Френският президент Еманюел Макрон призова лидер на крайнодясната партия „Национален сбор“ Марин Льо Пен да прояви повече скромност, след като тя разкритикува преговорите в Брюксел за следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз.

„Г-жа Льо Пен води кампания. Нужна е специфична арогантност, за да си помислиш, че вече определяш съдбата на Франция. Доколкото ми е известно, тя все още не е избрана за президент“, написа Макрон в социалната мрежа Екс.

Френският президент добави, че политическите лидери трябва да се стремят „да изправят Франция на крака“, вместо да използват „евтини политически маневри“, с които да пречат на французите да бъдат чути на изборите.

Макрон обикновено избягва подобни директни коментари по адрес на Льо Пен, особено по време на срещи с останалите европейски лидери. Този път той подчерта, че е съобразил обсъжданията за бюджета на ЕС с предстоящите президентски избори във Франция.

Бюджетът на ЕС се сблъска с френския изборен календар

Лидерите на Европейския съюз не успяха да постигнат споразумение за следващия седемгодишен бюджет на общността, който трябва да обхване периода 2028–2034 г. Предложението на Европейската комисия е за план на стойност около 2 трилиона евро, но редица държави членки се противопоставят на размера и разпределението на средствата.

Според Макрон, ако до 31 декември не бъде договорен бюджетът, преговорите ще трябва да бъдат възобновени през втората половина на 2027 г. Тогава Франция вече ще бъде управлявана от нов президент, тъй като неговият мандат приключва през май същата година.

„Трябва да бъдеш по-скромен, когато водиш предизборна кампания, дори ако вече се виждаш на този пост“, написа Макрон в заключение.

Льо Пен е фаворитка за вота през 2027 г.

Марин Льо Пен е сред основните кандидати за президентските избори във Франция през 2027 г. и според Ройтерс е фаворитка в надпреварата. Макрон няма право да се кандидатира за трети последователен мандат, но заяви, че ще изпълнява пълномощията си до края на настоящия мандат.

Острият обмен показва как европейските бюджетни преговори се преплитат с подготовката за френския вот. За Макрон бързото постигане на споразумение би избегнало прехвърлянето на решаващите разговори към период, в който новото френско правителство може да има различна позиция за разходите и приоритетите на ЕС.

Източници: apnews.com, afp.com