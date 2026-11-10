Рубио ще се срещне със Сибига преди разговорите за Украйна

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио ще се срещне с украинския външен министър Андрий Сибига в Париж преди заседанието на външните министри от Г-7, посветено на подкрепата за Украйна. Срещата е насрочена за 8:30 часа местно време, след което Рубио ще участва в разговорите на групата.
В дневния ред на заседанието са войната в Украйна, дипломатическите усилия за прекратяване на конфликта и нуждите на Киев преди зимата. Сибига ще информира партньорите за ситуацията на бойното поле, последиците от руските удари и приоритетите на страната в областта на отбраната и устойчивостта. Украинският министър ще постави и въпросите за по-силна защита на въздушното пространство, натиск върху Русия и свободата на корабоплаването в Черно море.
„Никой няма право да решава съдбата ни зад гърба ни“, заяви Сибига преди срещата. Киев настоява всяка дипломатическа инициатива за прекратяване на войната да включва Украйна и да отчита нейните позиции по сигурността и териториалните въпроси.
Разговорите в Париж се провеждат в деня, в който в Абу Даби започват подкрепяните от САЩ преговори между руски, украински и американски представители. Те са първите подобни разговори между Москва и Киев от февруари, според Ройтерс. Очаква се позициите на съюзниците за преговорния процес да бъдат сред основните теми на заседанието на Г-7.
По-рано Рубио заяви, че има известен напредък в обсъжданията за това как може да изглежда европейската архитектура за сигурност след края на войната. Европейските държави обаче настояват бъдещите договорености да не бъдат постигнати без тяхното участие и да гарантират сигурността на Украйна.
След срещата със Сибига Рубио трябва да участва и в заседание на Г-7 за стабилността в Близкия изток. По-късно е планиран работен обяд с участието на украинския министър, посветен на подкрепата за Украйна.
Източници: apnews.com, eurointegration.com.ua, afp.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шопо
Коментиран от #4
07:35 10.11.2026
2 Така е
Коментиран от #6
07:35 10.11.2026
3 НА ВРЕМЕТО В ШВЕЙЦАРИЯ
Коментиран от #5
07:39 10.11.2026
4 Първо
До коментар #1 от "Шопо":Да го извлекат от бункера.
Коментиран от #14, #15
07:40 10.11.2026
5 НАВРЕМЕТО ИМАШЕ И СССР
До коментар #3 от "НА ВРЕМЕТО В ШВЕЙЦАРИЯ":Изчезна резко.
Коментиран от #7
07:46 10.11.2026
6 Баш така ще стане
До коментар #2 от "Така е":😂😂😂😂😂😂
07:50 10.11.2026
7 Навремето имаше един Тарик Азиз
До коментар #5 от "НАВРЕМЕТО ИМАШЕ И СССР":Господин Марко Рубио да запита Сибига за къщите за изтезания.
Коментиран от #8
07:53 10.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Трол
08:02 10.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 И Тарик Азиз като Сибига
08:09 10.11.2026
12 Ще се срещне максимум за 10 минути
08:14 10.11.2026
13 Путин
Коментиран от #16
08:14 10.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Путин съм
До коментар #4 от "Първо":Никой не може да ме изкара от бункера
Най новият ми е на 1500 метра под земята
08:16 10.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Трябва вече да спрат унищожаването на
08:17 10.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.