САЩ планират да окажат военна помощ на Саудитска Арабия за укрепване на противовъздушната ѝ отбрана срещу атаките на хутите. Началникът на Централното командване на въоръжените сили на САЩ адмирал Брад Купър се очаква да пристигне в кралството през тази седмица заедно с американски военни съветници.

По информация на Middle East Eye Купър трябва да извърши оценка на противовъздушната отбрана на Саудитска Арабия и да обсъди с местното военно командване мерки за нейното укрепване. В кралството ще бъдат изпратени около 30 американски военни съветници, като част от тях вече се намират на място.

„Кралството е принудено да защитава обширна територия от атаките на хутите“, заявиха американски държавни служители пред Middle East Eye.

Саудитска Арабия разполага с един от най-големите арсенали от прехващащи ракети за системите „Пейтриът“ сред държавите от Персийския залив. Въпреки това страната трябва да защитава голяма територия, включително нефтени обекти, летища и военни бази, които са сред целите на хутите.

Напрежението е свързано с войната в Йемен

Саудитска Арабия оглавява арабска коалиция, оказваща военна подкрепа на правителствените сили в Йемен в конфликта с хутите. Коалицията извършва въздушни удари по позиции на групировката, а в отговор хутите предприемат атаки срещу инфраструктурата на кралството.

Развитието идва на фона на съобщение на правителствените сили на Йемен, че са се оттеглили от крайбрежието на Червено море и района на Баб ел Мандеб. Не са обявени подробности за причините и мащаба на оттеглянето.

Предстоящата мисия на американските военнослужещи е представена като оценка и подпомагане на саудитската противовъздушна отбрана. Няма съобщение САЩ да са взели решение за пряко участие на свои сили в бойни действия срещу хутите.

Източници: news.bg