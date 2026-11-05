Депортациите от Германия към Турция са нараснали с 25,5%

Депортациите от Германия към Турция са се увеличили с 25,5 процента през периода януари-септември 2026 г., въпреки че общият брой на принудителните връщания от страната е намалял. За деветте месеца в Турция са върнати 2025 души при 1614 за същия период на 2025 г.

Данните са предоставени от германското Министерство на вътрешните работи в отговор на писмен въпрос на Клара Бюнгер, говорителка по вътрешните работи на парламентарната група на партия „Левите“. Те са цитирани от ДПА.

Общият брой на депортациите намалява

Между януари и септември 2026 г. от Германия са депортирани общо 14 324 чуждестранни граждани. Година по-рано за същия период броят им е бил 17 651, което представлява спад от 18,9 процента.

Турция остава най-честата дестинация за депортации от Германия. След нея се нареждат Грузия с 883 върнати души и Алжир с 629. Данните показват, че увеличението към Турция се случва на фона на общо намаляване на принудителните връщания.

Шестима са депортирани в Сирия

Връщанията към Сирия продължават да бъдат ограничени, особено когато става дума за осъдени престъпници. Въпреки това отделни депортации са възможни. От началото на 2026 г. в Сирия са върнати шестима души.

Клара Бюнгер критикува практиката на депортации и заяви: „Повече от 50 депортации дневно все още са прекалено много.“

Повече хора напускат доброволно

Спадът на депортациите не означава, че по-малко хора с изтичащо или липсващо право на пребиваване са напуснали Германия. Между януари и септември 2026 г. 14 140 души са получили държавна подкрепа за доброволно напускане. Година по-рано броят им е бил 12 263.

Тези данни са предварителни и се отнасят до подпомогнати от германското правителство доброволни отпътувания. Те са отделни от принудителните депортации, отчетени за същия период.

Източници: bta.bg, tagesspiegel.de