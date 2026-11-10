Рубио ще се срещне със Сибига преди разговорите за Украйна

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио ще се срещне с украинския външен министър Андрий Сибига в Париж преди заседанието на външните министри от Г-7, посветено на подкрепата за Украйна. Срещата е насрочена за 8:30 часа местно време, след което Рубио ще участва в разговорите на групата.

В дневния ред на заседанието са войната в Украйна, дипломатическите усилия за прекратяване на конфликта и нуждите на Киев преди зимата. Сибига ще информира партньорите за ситуацията на бойното поле, последиците от руските удари и приоритетите на страната в областта на отбраната и устойчивостта. Украинският министър ще постави и въпросите за по-силна защита на въздушното пространство, натиск върху Русия и свободата на корабоплаването в Черно море.

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„Никой няма право да решава съдбата ни зад гърба ни“, заяви Сибига преди срещата. Киев настоява всяка дипломатическа инициатива за прекратяване на войната да включва Украйна и да отчита нейните позиции по сигурността и териториалните въпроси.

Разговорите в Париж се провеждат в деня, в който в Абу Даби започват подкрепяните от САЩ преговори между руски, украински и американски представители. Те са първите подобни разговори между Москва и Киев от февруари, според Ройтерс. Очаква се позициите на съюзниците за преговорния процес да бъдат сред основните теми на заседанието на Г-7.

По-рано Рубио заяви, че има известен напредък в обсъжданията за това как може да изглежда европейската архитектура за сигурност след края на войната. Европейските държави обаче настояват бъдещите договорености да не бъдат постигнати без тяхното участие и да гарантират сигурността на Украйна.

След срещата със Сибига Рубио трябва да участва и в заседание на Г-7 за стабилността в Близкия изток. По-късно е планиран работен обяд с участието на украинския министър, посветен на подкрепата за Украйна.

Източници: apnews.com, eurointegration.com.ua, afp.com