Иран с ново предложение за войната

Иран може да възстанови напълно корабоплаването през Ормузкия проток в рамките на два дни по ново предложение, обсъждано с посредници. Това заяви иранският външен министър Абас Арагчи, цитиран от Асошиейтед прес.

Разговорите се провеждат на фона на преговори между ирански представители и катарски посредници в Доха. Целта им е да бъде прекратена войната между Иран и САЩ и да се намери формула за възобновяване на морския трафик през стратегическия воден път.

„Решението дали преговорите да бъдат преки или непреки ще бъде взето, след като Вашингтон се съгласи с условията на Иран“, заяви Арагчи. Той уточни, че Техеран засега не планира директна среща с американски представители, но определи последните усилия на САЩ за по-широк диалог като положителна стъпка.

Предишното предложение беше за седем дни

По-рано Иран предложи да отвори отново Ормузкия проток в рамките на една седмица, ако Вашингтон изпълни няколко условия. Сред тях са вдигане на блокадата на иранските пристанища, освобождаване на замразените ирански активи и облекчаване на ограниченията върху износа на ирански петрол.

Според Асошиейтед прес САЩ са отхвърлили предишното предложение. Новата версия съкращава срока за пълното възобновяване на корабоплаването до два дни, но от изявлението на Арагчи не става ясно Вашингтон да е приел поставените от Техеран условия.

Вашингтон не е взел решение за нови удари

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че президентът Доналд Тръмп все още не е решил дали да поднови ударите срещу Иран. По думите му американският президент предпочита дипломатическо решение на конфликта.

Така предложението за Ормузкия проток остава част от по-широките дипломатически усилия между Вашингтон и Техеран. Към момента е потвърдено, че се обсъжда нова схема с посредници, но няма данни за постигнато окончателно споразумение или за възстановено корабоплаване.

Източници: news.bg, apnews.com