Лидерите на 27-те държави от Европейския съюз не постигнаха споразумение за следващия седемгодишен бюджет на блока. Преговорите в Брюксел продължиха повече от 12 часа, но разногласията за размера на бюджета, разпределението на средствата и финансирането на Украйна останаха нерешени.

Вторият ден от срещата, планиран за петък, 27 ноември, беше отменен. Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че лидерите ще търсят компромис на следващата среща на Европейския съвет на 17 и 18 декември. По думите му целта остава споразумение до края на годината.

Спорът за размера и приоритетите

„Бюджетът трябва да бъде модернизиран и намален, ако искаме да постигнем сделка“, заяви нидерландският премиер Роб Йетен.

Германия и други държави, които внасят повече в бюджета, отколкото получават от него, настояват за по-строга финансова рамка. Според EUobserver компромисното предложение на председателя на Европейския съвет Антониу Коща вече предвижда намаление от 204 млрд. евро, или 10,3%, спрямо първоначалното предложение на Европейската комисия. Берлин обаче смята, че съкращението трябва да бъде още по-голямо.

Франция и Италия са сред държавите, които защитават по-голямо финансиране за земеделието и регионалното сближаване. Тези две направления поотделно представляват приблизително една трета от бюджета и са от особено значение за по-бедните региони в ЕС.

Еманюел Макрон определи предложеното намаление от 204 млрд. евро като „стратегическа грешка“. Френският президент предупреди, че съкращаването на бюджета ще понижи европейските публични инвестиции спрямо тези на Китай и САЩ, а Париж няма да подкрепи нови съкращения.

Украйна усложнява преговорите

Паралелно с бюджета лидерите обсъждат и финансовата подкрепа за Украйна през 2027 г. В дневния ред е включен заем от около 45 млрд. евро за икономическите и военните нужди на Киев. Фридрих Мерц настоява всички държави от ЕС да поемат колективен ангажимент към финансирането.

България, Чехия, Унгария и Словакия се противопоставят на използването на общи средства за военна помощ за Украйна. Това допълнително разделя страните, които искат въпросът да бъде разглеждан отделно от дългосрочния бюджет.

Европейският съвет трябва да постигне единодушие за многогодишната финансова рамка. Настоящият бюджет приключва в края на 2027 г., а новият трябва да определи средствата за земеделие, инфраструктура, сигурност, зелена енергия и подкрепа за регионите от 2028 до 2034 г.

Де Кос поема към ЕЦБ в напрегнат момент

На същата среща европейските лидери предложиха испанеца Пабло Ернандес де Кос за следващ президент на Европейската централна банка. Окончателното решение ще бъде взето след консултации с Европейския парламент и Управителния съвет на ЕЦБ.

Де Кос е бивш управител на Испанската централна банка и ръководител на Банката за международни разплащания. Според Ройтерс той има опит в управлението на банковата криза в Испания, пандемията и инфлационния шок след 2022 г.

Той трябва да наследи Кристин Лагард на 7 февруари 2027 г., ако кандидатурата му бъде потвърдена. Изборът идва на фона на повишена инфлация, по-високи лихви и опасения за финансовото напрежение около Франция. ЕЦБ няма мандат да защитава отделни държави от последиците на собствената им бюджетна политика, но може да купува облигации при неоправдани или хаотични пазарни движения.

Източници: apnews.com, investing.com, euobserver.com