Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) преговаря с Русия и Украйна за девето локално прекратяване на огъня около Запорожката атомна електроцентрала, след като централата отново е останала без външно електрозахранване. Агенцията заяви, че прекъсването е настъпило вследствие на военни действия в района.

При липсата на ток от електропреносната мрежа Запорожката АЕЦ разчита на аварийни дизелови генератори, които поддържат основните функции по ядрена безопасност и сигурност. „Електроцентралата разчита на аварийни дизелови генератори за основни функции за ядрена безопасност и сигурност“, посочи МААЕ.

Новото прекъсване идва след поредица от подобни инциденти. По данни на МААЕ на 8 ноември централата е претърпяла 27-ата пълна загуба на външно електрозахранване от началото на войната. Тогава захранването беше възстановено след около 15 часа, но повторяемостта на прекъсванията остава основен риск за съоръжението.

Дизеловите генератори са временна защита

Запорожката АЕЦ е най-голямата атомна електроцентрала в Европа и се намира в район под руски контрол от март 2022 г. И шестте реактора са спрени, но това не означава, че централата може да остане без електричество. Необходим ток за охлаждането на реакторите и басейните с отработено ядрено гориво, както и за работата на контролните и защитните системи.

Аварийните генератори могат да осигурят необходимата енергия, но са предназначени за извънредни ситуации, а не за продължителна работа като заместител на външната мрежа. МААЕ нееднократно е предупреждавала, че надеждното външно електрозахранване е един от ключовите фактори за ядрената безопасност по време на въоръжен конфликт.

Предишното спиране на огъня позволи ремонт

През август централата остана без външно захранване за 18 дни. След локално прекратяване на огъня, договорено с посредничеството на МААЕ, украински екипи извършиха ремонт на повредена електропреносна линия. Захранването беше възстановено през септември, но централата отново остана зависима от една основна външна връзка.

Сега агенцията се опитва да договори деветия локален прозорец за прекратяване на огъня. Целта е да се създадат условия за проверка и ремонт на електроенергийната инфраструктура, без да се прекъсват работите по поддръжката на системите за ядрена безопасност. Засега не е обявено кога точно може да започне новото спиране на огъня или колко време ще продължи.

Източници: bta.bg, apnews.com, world-nuclear-news.org