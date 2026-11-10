Макронови заведоха нов иск срещу Кандис Оуенс

Еманюел и Брижит Макрон заведоха нов иск за клевета срещу американската инфлуенсърка Кандис Оуенс. Исковата молба е внесена на 4 ноември във федералния съд за Средния окръг на Тенеси, където живее Оуенс.

Документът е от 409 страници и съдържа 88 иска, свързани с клевета, злепоставяне и клевета чрез внушение. Макронови твърдят, че Оуенс е разпространявала неверни твърдения за самоличността на Брижит Макрон, за брака на президентската двойка и за предполагаемо прикриване на престъпления.

Какви твърдения оспорват Макронови

В иска се посочва, че Оуенс е твърдяла, че Брижит Макрон е родена като мъж и е използвала чужда самоличност. Според Bloomberg Law в документа са описани и твърдения, че Еманюел Макрон е избран за президент като част от програма на ЦРУ за контрол на съзнанието, както и внушения за кръвна родствена връзка и кръвосмешение между двамата.

Макронови обвиняват Оуенс, че е използвала тези твърдения за популяризиране на собствената си медийна платформа, увеличаване на аудиторията и печалба. В исковата молба се споменават продажба на стоки, набиране на дарения и платени абонаменти.

„Макронови наистина са завели НОВ набор от искове срещу мен“, написа Оуенс, потвърждавайки новото дело.

Френската президентска двойка твърди, че публикациите са довели до „системен тормоз в световен мащаб“. Те настояват за обезщетение за действителни и предполагаеми вреди, наказателно обезщетение и съдебна забрана Оуенс да разпространява отново спорните твърдения.

Делото в Делауеър продължава срещу компаниите

Новият иск е свързан с по-ранното дело, заведено от Макронови през юли 2025 г. в Делауеър срещу Оуенс и две компании, свързани с нейната дейност. На 27 октомври 2026 г. съдия Шелдън Рени постанови, че съдът няма юрисдикция да разглежда претенциите лично срещу Оуенс, която живее в Тенеси.

Производството срещу компаниите Candace Owens LLC и Georgetom Inc. обаче може да продължи. Така новото дело в Тенеси дава възможност на Макронови да предявят претенциите си лично срещу Оуенс в щата, в който тя пребивава.

До момента съд не е установил, че твърденията на Оуенс представляват клевета. Новото дело ще трябва да премине през следващите процесуални етапи, преди съдът да се произнесе по същество.

Източници: afp.com, news.bloomberglaw.com, investing.com