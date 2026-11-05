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Депортациите от Германия към Турция са нараснали с 25,5%
  Тема: Кризата с бежанците

Депортациите от Германия към Турция са нараснали с 25,5%

5 Ноември, 2026 10:58 808 9

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До края на септември Германия е върнала в Турция 2025 души, докато общият брой на депортациите е намалял с 18,9 процента

Депортациите от Германия към Турция са нараснали с 25,5% - 1
Снимкa: БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Депортациите от Германия към Турция са се увеличили с 25,5 процента през периода януари-септември 2026 г., въпреки че общият брой на принудителните връщания от страната е намалял. За деветте месеца в Турция са върнати 2025 души при 1614 за същия период на 2025 г.

Данните са предоставени от германското Министерство на вътрешните работи в отговор на писмен въпрос на Клара Бюнгер, говорителка по вътрешните работи на парламентарната група на партия „Левите“. Те са цитирани от ДПА.

Общият брой на депортациите намалява

Между януари и септември 2026 г. от Германия са депортирани общо 14 324 чуждестранни граждани. Година по-рано за същия период броят им е бил 17 651, което представлява спад от 18,9 процента.

Турция остава най-честата дестинация за депортации от Германия. След нея се нареждат Грузия с 883 върнати души и Алжир с 629. Данните показват, че увеличението към Турция се случва на фона на общо намаляване на принудителните връщания.

Шестима са депортирани в Сирия

Връщанията към Сирия продължават да бъдат ограничени, особено когато става дума за осъдени престъпници. Въпреки това отделни депортации са възможни. От началото на 2026 г. в Сирия са върнати шестима души.

Клара Бюнгер критикува практиката на депортации и заяви: „Повече от 50 депортации дневно все още са прекалено много.“

Повече хора напускат доброволно

Спадът на депортациите не означава, че по-малко хора с изтичащо или липсващо право на пребиваване са напуснали Германия. Между януари и септември 2026 г. 14 140 души са получили държавна подкрепа за доброволно напускане. Година по-рано броят им е бил 12 263.

Тези данни са предварителни и се отнасят до подпомогнати от германското правителство доброволни отпътувания. Те са отделни от принудителните депортации, отчетени за същия период.

Източници: bta.bg, tagesspiegel.de


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 писаре а ердоган кво е виновен та си

    4 1 Отговор
    му сложил снимка

    Депортациите от Германия към Турция са нараснали с 25,5%

    11:00 05.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Аха

    4 0 Отговор
    Повечето напускали доброволно ...щото им фалираха заводите. Санкциите работят. СП вече не пуска ефтинийка.

    Коментиран от #5

    11:04 05.11.2026

  • 4 Хубаво им беше с турските

    5 0 Отговор
    гастарбайтери да им развиват икономиката. Сега им се счупи соц. политика, за да издържат с помощи гостите на Меркел.

    11:07 05.11.2026

  • 5 Коректор

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Аха":

    еВтинийка се пише!
    И да, санкциите работят, в противен случай Путин защо да се моли всеки ден за отпадането им ?

    11:15 05.11.2026

  • 6 Един

    1 0 Отговор
    Вече аванта йок.

    11:15 05.11.2026

  • 7 Казанлъшкия

    0 0 Отговор
    Е, невероятно нарастване- от коли 1500 върнати миналата година на 2029 върнати тая година). Хахаха. Има още милиони за връщане,ама вече се водят и немци и практически е невъзможно.

    11:34 05.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Спряха социала

    0 0 Отговор
    Много българи също се завърнаха,да помогнат на Родината.

    11:48 05.11.2026

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