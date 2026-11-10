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Макронови заведоха нов иск срещу Кандис Оуенс
  Тема: Известни личности

Макронови заведоха нов иск срещу Кандис Оуенс

10 Ноември, 2026 15:00 1 244 32

  • еманюел макрон-
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  • кандис оуенс-
  • дело за клевета-
  • съединените щати

Еманюел и Брижит Макрон са внесли 409-странична искова молба във федерален съд в Тенеси. Те обвиняват американската инфлуенсърка в разпространяване на неверни твърдения за семейството им

Макронови заведоха нов иск срещу Кандис Оуенс - 1
Снимка: rfi.fr
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Еманюел и Брижит Макрон заведоха нов иск за клевета срещу американската инфлуенсърка Кандис Оуенс. Исковата молба е внесена на 4 ноември във федералния съд за Средния окръг на Тенеси, където живее Оуенс.

Документът е от 409 страници и съдържа 88 иска, свързани с клевета, злепоставяне и клевета чрез внушение. Макронови твърдят, че Оуенс е разпространявала неверни твърдения за самоличността на Брижит Макрон, за брака на президентската двойка и за предполагаемо прикриване на престъпления.

Какви твърдения оспорват Макронови

В иска се посочва, че Оуенс е твърдяла, че Брижит Макрон е родена като мъж и е използвала чужда самоличност. Според Bloomberg Law в документа са описани и твърдения, че Еманюел Макрон е избран за президент като част от програма на ЦРУ за контрол на съзнанието, както и внушения за кръвна родствена връзка и кръвосмешение между двамата.

Макронови обвиняват Оуенс, че е използвала тези твърдения за популяризиране на собствената си медийна платформа, увеличаване на аудиторията и печалба. В исковата молба се споменават продажба на стоки, набиране на дарения и платени абонаменти.

„Макронови наистина са завели НОВ набор от искове срещу мен“, написа Оуенс, потвърждавайки новото дело.

Френската президентска двойка твърди, че публикациите са довели до „системен тормоз в световен мащаб“. Те настояват за обезщетение за действителни и предполагаеми вреди, наказателно обезщетение и съдебна забрана Оуенс да разпространява отново спорните твърдения.

Делото в Делауеър продължава срещу компаниите

Новият иск е свързан с по-ранното дело, заведено от Макронови през юли 2025 г. в Делауеър срещу Оуенс и две компании, свързани с нейната дейност. На 27 октомври 2026 г. съдия Шелдън Рени постанови, че съдът няма юрисдикция да разглежда претенциите лично срещу Оуенс, която живее в Тенеси.

Производството срещу компаниите Candace Owens LLC и Georgetom Inc. обаче може да продължи. Така новото дело в Тенеси дава възможност на Макронови да предявят претенциите си лично срещу Оуенс в щата, в който тя пребивава.

До момента съд не е установил, че твърденията на Оуенс представляват клевета. Новото дело ще трябва да премине през следващите процесуални етапи, преди съдът да се произнесе по същество.

Източници: afp.com, news.bloomberglaw.com, investing.com


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много ме е страх

    26 2 Отговор
    Този пак я ял шамари в самолета.

    15:03 10.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ха хи хо

    22 2 Отговор
    Абе бабето не е мъж, нали имала син! Ама на снимката така изглежда, че по-добре да беше мъж!

    Коментиран от #32

    15:06 10.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 1356

    21 1 Отговор
    Макронови????????
    Без думи

    Коментиран от #13, #25

    15:09 10.11.2026

  • 7 Анонимен

    14 0 Отговор
    В тоя съюз те съдят и за най-дребните карикатури, по-дребни и от микрона.

    15:10 10.11.2026

  • 8 От много писане и отричане

    18 1 Отговор
    цял свят разбра истината

    15:10 10.11.2026

  • 9 НАСКО

    16 2 Отговор
    Мониторът ми се сгърчи, като спрях поглед на снимката! Ле ле мале! Не трябваше да го правя! Довечера ще имам кошмари!

    15:10 10.11.2026

  • 10 Край

    16 1 Отговор
    При толкова дърт човек пола няма значение - що се лютат тия.

    15:12 10.11.2026

  • 11 Интересно

    16 0 Отговор
    "До момента съд не е установил, че твърденията на Оуенс представляват клевета."!
    Явно тези дела са само за сплашване!

    15:12 10.11.2026

  • 12 Констатация

    16 0 Отговор
    Когато публикувате подобни страшни фотографии, слагайте предупреждение 21+.... -)))))

    15:27 10.11.2026

  • 13 Рускиня

    13 2 Отговор

    До коментар #6 от "1356":

    Семейство Макрон!
    Рускиня така би написала.

    15:28 10.11.2026

  • 14 лелеее

    16 0 Отговор
    Дедо е по-страшен и от акушерката...

    15:29 10.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 така, така

    8 1 Отговор
    Макронови забравиха ли, че правораздаването в САЩ се базира на прецедентното право!
    Веднъж вече изгубиха дело за клевета, в което се обвиняваше Оуенс, че е опредляла Брижит Макрон за родена като мъж. Няма как да спечелят втори път, просто по това им искане сработва прецедента от предходното дело. Дето се казва в САЩ можеш да си наричаш Бриджит мъж колкот си искаш и където си искаш - прецедента не позволява да те осъдят за подобно твърдение.
    На Макронови могат да се надяват да оборят поне тезите, че Еманюел Макрон е избран за президент като част от програма на ЦРУ или за кръвосмешението между двамата. Обаче, ако отново загубят отново, то какви ще ги говорят тогава?

    15:31 10.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ясно е ,

    3 5 Отговор
    Че не са симпатична двойка.Но няма нужда така злостно да бъдат обругавани.Дали всички пишещи са идеални , застанали до партньорите си , а и дали пък някой прелива от симпатия към тях ?

    15:32 10.11.2026

  • 24 Дарвин

    11 2 Отговор
    Направо да не повярва човек че Макароните не са два еднополови червея под прикритие

    15:33 10.11.2026

  • 25 6135

    7 2 Отговор

    До коментар #6 от "1356":

    На мен пък ми харесва "Макронови".
    Ако не копнато от руски, браво за сполучливото побългаряване на името!

    15:33 10.11.2026

  • 26 А пък

    6 0 Отговор
    Кандис е просто зашеметяваща !

    15:37 10.11.2026

  • 27 русия

    4 1 Отговор
    опитах се да намеря по грозно същество от жената на микрона не можах да намеря във целия интернет нит жена нито мъж маса на маймуна шимпанзе

    Коментиран от #31

    15:38 10.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ОТ ФОТОТО.......

    3 0 Отговор
    .........ЛЕЛЕЕЕЕ , ДА ЛЕГАШ ДО ТОВА СИ Е СТРАШНО

    15:50 10.11.2026

  • 30 Ами

    5 0 Отговор
    нали журналистката твърди, че Бриджит всъщност е Жан-Мишел? Защо Бриджит не излезе публично заедно с брат си пред публиката и да затвори устата на всички?

    15:57 10.11.2026

  • 31 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "русия":

    Ми жената е възрастна..

    16:08 10.11.2026

  • 32 Kaлпазанин

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ха хи хо":

    На снимката изглежда на всичко друго но не и на човек ,всяка случайност със хора и събития излизат наяве

    16:25 10.11.2026

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