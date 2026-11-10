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Непотвърдено: задържана ли е бабата на Ива Михайлова?

Непотвърдено: задържана ли е бабата на Ива Михайлова?

10 Ноември, 2026 15:50 864 6

  • ива михайлова-
  • северна македония-
  • кочани-
  • съдебен процес-
  • международно издирване

Няма официални данни за арест на възрастната жена. Потвърдено е, че Ива Михайлова е в България, а делото срещу нея в Кочани продължава задочно

Непотвърдено: задържана ли е бабата на Ива Михайлова? - 1
Кадър бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Твърдението, че бабата на Ива Михайлова е била задържана в Северна Македония и местонахождението ѝ е неизвестно, остава непотвърдено. В наличните актуални съобщения на български медии и институции няма данни възрастната жена да е била арестувана, разпитвана или обявена за издирване.

Потвърдено е, че Ива Михайлова се намира в България от 12 октомври 2026 г. Тя е обвиняема по дело в Кочани за катастрофа от 7 октомври 2025 г., при която един човек е загинал, а няколко са били ранени. Михайлова е с българско и македонско гражданство.

На 9 ноември съдът в Кочани отказа да я включи в заседанието чрез видеоконферентна връзка и реши процесът да продължи без нейното физическо присъствие. Следващото заседание е насрочено за 27 ноември. Защитата представи две технически експертизи, според които насрещният автомобил е навлязъл в лентата на Михайлова. Адвокатът ѝ Николай Димитров заяви: „Следващият ни ход е да атакуваме самото съдебно решение“.

Северна Македония е издала заповед за арест и международно издирване на Михайлова. Българското МВР съобщи, че към момента няма издаден червен бюлетин на Интерпол и че българските власти не са предприемали действия за установяване на местонахождението ѝ в България. Тези данни се отнасят до Ива Михайлова, а не до нейна баба.

Какво твърди Ива Михайлова

В интервю за БНТ Михайлова заяви, че през последните месеци в Кочани е била под постоянно наблюдение. По думите ѝ пред дома ѝ е имало полицаи, извършвани са претърсвания, а над къщата са летели дронове. Тя определи случилото се като „психологически тормоз“, но тези твърдения не са потвърдени от северномакедонските власти.

По-рано близки на Михайлова съобщаваха, че за нея в Кочани са се грижили баба ѝ и дядо ѝ. Последните проверени публикации не съдържат информация бабата да е задържана. При липса на официално съобщение или потвърждение от надежден източник твърдението не може да бъде представено като факт.

Източници: btvnovinite.bg, bntnews.bg, bnrnews.bg


Северна Македония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 миче стига с таз македонка

    11 3 Отговор
    повтаряте и чоплите ненужни теми
    има по важни неща
    вслушайте се в вашите читатели

    15:58 10.11.2026

  • 4 9689

    9 3 Отговор
    Защо ни занимавате с бягаща от правосъдието.

    Коментиран от #6

    15:59 10.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Бро от дружба едно

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "9689":

    Заради това де фюдийчив
    Ще ни отлъчат от ес.

    16:41 10.11.2026

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