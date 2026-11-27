Френският президент Еманюел Макрон осъди „с най-голяма категоричност“ насилието срещу български привърженици на стадион „Велодром“ в Марсилия. Изявлението е направено след сблъсъците по време на мача между „Олимпик“ (Марсилия) и „Левски“ от Лига Европа, съобщи Елисейският дворец.

„Актовете на насилие, насочени срещу българските привърженици, са осъдени с най-голяма категоричност“, се посочва в позицията на френското президентство.

По данни на френската полиция, цитирани от Франс прес, петима български фенове са били откарани в болница с травми в областта на очите и главата, както и с изкълчено рамо. Други шестима привърженици са получили медицинска помощ на място за различни наранявания. Към момента няма информация за задържани.

Напрежението ескалирало около десет минути преди началото на срещата. Група привърженици на домакините е преминала през трибуните и е достигнала до сектора за гостуващите фенове, където са били около 500 привърженици на „Левски“. По трибуните са хвърляни факли и други предмети. Спокойствието е било възстановено преди първия съдийски сигнал, но нови сблъсъци са избухнали и по време на почивката.

Радев разговаря с Макрон

Българският премиер Румен Радев е разговарял с Еманюел Макрон за нападението над български граждани. Радев е благодарил за личната ангажираност на френския президент, за оказаната медицинска помощ и за предприетите мерки за сигурност.

„Споделяме позицията, че агресията и насилието нямат място в цивилизована Европа“, е заявил Радев. Той е подчертал, че от извършителите трябва да бъде потърсена отговорност.

Министерството на външните работи ще изпрати дипломатическа нота до френската страна с настояване за пълно разследване на инцидентите и установяване на виновните лица.

Предварително са били въведени специални мерки

Френските власти са определили срещата като рискова още преди нейното провеждане. Първоначално е обсъждано на стадиона да бъдат допуснати до 800 гостуващи привърженици, но по-късно броят е ограничен до 500 заради опасения от сблъсъци и необходимостта от засилено полицейско присъствие. Разрешените фенове е трябвало да се съберат на определен пункт и да бъдат отведени до стадиона под ескорт.

На терена „Олимпик“ победи „Левски“ с 1:0 след гол на Амин Гуири от дузпа в 27-ата минута. Вратарят на българския тим Светослав Вуцов спаси втора дузпа в началото на второто полувреме. След поражението „Левски“ остана десети в класирането на Лига Европа със 7 точки, а „Олимпик“ се изкачи на 23-ото място с 6 точки.

Източници: afp.com, btvnovinite.bg, bnrnews.bg