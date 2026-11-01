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Иран заплаши с отговор без географски ограничения
  Тема: Иранската криза

Иран заплаши с отговор без географски ограничения

1 Ноември, 2026 21:24 1 091 4

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Техеран отказва преговори за ядрената си програма под натиск, Али Никзад постави условия за възобновяване на разговорите със САЩ

Иран заплаши с отговор без географски ограничения - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Иран ще отговори незабавно и без географски ограничения при нова военна операция срещу страната. Предупреждението отправи първият заместник-председател на иранския парламент Али Никзад в изказване пред депутатите.

Той заяви, че Техеран няма да преговаря по ядрената си програма „при никакви обстоятелства и под никакъв натиск“. По думите му войната може да приключи единствено ако седемте условия на Иран бъдат приети безусловно.

„Всяка нова военна операция срещу Иран ще предизвика незабавен и ефективен отговор, без географски ограничения“, предупреди Никзад.

Условията на Техеран

Сред поставените от Иран условия за възобновяване на преговорите със Съединените щати са прекратяване на военните действия, освобождаване на замразените ирански активи и вдигане на военноморската блокада.

Техеран настоява също за отмяна на санкциите срещу иранския петролен сектор, изплащане на военни репарации и изтегляне на американските сили от региона.

В предоставената информация се говори за общо седем условия, но са изброени шест конкретни искания. Не е посочено отделно какво включва седмото условие.

Натискът около ядрената програма

Изявлението на Никзад съчетава отказ от преговори по ядрената програма при натиск с предупреждение за разширен отговор при нова военна операция. То поставя възобновяването на разговорите със САЩ в зависимост от изпълнението на исканията на Иран.

Позицията беше огласена на фона на продължаващи дипломатически контакти чрез посредници, докато Вашингтон и Техеран едновременно отправят предупреждения за възможна нова военна ескалация.

Източници: news.bg, aljazeera.com


Иран (Ислямска Република)
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  • 2 д-р Паул Йозеф Гьобелс

    2 2 Отговор
    От мен са се учили....

    21:34 01.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Kaлпазанин

    3 1 Отговор
    В посолството ли да звъннем като кацнат цистерните в София или Безмер ,предварително благодарим

    22:04 01.11.2026

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