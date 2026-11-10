САЩ настояват Европа да участва в преговорите за Украйна

САЩ настояват Европа да получи пряко място в следващия кръг преговори за прекратяване на войната в Украйна. Пратениците на президента Доналд Тръмп Джаред Къшнър и Стив Уиткоф ще поставят въпроса пред Русия по време на разговорите в Абу Даби, съобщава POLITICO, позовавайки се на американски представители.
В Абу Даби се провежда първата тристранна среща между Русия, Украйна и САЩ от февруари. Американската страна иска тази седмица да бъде последната среща без пълното участие на европейски представители. „Европа трябва да бъде на масата“, заявява американски представител, цитиран от POLITICO.
Вашингтон настоява бъдещите разговори да включват европейски държави и институции, но въпросът кой точно ще представлява континента остава нерешен. Европейските правителства и институциите на Европейския съюз ще трябва да определят обща позиция. Темата се очаква да бъде обсъдена и на неформална среща на лидерите на ЕС в Дъблин по-късно през седмицата.
Сигурността и териториите са разделени в два дни
Според американските представители първият ден от разговорите ще бъде посветен на гаранциите за сигурност за Украйна и на възможното преустройство на европейската архитектура за сигурност. На втория ден ще бъдат обсъждани териториалните въпроси, включително къде трябва да бъдат очертани бъдещите граници.
Европейските правителства се опасяват, че администрацията на Тръмп може да се съгласи с дългогодишни искания на руския президент Владимир Путин за ограничаване на влиянието на НАТО в региона. Американските представители обаче заявяват, че НАТО ще остане в центъра на колективната отбрана на Европа.
В същото време Вашингтон не се отказва от необходимостта да бъде преосмислено устройството на сигурността на континента и отношенията с Русия. „Очевидно нещо не работи“, казва американски представител. По думите му Европа има „много натрупан багаж“ по въпроса за промяната на досегашната система, тъй като предишни предложения и договорености са се провалили. „Трябва да изградим нещо ново, което работи днес“, допълва той.
Марк Рюте участва в разговорите за реформите
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте е участвал активно в обсъжданията с американската администрация и е споделял идеи за промени в системата за сигурност. В срещите в Абу Даби се очаква да бъдат включени съветници по сигурността от Великобритания, Германия и Франция, както и представители на Италия, НАТО, Европейската комисия и Европейския съвет.
Най-трудният въпрос остава съдбата на окупираните от Русия украински територии. Американските представители твърдят, че и двете страни са показали известна „гъвкавост“ по темата в частни разговори. Не се очаква срещите тази седмица да доведат до окончателно прекратяване на огъня. Целта е да се запази инерцията от последните седмици.
Вашингтон настоява двата основни преговорни процеса – за териториите и за бъдещите гаранции за сигурност на Украйна и Европа – да вървят паралелно и да бъдат решени заедно.
Източници: politico.eu
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 глупости
09:27 10.11.2026
2 леки земетресения в западна крайна
09:28 10.11.2026
3 Иван
Коментиран от #7
09:28 10.11.2026
4 Ахмак бей
09:29 10.11.2026
5 Зевс
09:29 10.11.2026
6 Ццц
09:31 10.11.2026
7 Трол
До коментар #3 от "Иван":Как да няма файда, телевизионният рейтинг и рекламните блокове са негови.
Коментиран от #12
09:31 10.11.2026
8 Хаджи Ахил
09:32 10.11.2026
9 така, така
Украйна сама по себе си не е интересна - тази държава не вълнува никого. Ще видим какво от нея ще остане като сива зона в общата архитектура на безопасност.
Очертават се непродуктивни разговори, но нека им пожелаем успех
09:34 10.11.2026
10 -ЩЕ УЧАСТВА...
09:34 10.11.2026
11 Коя Европа
09:34 10.11.2026
12 Жоро
До коментар #7 от "Трол":То и този рейтинг файда няма, въдух под налягане.
09:36 10.11.2026
13 Шумк@р
09:37 10.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ДЕТРОЙТ РЕД УИНГС
РАБОТИ ГЬОБЕЛС В УКРАЙНА
.... ЕТО ТОВА СИ Е ГРАЖДАНСКА ВОЙНА
09:39 10.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ццц
09:40 10.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Объркано Атлантиче
Тоест, всички искания на ЕС, на ЕК, не са за доброто на Европа, а за оцеляване на върхушката.
2-ро. Много важно - САЩ искат и официално ще поискат връщане на НАТО на позициите от 1997 година. Причините са няколко. Загубите на войните в Украйна и в Иран. Променената геополитическа реалност, в която САЩ губят мощ със страшни темпове и чрез тази мярка Тръмп ще се опита да спаси държавата си чрез контакти с Русия, Китай и Глобалния Юг. А за целта трябва умиротворяване на Европа, трябва да се ликвидира проблемът Украйна и да се задоволят руските претенции. А те са - НИКАКВО НАТО ПО ГРАНИЦИТЕ НА РУСИЯ.
Коментиран от #24
09:43 10.11.2026
22 Путин
09:44 10.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 стоян георгиев
09:46 10.11.2026
26 ами
Коментиран от #33
09:48 10.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 ай изчезвай
09:51 10.11.2026
30 Доротея
09:52 10.11.2026
31 Патока
09:55 10.11.2026
32 АБВ
Ако не са разбрали какво казаха Песков и Лавров за участието на ЕС, то анонимния американски чиновник не може да бъде източник на никаква достоверна информация.
09:55 10.11.2026
33 АБВ
До коментар #26 от "ами":"правилно като участва европа във войната трябва да участва и в преговорите"
То и Германия участваще във Втората световна, но не участваше в преговорите нито в Ялта, нито в Техеран, нито никъде. А на масата седна за да подпише капитулацията си.
09:58 10.11.2026
34 Госあ
10:00 10.11.2026
35 Путин
10:04 10.11.2026
36 Абе,
10:08 10.11.2026
37 Кой е бил коронният номер на клоуна
Кеворк Кеворкян за....
"Трите реплики и онова зад тях"!
Цитат:
"Една дама, иначе и писателка, направи нещо нечувано.
В рубриката на Пенчо Ковачев "Изповедите" беше попитана
"Кое историческо лице ви е най-симпатично - българско и чуждестранно?"-
и дамата ни зашлеви със следния отговор:
"Васил Левски и Володимир Зеленски!"
Всеки, чието българско сърце още не се е предало,
ще бъде дълбоко унизен от този отговор.
Няма нужда от излишни обяснения.
Абе, жена, не можа ли да се въздържиш от тази обидна успоредица -
най-малкото заради това, че Апостолът никога не е бил клоун,
който впечатявавал публиката с коронния си номер -
да свири с пенис на пиано или пък да се кълчи като ханъма,
изпълнявайки ориенталски танц?!"
Край на цитата.
10:08 10.11.2026
38 ами
10:09 10.11.2026