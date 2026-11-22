Турция няма да позволи хуманитарната криза в Газа да бъде изтласкана от международния дневен ред заради останалите конфликти в региона, заяви турският външен министър Хакан Фидан. Той говори пред турската телевизия „ТГРТ Хабер“.

„Във всяка реч, при всяка инициатива и на всяка платформа, където и да е тя, въпросът за Газа е нещо, което не сме позволили и няма да позволим да бъде забравено“, каза Фидан.

По думите му кризите, свързани с Иран, САЩ и страните от Персийския залив, заемат водещо място в регионалните новини, но Турция отказва да допусне палестинският анклав да изчезне от вниманието на света.

Фидан: Храната не е достатъчна

Оценявайки ситуацията на място, турският министър заяви, че част от разпоредбите на мирното споразумение са прекратили активната фаза на конфликта. Според него обаче целенасочените убийства продължават, а ограничените доставки на храна не покриват неотложните нужди.

„Храна поне влиза, но само храната не е достатъчна“, каза Хакан Фидан.

Той посочи наводненията като допълнителен фактор за влошаването на хуманитарната криза. Проливните дъждове са наводнили временни убежища и са изложили разселените семейства на студ и лошо време.

Турция е подготвяла контейнери за помощи

По нареждане на президента Реджеп Тайип Ердоган турската Дирекция за управление на бедствия и извънредни ситуации, Турският Червен полумесец и турски дипломати са работили за изпращането на контейнери с помощи в Газа, каза Фидан.

Според него Израел е блокирал металните контейнери с аргумента, че Хамас може да ги използва за производство на оръжия. Фидан заяви още, че са ограничени доставките на цимент, желязо и стомана. Това, по думите му, принуждава разселените палестинци да понасят наводнения, бури и студ в палатки от плат.

Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси съобщи, че наводненията са засегнали над 200 000 палестинци. Световната здравна организация предупреди, че 950 000 разселени хора живеят в райони, застрашени от наводнения.

Източници: bta.bg