във Варшава остава блокирана от кордони на полицията за борба с безредиците. Тъй като привържениците на опозиционната партия „Право и справедливост“ (ПиС) лагеруват в района, съществува сериозен риск от нови масови демонстрации и физически сблъсъци.
4. Дипломатически последствия
Конфликтът вече започна да рефлектира върху международните отношения на страната – двама полски посланици вече обявиха оставките си в знак на протест срещу действията на правителството. Очаква се реакция и от страна на институциите в Европейския съюз.
Коментиран от #12
17:40 31.10.2026
8 И заради това, че каза, че
До коментар #3 от "❗❗❗❗❗":Полша иска да напусне ЕС се помъчи РвроЗелката да мунаправят Майдан.
17:41 31.10.2026
9 Ми не е точно КС
17:41 31.10.2026
10 Това е нонсенс
До коментар #2 от "Платените протестиращи на Путин":Какви платени от Путин протестиращи точно в Полша.
Коментиран от #11, #13
17:43 31.10.2026
11 Привържениците
До коментар #10 от "Това е нонсенс":на Полският Орбан-Качински
Коментиран от #16
17:45 31.10.2026
12 А50
До коментар #7 от "Сатана Z":Урсулци си мечтаят да направят същия хаос и в България. 10% малцинство иска да управлява влезе в съюз с Боко и с Пеевски
17:46 31.10.2026
13 Момче,
До коментар #10 от "Това е нонсенс":осведоми се какво точно става в Полша, преди да коментираш!
Коментиран от #14
17:46 31.10.2026
14 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #13 от "Момче,":От Полша започна ВСВ От Полша започна разпадът на СИВ От Полша ще започне разпадът на ЕС
Коментиран от #20
17:52 31.10.2026
15 Ами
17:52 31.10.2026
16 Атина Палада
До коментар #11 от "Привържениците":И кой направи опита за преврат в Полша? Путин ли?
Коментиран от #17
17:59 31.10.2026
17 Не е преврат
До коментар #16 от "Атина Палада":Президента и Солт.ш.ц.те му не изпълняват приетите от парламента разпореждания.
Коментиран от #19
18:01 31.10.2026
18 БАНко
18:02 31.10.2026
19 Атина Палада
До коментар #17 от "Не е преврат":А защо европейските издания пишат друго?
Коментиран от #21
18:03 31.10.2026
20 Ами
До коментар #14 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Всъщност ВСВ започна през 1938г. след като Хитлер нападна Чехословакия.
И тъй като Англия и Франция не направиха нищо (или по-точно се спазариха
с Хитлер), а Полша дори забрани на СССР да помогне (като за награда получи
Тешинска Силезия), бяха създадени предпоставки за по-нататъшно развитие.
18:07 31.10.2026
21 Не знам. Май четеш
До коментар #19 от "Атина Палада":някакви различни европейски издания от нас.
18:07 31.10.2026