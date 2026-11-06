Танкер съобщи за експлозия в Ормузкия проток

Капитанът на танкер, преминаващ през Ормузкия проток край бреговете на Оман, е съобщил за експлозия на плавателния съд. Сигналът е подаден до Британската организация за морски търговски операции (UKMTO), предаде Ройтерс.

Инцидентът е станал на 16 морски мили източно от оманския град Хасаб. Капитанът е уточнил, че експлозията е била чута от страната на кораба, обърната към брега.

По информация на UKMTO танкерът се движи на собствен ход и продължава пътуването си. Целият екипаж е в безопасност.

„Целият екипаж е в безопасност.“

В съобщението не се посочва каква е причината за експлозията, нито се уточнява дали плавателният съд е получил повреди. Не се съобщава и за спиране на движението му или за необходимост от евакуация на екипажа.

Източници: bta.bg