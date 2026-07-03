Доналд Туск: Зеленски търси помирение с Полша

Полският министър-председател Доналд Туск заяви, че е получил сигнали, че Украйна търси начини за намаляване на напрежението с Полша.
Това се е случило след разговорите между полския външен министър Радослав Сикорски и украинския външен министър Андрий Сибига.
"Получих сигнали, че украинската страна е осъзнала, че си струва да се търсят начини за откровен разговор, включително за миналото, и че няма смисъл това напрежение да бъде ескалирано", посочи Туск. Той добави, че очаква "деескалация", която да бъде резултат от "промяна в отношението на някои украински политици".
Миналия месец полският президент Карол Навроцки отне ордена "Бял орел", който преди това беше присъден на украинския президент Володимир Зеленски, след като Украйна кръсти на Украинската въстаническа армия- организация от периода на Втората световна война, свързвана с убийствата на поляци - на подразделение на Силите за специални операции.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой
Коментиран от #3, #8, #9
16:15 03.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Полша нарита наркоса
До коментар #1 от "Някой":Полския президент нарече западните украински региони „Малка Полша“/МалоПолша
Това име е използвано в междувоенна Полша (1918–1939), когато тези региони са били част от нея.
Публичното използване на имената „Източна Галиция“ или „Западна Украйна“ беше забранено.
Коментиран от #19
16:17 03.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 име
Коментиран от #16
16:18 03.07.2026
6 Тома
Коментиран от #18
16:18 03.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 !!!!!!!!
До коментар #1 от "Някой":Полша отказа да предаде старите си МиГ-29 на Украйна и ще ги унищожи – Ройтерс
3 юли 2026 г. - 9:30 ч.
На фона на охладняването на отношенията с Киев, Полша най-накрая отказа да предаде старите си изтребители МиГ-29 на Украйна и ще ги унищожи, съобщава Ройтерс.
Полските МиГ-29, които Варшава планираше да прехвърли на Киев в замяна на украинска технология за безпилотни летателни апарати, сега ще бъдат постепенно изведени от експлоатация и бракувани. Те са служили в полските ВВС от 1989 г.
Полският министър на отбраната заяви, че Украйна първоначално се е съгласила на размяната, но по-късно „не е изпълнила споразумението“.
„Ако Киев вече е способен да продава дронове на Кувейт и да печели от тях, докато е във война, тогава е способен да отвърне на тези, които му предоставят оборудване, и – понякога символично – да сподели собствените си възможности“, подчерта Косиняк-Камиш.
На въпроса защо Украйна не прави това, полският министър заяви, че Киев дава приоритет на „историческите спорове“ с Полша по вътрешнополитически причини.
„Мисля, че това е свързано със стратегията, която са избрали сега – че конфликт, вкоренен в историята, сега оформя образа на президента Зеленски“, каза Косиняк-Камиш.
16:22 03.07.2026
10 И Киев е Руски
Украинският военнослужещ Александър Семенов, чиято обръсната глава беше покрита с белези, повдигна ризата си, за да покаже на лекарите кървяща рана отстрани. „Пребиха ме, завързаха ме за ATV и ме влачиха по земята“, каза той във видео, публикувано от киевска медия
16:24 03.07.2026
11 нищо не свързва както омразата им към
макар да се мразят и виждат същото ес мишоците изкараните зелкарски кирливи ризи на показ
но като отчаяни комарджии ще продължават да кихат на урк пиявиците
с надежда да видят изтощен Мечок
16:28 03.07.2026
12 А с Германия
16:28 03.07.2026
13 ГДЕ
16:36 03.07.2026
14 Тагарев
16:36 03.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Антирашист 1034
До коментар #5 от "име":Фашизма е в просия, тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава. Не спори а чети за фашистките държави !
16:39 03.07.2026
17 Обективно
16:40 03.07.2026
18 Антирашист 1035
До коментар #6 от "Тома":Рашистите колкото по слаби толкова по злобни !
16:42 03.07.2026
19 Шопо
До коментар #3 от "Полша нарита наркоса":Лвов е полски град сега е момента да си го вземат.
Коментиран от #20
16:42 03.07.2026
20 Маке
До коментар #19 от "Шопо":Сега е момента да ми лапнешУия.
Коментиран от #21
16:43 03.07.2026
21 Б@йМ@нг@л
До коментар #20 от "Маке":И ти моя.
Коментиран от #23
16:47 03.07.2026
22 Обективни истини
16:49 03.07.2026
23 Пръч с карабина
До коментар #21 от "Б@йМ@нг@л":Ем шоп, ем мангaл, ем педaл със запушено с члeн уcтенци! Много черни точки си събрал! Лaпни и моя!
16:51 03.07.2026
24 Каунь
16:51 03.07.2026
25 ИЛИЯ ТОПУРА
ДА ме ФАНАТ ЗА ТОПУРА.
16:55 03.07.2026
26 Айляк
Но нищо вече няма да е същото.
16:59 03.07.2026