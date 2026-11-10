Центърът за морска сигурност в Черно море ще е готов през 2027 г

Центърът за морска сигурност в Черно море се очаква да бъде готов през 2027 г., като най-вероятният срок за започване на работа е първата половина на годината. Това обяви представител на Европейската комисия, след като председателят на Комисията Урсула фон дер Ляйен съобщи за ускоряване на проекта и заделяне на 50 млн. евро.

Центърът ще бъде съвместна инициатива на България и Румъния. По предварителния план той ще има два допълващи се центъра в Констанца и Варна. Предвижда се те да обменят информация и да координират наблюдението на морската обстановка в региона.

„Ще ускорим работата по центъра за морска сигурност в Черно море с ясен график за завършване и 50 млн. евро, предназначени за тази цел“, заяви фон дер Ляйен по време на посещението си в Румъния. Европейската комисия не посочи публично точна дата за приключване на проекта, но представител на институцията потвърди, че той се очаква да бъде готов през следващата година.

Какви ще бъдат задачите на центъра

Основната цел е да се подобри морската ситуационна осведоменост и да се осигури по-бързо предупреждение при заплахи за корабоплаването и критичната инфраструктура. В обхвата на наблюдението ще попадат пристанища, подводни кабели, тръбопроводи, офшорни инсталации и морските транспортни маршрути.

Центърът ще използва данни от национални и европейски системи, включително платформи за обмен на морска информация. Предвижда се той да подпомага и противодействието на хибридни и киберзаплахи, както и общата оценка на рисковете за държавите от Черноморския регион.

Инициативата е част от стратегията на ЕС за Черно море, представена през май 2025 г. В нея центърът е определен като водещ проект за укрепване на морската сигурност, защитата на критичната инфраструктура и свободата на корабоплаването.

Проектът се ускорява след нападенията срещу кораби

Решението за допълнително финансиране идва на фона на зачестили инциденти с търговски кораби и навлизане на дронове в района на Черно море. Европейската комисия определи защитата на морските маршрути като въпрос, който засяга не само сигурността на крайбрежните държави, но и търговията и доставките на храни.

По време на посещението си фон дер Ляйен обяви още 10 млн. евро за Румъния за операции по търсене и спасяване в Черно море. Според Европейската комисия допълнителните средства трябва да подобрят реакцията при инциденти и да подкрепят безопасността на екипажите и плавателните съдове.

Предстои България и Румъния да уточнят правната рамка, управлението и конкретния график за изграждането на центъра. Сред следващите стъпки са създаването на управителен орган, назначаването на общ директор и включването на национални средства в бюджетите за 2027 г.

Източници: euronews.com, bgnes.com, stiripesurse.ro