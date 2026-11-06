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Иранската армия заяви, че е свалила американски дрон над Кешм
  Тема: Иранската криза

Иранската армия заяви, че е свалила американски дрон над Кешм

6 Ноември, 2026 17:45 644 5

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  • доналд тръмп

Корпусът на гвардейците твърди, че е унищожил 16-ия американски дрон MQ-1 над острова в Ормузкия проток, САЩ не са потвърдили информацията

Иранската армия заяви, че е свалила американски дрон над Кешм - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Иран заяви, че е свалил американски дрон над остров Кешм в Ормузкия проток. Корпусът на гвардейците на Ислямската революция съобщи, че апаратът е бил разузнавателен и щурмови дрон MQ-1.

„Преди няколко минути беше прехванат и унищожен 16-ти американски дрон „Ем Кю-1“ с новата, модерна ПВО система на КГИР“, се казва в изявлението на гвардейците.

Според КГИР системата е била управлявана от единната мрежа за противовъздушна отбрана на Иран. Съобщението не съдържа подробности за точния час на инцидента, мястото на падане на дрона или евентуални жертви и щети.

Информацията е предадена от Ройтерс, който отбелязва, че до момента няма потвърждение от страна на САЩ. Така твърдението за сваления американски дрон остава позиция на иранските власти, без независимо потвърждение от американската страна.

Източници: bta.bg


Иран (Ислямска Република)
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🦉🦉🦉🦉

    7 1 Отговор
    Наистина ли чакате ШАШт да потвърдят 🤔

    17:49 06.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тити

    3 0 Отговор
    Снимката на дрона я имаше още преди три дни ,стара ви е информацията .

    18:42 06.11.2026

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