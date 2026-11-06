Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Оман »
Танкер съобщи за експлозия в Ормузкия проток
  Тема: Иранската криза

Танкер съобщи за експлозия в Ормузкия проток

6 Ноември, 2026 17:21 472 2

  • танкер-
  • ормузки проток-
  • оман-
  • морска сигурност-
  • ukmto-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция

Инцидентът е станал на 16 морски мили източно от оманския град Хасаб, плавателният съд продължава движението си, а екипажът е в безопасност

Танкер съобщи за експлозия в Ормузкия проток - 1
Снимка: БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Капитанът на танкер, преминаващ през Ормузкия проток край бреговете на Оман, е съобщил за експлозия на плавателния съд. Сигналът е подаден до Британската организация за морски търговски операции (UKMTO), предаде Ройтерс.

Инцидентът е станал на 16 морски мили източно от оманския град Хасаб. Капитанът е уточнил, че експлозията е била чута от страната на кораба, обърната към брега.

По информация на UKMTO танкерът се движи на собствен ход и продължава пътуването си. Целият екипаж е в безопасност.

„Целият екипаж е в безопасност.“

В съобщението не се посочва каква е причината за експлозията, нито се уточнява дали плавателният съд е получил повреди. Не се съобщава и за спиране на движението му или за необходимост от евакуация на екипажа.

Източници: bta.bg


Оман
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На танкерски

    0 0 Отговор
    език ли е съобщението?

    17:30 06.11.2026

  • 2 Верно ли

    0 0 Отговор
    танкера е съобщил

    17:36 06.11.2026