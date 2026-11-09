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Двама служители на електрически централи в Запорожие загинаха при атаки с дронове
  Тема: Украйна

Двама служители на електрически централи в Запорожие загинаха при атаки с дронове

9 Ноември, 2026 16:40 543 10

  • запорожка атомна електроцентрала-
  • запорожка топлоелектрическа централа-
  • маае-
  • атаки с дронове-
  • рафаел гроси

МААЕ съобщи за отделни удари по работници на атомната и топлоелектрическата централа в Запорожка област

Двама служители на електрически централи в Запорожие загинаха при атаки с дронове - 1
Снимка: srpskanational.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама служители на енергийни обекти в Запорожка област са загинали при отделни атаки с дронове, съобщи Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). Единият е работил в Запорожката атомна електроцентрала, а другият – в близката Запорожка топлоелектрическа централа.

По данни на агенцията и двете нападения са извършени в понеделник. МААЕ не посочва кой е отговорен за атаките и не съобщава допълнителни подробности за самоличността на жертвите, мястото на ударите или нанесените материални щети.

Призив за сдържаност

Генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси определи нападенията срещу персонала на атомна централа като напълно неприемливи и отново призова за максимална военна сдържаност. Агенцията предупреждава, че действията около ядрената площадка увеличават рисковете за ядрената безопасност.

„Всяко нападение срещу персонала на атомна електроцентрала е напълно неприемливо“, заяви Рафаел Гроси.

Запорожката атомна електроцентрала се намира в район, близък до фронтовата линия, и е под руски контрол от първите седмици на пълномащабното нахлуване в Украйна през 2022 г. Съоръжението е най-голямата атомна електроцентрала в Европа с шест реактора, но в момента е извън експлоатация.

Взаимни обвинения

От началото на войната Русия и Украйна многократно са се обвинявали взаимно, че застрашават сигурността на централата и района около нея. В последното си съобщение МААЕ не подкрепя нито една от тези версии и представя единствено потвърдената от екипа ѝ информация за загиналите служители.

Към момента няма съобщени данни за промяна в състоянието на ядрените съоръжения след двата отделни удара. Не е уточнено и дали ще бъдат предприети допълнителни мерки за защита на персонала на двете централи.

Източници: devdiscourse.com, internazionale.it


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 м даааа

    10 0 Отговор
    терористичната хунта в киев упорито се стреми да повтори Чернобил и даже не го крие

    Коментиран от #5

    16:47 09.11.2026

  • 2 Кви дронове?

    0 8 Отговор
    Алкохолно-ватнишки аварии.

    16:47 09.11.2026

  • 3 Всички

    7 0 Отговор
    знаят чии са дроновете, а лицемерието на Гроси няма край! И това не са първите жертви, сред тях е и главният инженер на централата!

    16:49 09.11.2026

  • 4 Вчера го каза,

    3 0 Отговор
    днес пак. Още сто пъти го кажи, за да мислим че са двеста.

    16:50 09.11.2026

  • 5 Гресирана ватенка

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "м даааа":

    С ти що сам си го слагаш 😁

    16:54 09.11.2026

  • 6 Лудост в Европа

    6 0 Отговор
    Защо избиват бездомните хора в Европа, полицаите са полудели в Германия, Австрия и Швейцария!

    Коментиран от #8

    16:54 09.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Той Путин праща своите та ги избиват

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Лудост в Европа":

    Пета година в Донбас.

    17:02 09.11.2026

  • 9 Ясно е кой я бомби , щом е под

    2 0 Отговор
    руски контрол ! А от МААЕ не съобщават кой е - страхотна тайна ние сме тъпите !

    17:02 09.11.2026

  • 10 Госあ

    0 0 Отговор
    Тия продължават с ядрения тероризъм!!! Трябва ли да направат втори Чернобил и то в много по-големи мащаби, че да се вземат мерки???!!!! Или това е идеята на колективните?

    17:12 09.11.2026

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