Украинският Генерален щаб съобщи за 1730 загуби на руски военнослужещи за последното денонощие. Според публикуваните данни общите загуби на руския личен състав от началото на войната достигат около 1 634 860 души. Данните са представени от украинската страна и не са независимо потвърдени.

За същия период са отчетени 24 бойни бронирани машини, 21 артилерийски системи, една реактивна система за залпов огън, две средства за противовъздушна отбрана, седем наземни роботизирани комплекса, 1065 безпилотни летателни апарата и 283 единици автомобилна техника и автоцистерни. В обобщението са включени и две единици специална техника.

489 атаки по Запорожка област

Отделно Украинската правда съобщи, че за едно денонощие руските сили са нанесли 489 удара по 48 населени места в Запорожка област. При атаките са загинали двама души, а 22 са ранени, включително едно дете.

„Двама души са загинали, още 22, сред които едно дете, са ранени в резултат на вражеските атаки срещу Запорожие и Запорожкия район“, заяви Иван Федоров, съпредседател на Съвета по отбрана на Запорожка област.

По данни, цитирани от Украинската правда, атаките включват 16 авиационни удара, 11 обстрела с реактивни системи за залпов огън, 103 артилерийски удара и 395 нападения с безпилотни летателни апарати, основно FPV дронове. Жители са подали 272 сигнала за повредени жилища, автомобили и инфраструктурни обекти.

През нощта на 21 ноември е била атакувана детска градина в Запорожие. При удара е пострадал мъж, а в съседна жилищна сграда е възникнал пожар. Украинските власти не посочват в публикацията допълнителни подробности за състоянието на ранените.

Източници: pravda.com.ua