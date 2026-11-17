САЩ са нанесли нови въздушни удари по Иран, като американски изтребители са атакували площадка за изстрелване на ракети на остров Кешм в Ормузкия проток. Това е заявил американски официален представител пред Ройтерс.

По думите му операцията е извършена в отговор на атаките на Иран срещу американски военнослужещи и обекти.

„Американски изтребители са атакували площадка за изстрелване на ракети на остров Кешм в отговор на атаките на Иран срещу американски военнослужещи и обекти.“

Представителят не е дал повече подробности за удара. Не са съобщени данни за броя на използваните самолети и боеприпаси, за нанесените щети или за евентуални жертви.

В наличната информация няма посочена официална реакция от иранска страна. Не е уточнено и дали ударът е засегнал други обекти на острова.

Източници: bta.bg, apnews.com