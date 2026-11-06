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Русия обвини Европа, че е изгубила разсъдъка си
  Тема: Украйна

Русия обвини Европа, че е изгубила разсъдъка си

6 Ноември, 2026 07:09 2 568 88

  • александър панкин-
  • русия-
  • европа-
  • руски дизел-
  • енергийно сътрудничество

Заместник-министърът на външните работи Александър Панкин определи европейската реакция към руско-американската сделка за дизел като ирационална

Русия обвини Европа, че е изгубила разсъдъка си - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европа е „загубила разума си“ в подходите си към Русия, заяви заместник-министърът на външните работи Александър Панкин. Той коментира реакциите на европейските държави към сделката между Москва и Вашингтон за доставки на руски дизелово гориво.

„Европа като цяло се отнася ирационално към всичко, което прави Русия, и към енергийното сътрудничество като цяло“, каза Панкин пред ТАСС. По думите му европейските държави сами са се обрекли на зависимост не от Русия, а от „други, при това само няколко, страни“.

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Заместник-министърът направи разграничение между позициите на Европа и Съединените щати. Според него Вашингтон подхожда прагматично към въпроса за енергийните доставки от Русия, докато европейската реакция е продиктувана от ирационално отношение към руските действия.

„А европейците, изглежда, вече са загубили разума си“, заяви Александър Панкин.

Сделката за руския дизел

Договореността за доставки беше обявена след разговор между американския президент Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин. Планът предвиждаше Русия незабавно да предостави над 300 000 тона дизелово гориво за американския и световния пазар, още 500 000 тона през ноември и допълнителни количества след това.

Решението предизвика критики в Съединените щати и Европа заради войната в Украйна и действащите ограничения върху руския енергиен износ. Европейски представители заявиха, че санкционният натиск срещу Москва трябва да продължи, въпреки договореността между Вашингтон и Кремъл.

Първи танкер с руски дизел по сделката отплава към Съединените щати през октомври. По-късно промяна в курса на други танкери постави под съмнение дали всички планирани доставки ще бъдат извършени.

Изявлението на Панкин идва на фона на продължаващите разногласия между Русия, САЩ и европейските държави за бъдещето на енергийното сътрудничество и санкциите, свързани с войната в Украйна.

Източници: tass.ru, apnews.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами

    53 18 Отговор
    Прав е.

    Коментиран от #67

    07:11 06.11.2026

  • 2 КАТО ТЕ ХВАНЕ НОВОФАШИСТКИЯ ВИРУС

    49 21 Отговор
    Губиш разсъдък и реална представа да нещата. Те така сега с Европа.

    Коментиран от #22

    07:11 06.11.2026

  • 3 Ами

    64 17 Отговор
    Не съм съгласен!
    Европа не е загубила разума си, защото Европа на Урсулианците никога не е имала разум!

    Коментиран от #26, #81

    07:11 06.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Булпсихопатъ

    52 18 Отговор
    Това не е обвинение. Те констатират факт.

    07:12 06.11.2026

  • 6 А ГДЕ

    45 17 Отговор
    Кая Калас да ни даде малко здрав разум, ако има де.

    07:12 06.11.2026

  • 7 Герги

    30 50 Отговор
    Някой друг е загубил разсъдъка си че започна тази война в центъра на Европа...анексира територии без да ги владее физически и сега...патова ситуация...ако има виновни,а то има...търсете ги в Кремъл...

    07:12 06.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Няма нищо ирационално!

    48 16 Отговор
    Сега ЕС е зависим енергийно само от САЩ! Сега всичко по 4 , но няма страшно нали сме богати. Имаме ди юро....

    07:12 06.11.2026

  • 10 🇺🇦🇧🇬

    22 43 Отговор
    Крадецът вика:"Дръжте крадеца"...

    Коментиран от #15

    07:12 06.11.2026

  • 11 Дон просрочен шут фон Киевский

    42 18 Отговор
    Русия е достатъчно умна и прави разлика между нормалните европейски граждани и озверелите ѝ наследници на фашисти и реваншисти докопали се отново до власт.

    Коментиран от #25, #27

    07:13 06.11.2026

  • 12 Вълков

    23 36 Отговор
    Руският, фашистки пудел има право да лae колкото си иска.

    Коментиран от #21

    07:13 06.11.2026

  • 13 Венци

    27 14 Отговор
    Ами не е ли вярно?

    07:14 06.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Абу Будалиб

    29 11 Отговор

    До коментар #10 от "🇺🇦🇧🇬":

    Те там си оправят вътрешни проблеми. Ясно е чий е Киев. Както е ясно че Одеса е руски град.

    07:15 06.11.2026

  • 16 Сандо

    26 9 Отговор
    Правилно е не "обвини",а "констатира".Дано все пак да е останала поне капка здрав разум в част от нея,за да не се самоунищожи.

    07:15 06.11.2026

  • 17 НЯМА КРАЙ РУСКИЯТ

    14 30 Отговор
    РЕЗИЛ!
    Африканците им се смеят.

    Коментиран от #83

    07:17 06.11.2026

  • 18 Стоянчо Пуканката

    26 7 Отговор
    В интерес на истината, могъщата Руска Империя има изгода именно от такава Европа- на кака Урулка, Баразу с неговата " раайска градина", Кайчето дето поумняла четейки книжки...

    07:17 06.11.2026

  • 19 Не ги е обвинила

    28 8 Отговор
    а просто е констатирала очевидното!
    И не става дума за Европа като израза е метафоричен, а за шепата психопати, които са я обяздили.

    Коментиран от #28

    07:17 06.11.2026

  • 20 ТЪМНАТА СТРАНА ВЛАДЕЕ КАЯ И УРСУЛА

    28 6 Отговор
    Истерична омраза и желание за реванш - това виждаме в тъй наречените евролидери в момента.

    Коментиран от #53

    07:18 06.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Соломон

    17 8 Отговор

    До коментар #2 от "КАТО ТЕ ХВАНЕ НОВОФАШИСТКИЯ ВИРУС":

    Да така е.Фашистите обвиняват в фашизъм всички които не са фашисти

    07:19 06.11.2026

  • 23 Дон Корлеоне

    13 16 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т..А.К 🐱":

    Сега Тръмп ще му връща нафтата поради ниско качество.Сделката отпада.

    07:19 06.11.2026

  • 24 Слуга на народа

    11 10 Отговор
    Европейските шефове така се прекараха с мен, ама още ме желаят..

    Коментиран от #50

    07:20 06.11.2026

  • 25 Соломон

    12 22 Отговор

    До коментар #11 от "Дон просрочен шут фон Киевский":

    В Русия няма нищо което да е нормално

    Коментиран от #76

    07:20 06.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Стоянчо Пуканката

    21 6 Отговор

    До коментар #11 от "Дон просрочен шут фон Киевский":

    "Нормални европейски граждани" е оксиморон. Като изключим Балканите, по европско не виждам "нормални граждани", понеже болшинството от тях са патологични русофоби ( а това не е признак за "нормалност") и потомствени пирати и грабители...

    07:21 06.11.2026

  • 28 Журналистиката трябва

    11 1 Отговор

    До коментар #19 от "Не ги е обвинила":

    да е гъвкава!
    Иначе трябва да си търсят друга професия!

    07:21 06.11.2026

  • 29 БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ

    14 5 Отговор
    Как коментира тази новина. Гледам Моньо СОП-а карго пуснали днес да цапа.

    Коментиран от #49

    07:21 06.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Това е

    15 1 Отговор
    ИСТИНА !!!!

    07:23 06.11.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ГОЛЕМ СМЕХ

    10 12 Отговор
    Благодарение на тая сделка Тръмп загуби изборите

    Коментиран от #44

    07:28 06.11.2026

  • 38 Разпадът започва

    15 13 Отговор
    Разпадът на евроколхоза ще бъде чудовищен. Комисарите и комисарките ще се разбягат като мишки, Комисиите ще се скрият и ще избягат от одит и отговорност. Колхозниците ще са дезиорентирани и ще се вдигнат на бунт клещу измамниците комисари. Всеки народ ще бъде оставен на произвола на съдбата. Германските неонацисти заедно с френските колаборационисти ще зарочнет терор срещу гладните тълпи от емитранти и побеснелите цветнокожи.Обезценката на еврото ще бъде отчайваща.Началото на края започва. Цената на газа отива над 1200 долара в Европа в Русия е 90 долара а в Китай ,Сащ и Индия около 500 долара.

    07:28 06.11.2026

  • 39 Синоптик

    15 12 Отговор
    Фашистите в Кремъл усещат накъде вървят нещата за блатната империя. Истерията им го доказва.

    07:28 06.11.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 ЗАЧУКАН ЖЪЛТОПАВЕТ

    15 6 Отговор
    А на нас Мирчев ни каза да пишем, че Русия се разпада, а ЕС е една градина.

    07:29 06.11.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Вишис

    9 12 Отговор
    Това което обединява тръмп и путин е Хага. Колко жени качи путин на ладички и момчета на инвалидни колички! Съсипа живота на стотици хиляди, практически на милиони, на целите два народа! Пропусна прекрасната възможност да се предсде докато тръмп беше на власт!

    07:31 06.11.2026

  • 44 😂😂😂😂😂😂😂😂

    1 3 Отговор

    До коментар #37 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    👍👍👍👍

    07:32 06.11.2026

  • 45 Стоянчо Пуканката

    7 4 Отговор

    До коментар #35 от "Навремето пияниците продали Аляска":

    Аляска така или иначе е била на път да бъде загубена, руският цар е направил възможно на- мъдрият избор с оглед ситуацията по онова време- продал я евтино, само и само да " запази лице" и прибере някой и друг лев...

    07:32 06.11.2026

  • 46 НЯМА КАК КАЯ КАЛАС ДА ЗАГУБИ НЕЩО

    12 2 Отговор
    Дето го няма по рождение.

    07:32 06.11.2026

  • 47 ГОЛЕМ СМЕХ

    7 12 Отговор
    С руски агресор не се търгува
    Той са трепе

    Коментиран от #51

    07:33 06.11.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Санчо

    7 6 Отговор
    Този Руски дизел който триумфално замина за Америка, се оказа горещ картоф и никой не иска дори да се доближи до него. Вкрайна сметка май е заминал за Южна Америка.

    07:36 06.11.2026

  • 53 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 7 Отговор

    До коментар #20 от "ТЪМНАТА СТРАНА ВЛАДЕЕ КАЯ И УРСУЛА":

    Къв реванш бре
    Евролидерите директно си гърмят по Путин.

    Коментиран от #65

    07:36 06.11.2026

  • 54 СКЪПА ЩЕ Е ЗИМАТА

    13 5 Отговор
    За обикновените европейци. А еврошайката в Брюксел ще се крие по топлилите офиси.

    Коментиран от #61

    07:37 06.11.2026

  • 55 Така, така

    6 6 Отговор
    Ще просите вие за европейският богат пазар,ама свърши тая.Финито!

    Коментиран от #75

    07:37 06.11.2026

  • 56 Вземай, периодично хапчетата ...

    6 5 Отговор

    До коментар #34 от "БРАВО 🇷🇺 РУСИЯ !":

    че виж какви ги драскаш!
    и ВЗЕМИ СИ ВЪЗДУХ МЕЖДУ МИСЛИТЕ КОИТО ЦВЪКАШ,
    че има шаннс да се задавиш!!!
    Така става, когато никой не иска "Руска нафта" , освен" Вова"!!!"

    07:38 06.11.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Крепостен на Хартиената мечка

    4 8 Отговор
    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго
    ну паГади
    ....
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    07:41 06.11.2026

  • 59 Хм...

    4 4 Отговор
    Ама продадохте ли го този дизел на американците?

    07:41 06.11.2026

  • 60 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги

    5 7 Отговор
    Защо живеем по Zле от Папуа Нова Гвинея???

    07:41 06.11.2026

  • 61 Ти нали си на топло

    1 2 Отговор

    До коментар #54 от "СКЪПА ЩЕ Е ЗИМАТА":

    В нужника.

    07:41 06.11.2026

  • 62 Надъхан капейчо 🤩🤡

    5 5 Отговор
    Запада загина мож би почти сигурно скоро...Така чух на женския пазар вчера

    07:42 06.11.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌

    3 7 Отговор
    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    07:42 06.11.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 ру БЛАТА

    4 8 Отговор
    клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада докато всъщност ВИНАГИ се случва точно обратното

    07:43 06.11.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Раша да не го игре сърдита

    5 7 Отговор
    Zащото ще си тръгне набита !🇪🇺✌️💥

    07:43 06.11.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 На дунава с погачите

    3 6 Отговор
    Айде бе НЕМОЖАЧиии нали щяхте да ни асвабадили за 3 дня ПИСНА НИ да месим пУгачи които само да мухлясват

    07:45 06.11.2026

  • 71 Божке колко мъка има по тоя свет

    5 2 Отговор
    За тая нафта ще се пише и изучава поне 50 години е университетите.🤣🤣🤣

    07:46 06.11.2026

  • 72 Вълк

    6 7 Отговор
    Какво друго да кажат боли ги от санкциите няма пари няма победи на фронта изобщо пълен крах за бункерния

    07:46 06.11.2026

  • 73 ЧЕРВЕНАТА СГАН

    3 5 Отговор
    В тиха истерия.

    07:49 06.11.2026

  • 74 Нафтената сделка на века

    1 3 Отговор
    🤣😅😄😂😁😄😅🤣😅😂😂

    07:52 06.11.2026

  • 75 Хахаха!🎺🥳😀

    2 3 Отговор

    До коментар #55 от "Така, така":

    Не плачи Европа! Природният газ и нефта отпътуваха за братски Китай!

    07:52 06.11.2026

  • 76 Зарко

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "Соломон":

    Бил ли си там? Аз вярвам не!

    Коментиран от #77

    07:54 06.11.2026

  • 77 Айпи

    0 1 Отговор

    До коментар #76 от "Зарко":

    А ти що си в Германия?

    07:58 06.11.2026

  • 78 Вишис

    5 2 Отговор
    Гледам картата, кой акъллия го измисли това че русия била отчасти в Европа! Това е съвсем фиктивна хипотетична граница между Европа и Азия! Като гледам картата азия стига до границата русия/Украйна. Русия си е изцяло жълтyрче!

    Коментиран от #85, #87, #88

    07:59 06.11.2026

  • 79 Йода

    5 1 Отговор
    А руснаците знаят ли какво е разсъдък.

    08:00 06.11.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Пенчо

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ами":

    С Кое не си съгласен? Просто си повторил същото с повече думи. Не бил съгласен ,хахахахах, де ти е разума?

    08:04 06.11.2026

  • 82 Путлеристан 🤮🤮

    4 0 Отговор
    Най-добре се вижда от камерите на дроновете камикадзе/в последната секунда / какви класически иванушки се бият там: предимно брадати мургавели и най класическия руз тип: с дръпнатите очи /или ескимос антинацист или ким комунде 😆😆😆

    08:04 06.11.2026

  • 83 за африканците не знам

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "НЯМА КРАЙ РУСКИЯТ":

    ама на тебе със сигурност

    08:05 06.11.2026

  • 84 Спокойно

    0 0 Отговор
    Зеленски обеща да замени руското гориво за Европа! И поиска 2 трилиона за проучвания на находища, разработката им, изграждане на рафинерии....

    08:07 06.11.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Петруханските папагали

    0 0 Отговор
    обаче продължават да си повтарят: "санкционният натиск срещу Москва трябва да продължи " ..

    08:09 06.11.2026

  • 87 Ами Израел

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "Вишис":

    Къде е? В Евротурнирите! А Канада? Не я ли поканиха за асоцииран член на ЕС? Света е едно голямо село! Лошото е, че се управлява от хора дето и за селяни не стават!

    08:10 06.11.2026

  • 88 Даскал

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "Вишис":

    Не гледай още карти , а първо си виж ника ! 40% от територията на Европа е Русия !

    08:10 06.11.2026

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