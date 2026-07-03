Доналд Туск: Зеленски търси помирение с Полша

Полският министър-председател Доналд Туск заяви, че е получил сигнали, че Украйна търси начини за намаляване на напрежението с Полша.

Това се е случило след разговорите между полския външен министър Радослав Сикорски и украинския външен министър Андрий Сибига.

"Получих сигнали, че украинската страна е осъзнала, че си струва да се търсят начини за откровен разговор, включително за миналото, и че няма смисъл това напрежение да бъде ескалирано", посочи Туск. Той добави, че очаква "деескалация", която да бъде резултат от "промяна в отношението на някои украински политици".

Миналия месец полският президент Карол Навроцки отне ордена "Бял орел", който преди това беше присъден на украинския президент Володимир Зеленски, след като Украйна кръсти на Украинската въстаническа армия- организация от периода на Втората световна война, свързвана с убийствата на поляци - на подразделение на Силите за специални операции.