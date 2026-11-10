Новини
Свят »
България »
Центърът за морска сигурност в Черно море ще е готов през 2027 г
  Тема: Киберсигурност

Центърът за морска сигурност в Черно море ще е готов през 2027 г

10 Ноември, 2026 15:20 638 5

  • украйна-
  • енергийни подстанции-
  • руски удари-
  • спиране на тока-
  • енергетика-
  • черно море-
  • морска сигурност-
  • европейска комисия-
  • българия-
  • румъния

Европейската комисия отпуска 50 млн. евро за ускоряване на проекта, който ще бъде съвместно управляван от България и Румъния

Центърът за морска сигурност в Черно море ще е готов през 2027 г - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Центърът за морска сигурност в Черно море се очаква да бъде готов през 2027 г., като най-вероятният срок за започване на работа е първата половина на годината. Това обяви представител на Европейската комисия, след като председателят на Комисията Урсула фон дер Ляйен съобщи за ускоряване на проекта и заделяне на 50 млн. евро.

Центърът ще бъде съвместна инициатива на България и Румъния. По предварителния план той ще има два допълващи се центъра в Констанца и Варна. Предвижда се те да обменят информация и да координират наблюдението на морската обстановка в региона.

„Ще ускорим работата по центъра за морска сигурност в Черно море с ясен график за завършване и 50 млн. евро, предназначени за тази цел“, заяви фон дер Ляйен по време на посещението си в Румъния. Европейската комисия не посочи публично точна дата за приключване на проекта, но представител на институцията потвърди, че той се очаква да бъде готов през следващата година.

Какви ще бъдат задачите на центъра

Основната цел е да се подобри морската ситуационна осведоменост и да се осигури по-бързо предупреждение при заплахи за корабоплаването и критичната инфраструктура. В обхвата на наблюдението ще попадат пристанища, подводни кабели, тръбопроводи, офшорни инсталации и морските транспортни маршрути.

Центърът ще използва данни от национални и европейски системи, включително платформи за обмен на морска информация. Предвижда се той да подпомага и противодействието на хибридни и киберзаплахи, както и общата оценка на рисковете за държавите от Черноморския регион.

Инициативата е част от стратегията на ЕС за Черно море, представена през май 2025 г. В нея центърът е определен като водещ проект за укрепване на морската сигурност, защитата на критичната инфраструктура и свободата на корабоплаването.

Проектът се ускорява след нападенията срещу кораби

Решението за допълнително финансиране идва на фона на зачестили инциденти с търговски кораби и навлизане на дронове в района на Черно море. Европейската комисия определи защитата на морските маршрути като въпрос, който засяга не само сигурността на крайбрежните държави, но и търговията и доставките на храни.

По време на посещението си фон дер Ляйен обяви още 10 млн. евро за Румъния за операции по търсене и спасяване в Черно море. Според Европейската комисия допълнителните средства трябва да подобрят реакцията при инциденти и да подкрепят безопасността на екипажите и плавателните съдове.

Предстои България и Румъния да уточнят правната рамка, управлението и конкретния график за изграждането на центъра. Сред следващите стъпки са създаването на управителен орган, назначаването на общ директор и включването на национални средства в бюджетите за 2027 г.

Източници: euronews.com, bgnes.com, stiripesurse.ro


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 0 Отговор
    Урсула носи само смърт.Прокълната е.

    15:22 10.11.2026

  • 2 Българин

    2 6 Отговор
    Какъв център за сигурност?!? Радев официално се отказа да охранява и отбранява бългрската изключителна икономическа зона! Той предаде газовите находища на Турция и открито подкрепя нападенията на руски дронове срещу търговски кораби!

    Коментиран от #3, #4

    15:25 10.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 🦉🦉🦉🦉

    4 1 Отговор
    "Проектът се ускорява след нападенията срещу кораби."🤔
    Как беше онази сентенция:
    "Кой има интерес! " ли❗
    Още ли търсят дроновете на PUT IN 🤔❗

    16:02 10.11.2026