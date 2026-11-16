Панамският петролен танкер „ОН ФИНИКС“ е бил ударен от снаряд с неизвестен произход близо до изхода на Ормузкия проток. Ударът е предизвикал пожар в машинното отделение, но няма пострадали сред членовете на екипажа, съобщи Британската организация за морски търговски операции (UKMTO).

Инцидентът е станал на около 3 морски мили, или приблизително 5,5 километра, от бреговете на Оман, докато корабът е напускал стратегическия воден път. Компанията за морска сигурност „Вангард“ е идентифицирала плавателния съд и е потвърдила, че той плава под панамски флаг.

„Служител по сигурността на борда съобщи, че плавателният съд е бил поразен от неидентифициран снаряд, което е довело до пожар в машинното отделение“, се казва в съобщението на UKMTO.

Организацията уточнява, че всички членове на екипажа са невредими. Не е съобщено за жертви, разлив на петрол или други подробности за щетите по танкера. Към момента няма и официално посочен извършител на удара.

Разминаване в твърденията за мините

По-рано иранските въоръжени сили заявиха, че три петролни танкера са попаднали на морски мини, докато са се опитвали да преминат през Ормузкия проток. В предоставената информация не се посочва дали „ОН ФИНИКС“ е сред тези плавателни съдове.

Американското военно командване в Близкия изток заяви в социалната платформа „Екс“, че „основните морски пътища за корабоплаване са били разчистени от всякакви ирански мини“. Така двете версии за причините за инцидентите в района остават различни, а обстоятелствата около удара по „ОН ФИНИКС“ все още не са изяснени.

Източници: bta.bg