Politico: НАТО се опасява от сделка между САЩ и Русия за Европа

Съюзници на САЩ в НАТО се опасяват, че Вашингтон може да обвърже преговорите за нова европейска архитектура за сигурност с предстоящия преглед на американското военно присъствие в Европа. Прегледът се очаква да приключи през декември, съобщава Politico, позовавайки се на дипломати от Алианса.

„Това е слонът в стаята“, казва един от дипломатите пред изданието. По думите му разговорите за европейската сигурност при сегашното ниво на американско военно присъствие са едно, но преговорите, основани на това как може да изглежда присъствието на САЩ в бъдеще, са съвсем друго. „А никой не знае какво ще бъде то“, допълва дипломатът.

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Европейските съюзници не са били предварително информирани

Politico е разговарял с 12 дипломати от НАТО, представители на Европейския съюз и европейски правителствени служители, пожелали анонимност заради чувствителността на темата. Според трима дипломати от Алианса съюзниците не са били информирани предварително за американските планове и в много европейски столици към тях има скептицизъм.

Администрацията на президента Доналд Тръмп обсъжда нови договорености за сигурността в Европа, включително отношенията с Русия. Джаред Къшнър представя инициативата като рамка за постоянни консултации по сигурността, надеждни комуникации при кризи, по-голяма военна прозрачност, взаимни мерки за ограничаване на риска от ескалация и дългосрочна стабилност.

Предложението предизвиква тревога в Европа, тъй като съюзниците се страхуват, че решенията за бъдещето на континента могат да бъдат взети без достатъчно участие на европейските държави и в зависимост от по-широка договорка между Вашингтон и Москва.

НАТО и ЕС са посочени като основата на сигурността

Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас заявява, че Европа вече разполага с архитектура за сигурност, в която НАТО и Европейският съюз имат свои роли. Тя настоява Украйна да бъде част от тази архитектура и предупреждава, че Русия не трябва да получава право на вето върху европейската сигурност.

Литовският президент Гитанас Науседа също заявява, че Европа трябва да има място на масата в преговорите за мир в Украйна и за бъдещата европейска архитектура за сигурност.

На този фон за 10 и 11 ноември в Абу Даби са планирани работни разговори между Украйна и Русия с посредничеството на САЩ. Европейски дипломати очакват темата да бъде обсъдена и на предстояща неформална среща на лидерите на ЕС.

Вашингтон преразглежда военната си роля

Пентагонът започна шестмесечен преглед на американското военно присъствие и базовата инфраструктура в Европа през юни. Процесът обхваща числеността на войските, достъпа до бази и ролята на американските сили в отбранителните планове на НАТО.

Американският министър на отбраната Пит Хегсет заяви, че европейските съюзници трябва да поемат по-голяма отговорност за конвенционалната отбрана на континента. Все още няма публично обявено решение за конкретно изтегляне на американски сили, но именно неизвестността около бъдещия резултат от прегледа засилва тревогата сред съюзниците.

Източници: situation.mto.sh, hromadske.ua, washingtonpost.com