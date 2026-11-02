Тръмп обжалва за 20 000 спорни бюлетини в Калифорния

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп обжалва пред Върховния съд спор за около 20 000 пощенски бюлетини в Калифорния, свързани с избиратели, за които федералното правителство подозира, че може да не са американски граждани. Искането е отправено непосредствено преди междинните избори, които ще определят коя партия ще контролира Конгреса.

Министерството на правосъдието настоява бюлетините да бъдат отделени и да не се броят, докато не бъде проверен статутът на хората, които са ги подали. Върховният съд е сезиран, след като апелативен съд отхвърли искането на администрацията да бъдат извадени от общото преброяване оспорените гласове.

Федералното правителство поиска ограничена временна мярка, която да задължи Калифорния да прекрати смесването на бюлетините, за които има съмнения, че са незаконни, с останалите бюлетини. Според Министерството на правосъдието след отварянето и обработването им вече няма практичен начин да бъде установено кои гласове са подадени от конкретните избиратели.

„След като Калифорния смеси оспорените бюлетини със законните, няма начин оспорените бюлетини да бъдат върнати“, е написал главният адвокат на правителството Д. Джон Зауер.

Властите в Калифорния оспорват надеждността на федералния списък и заявяват, че в него вероятно са включени много американски граждани. Съдилищата на по-ниска инстанция застанаха на страната на щата, а федерален съдия предупреди, че отделянето на бюлетините може да „нанесе сериозни щети“ на изборите и да подкопае доверието в демократичния процес.

Предупреждение за ограничаване на правото на глас

Федералният съдия Дейвид О. Картър отхвърли искането на Министерството на правосъдието и предупреди, че то може да лиши граждани от правото им на глас. Решението е постановено в момент, когато гласуването в Калифорния вече е започнало и стотици хиляди бюлетини са обработени.

„Ако изпълнителната власт може да отхвърля гласове и да застрашава текущи избори заради недоказани твърдения, тогава нашата демокрация е в опасност“, написа Картър.

В Калифорния бюлетини по пощата са изпратени на около 23 милиона регистрирани избиратели. Федералното правителство постави установяването на избиратели, които не са граждани на САЩ, сред приоритетите си, въпреки че подобни случаи са редки.

Министерството на правосъдието вече без успех поиска от апелативен съд да се намеси на по-ранен етап. Сега спорът е отнесен до Върховния съд, който трябва да реши дали да се намеси преди приключването на изборния процес.

Източници: bta.bg, apnews.com