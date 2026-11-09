Тръмп очаква среща със Си и Путин на срещата на АТИС

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че очаква да се срещне с китайския президент Си Дзинпин и руския президент Владимир Путин по време на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Китай. Форумът ще се проведе на 18 и 19 ноември в южния технологичен център Шънджън.

„Една от срещите, мисля, ще бъде с президента Путин и президента Си и това ще бъде интересно. Ще говорим за много неща, включително за ядрено разоръжаване, но ще обсъдим и други теми. Опитваме се да сложим край на войната в Иран“, каза Тръмп пред журналисти, преди да отпътува от Флорида за Вашингтон.

Пекин потвърди разговорите за среща

Китайското външно министерство потвърди, че комуникира с представители на съответните страни за среща между Си Дзинпин, Доналд Тръмп и Владимир Путин. Говорителят Мао Нин уточни, че разговорите се водят, но окончателно решение за срещата и нейния формат няма.

Американският президент вече заяви през октомври, че е отворен за тристранни разговори с китайския и руския лидер за контрола над въоръженията. Тогава той определи ядреното разоръжаване като възможна основна тема.

По-късно „Уолстрийт джърнъл“ съобщи, че Путин е предложил подобна среща да бъде използвана за обсъждане на края на продължаващата война между Русия и Украйна. Киев не е посочен като участник в евентуалния формат.

Тръмп говори и за войната в Украйна

В интервю за предаването „60 минути“ на CBS Тръмп заяви, че вярва, че САЩ са близо до сделка за прекратяване на войната между Русия и Украйна. Той каза, че резултатът би бил Украйна да бъде „малко по-различна“, но не даде подробности какво има предвид.

Възможната среща в Шънджън би била третата среща между Тръмп и Си Дзинпин през 2026 г. Според „Асошиейтед прес“ двамата лидери поддържат крехко търговско примирие, което трябва да изтече през януари 2027 г. Паралелно с това Вашингтон настоява Пекин да изпълни поети ангажименти, включително за покупки на селскостопанска продукция и доставки на редкоземни и други критични минерали.

Засега е потвърдено, че Тръмп ще пътува до Китай за срещата на АТИС. Провеждането на разговор между тримата лидери, както и конкретните теми и резултати от него, остават предмет на допълнителни договорености.

Източници: reuters.com, apnews.com, news.rthk.hk