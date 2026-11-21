Украинска атомна електроцентрала е намалила производството си, след като два електропровода с напрежение 330 киловолта са били изключени заради военни действия. Единият от тях остава изключен.

Това съобщи Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), без да посочи коя е засегнатата централа.

„Една от украинските атомни електроцентрали намали производството си днес, след като два електропровода с напрежение 330 киловолта бяха изключени“, съобщи агенцията.

МААЕ не уточнява количеството на намаленото производство, нито посочва срок за възстановяване на изключения електропровод. Не са оповестени и подробности за конкретните повреди или за мястото, където са възникнали.

Предупреждение за ядрената безопасност

Генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси призова към сдържаност заради състоянието на украинската енергийна мрежа.

„Влошаващото се състояние на енергийната мрежа застрашава ядрената безопасност“, заяви Гроси.

По-рано той настоя за прекратяване на всички удари по енергийни съоръжения с наближаването на зимата. МААЕ предупреждава, че прекъсванията на електрозахранването и повредите по преносната инфраструктура усложняват работата на ядрените съоръжения и поддържането на необходимите системи за безопасност.

Към момента агенцията не съобщава коя централа е намалила мощността си и дали изключеният електропровод е повреден или е спрян по друга причина, свързана с военните действия.

Източници: bnrnews.bg