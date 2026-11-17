Експлозии са чути на остров Кешм в южната част на Иран, в района на стратегическия Ормузки проток. Иранската агенция Фарс съобщи за взривовете, а над острова е бил забелязан облак от издигащ се пушек.

Първоначално официалните източници не посочиха причина за експлозиите. В социалните мрежи се появиха непотвърдени твърдения, че става дума за американски въздушни удари.

Заместник-губернаторът на провинция Хормозган Ахмад Нафиси, цитиран от иранската информационна агенция ИРНА, заяви, че Съединените щати са нанесли няколко удара по острова.

„Американската атака срещу обекти, разположени на остров Кешм, не е причинила щети на жилищни или търговски райони, нито на инфраструктурата“, заяви Нафиси.

Полуофициалната агенция Мехр също съобщи, че американската атака не е засегнала жилищни и търговски райони или инфраструктурата на острова, като се позова на представител на провинция Хормозган.

От американска страна не последва незабавно потвърждение на съобщенията. Причината за експлозиите и точните обекти, които евентуално са били поразени, не са уточнени независимо.

Кешм е най-големият остров в Иран и се намира в Персийския залив, близо до Ормузкия проток. Водният път е ключов маршрут за международния превоз на петрол и природен газ.

Източници: bta.bg