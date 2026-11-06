Европа е „загубила разума си“ в подходите си към Русия, заяви заместник-министърът на външните работи Александър Панкин. Той коментира реакциите на европейските държави към сделката между Москва и Вашингтон за доставки на руски дизелово гориво.

„Европа като цяло се отнася ирационално към всичко, което прави Русия, и към енергийното сътрудничество като цяло“, каза Панкин пред ТАСС. По думите му европейските държави сами са се обрекли на зависимост не от Русия, а от „други, при това само няколко, страни“.

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Заместник-министърът направи разграничение между позициите на Европа и Съединените щати. Според него Вашингтон подхожда прагматично към въпроса за енергийните доставки от Русия, докато европейската реакция е продиктувана от ирационално отношение към руските действия.

Сделката за руския дизел

„А европейците, изглежда, вече са загубили разума си“, заяви Александър Панкин.

Договореността за доставки беше обявена след разговор между американския президент Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин. Планът предвиждаше Русия незабавно да предостави над 300 000 тона дизелово гориво за американския и световния пазар, още 500 000 тона през ноември и допълнителни количества след това.

Решението предизвика критики в Съединените щати и Европа заради войната в Украйна и действащите ограничения върху руския енергиен износ. Европейски представители заявиха, че санкционният натиск срещу Москва трябва да продължи, въпреки договореността между Вашингтон и Кремъл.

Първи танкер с руски дизел по сделката отплава към Съединените щати през октомври. По-късно промяна в курса на други танкери постави под съмнение дали всички планирани доставки ще бъдат извършени.

Изявлението на Панкин идва на фона на продължаващите разногласия между Русия, САЩ и европейските държави за бъдещето на енергийното сътрудничество и санкциите, свързани с войната в Украйна.

Източници: tass.ru, apnews.com