Непотвърдено: задържана ли е бабата на Ива Михайлова?

Твърдението, че бабата на Ива Михайлова е била задържана в Северна Македония и местонахождението ѝ е неизвестно, остава непотвърдено. В наличните актуални съобщения на български медии и институции няма данни възрастната жена да е била арестувана, разпитвана или обявена за издирване.

Потвърдено е, че Ива Михайлова се намира в България от 12 октомври 2026 г. Тя е обвиняема по дело в Кочани за катастрофа от 7 октомври 2025 г., при която един човек е загинал, а няколко са били ранени. Михайлова е с българско и македонско гражданство.

На 9 ноември съдът в Кочани отказа да я включи в заседанието чрез видеоконферентна връзка и реши процесът да продължи без нейното физическо присъствие. Следващото заседание е насрочено за 27 ноември. Защитата представи две технически експертизи, според които насрещният автомобил е навлязъл в лентата на Михайлова. Адвокатът ѝ Николай Димитров заяви: „Следващият ни ход е да атакуваме самото съдебно решение“.

Северна Македония е издала заповед за арест и международно издирване на Михайлова. Българското МВР съобщи, че към момента няма издаден червен бюлетин на Интерпол и че българските власти не са предприемали действия за установяване на местонахождението ѝ в България. Тези данни се отнасят до Ива Михайлова, а не до нейна баба.

Какво твърди Ива Михайлова

В интервю за БНТ Михайлова заяви, че през последните месеци в Кочани е била под постоянно наблюдение. По думите ѝ пред дома ѝ е имало полицаи, извършвани са претърсвания, а над къщата са летели дронове. Тя определи случилото се като „психологически тормоз“, но тези твърдения не са потвърдени от северномакедонските власти.

По-рано близки на Михайлова съобщаваха, че за нея в Кочани са се грижили баба ѝ и дядо ѝ. Последните проверени публикации не съдържат информация бабата да е задържана. При липса на официално съобщение или потвърждение от надежден източник твърдението не може да бъде представено като факт.

Източници: btvnovinite.bg, bntnews.bg, bnrnews.bg