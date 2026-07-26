Как кървавото минало определя политическото настояще между Полша и Украйна

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Полша и Украйна имат общ враг - Русия - но спорът за кланетата преди осем десетилетия все повече се използва като оръжие във вътрешната политика и от двете страни.

Историческата вражда започна през май, когато украинският президент Володимир Зеленски кръсти украинско военно поделение на "Героите на УПА", което възмути Полша. Украинската въстаническа армия, известна като УПА, уби десетки хиляди поляци през Втората световна война в кампания за етническо прочистване в днешна Западна Украйна.

От полска страна разгорещеният дебат за хода на Зеленски вече заплашва да окаже влияние върху решаващите общи избори догодина - като националистическият лагер вижда възможност да спечели точки срещу проевропейските центристи.

За украинците същият спор се превръща в определяща червена линия за това дали външни лица могат да диктуват украинските национални герои и е станал политически важен за Зеленски. Русия води война, докато представя Украйна като изкуствена държава, така че Киев защитава собствените си националистически символи.

"Никой друг никога няма да диктува на украинците кои герои да почитат, кои празници да празнуват или коя история да изучават", заяви този уикенд Кирило Буданов, ръководителят на офиса на Зеленски.

За Полша кланетата на УПА бяха геноцид. За Украйна УПА бяха борци за свобода, които се бориха със Съветите по време и след Втората световна война и чието наследство сега е вдъхновение в борбата срещу Русия.

Националистическият президент на Полша Карол Навроцки отвърна на удара, като лиши Зеленски от най-високото полско отличие: Ордена на Белия орел.

Зеленски незабавно опакова медала в кутия и го изпрати обратно във Варшава. Той също така пропусна важна конференция миналата седмица за възстановяването и реконструкцията на Украйна в северния полски град Гданск.

За проевропейското коалиционно правителство на премиера Доналд Туск това потенциално разваляне на един от най-важните съюзи във войната е болезнено отклонение от приоритета: общия фронт срещу Кремъл. Но знаейки за широко разпространената национална чувствителност по този въпрос у дома, той внимателно призова политиците от двете страни да охладят напрежението, обвинявайки и двете страни, че са допуснали "стратегическа грешка" в историческата битка.

Туск ще се кандидатира за преизбиране догодина, а големият въпрос е дали управляващата му коалиция няма да бъде изместена от националистическата партия "Право и справедливост" (ПиС), която разчита на подкрепата на президента Навроцки и може да управлява в коалиция с антиукраинската крайна десница

Това прави Украйна и приблизително 2 милиона украинци в Полша - около 1 милион от които пристигнаха след пълномащабната инвазия на Русия през 2022 г. - определяща тема за кампанията. Нараства разочарованието от осезаемия натиск, който бежанците оказват върху обществените услуги, а десничарите виждат своя момент да ударят.

Въпреки че правителството на Туск е враждебно настроено към Навроцки, то предлага ограничени социални грижи за украинците, включително за възрастните хора и малките деца.

Игра на политика

Зеленски заяви пред украинските медии, че отнемането на Ордена на Белия орел от Навроцки е тясно свързано с полската вътрешна политика.

"Имат избори през 2027 г. Нямаме работа тук, това е техен вътрешен въпрос", каза Зеленски.

Но Навроцки отхвърли обвиненията, че играе политика.

"Уважаеми Володимир, г-н Президент, спорът изобщо не засяга вътрешните проблеми на Полша. Няма такива проблеми, защото всички поляци знаят и разбират колко зло са причинили украинските националисти на Полша, на полските жени, полските мъже и полските деца", отговори той.

Навроцки, чието централно послание в президентската кампания миналата година беше "Полша на първо място! Поляците на първо място!", също предупреди, че Варшава може да блокира пътя на Украйна към присъединяване към ЕС, освен ако Киев не признае кланетата и не се извини.

Подобни заплахи са сериозен обрат за две страни, които се стремят да работят заедно от десетилетия, опитвайки се да преодолеят трудната си история, като лидерите на двете страни откриват паметници на военните кланета, а Киев наскоро се съгласи да позволи ексхумацията и повторното погребение на жертвите на УПА.

Аркадиуш Муларчик, член на Европейския парламент от ПиС, няма съмнение кой е виновен.

"Политическата класа в Полша - и мисля, че всички политически сили в Полша - знаят кой е Зеленски сега. Те знаят как действат украинците, че това все още е постсъветска страна с постсъветски манталитет, където методите и дипломацията не работят, а по-скоро, бих казал, силата и арогантността", каза той пред POLITICO.

Но Рената Менковска-Норкене, политолог от Варшавския университет, каза, че спорът за УПА е дълбоко вкоренен в полската политика.

"Президентът призна, че общественото настроение се е променило повече срещу Украйна и украинците и к "... всъщност не рискува нищо", каза тя. "Спорът за историята му позволява да консолидира десни и националистически кръгове около себе си и около решението си и това ще бъде важно в навечерието на изборите."

Полша е разочарована от украинците

След ранен изблик на солидарност след пълномащабното нахлуване на Русия, настроението в Полша се промени.

"Разбираме, че Украйна е във война и искаме Украйна да спечели тази война срещу Русия, но не можем да позволим Полша и поляците да бъдат толкова неуважавани", каза Рафал Бохенек, депутат и говорител на ПиС.

Откакто спечели президентските избори миналата година, Навроцки тласна лагера на ПиС по-надясно, често намирайки обща кауза с две крайнодесни партии - либертарианската Конфедерация и антисемитската Конфедерация на полската корона, които и двете изповядват силно антиукраински възгледи.

"Безусловната помощ и финансиране от правителството в Киев, както и задлъжняването на полската държава, за да се финансира корумпираното правителство в Киев, са абсолютно вредни и нерационални", заяви лидерът на Конфедерацията Кшищоф Босак.

Гжегож Браун, лидер на Конфедерацията на полската корона и член на Европейския парламент, който загаси свещите в менората за Ханука в полския парламент с пожарогасител, призова за прекратяване на военната помощ за Украйна.

"Киевският режим не е нито съюзник, нито приятел. Той е враг на полската нация и полската държава", каза той на митинг в памет на кланетата по време на войната.

Тези възгледи са все по-разпространени в Полша.

Проучване на фокус групи от държавната социологическа агенция CBOS показа тази седмица, че поляците предпочитат политики, които ги облагодетелстват пред украинците, за които респондентите казват, че "злоупотребяват с правата им в Полша".

Социалната помощ за украинците в Полша е все по-чувствителен въпрос, въпреки че икономическите изследвания показват, че Полша е спечелила от притока на украинци в трудоспособна възраст.

Проучване на SW Research по-рано този месец показа, че 51,9% от анкетираните казват, че мнението им за Украйна и Зеленски се е влошило след решението на Зеленски относно военното поделение на УПА.

Полските социални медии бяха погълнати от видеоклип на украински продавач в магазин, тормозен и обиждан от полски клиент, който по-късно беше арестуван. Въпросът се превърна в широко отразена национална история.

ПиС продължава да атакува Туск и правителството, че са твърде меки към Украйна. Партията също така обещава по-твърда позиция към Киев, ако се върне на власт догодина.

"Полското общество се лекува от определен идеализъм, идеята, че нещо може да се изгради с Украйна на базата на партньорство. Виждаме, че това не е възможно." "Така че отсега нататък трябва да има само твърди, прагматични интереси", каза евродепутатът Муларчик.

В Киев също се разпалват страстите

Тази седмица Зеленски обяви създаването на национален пантеон в чест на украинските герои. Част от посланието звучеше така, сякаш е насочено към Варшава.

"Имената на всички герои, които през вековете и епохите са се борили за Украйна и са вдъхновявали Украйна, ще бъдат обединени и завинаги записани в нашата история... никой никога няма да ни казва как да живеем, как да говорим, кого да обичаме, на кого да бъдем благодарни или кои герои да почитаме", каза Зеленски.

Буданов нарече битката между Варшава и Киев "сериозна грешка", но предупреди, че "ще има още, както се казва, ако всички не забавят темпото малко".

Тадеуш Ивански, ръководител на отдела за Беларус, Украйна и Молдова в държавния полски мозъчен тръст "Център за източни изследвания", заяви, че намаляването на разликата между полската и украинската перспектива ще бъде изключително трудно.

"Зеленски издържа на огромния руски натиск и на огромния натиск от Тръмп, който се опита да го пречупи и да го принуди на различни отстъпки. Така че този натиск от Полша - той да се откаже от УПА - едва ли изобщо става за сравнение", каза Ивански пред POLITICO.