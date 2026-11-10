Макронови заведоха нов иск срещу Кандис Оуенс

Еманюел и Брижит Макрон заведоха нов иск за клевета срещу американската инфлуенсърка Кандис Оуенс. Исковата молба е внесена на 4 ноември във федералния съд за Средния окръг на Тенеси, където живее Оуенс.
Документът е от 409 страници и съдържа 88 иска, свързани с клевета, злепоставяне и клевета чрез внушение. Макронови твърдят, че Оуенс е разпространявала неверни твърдения за самоличността на Брижит Макрон, за брака на президентската двойка и за предполагаемо прикриване на престъпления.
Какви твърдения оспорват Макронови
В иска се посочва, че Оуенс е твърдяла, че Брижит Макрон е родена като мъж и е използвала чужда самоличност. Според Bloomberg Law в документа са описани и твърдения, че Еманюел Макрон е избран за президент като част от програма на ЦРУ за контрол на съзнанието, както и внушения за кръвна родствена връзка и кръвосмешение между двамата.
Макронови обвиняват Оуенс, че е използвала тези твърдения за популяризиране на собствената си медийна платформа, увеличаване на аудиторията и печалба. В исковата молба се споменават продажба на стоки, набиране на дарения и платени абонаменти.„Макронови наистина са завели НОВ набор от искове срещу мен“, написа Оуенс, потвърждавайки новото дело.
Френската президентска двойка твърди, че публикациите са довели до „системен тормоз в световен мащаб“. Те настояват за обезщетение за действителни и предполагаеми вреди, наказателно обезщетение и съдебна забрана Оуенс да разпространява отново спорните твърдения.
Делото в Делауеър продължава срещу компаниите
Новият иск е свързан с по-ранното дело, заведено от Макронови през юли 2025 г. в Делауеър срещу Оуенс и две компании, свързани с нейната дейност. На 27 октомври 2026 г. съдия Шелдън Рени постанови, че съдът няма юрисдикция да разглежда претенциите лично срещу Оуенс, която живее в Тенеси.
Производството срещу компаниите Candace Owens LLC и Georgetom Inc. обаче може да продължи. Така новото дело в Тенеси дава възможност на Макронови да предявят претенциите си лично срещу Оуенс в щата, в който тя пребивава.
До момента съд не е установил, че твърденията на Оуенс представляват клевета. Новото дело ще трябва да премине през следващите процесуални етапи, преди съдът да се произнесе по същество.
Източници: afp.com, news.bloomberglaw.com, investing.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Много ме е страх
15:03 10.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ха хи хо
Коментиран от #32
15:06 10.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 1356
Без думи
Коментиран от #13, #25
15:09 10.11.2026
7 Анонимен
15:10 10.11.2026
8 От много писане и отричане
15:10 10.11.2026
9 НАСКО
15:10 10.11.2026
10 Край
15:12 10.11.2026
11 Интересно
Явно тези дела са само за сплашване!
15:12 10.11.2026
12 Констатация
15:27 10.11.2026
13 Рускиня
До коментар #6 от "1356":Семейство Макрон!
Рускиня така би написала.
15:28 10.11.2026
14 лелеее
15:29 10.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 така, така
Веднъж вече изгубиха дело за клевета, в което се обвиняваше Оуенс, че е опредляла Брижит Макрон за родена като мъж. Няма как да спечелят втори път, просто по това им искане сработва прецедента от предходното дело. Дето се казва в САЩ можеш да си наричаш Бриджит мъж колкот си искаш и където си искаш - прецедента не позволява да те осъдят за подобно твърдение.
На Макронови могат да се надяват да оборят поне тезите, че Еманюел Макрон е избран за президент като част от програма на ЦРУ или за кръвосмешението между двамата. Обаче, ако отново загубят отново, то какви ще ги говорят тогава?
15:31 10.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ясно е ,
15:32 10.11.2026
24 Дарвин
15:33 10.11.2026
25 6135
До коментар #6 от "1356":На мен пък ми харесва "Макронови".
Ако не копнато от руски, браво за сполучливото побългаряване на името!
15:33 10.11.2026
26 А пък
15:37 10.11.2026
27 русия
Коментиран от #31
15:38 10.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 ОТ ФОТОТО.......
15:50 10.11.2026
30 Ами
15:57 10.11.2026
31 Атина Палада
До коментар #27 от "русия":Ми жената е възрастна..
16:08 10.11.2026
32 Kaлпазанин
До коментар #4 от "Ха хи хо":На снимката изглежда на всичко друго но не и на човек ,всяка случайност със хора и събития излизат наяве
16:25 10.11.2026