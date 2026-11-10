Захарова: Европа е в Абу Даби за пиар в подкрепа на Киев

Присъствието на европейски представители в Абу Даби е опит за информационна и политическа подкрепа за Киев, заяви официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова. По думите ѝ това е „някакъв промоушън“, тъй като не е ясно какво ще правят европейците в града и с каква цел са пристигнали.
„Тристранният формат на преговорите не включва никого освен Русия, украинската страна и представителите на Съединените американски щати“, каза Захарова в интервю за „Вести“. Тя добави: „Защо го правят? Вероятно за да окажат някаква информационна и политическа подкрепа на киевския режим. Очевидно това е някакъв промоушън.“
Преговорите в Абу Даби са насрочени за 10 и 11 ноември. Руският екип е оглавяван от помощника на президента Владимир Медински, украинската делегация – от Рустем Умеров, а американската – от специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Основният формат е между Русия, Украйна и САЩ.
Европейски представители също пристигнаха в Обединените арабски емирства, но не участват пряко в тристранните разговори. Очаква се в Абу Даби да бъдат съветници по националната сигурност от Франция, Германия и Великобритания, както и представители на Италия, НАТО и Европейската комисия.
Украинската страна заяви, че ще проведе отделни срещи с европейските партньори. Рустем Умеров посочи, че Киев работи за включването на Европа в дипломатическия процес, докато говорителят на Кремъл Дмитрий Песков подчерта, че основните разговори ще останат тристранни.
По този начин европейското присъствие е предвидено като паралелна координация, а не като официално разширяване на формата Русия–Украйна–САЩ.
Източници: vesti.ru, rbc.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 МИЛЕН
14:33 10.11.2026
2 Зевс
14:35 10.11.2026
3 Българин
Само откровени нацости и човекомразци застават на страната на злото, но на тях ще им се въздаде според заслугите!
Коментиран от #10, #13
14:36 10.11.2026
4 Име
Коментиран от #8, #31
14:36 10.11.2026
5 Зевзек
14:36 10.11.2026
6 Ще му подлрепя
Коментиран от #7
14:37 10.11.2026
7 Подкрепя му
До коментар #6 от "Ще му подлрепя":Златния 🚽
14:37 10.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Много Известен Съветски Актьор
Коментиран от #14, #26
14:38 10.11.2026
10 В ЕС
До коментар #3 от "Българин":няма нормални. Ако имаше нямаше да го унищожат.
14:39 10.11.2026
11 Присъствието на европейски представители
14:40 10.11.2026
12 От село
14:40 10.11.2026
13 Манолчо глишев- Неймар
До коментар #3 от "Българин":Ааааа ние българите сме си русофили,благодарни на великия руски народ!!!
С ВАС СМЕ БРАТУШКИ!!!!
14:41 10.11.2026
14 Тоя известен съветски клоун
До коментар #9 от "Много Известен Съветски Актьор":🤡 е зелен с бяло носле. В дилириум такива ги плещи.
14:42 10.11.2026
15 Няма лошо
14:42 10.11.2026
16 Гост
14:43 10.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Гориил
14:47 10.11.2026
21 ДЕМОКРАТИТЕ
Подготвят Военна помощ
От 15 МИЛИАРДА ДОЛАРА
За Украйна....
Путин пак се Моли на Тръмп
Да направи Нещо.
14:49 10.11.2026
22 7654
14:50 10.11.2026
23 МАША АЛКАША
ВСИЧКИ ПАДАТ ОТ СМЯХ.
АЛКОХОЛИК ГОВОРИТЕЛ
НА КРЕМЪЛ
ТОВА Е ВЪЗМОЖНО САМО
В ПУТИНОВАТА КОЧИНА.
14:51 10.11.2026
24 Наблюдател
Коментиран от #30
14:54 10.11.2026
25 Евроделегацията изгонена кат мръсно коте
14:56 10.11.2026
26 Това е безспорен
До коментар #9 от "Много Известен Съветски Актьор":Факт.
14:57 10.11.2026
27 Атина Палада
14:57 10.11.2026
28 Гориил
15:00 10.11.2026
29 Русия е в Абу Даби
15:01 10.11.2026
30 Гост
До коментар #24 от "Наблюдател":ИИ казва, че за последните четири години във Великобритания има над 100 случая на ефективни присъди за публикации в социалните мрежи. В Германия 20-40, Чехия 5-10, Испания 5-15, Франция - десетки. Това дава ИИ, не си го измислям. Та, за гражданското общество и личното мнение исках да кажа.... Разбира се, в Русия също има такива случаи, но те са във война, пък Евпора уж не е. Въпреки това, Големия брат го има и от двете страни на барикадата, трябва да признаем. Разбира се, ако искаме да сме честни.
15:03 10.11.2026
31 Интересно
До коментар #4 от "Име":Че нито едно
От 3 те Твърдения не
Отговаря на Реалноста.
ГРОЗНА ПРОЗЗТА И РАБОТИ
САМО С БУТИЛКАТА
15:10 10.11.2026