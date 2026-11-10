Захарова: Европа е в Абу Даби за пиар в подкрепа на Киев

Присъствието на европейски представители в Абу Даби е опит за информационна и политическа подкрепа за Киев, заяви официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова. По думите ѝ това е „някакъв промоушън“, тъй като не е ясно какво ще правят европейците в града и с каква цел са пристигнали.

„Тристранният формат на преговорите не включва никого освен Русия, украинската страна и представителите на Съединените американски щати“, каза Захарова в интервю за „Вести“. Тя добави: „Защо го правят? Вероятно за да окажат някаква информационна и политическа подкрепа на киевския режим. Очевидно това е някакъв промоушън.“

Още новини от Украйна

Преговорите в Абу Даби са насрочени за 10 и 11 ноември. Руският екип е оглавяван от помощника на президента Владимир Медински, украинската делегация – от Рустем Умеров, а американската – от специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Основният формат е между Русия, Украйна и САЩ.

Европейски представители също пристигнаха в Обединените арабски емирства, но не участват пряко в тристранните разговори. Очаква се в Абу Даби да бъдат съветници по националната сигурност от Франция, Германия и Великобритания, както и представители на Италия, НАТО и Европейската комисия.

Украинската страна заяви, че ще проведе отделни срещи с европейските партньори. Рустем Умеров посочи, че Киев работи за включването на Европа в дипломатическия процес, докато говорителят на Кремъл Дмитрий Песков подчерта, че основните разговори ще останат тристранни.

По този начин европейското присъствие е предвидено като паралелна координация, а не като официално разширяване на формата Русия–Украйна–САЩ.

Източници: vesti.ru, rbc.ru