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Рубио ще се срещне със Сибига преди разговорите за Украйна
  Тема: Украйна

Рубио ще се срещне със Сибига преди разговорите за Украйна

10 Ноември, 2026 07:25 956 18

  • марко рубио-
  • андрий сибига-
  • г-7-
  • украйна-
  • мирни преговори

Държавният секретар на САЩ ще разговаря с украинския външен министър преди заседанието на Г-7, посветено на подкрепата за Киев

Рубио ще се срещне със Сибига преди разговорите за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио ще се срещне с украинския външен министър Андрий Сибига в Париж преди заседанието на външните министри от Г-7, посветено на подкрепата за Украйна. Срещата е насрочена за 8:30 часа местно време, след което Рубио ще участва в разговорите на групата.

В дневния ред на заседанието са войната в Украйна, дипломатическите усилия за прекратяване на конфликта и нуждите на Киев преди зимата. Сибига ще информира партньорите за ситуацията на бойното поле, последиците от руските удари и приоритетите на страната в областта на отбраната и устойчивостта. Украинският министър ще постави и въпросите за по-силна защита на въздушното пространство, натиск върху Русия и свободата на корабоплаването в Черно море.

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„Никой няма право да решава съдбата ни зад гърба ни“, заяви Сибига преди срещата. Киев настоява всяка дипломатическа инициатива за прекратяване на войната да включва Украйна и да отчита нейните позиции по сигурността и териториалните въпроси.

Разговорите в Париж се провеждат в деня, в който в Абу Даби започват подкрепяните от САЩ преговори между руски, украински и американски представители. Те са първите подобни разговори между Москва и Киев от февруари, според Ройтерс. Очаква се позициите на съюзниците за преговорния процес да бъдат сред основните теми на заседанието на Г-7.

По-рано Рубио заяви, че има известен напредък в обсъжданията за това как може да изглежда европейската архитектура за сигурност след края на войната. Европейските държави обаче настояват бъдещите договорености да не бъдат постигнати без тяхното участие и да гарантират сигурността на Украйна.

След срещата със Сибига Рубио трябва да участва и в заседание на Г-7 за стабилността в Близкия изток. По-късно е планиран работен обяд с участието на украинския министър, посветен на подкрепата за Украйна.

Източници: apnews.com, eurointegration.com.ua, afp.com


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    19 1 Отговор
    Победителя определя правилата, преговори без Путин са безполезни.

    Коментиран от #4

    07:35 10.11.2026

  • 2 Така е

    14 0 Отговор
    САЩ и Русия отново си правят далаверата за разделението на Европа.

    Коментиран от #6

    07:35 10.11.2026

  • 3 НА ВРЕМЕТО В ШВЕЙЦАРИЯ

    16 0 Отговор
    Нали направихте среща без Русия. После нацитата много ги боля главата.

    Коментиран от #5

    07:39 10.11.2026

  • 4 Първо

    2 13 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Да го извлекат от бункера.

    Коментиран от #14, #15

    07:40 10.11.2026

  • 5 НАВРЕМЕТО ИМАШЕ И СССР

    1 7 Отговор

    До коментар #3 от "НА ВРЕМЕТО В ШВЕЙЦАРИЯ":

    Изчезна резко.

    Коментиран от #7

    07:46 10.11.2026

  • 6 Баш така ще стане

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Така е":

    😂😂😂😂😂😂

    07:50 10.11.2026

  • 7 Навремето имаше един Тарик Азиз

    7 2 Отговор

    До коментар #5 от "НАВРЕМЕТО ИМАШЕ И СССР":

    Господин Марко Рубио да запита Сибига за къщите за изтезания.

    Коментиран от #8

    07:53 10.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Трол

    1 1 Отговор
    Г-н Рубио отива на инструкции при г-н Сибига.

    08:02 10.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 И Тарик Азиз като Сибига

    5 0 Отговор
    Срещаше се, преговаряше. Накрая го обесиха.

    08:09 10.11.2026

  • 12 Ще се срещне максимум за 10 минути

    3 1 Отговор
    ако не и по-малко.

    08:14 10.11.2026

  • 13 Путин

    1 4 Отговор
    Зеленски ме нокаутира

    Коментиран от #16

    08:14 10.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Путин съм

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "Първо":

    Никой не може да ме изкара от бункера

    Най новият ми е на 1500 метра под земята

    08:16 10.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Трябва вече да спрат унищожаването на

    1 0 Отговор
    Руският народ

    08:17 10.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

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