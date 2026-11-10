САЩ настояват Европа да участва в преговорите за Украйна

САЩ настояват Европа да получи пряко място в следващия кръг преговори за прекратяване на войната в Украйна. Пратениците на президента Доналд Тръмп Джаред Къшнър и Стив Уиткоф ще поставят въпроса пред Русия по време на разговорите в Абу Даби, съобщава POLITICO, позовавайки се на американски представители.

В Абу Даби се провежда първата тристранна среща между Русия, Украйна и САЩ от февруари. Американската страна иска тази седмица да бъде последната среща без пълното участие на европейски представители. „Европа трябва да бъде на масата“, заявява американски представител, цитиран от POLITICO.

Вашингтон настоява бъдещите разговори да включват европейски държави и институции, но въпросът кой точно ще представлява континента остава нерешен. Европейските правителства и институциите на Европейския съюз ще трябва да определят обща позиция. Темата се очаква да бъде обсъдена и на неформална среща на лидерите на ЕС в Дъблин по-късно през седмицата.

Сигурността и териториите са разделени в два дни

Според американските представители първият ден от разговорите ще бъде посветен на гаранциите за сигурност за Украйна и на възможното преустройство на европейската архитектура за сигурност. На втория ден ще бъдат обсъждани териториалните въпроси, включително къде трябва да бъдат очертани бъдещите граници.

Европейските правителства се опасяват, че администрацията на Тръмп може да се съгласи с дългогодишни искания на руския президент Владимир Путин за ограничаване на влиянието на НАТО в региона. Американските представители обаче заявяват, че НАТО ще остане в центъра на колективната отбрана на Европа.

В същото време Вашингтон не се отказва от необходимостта да бъде преосмислено устройството на сигурността на континента и отношенията с Русия. „Очевидно нещо не работи“, казва американски представител. По думите му Европа има „много натрупан багаж“ по въпроса за промяната на досегашната система, тъй като предишни предложения и договорености са се провалили. „Трябва да изградим нещо ново, което работи днес“, допълва той.

Марк Рюте участва в разговорите за реформите

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте е участвал активно в обсъжданията с американската администрация и е споделял идеи за промени в системата за сигурност. В срещите в Абу Даби се очаква да бъдат включени съветници по сигурността от Великобритания, Германия и Франция, както и представители на Италия, НАТО, Европейската комисия и Европейския съвет.

Най-трудният въпрос остава съдбата на окупираните от Русия украински територии. Американските представители твърдят, че и двете страни са показали известна „гъвкавост“ по темата в частни разговори. Не се очаква срещите тази седмица да доведат до окончателно прекратяване на огъня. Целта е да се запази инерцията от последните седмици.

Вашингтон настоява двата основни преговорни процеса – за териториите и за бъдещите гаранции за сигурност на Украйна и Европа – да вървят паралелно и да бъдат решени заедно.

Източници: politico.eu