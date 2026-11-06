Русия обвини Европа, че е изгубила разсъдъка си

Европа е „загубила разума си“ в подходите си към Русия, заяви заместник-министърът на външните работи Александър Панкин. Той коментира реакциите на европейските държави към сделката между Москва и Вашингтон за доставки на руски дизелово гориво.
„Европа като цяло се отнася ирационално към всичко, което прави Русия, и към енергийното сътрудничество като цяло“, каза Панкин пред ТАСС. По думите му европейските държави сами са се обрекли на зависимост не от Русия, а от „други, при това само няколко, страни“.
Заместник-министърът направи разграничение между позициите на Европа и Съединените щати. Според него Вашингтон подхожда прагматично към въпроса за енергийните доставки от Русия, докато европейската реакция е продиктувана от ирационално отношение към руските действия.
Сделката за руския дизел
Договореността за доставки беше обявена след разговор между американския президент Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин. Планът предвиждаше Русия незабавно да предостави над 300 000 тона дизелово гориво за американския и световния пазар, още 500 000 тона през ноември и допълнителни количества след това.
Решението предизвика критики в Съединените щати и Европа заради войната в Украйна и действащите ограничения върху руския енергиен износ. Европейски представители заявиха, че санкционният натиск срещу Москва трябва да продължи, въпреки договореността между Вашингтон и Кремъл.
Първи танкер с руски дизел по сделката отплава към Съединените щати през октомври. По-късно промяна в курса на други танкери постави под съмнение дали всички планирани доставки ще бъдат извършени.
Изявлението на Панкин идва на фона на продължаващите разногласия между Русия, САЩ и европейските държави за бъдещето на енергийното сътрудничество и санкциите, свързани с войната в Украйна.
Източници: tass.ru, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ами
Коментиран от #67
07:11 06.11.2026
2 КАТО ТЕ ХВАНЕ НОВОФАШИСТКИЯ ВИРУС
Коментиран от #22
07:11 06.11.2026
3 Ами
Европа не е загубила разума си, защото Европа на Урсулианците никога не е имала разум!
Коментиран от #26, #81
07:11 06.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Булпсихопатъ
07:12 06.11.2026
6 А ГДЕ
07:12 06.11.2026
7 Герги
07:12 06.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Няма нищо ирационално!
07:12 06.11.2026
10 🇺🇦🇧🇬
Коментиран от #15
07:12 06.11.2026
11 Дон просрочен шут фон Киевский
Коментиран от #25, #27
07:13 06.11.2026
12 Вълков
Коментиран от #21
07:13 06.11.2026
13 Венци
07:14 06.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Абу Будалиб
До коментар #10 от "🇺🇦🇧🇬":Те там си оправят вътрешни проблеми. Ясно е чий е Киев. Както е ясно че Одеса е руски град.
07:15 06.11.2026
16 Сандо
07:15 06.11.2026
17 НЯМА КРАЙ РУСКИЯТ
Африканците им се смеят.
Коментиран от #83
07:17 06.11.2026
18 Стоянчо Пуканката
07:17 06.11.2026
19 Не ги е обвинила
И не става дума за Европа като израза е метафоричен, а за шепата психопати, които са я обяздили.
Коментиран от #28
07:17 06.11.2026
20 ТЪМНАТА СТРАНА ВЛАДЕЕ КАЯ И УРСУЛА
Коментиран от #53
07:18 06.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Соломон
До коментар #2 от "КАТО ТЕ ХВАНЕ НОВОФАШИСТКИЯ ВИРУС":Да така е.Фашистите обвиняват в фашизъм всички които не са фашисти
07:19 06.11.2026
23 Дон Корлеоне
До коментар #4 от "К.О.Т..А.К 🐱":Сега Тръмп ще му връща нафтата поради ниско качество.Сделката отпада.
07:19 06.11.2026
24 Слуга на народа
Коментиран от #50
07:20 06.11.2026
25 Соломон
До коментар #11 от "Дон просрочен шут фон Киевский":В Русия няма нищо което да е нормално
Коментиран от #76
07:20 06.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Стоянчо Пуканката
До коментар #11 от "Дон просрочен шут фон Киевский":"Нормални европейски граждани" е оксиморон. Като изключим Балканите, по европско не виждам "нормални граждани", понеже болшинството от тях са патологични русофоби ( а това не е признак за "нормалност") и потомствени пирати и грабители...
07:21 06.11.2026
28 Журналистиката трябва
До коментар #19 от "Не ги е обвинила":да е гъвкава!
Иначе трябва да си търсят друга професия!
07:21 06.11.2026
29 БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ
Коментиран от #49
07:21 06.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Това е
07:23 06.11.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 ГОЛЕМ СМЕХ
Коментиран от #44
07:28 06.11.2026
38 Разпадът започва
07:28 06.11.2026
39 Синоптик
07:28 06.11.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 ЗАЧУКАН ЖЪЛТОПАВЕТ
07:29 06.11.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Вишис
07:31 06.11.2026
44 😂😂😂😂😂😂😂😂
До коментар #37 от "ГОЛЕМ СМЕХ":👍👍👍👍
07:32 06.11.2026
45 Стоянчо Пуканката
До коментар #35 от "Навремето пияниците продали Аляска":Аляска така или иначе е била на път да бъде загубена, руският цар е направил възможно на- мъдрият избор с оглед ситуацията по онова време- продал я евтино, само и само да " запази лице" и прибере някой и друг лев...
07:32 06.11.2026
46 НЯМА КАК КАЯ КАЛАС ДА ЗАГУБИ НЕЩО
07:32 06.11.2026
47 ГОЛЕМ СМЕХ
Той са трепе
Коментиран от #51
07:33 06.11.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Санчо
07:36 06.11.2026
53 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #20 от "ТЪМНАТА СТРАНА ВЛАДЕЕ КАЯ И УРСУЛА":Къв реванш бре
Евролидерите директно си гърмят по Путин.
Коментиран от #65
07:36 06.11.2026
54 СКЪПА ЩЕ Е ЗИМАТА
Коментиран от #61
07:37 06.11.2026
55 Така, така
Коментиран от #75
07:37 06.11.2026
56 Вземай, периодично хапчетата ...
До коментар #34 от "БРАВО 🇷🇺 РУСИЯ !":че виж какви ги драскаш!
и ВЗЕМИ СИ ВЪЗДУХ МЕЖДУ МИСЛИТЕ КОИТО ЦВЪКАШ,
че има шаннс да се задавиш!!!
Така става, когато никой не иска "Руска нафта" , освен" Вова"!!!"
07:38 06.11.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Крепостен на Хартиената мечка
ну паГади
....
Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния
07:41 06.11.2026
59 Хм...
07:41 06.11.2026
60 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги
07:41 06.11.2026
61 Ти нали си на топло
До коментар #54 от "СКЪПА ЩЕ Е ЗИМАТА":В нужника.
07:41 06.11.2026
62 Надъхан капейчо 🤩🤡
07:42 06.11.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌
07:42 06.11.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 ру БЛАТА
07:43 06.11.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Раша да не го игре сърдита
07:43 06.11.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 На дунава с погачите
07:45 06.11.2026
71 Божке колко мъка има по тоя свет
07:46 06.11.2026
72 Вълк
07:46 06.11.2026
73 ЧЕРВЕНАТА СГАН
07:49 06.11.2026
74 Нафтената сделка на века
07:52 06.11.2026
75 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #55 от "Така, така":Не плачи Европа! Природният газ и нефта отпътуваха за братски Китай!
07:52 06.11.2026
76 Зарко
До коментар #25 от "Соломон":Бил ли си там? Аз вярвам не!
Коментиран от #77
07:54 06.11.2026
77 Айпи
До коментар #76 от "Зарко":А ти що си в Германия?
07:58 06.11.2026
78 Вишис
Коментиран от #85, #87, #88
07:59 06.11.2026
79 Йода
08:00 06.11.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Пенчо
До коментар #3 от "Ами":С Кое не си съгласен? Просто си повторил същото с повече думи. Не бил съгласен ,хахахахах, де ти е разума?
08:04 06.11.2026
82 Путлеристан 🤮🤮
08:04 06.11.2026
83 за африканците не знам
До коментар #17 от "НЯМА КРАЙ РУСКИЯТ":ама на тебе със сигурност
08:05 06.11.2026
84 Спокойно
08:07 06.11.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Петруханските папагали
08:09 06.11.2026
87 Ами Израел
До коментар #78 от "Вишис":Къде е? В Евротурнирите! А Канада? Не я ли поканиха за асоцииран член на ЕС? Света е едно голямо село! Лошото е, че се управлява от хора дето и за селяни не стават!
08:10 06.11.2026
88 Даскал
До коментар #78 от "Вишис":Не гледай още карти , а първо си виж ника ! 40% от територията на Европа е Русия !
08:10 06.11.2026