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Доналд Туск: Зеленски търси помирение с Полша
  Тема: Украйна

Доналд Туск: Зеленски търси помирение с Полша

3 Юли, 2026 16:12 794 26

  • доналд туск-
  • володимир зеленски-
  • карол навроцки-
  • полша-
  • украйна

Миналия месец полският президент Карол Навроцки отне ордена "Бял орел", който преди това беше присъден на украинския му колега Володимир Зеленски

Доналд Туск: Зеленски търси помирение с Полша - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Полският министър-председател Доналд Туск заяви, че е получил сигнали, че Украйна търси начини за намаляване на напрежението с Полша.

Това се е случило след разговорите между полския външен министър Радослав Сикорски и украинския външен министър Андрий Сибига.

"Получих сигнали, че украинската страна е осъзнала, че си струва да се търсят начини за откровен разговор, включително за миналото, и че няма смисъл това напрежение да бъде ескалирано", посочи Туск. Той добави, че очаква "деескалация", която да бъде резултат от "промяна в отношението на някои украински политици".

Миналия месец полският президент Карол Навроцки отне ордена "Бял орел", който преди това беше присъден на украинския президент Володимир Зеленски, след като Украйна кръсти на Украинската въстаническа армия- организация от периода на Втората световна война, свързвана с убийствата на поляци - на подразделение на Силите за специални операции.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    11 3 Отговор
    Токава трябва да се скара с бандерюгите в своята страна. Стиска ли му?

    Коментиран от #3, #8, #9

    16:15 03.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Полша нарита наркоса

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    Полския президент нарече западните украински региони „Малка Полша“/МалоПолша

    Това име е използвано в междувоенна Полша (1918–1939), когато тези региони са били част от нея.

    Публичното използване на имената „Източна Галиция“ или „Западна Украйна“ беше забранено.

    Коментиран от #19

    16:17 03.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 име

    13 1 Отговор
    Киевските неонацистчетата само под земята ще се кротнат!

    Коментиран от #16

    16:18 03.07.2026

  • 6 Тома

    9 2 Отговор
    Най доброто помирение ще дойде когато бати еле погребе и бандера с почести

    Коментиран от #18

    16:18 03.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 !!!!!!!!

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    Полша отказа да предаде старите си МиГ-29 на Украйна и ще ги унищожи – Ройтерс
    3 юли 2026 г. - 9:30 ч.
    На фона на охладняването на отношенията с Киев, Полша най-накрая отказа да предаде старите си изтребители МиГ-29 на Украйна и ще ги унищожи, съобщава Ройтерс.
    Полските МиГ-29, които Варшава планираше да прехвърли на Киев в замяна на украинска технология за безпилотни летателни апарати, сега ще бъдат постепенно изведени от експлоатация и бракувани. Те са служили в полските ВВС от 1989 г.
    Полският министър на отбраната заяви, че Украйна първоначално се е съгласила на размяната, но по-късно „не е изпълнила споразумението“.
    „Ако Киев вече е способен да продава дронове на Кувейт и да печели от тях, докато е във война, тогава е способен да отвърне на тези, които му предоставят оборудване, и – понякога символично – да сподели собствените си възможности“, подчерта Косиняк-Камиш.
    На въпроса защо Украйна не прави това, полският министър заяви, че Киев дава приоритет на „историческите спорове“ с Полша по вътрешнополитически причини.
    „Мисля, че това е свързано със стратегията, която са избрали сега – че конфликт, вкоренен в историята, сега оформя образа на президента Зеленски“, каза Косиняк-Камиш.

    16:22 03.07.2026

  • 10 И Киев е Руски

    12 2 Отговор
    Десетки войници от украинските въоръжени сили са се самоубили или са били убити в резултат на мъчения в поделението „Скала“, съобщава The Times. След мобилизацията новите попълнения са изпращани в истински концентрационен лагер, където дори трябва да ходят до тоалетна „под дулото на пистолет“.
    Украинският военнослужещ Александър Семенов, чиято обръсната глава беше покрита с белези, повдигна ризата си, за да покаже на лекарите кървяща рана отстрани. „Пребиха ме, завързаха ме за ATV и ме влачиха по земята“, каза той във видео, публикувано от киевска медия

    16:24 03.07.2026

  • 11 нищо не свързва както омразата им към

    10 2 Отговор
    Русия
    макар да се мразят и виждат същото ес мишоците изкараните зелкарски кирливи ризи на показ
    но като отчаяни комарджии ще продължават да кихат на урк пиявиците
    с надежда да видят изтощен Мечок

    16:28 03.07.2026

  • 12 А с Германия

    3 1 Отговор
    Скоро ще хвърля кърпата (главата).

    16:28 03.07.2026

  • 13 ГДЕ

    2 5 Отговор
    БЕНЗИН?

    16:36 03.07.2026

  • 14 Тагарев

    4 7 Отговор
    Ратко не дава реакторите на Зеленски, щото щял да строи със Зеленски АЕЦ в Белене с европейски средства и после да му дава ток! Каква сложна схема е измудрил Фатма, дето Зеленски трябва да му се съгласи на няколко условия! Зеления няма да си построи наново разрушената държава, ами ша строи на Ратко АЕЦ! Зеленски и Фатма могат да построят заедно АЕЦ, но единствено без Зеленски! А тея реактори ще дойде време да си ги чукaме у глaвите и ще сме на пълна загуба!

    16:36 03.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Антирашист 1034

    2 6 Отговор

    До коментар #5 от "име":

    Фашизма е в просия, тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава. Не спори а чети за фашистките държави !

    16:39 03.07.2026

  • 17 Обективно

    3 5 Отговор
    Поляците и укрите не се обичат много ,но еднакво силно мразят руските боклуци.

    16:40 03.07.2026

  • 18 Антирашист 1035

    3 6 Отговор

    До коментар #6 от "Тома":

    Рашистите колкото по слаби толкова по злобни !

    16:42 03.07.2026

  • 19 Шопо

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "Полша нарита наркоса":

    Лвов е полски град сега е момента да си го вземат.

    Коментиран от #20

    16:42 03.07.2026

  • 20 Маке

    1 5 Отговор

    До коментар #19 от "Шопо":

    Сега е момента да ми лапнешУия.

    Коментиран от #21

    16:43 03.07.2026

  • 21 Б@йМ@нг@л

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Маке":

    И ти моя.

    Коментиран от #23

    16:47 03.07.2026

  • 22 Обективни истини

    3 2 Отговор
    Няма шанс да се помириш с укрите, това нагло вироглаво племе разбира само от унищожение

    16:49 03.07.2026

  • 23 Пръч с карабина

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Б@йМ@нг@л":

    Ем шоп, ем мангaл, ем педaл със запушено с члeн уcтенци! Много черни точки си събрал! Лaпни и моя!

    16:51 03.07.2026

  • 24 Каунь

    0 2 Отговор
    Той скоро и с Путин ще търси

    16:51 03.07.2026

  • 25 ИЛИЯ ТОПУРА

    0 1 Отговор
    РУСОФИЛКИТЕ

    ДА ме ФАНАТ ЗА ТОПУРА.

    16:55 03.07.2026

  • 26 Айляк

    0 0 Отговор
    Мошенце Зеле хитрува, като разчита основно англосаксите да напънат ляхите за помирение между Полша и Бандерия.
    Но нищо вече няма да е същото.

    16:59 03.07.2026

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