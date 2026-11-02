Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп обжалва за 20 000 спорни бюлетини в Калифорния

Тръмп обжалва за 20 000 спорни бюлетини в Калифорния

2 Ноември, 2026 21:50 592 5

  • доналд тръмп-
  • върховен съд на сащ-
  • калифорния-
  • междинни избори-
  • бюлетини-
  • републиканска партия

Администрацията иска Върховният съд да спре броенето им, докато се проверява гражданството на избирателите. Калифорния твърди, че федералният списък е ненадежден

Тръмп обжалва за 20 000 спорни бюлетини в Калифорния - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп обжалва пред Върховния съд спор за около 20 000 пощенски бюлетини в Калифорния, свързани с избиратели, за които федералното правителство подозира, че може да не са американски граждани. Искането е отправено непосредствено преди междинните избори, които ще определят коя партия ще контролира Конгреса.

Министерството на правосъдието настоява бюлетините да бъдат отделени и да не се броят, докато не бъде проверен статутът на хората, които са ги подали. Върховният съд е сезиран, след като апелативен съд отхвърли искането на администрацията да бъдат извадени от общото преброяване оспорените гласове.

Федералното правителство поиска ограничена временна мярка, която да задължи Калифорния да прекрати смесването на бюлетините, за които има съмнения, че са незаконни, с останалите бюлетини. Според Министерството на правосъдието след отварянето и обработването им вече няма практичен начин да бъде установено кои гласове са подадени от конкретните избиратели.

„След като Калифорния смеси оспорените бюлетини със законните, няма начин оспорените бюлетини да бъдат върнати“, е написал главният адвокат на правителството Д. Джон Зауер.

Властите в Калифорния оспорват надеждността на федералния списък и заявяват, че в него вероятно са включени много американски граждани. Съдилищата на по-ниска инстанция застанаха на страната на щата, а федерален съдия предупреди, че отделянето на бюлетините може да „нанесе сериозни щети“ на изборите и да подкопае доверието в демократичния процес.

Предупреждение за ограничаване на правото на глас

Федералният съдия Дейвид О. Картър отхвърли искането на Министерството на правосъдието и предупреди, че то може да лиши граждани от правото им на глас. Решението е постановено в момент, когато гласуването в Калифорния вече е започнало и стотици хиляди бюлетини са обработени.

„Ако изпълнителната власт може да отхвърля гласове и да застрашава текущи избори заради недоказани твърдения, тогава нашата демокрация е в опасност“, написа Картър.

В Калифорния бюлетини по пощата са изпратени на около 23 милиона регистрирани избиратели. Федералното правителство постави установяването на избиратели, които не са граждани на САЩ, сред приоритетите си, въпреки че подобни случаи са редки.

Министерството на правосъдието вече без успех поиска от апелативен съд да се намеси на по-ранен етап. Сега спорът е отнесен до Върховния съд, който трябва да реши дали да се намеси преди приключването на изборния процес.

Източници: bta.bg, apnews.com


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоя почна с цирковете

    2 3 Отговор
    Тази серия сме я гледали вече.

    21:51 02.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тъпото руско говедо Тръмп

    3 3 Отговор
    ще е чао и в затвора... няма толкова гнусен човек на тази планета, как ще гласуваш за педофил изнасилвач тръмп, това е абсурдно... толкова ли са деградирали в Америка? Къде ви е демокрацията???

    Коментиран от #4

    22:05 02.11.2026

  • 4 Колкото са деградирали в Русия

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Тъпото руско говедо Тръмп":

    и гласуват за Путин

    22:15 02.11.2026

  • 5 Дони Оранжадата

    1 1 Отговор
    Толкова съм умен и красив, че не мога да си представя някой да гласува срещу мен. В тази връзка, който е гласувал неправилно е гласувал неправомерно и трябва да се анулира гласа му. Нещо повече - трябва да се депортира, арестува и неутрализира.

    22:33 02.11.2026