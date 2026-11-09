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Тръмп очаква среща със Си и Путин на срещата на АТИС

Тръмп очаква среща със Си и Путин на срещата на АТИС

9 Ноември, 2026 09:05 775 10

  • доналд тръмп-
  • си дзинпин-
  • владимир путин-
  • атис-
  • шънджън

Американският президент заяви, че ще обсъжда ядрено разоръжаване и войните в Иран и Украйна. Пекин потвърди, че води разговори за възможна тристранна среща

Тръмп очаква среща със Си и Путин на срещата на АТИС - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че очаква да се срещне с китайския президент Си Дзинпин и руския президент Владимир Путин по време на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Китай. Форумът ще се проведе на 18 и 19 ноември в южния технологичен център Шънджън.

„Една от срещите, мисля, ще бъде с президента Путин и президента Си и това ще бъде интересно. Ще говорим за много неща, включително за ядрено разоръжаване, но ще обсъдим и други теми. Опитваме се да сложим край на войната в Иран“, каза Тръмп пред журналисти, преди да отпътува от Флорида за Вашингтон.

Пекин потвърди разговорите за среща

Китайското външно министерство потвърди, че комуникира с представители на съответните страни за среща между Си Дзинпин, Доналд Тръмп и Владимир Путин. Говорителят Мао Нин уточни, че разговорите се водят, но окончателно решение за срещата и нейния формат няма.

Американският президент вече заяви през октомври, че е отворен за тристранни разговори с китайския и руския лидер за контрола над въоръженията. Тогава той определи ядреното разоръжаване като възможна основна тема.

По-късно „Уолстрийт джърнъл“ съобщи, че Путин е предложил подобна среща да бъде използвана за обсъждане на края на продължаващата война между Русия и Украйна. Киев не е посочен като участник в евентуалния формат.

Тръмп говори и за войната в Украйна

В интервю за предаването „60 минути“ на CBS Тръмп заяви, че вярва, че САЩ са близо до сделка за прекратяване на войната между Русия и Украйна. Той каза, че резултатът би бил Украйна да бъде „малко по-различна“, но не даде подробности какво има предвид.

Възможната среща в Шънджън би била третата среща между Тръмп и Си Дзинпин през 2026 г. Според „Асошиейтед прес“ двамата лидери поддържат крехко търговско примирие, което трябва да изтече през януари 2027 г. Паралелно с това Вашингтон настоява Пекин да изпълни поети ангажименти, включително за покупки на селскостопанска продукция и доставки на редкоземни и други критични минерали.

Засега е потвърдено, че Тръмп ще пътува до Китай за срещата на АТИС. Провеждането на разговор между тримата лидери, както и конкретните теми и резултати от него, остават предмет на допълнителни договорености.

Източници: reuters.com, apnews.com, news.rthk.hk


Китай
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 А в затвора

    1 2 Отговор
    го очакват старите затворници.

    09:07 09.11.2026

  • 3 Още месец и нещо да пообикаля,

    1 1 Отговор
    че после ще обикаля само по час на ден в двора.

    09:07 09.11.2026

  • 4 Госあ

    1 1 Отговор
    опитва да си качи акциите, но такава среща само би му навредила. Другите двама знаят, че е бита карта

    Коментиран от #5

    09:08 09.11.2026

  • 5 Госあ

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Госあ":

    това не са кокошките урсула и кая или рьотето

    09:10 09.11.2026

  • 6 Питър Айвънов

    0 3 Отговор
    Ако ни разпределят при Путин излизам на площада.

    09:12 09.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ставка

    0 0 Отговор
    Говореща глава.
    Празна глава.
    Ха!

    09:17 09.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 1 Отговор
    БАЙ ДОНЬО ЩЕ ВИ ИЗТЪРГУВА КАТО
    ДОБИТЪК ЛИБЕРАЛИТЕ:)

    09:47 09.11.2026

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