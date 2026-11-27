Френският президент Еманюел Макрон и федералният канцлер Фридрих Мерц излязоха пред медиите още преди официалния край на срещата на върха в Брюксел, на която държавните и правителствените ръководители на 27-те държави-членки трябваше да обсъдят следващия бюджет на ЕС за периода 2028–2034 година. "Няма да има заключително решение", обяви Мерц. В крайна сметка срещата беше предсрочно прекратена.

Канцлерът обаче посочи, че въпреки това продължава да разчита на постигане на споразумение по Многогодишната финансова рамка (СФР) още през тази година. По думите му това просто вече не е било възможно да се случи в рамките на извънредната среща на върха. Затова и в последния момент вторият ден от нея беше отменен. Първоначално тя бе планирана като двудневна - 27-те държавни и правителствени ръководители на ЕС трябваше да продължат обсъждането днес, 27.11.

Става въпрос за много пари

Последното предложение за седемгодишния период предвиждаше бюджет в размер на над 1,7 трилиона евро. Толкова ЕС иска да изразходва в периода между 2028 и 2034 година за селско стопанство, икономическо развитие, отбрана и регионални политики. За германците обаче това е прекалено много. Германия настоява за намаляване на бюджета с още няколкостотин милиарда. Засега обаче няма единодушие по въпроса къде точно да се спестят средства.

Канцлерът изключи възможността за поемане на нови дългове на европейско равнище. "В следващата Многогодишна финансова рамка лихвите ще възлязат на над 150 милиарда евро за тези седем години", предупреди той. "Това е много и затова не трябва да продължаваме да задлъжняваме. В противен случай ще загубим нашата дееспособност."

Малко преди официалното начало на срещата на върха Мерц се срещна с колеги, споделящи сходни възгледи, от държавите, които са нетни донори – Нидерландия, Австрия, Швеция, Финландия, Дания и Белгия. Откакто Белгия се присъедини към групата, тя се нарича "Разумните седем". С това тя иска да подчертае, че според нея прекалено голям бюджет на ЕС би бил неразумен.

Мелони: На светлинни години от постигане на споразумение

От другата страна обаче стои голяма група държави, които не желаят по-нататъшни съкращения и защитават високите разходи на ЕС за селското стопанство и за регионалната политика. Много от тези държави, особено в Южна и Източна Европа, са нетни получатели от бюджета на ЕС.

Относно разходите за земеделието и регионите обаче критика идва и от държави като Франция и Италия, които също са нетни донори. "Не сме готови да подпишем бюджет, в който плащаме повече, за да получим по-малко", подчерта италианската премиерка Джорджа Мелони. Според нея "все още сме на светлинни години" разстояние от постигането на споразумение.

Преговорите ще продължат през декември

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща се опита чрез т.нар. "процедура на изповедта" да намали различията между силно противоположните лагери. Но въпреки поверителните разговори с отделни заинтересовани групи за проучване на готовността за компромис, засега не се забелязва движение в патовата ситуация.

Френският президент Еманюел Макрон не е показал готовност за отстъпки по един от най-големите разходни постове – селското стопанство.

В средата на декември държавните и правителствените ръководители ще направят поредния опит. "Всички искаме да сме у дома за Коледа" – такава е оптимистичната прогноза на канцлера Мерц.

Сабрина Фриц (ARD)