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САЩ настояват Европа да участва в преговорите за Украйна
  Тема: Украйна

САЩ настояват Европа да участва в преговорите за Украйна

10 Ноември, 2026 09:25 1 018 38

  • украйна-
  • русия-
  • съединени щати-
  • европа-
  • мирни преговори

Вашингтон иска тази седмица да е последната среща без пълно европейско участие. Разговорите в Абу Даби ще обхванат сигурността, териториите и ролята на НАТО

САЩ настояват Европа да участва в преговорите за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

САЩ настояват Европа да получи пряко място в следващия кръг преговори за прекратяване на войната в Украйна. Пратениците на президента Доналд Тръмп Джаред Къшнър и Стив Уиткоф ще поставят въпроса пред Русия по време на разговорите в Абу Даби, съобщава POLITICO, позовавайки се на американски представители.

В Абу Даби се провежда първата тристранна среща между Русия, Украйна и САЩ от февруари. Американската страна иска тази седмица да бъде последната среща без пълното участие на европейски представители. „Европа трябва да бъде на масата“, заявява американски представител, цитиран от POLITICO.

Вашингтон настоява бъдещите разговори да включват европейски държави и институции, но въпросът кой точно ще представлява континента остава нерешен. Европейските правителства и институциите на Европейския съюз ще трябва да определят обща позиция. Темата се очаква да бъде обсъдена и на неформална среща на лидерите на ЕС в Дъблин по-късно през седмицата.

Сигурността и териториите са разделени в два дни

Според американските представители първият ден от разговорите ще бъде посветен на гаранциите за сигурност за Украйна и на възможното преустройство на европейската архитектура за сигурност. На втория ден ще бъдат обсъждани териториалните въпроси, включително къде трябва да бъдат очертани бъдещите граници.

Европейските правителства се опасяват, че администрацията на Тръмп може да се съгласи с дългогодишни искания на руския президент Владимир Путин за ограничаване на влиянието на НАТО в региона. Американските представители обаче заявяват, че НАТО ще остане в центъра на колективната отбрана на Европа.

В същото време Вашингтон не се отказва от необходимостта да бъде преосмислено устройството на сигурността на континента и отношенията с Русия. „Очевидно нещо не работи“, казва американски представител. По думите му Европа има „много натрупан багаж“ по въпроса за промяната на досегашната система, тъй като предишни предложения и договорености са се провалили. „Трябва да изградим нещо ново, което работи днес“, допълва той.

Марк Рюте участва в разговорите за реформите

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте е участвал активно в обсъжданията с американската администрация и е споделял идеи за промени в системата за сигурност. В срещите в Абу Даби се очаква да бъдат включени съветници по сигурността от Великобритания, Германия и Франция, както и представители на Италия, НАТО, Европейската комисия и Европейския съвет.

Най-трудният въпрос остава съдбата на окупираните от Русия украински територии. Американските представители твърдят, че и двете страни са показали известна „гъвкавост“ по темата в частни разговори. Не се очаква срещите тази седмица да доведат до окончателно прекратяване на огъня. Целта е да се запази инерцията от последните седмици.

Вашингтон настоява двата основни преговорни процеса – за териториите и за бъдещите гаранции за сигурност на Украйна и Европа – да вървят паралелно и да бъдат решени заедно.

Източници: politico.eu


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 глупости

    27 10 Отговор
    геюропа само се натиска

    09:27 10.11.2026

  • 2 леки земетресения в западна крайна

    28 8 Отговор
    след ракерни удари

    09:28 10.11.2026

  • 3 Иван

    27 7 Отговор
    Този на снимката го дават всеки ден по няколко пъти, а файда няма.

    Коментиран от #7

    09:28 10.11.2026

  • 4 Ахмак бей

    31 7 Отговор
    Това ще бъде участие за вътрешна употреба! Никой няма да допусне Урсулианците да участват в преговорите! Но Урсулианците мяучат да бъдат допуснати, защото осъзнават, че иначе всички европейски граждани ще стоплят какви незначителници ги управляват!

    09:29 10.11.2026

  • 5 Зевс

    30 6 Отговор
    Ще участва, нали трябва да чуе каква сметка има да плати накрая.

    09:29 10.11.2026

  • 6 Ццц

    19 4 Отговор
    Объркали сте си статията! Съдържанието е за желанията на янките, а снимката от фестивала за най-добър костюм за Хелоин, макар избраният кадър да е на един от най-зле изглеждащите предложения!

    09:31 10.11.2026

  • 7 Трол

    4 7 Отговор

    До коментар #3 от "Иван":

    Как да няма файда, телевизионният рейтинг и рекламните блокове са негови.

    Коментиран от #12

    09:31 10.11.2026

  • 8 Хаджи Ахил

    19 3 Отговор
    Персонално за Тръмп всички комплиментарни епитети от рода на „градинска лейка“, „водосточна тръба“, „интелект на цинкова кофа“ и т.н. могат да се употребят, без да бъдат сметнати за преувеличение.

    09:32 10.11.2026

  • 9 така, така

    26 5 Отговор
    Както и да го усукват, Русия я вълнува само възможното преустройство на европейската архитектура за сигурност. Искат или не, но влиянието на НАТО в региона ооколо Русия ще бъде ограничено и затова не е случайно притеснението на хартиения тигър, наречен ЕС.
    Украйна сама по себе си не е интересна - тази държава не вълнува никого. Ще видим какво от нея ще остане като сива зона в общата архитектура на безопасност.
    Очертават се непродуктивни разговори, но нека им пожелаем успех

    09:34 10.11.2026

  • 10 -ЩЕ УЧАСТВА...

    18 4 Отговор
    ЩЕ ОСИГУРИ ПИЛОНА НА КОЙТО ЩЕ ВИСИ КОМИЧНАТАДРУСАЛКА

    09:34 10.11.2026

  • 11 Коя Европа

    29 4 Отговор
    И какво ще търсят на преговорите европейците? Тяхната позиция е ясна: Капитулация на Русия, репарации и д-р. подобни деб илщини. Това не са преговорни позиции, а идиот щинини, нямащи нищо общо с реалността. Да се разговаря с такива типове е все едно да се надбягваш с диво прасе.

    09:34 10.11.2026

  • 12 Жоро

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "Трол":

    То и този рейтинг файда няма, въдух под налягане.

    09:36 10.11.2026

  • 13 Шумк@р

    20 2 Отговор
    А ко стана с плана за победа на зелю?

    09:37 10.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ДЕТРОЙТ РЕД УИНГС

    11 0 Отговор
    ВЛАДИМИР ПОДОЛЯК РУСКИ ИФИЦЕР ЗАГИНАЛ 2025. МИХАИЛ ПОДОЛЯК БРАТ МУ
    РАБОТИ ГЬОБЕЛС В УКРАЙНА
    .... ЕТО ТОВА СИ Е ГРАЖДАНСКА ВОЙНА

    09:39 10.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ццц

    18 1 Отговор
    Ако искаш да провалиш нещо, каниш Урсула, за да е сигурна работата. Тръмп сега е по-зависим от демократите, а те искат да си избият инвестицията, преди да предадат украинците, както си правят с всички останали съюзници

    09:40 10.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Объркано Атлантиче

    20 2 Отговор
    1-во. Нека припомня, че войната в Украйна е необходима на престъпната групировка на Урсула фон дер Лайен и нейните пудели, премиери и президенти на страни в Европа, за да може да оцелеят и да продължат страшната корупция, с която унищожават Европа чрез европейски директиви, грешни и вредни решения и поддържане на мафиотизирани върхушки на власт. Без Украйна всички тези, включително в България, отиват на падане от власт и съд.
    Тоест, всички искания на ЕС, на ЕК, не са за доброто на Европа, а за оцеляване на върхушката.

    2-ро. Много важно - САЩ искат и официално ще поискат връщане на НАТО на позициите от 1997 година. Причините са няколко. Загубите на войните в Украйна и в Иран. Променената геополитическа реалност, в която САЩ губят мощ със страшни темпове и чрез тази мярка Тръмп ще се опита да спаси държавата си чрез контакти с Русия, Китай и Глобалния Юг. А за целта трябва умиротворяване на Европа, трябва да се ликвидира проблемът Украйна и да се задоволят руските претенции. А те са - НИКАКВО НАТО ПО ГРАНИЦИТЕ НА РУСИЯ.

    Коментиран от #24

    09:43 10.11.2026

  • 22 Путин

    4 2 Отговор
    към САЩ - не!

    09:44 10.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 стоян георгиев

    2 10 Отговор
    Почва да се усеща резултата от изборите.вероятно до месец сащ ще почнат пак да пращат оръжие на украйна както и пари.

    09:46 10.11.2026

  • 26 ами

    1 7 Отговор
    правилно като участва европа във войната трябва да участва и в преговорите

    Коментиран от #33

    09:48 10.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ай изчезвай

    8 0 Отговор
    тоя па мисирник, загина да измисля глупости - само и само да му чете някой пасквилите.

    09:51 10.11.2026

  • 30 Доротея

    5 0 Отговор
    Това е още по нелепо от причисляването на Франция към победителите от ВСВ! Кайтел побесня, но Жуков го срита по кокалчетата - Подисвай, ако не желаеш още бой!

    09:52 10.11.2026

  • 31 Патока

    3 2 Отговор
    Страх от импийчмънт ли долавям? Те и прокурорите го чакат...

    09:55 10.11.2026

  • 32 АБВ

    10 1 Отговор
    Пълни глупости ! Европа няма място на масата за преговори. Европа е подпалвачка на войни и не може да бъде преговарящ за мир !
    Ако не са разбрали какво казаха Песков и Лавров за участието на ЕС, то анонимния американски чиновник не може да бъде източник на никаква достоверна информация.

    09:55 10.11.2026

  • 33 АБВ

    6 0 Отговор

    До коментар #26 от "ами":

    "правилно като участва европа във войната трябва да участва и в преговорите"

    То и Германия участваще във Втората световна, но не участваше в преговорите нито в Ялта, нито в Техеран, нито никъде. А на масата седна за да подпише капитулацията си.

    09:58 10.11.2026

  • 34 Госあ

    5 0 Отговор
    хе хе хе хе границите ще ги чертаят без ЕС, но ЕС ще бъдат поканени да платят сметката 😆

    10:00 10.11.2026

  • 35 Путин

    0 1 Отговор
    Твърду нье! Мы говорим мйекичку кат у село.

    10:04 10.11.2026

  • 36 Абе,

    1 0 Отговор
    ще участват! Ама от другият път...

    10:08 10.11.2026

  • 37 Кой е бил коронният номер на клоуна

    1 0 Отговор
    Отговорът е написан в последния коментарен текст на
    Кеворк Кеворкян за....
    "Трите реплики и онова зад тях"!
    Цитат:
    "Една дама, иначе и писателка, направи нещо нечувано.
    В рубриката на Пенчо Ковачев "Изповедите" беше попитана
    "Кое историческо лице ви е най-симпатично - българско и чуждестранно?"-
    и дамата ни зашлеви със следния отговор:
    "Васил Левски и Володимир Зеленски!"
    Всеки, чието българско сърце още не се е предало,
    ще бъде дълбоко унизен от този отговор.
    Няма нужда от излишни обяснения.

    Абе, жена, не можа ли да се въздържиш от тази обидна успоредица -
    най-малкото заради това, че Апостолът никога не е бил клоун,
    който впечатявавал публиката с коронния си номер -
    да свири с пенис на пиано или пък да се кълчи като ханъма,
    изпълнявайки ориенталски танц?!"
    Край на цитата.

    10:08 10.11.2026

  • 38 ами

    0 0 Отговор
    не мога да започна деня без мазната физиономия на вселенски

    10:09 10.11.2026

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