Иранската армия заяви, че е свалила американски дрон над Кешм

Иран заяви, че е свалил американски дрон над остров Кешм в Ормузкия проток. Корпусът на гвардейците на Ислямската революция съобщи, че апаратът е бил разузнавателен и щурмови дрон MQ-1.

„Преди няколко минути беше прехванат и унищожен 16-ти американски дрон „Ем Кю-1“ с новата, модерна ПВО система на КГИР“, се казва в изявлението на гвардейците.

Според КГИР системата е била управлявана от единната мрежа за противовъздушна отбрана на Иран. Съобщението не съдържа подробности за точния час на инцидента, мястото на падане на дрона или евентуални жертви и щети.

Информацията е предадена от Ройтерс, който отбелязва, че до момента няма потвърждение от страна на САЩ. Така твърдението за сваления американски дрон остава позиция на иранските власти, без независимо потвърждение от американската страна.

Източници: bta.bg