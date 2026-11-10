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Захарова: Европа е в Абу Даби за пиар в подкрепа на Киев
  Тема: Украйна

Захарова: Европа е в Абу Даби за пиар в подкрепа на Киев

10 Ноември, 2026 14:32 800 31

  • мария захарова-
  • абу даби-
  • преговори за украйна-
  • русия-
  • европа

Според говорителката на руското външно министерство тристранните преговори са само между Русия, Украйна и САЩ. Европейските представители ще провеждат отделни срещи

Захарова: Европа е в Абу Даби за пиар в подкрепа на Киев - 1
Снимка: МВнР на Русия
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Присъствието на европейски представители в Абу Даби е опит за информационна и политическа подкрепа за Киев, заяви официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова. По думите ѝ това е „някакъв промоушън“, тъй като не е ясно какво ще правят европейците в града и с каква цел са пристигнали.

„Тристранният формат на преговорите не включва никого освен Русия, украинската страна и представителите на Съединените американски щати“, каза Захарова в интервю за „Вести“. Тя добави: „Защо го правят? Вероятно за да окажат някаква информационна и политическа подкрепа на киевския режим. Очевидно това е някакъв промоушън.“

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Преговорите в Абу Даби са насрочени за 10 и 11 ноември. Руският екип е оглавяван от помощника на президента Владимир Медински, украинската делегация – от Рустем Умеров, а американската – от специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Основният формат е между Русия, Украйна и САЩ.

Европейски представители също пристигнаха в Обединените арабски емирства, но не участват пряко в тристранните разговори. Очаква се в Абу Даби да бъдат съветници по националната сигурност от Франция, Германия и Великобритания, както и представители на Италия, НАТО и Европейската комисия.

Украинската страна заяви, че ще проведе отделни срещи с европейските партньори. Рустем Умеров посочи, че Киев работи за включването на Европа в дипломатическия процес, докато говорителят на Кремъл Дмитрий Песков подчерта, че основните разговори ще останат тристранни.

По този начин европейското присъствие е предвидено като паралелна координация, а не като официално разширяване на формата Русия–Украйна–САЩ.

Източници: vesti.ru, rbc.ru


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МИЛЕН

    3 7 Отговор
    СЪБУДИ СЕ ИЛИ НАПУСНИ..

    14:33 10.11.2026

  • 2 Зевс

    21 4 Отговор
    ЕС не иска мир, войната е кървав, но доходоносен бизнес.

    14:35 10.11.2026

  • 3 Българин

    5 27 Отговор
    Всеки нормален човек подкрепя украинския народ в неговата борба с нацистките агресори!
    Само откровени нацости и човекомразци застават на страната на злото, но на тях ще им се въздаде според заслугите!

    Коментиран от #10, #13

    14:36 10.11.2026

  • 4 Име

    15 4 Отговор
    Умна, Красива и Работлива!

    Коментиран от #8, #31

    14:36 10.11.2026

  • 5 Зевзек

    5 18 Отговор
    Захарова от колко години не е напускала границите на кочината?

    14:36 10.11.2026

  • 6 Ще му подлрепя

    10 0 Отговор
    златния🚽

    Коментиран от #7

    14:37 10.11.2026

  • 7 Подкрепя му

    9 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ще му подлрепя":

    Златния 🚽

    14:37 10.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Много Известен Съветски Актьор

    3 17 Отговор
    Ролята им е да ви объркат сметките и договорките с Тръмп. Благодарение на ЕС, Украйна продължава пета година да ви изтребва "асвабадителите" и да ви пали рафинериите. Европейците ще влязат в преговорите с шут, през главната врата. В противен случай, тази война ще продължи докато Русия се разпадне, като СССР.

    Коментиран от #14, #26

    14:38 10.11.2026

  • 10 В ЕС

    15 3 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    няма нормални. Ако имаше нямаше да го унищожат.

    14:39 10.11.2026

  • 11 Присъствието на европейски представители

    20 3 Отговор
    в Абу Даби е просто цирк и опит за саботаж на преговорите. Точно това е

    14:40 10.11.2026

  • 12 От село

    13 3 Отговор
    Ще преговарят господарите, слугите ще чакат в коридора.

    14:40 10.11.2026

  • 13 Манолчо глишев- Неймар

    13 4 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Ааааа ние българите сме си русофили,благодарни на великия руски народ!!!
    С ВАС СМЕ БРАТУШКИ!!!!

    14:41 10.11.2026

  • 14 Тоя известен съветски клоун

    6 3 Отговор

    До коментар #9 от "Много Известен Съветски Актьор":

    🤡 е зелен с бяло носле. В дилириум такива ги плещи.

    14:42 10.11.2026

  • 15 Няма лошо

    9 2 Отговор
    Европейските представители да си провеждат отделните срещи. Мисля че ще са 126-тите по ред ама за кво в Абу Даби трябваше да ходят е въпроса

    14:42 10.11.2026

  • 16 Гост

    16 4 Отговор
    Е, добре де, защо им беше на европейците, да се поставят в такова унизително положение - като гладно псе пред месарница? Хората си говорят, те подсмърчат пред вратата. На мен като европеец ми е супер некомфортно и унизително това положение. Накрая, оня дингил от Германия казва, че ако не дадем пари за нови златни тоалетни, щял да блокира бюджета на съюза. Ами блокирай го! То само това остана! Но децата си няма да изпратим на смърт, изпрати вашите....докато не са влезли във властта АфД....че после може и теб да изпатят...

    14:43 10.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Гориил

    20 4 Отговор
    Русия няма да спре войната по искане на Европа. Както и в предишни войни, целта на Москва е поражението, унищожението и наказанието на Европа за тежките ѝ престъпления срещу Украйна.

    14:47 10.11.2026

  • 21 ДЕМОКРАТИТЕ

    2 8 Отговор
    В САЩ

    Подготвят Военна помощ

    От 15 МИЛИАРДА ДОЛАРА

    За Украйна....

    Путин пак се Моли на Тръмп

    Да направи Нещо.

    14:49 10.11.2026

  • 22 7654

    12 2 Отговор
    В началото на мандата на Урсула имаше посещение в Турция и Ердоган я сложи на диванче в ъгъла и не разговаря с нея, нямаше стол за нея.

    14:50 10.11.2026

  • 23 МАША АЛКАША

    3 10 Отговор
    ПОЯВИ ЛИ СЕ

    ВСИЧКИ ПАДАТ ОТ СМЯХ.

    АЛКОХОЛИК ГОВОРИТЕЛ

    НА КРЕМЪЛ

    ТОВА Е ВЪЗМОЖНО САМО

    В ПУТИНОВАТА КОЧИНА.

    14:51 10.11.2026

  • 24 Наблюдател

    1 6 Отговор
    Проблемът на Русия е, че няма гражданско общество, хората се чувстват в най-добрия случай като поданици, а някога и като роби. Така независимо от възгледи, лично мнение, всеки се подчинява и говори това, което иска владетелят. Какво всъщност си мисли Маша, няма да разберем.

    Коментиран от #30

    14:54 10.11.2026

  • 25 Евроделегацията изгонена кат мръсно коте

    9 0 Отговор
    Европейската делегация седи диванчапрас в коридора до тоалетните!

    14:56 10.11.2026

  • 26 Това е безспорен

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Много Известен Съветски Актьор":

    Факт.

    14:57 10.11.2026

  • 27 Атина Палада

    7 2 Отговор
    Колко унизително за ЕС ,да отиде там и да чака вън..Ако аз трябваше да решавам,не бих се унижила така и да изпращам представители на ЕС да чакат по пейките .!

    14:57 10.11.2026

  • 28 Гориил

    11 1 Отговор
    Колкото повече Урсула фон дер Лайн разпалва паника и военна истерия, толкова повече ще страдат най-бедните и най-слабите страни в Европейския съюз. Древната логика и философия на всяка война е да се нанасят удари по най-уязвимите съюзници на врага, опустошавайки и унищожавайки техните ресурси. Страните, неспособни да се защитят, ще бъдат първите, които ще изпитат срам и унижение.

    15:00 10.11.2026

  • 29 Русия е в Абу Даби

    4 3 Отговор
    за да се излага пак.

    15:01 10.11.2026

  • 30 Гост

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Наблюдател":

    ИИ казва, че за последните четири години във Великобритания има над 100 случая на ефективни присъди за публикации в социалните мрежи. В Германия 20-40, Чехия 5-10, Испания 5-15, Франция - десетки. Това дава ИИ, не си го измислям. Та, за гражданското общество и личното мнение исках да кажа.... Разбира се, в Русия също има такива случаи, но те са във война, пък Евпора уж не е. Въпреки това, Големия брат го има и от двете страни на барикадата, трябва да признаем. Разбира се, ако искаме да сме честни.

    15:03 10.11.2026

  • 31 Интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Име":

    Че нито едно

    От 3 те Твърдения не

    Отговаря на Реалноста.

    ГРОЗНА ПРОЗЗТА И РАБОТИ

    САМО С БУТИЛКАТА

    15:10 10.11.2026

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