Двама служители на електрически централи в Запорожие загинаха при атаки с дронове

Двама служители на енергийни обекти в Запорожка област са загинали при отделни атаки с дронове, съобщи Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). Единият е работил в Запорожката атомна електроцентрала, а другият – в близката Запорожка топлоелектрическа централа.

По данни на агенцията и двете нападения са извършени в понеделник. МААЕ не посочва кой е отговорен за атаките и не съобщава допълнителни подробности за самоличността на жертвите, мястото на ударите или нанесените материални щети.

Призив за сдържаност

Генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси определи нападенията срещу персонала на атомна централа като напълно неприемливи и отново призова за максимална военна сдържаност. Агенцията предупреждава, че действията около ядрената площадка увеличават рисковете за ядрената безопасност.

„Всяко нападение срещу персонала на атомна електроцентрала е напълно неприемливо“, заяви Рафаел Гроси.

Запорожката атомна електроцентрала се намира в район, близък до фронтовата линия, и е под руски контрол от първите седмици на пълномащабното нахлуване в Украйна през 2022 г. Съоръжението е най-голямата атомна електроцентрала в Европа с шест реактора, но в момента е извън експлоатация.

Взаимни обвинения

От началото на войната Русия и Украйна многократно са се обвинявали взаимно, че застрашават сигурността на централата и района около нея. В последното си съобщение МААЕ не подкрепя нито една от тези версии и представя единствено потвърдената от екипа ѝ информация за загиналите служители.

Към момента няма съобщени данни за промяна в състоянието на ядрените съоръжения след двата отделни удара. Не е уточнено и дали ще бъдат предприети допълнителни мерки за защита на персонала на двете централи.

Източници: devdiscourse.com, internazionale.it