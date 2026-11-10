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Танкер с руско дизелово гориво спря край бреговете на САЩ

Танкер с руско дизелово гориво спря край бреговете на САЩ

10 Ноември, 2026 16:15 679 19

  • руско дизелово гориво-
  • танкери-
  • съединените щати-
  • агио̀и фанендес-
  • петролен пазар

Agioi Fanendes не пристигна в Ню Йорк в очаквания срок и вече е със статут „очаква разпореждания“. Не е потвърдено къде ще бъде разтоварен товарът

Танкер с руско дизелово гориво спря край бреговете на САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Танкерът Agioi Fanendes, превозващ около 40 000 тона руско дизелово гориво, е забавил ход в Северния Атлантик, след като не е пристигнал в района на Ню Йорк на 7 ноември, както първоначално е било очаквано. Данните от системите за проследяване на морския транспорт показват, че корабът продължава на запад, но вече се движи с около 12 километра в час вместо с близо 20 километра в час в края на октомври.

В MarineTraffic и VesselFinder като дестинация е изписано „For Orders“ – формулировка, която показва, че конкретният порт за разтоварване не е посочен. Според публикуваните данни корабът се намира в Атлантическия океан, сравнително близо до източното крайбрежие на Съединените щати, но няма потвърждение, че товарът е приет от американски купувач или че е извършено разтоварване в американско пристанище.

Първоначално е бил обявен курс към Ню Йорк

Agioi Fanendes плава под малтийски флаг и е натоварил горивото в руското балтийско пристанище Приморск на 22 октомври. Корабът първоначално е посочвал Ню Йорк като крайна дестинация, а очакваното пристигане е било на 7 ноември.

На 9 ноември данните от проследяващите услуги показват рязко забавяне на плаването. Според информация, цитирана от украинското издание Hromadske, танкерът е продължил на запад с приблизително 6–6,5 възела, или около 12 километра в час. Причината за промяната в скоростта и липсата на конкретен порт не е съобщена.

И други танкери промениха маршрутите си

Agioi Fanendes беше един от трите танкера, свързвани с първите доставки на руско дизелово гориво за Съединените щати след договореността между Вашингтон и Москва. Другите два кораба – Talisman и Leruo – вече са променили заявените си маршрути. Talisman се е насочил към Средиземно море, а Leruo е посочил Бразилия като дестинация. Така към момента няма потвърдена доставка на руско дизелово гориво в САЩ по тази схема.

Промяната идва на фона на договореността, обявена от Доналд Тръмп на 9 октомври. Тогава американският президент заяви, че Русия ще предостави дизелово гориво за американския и световния пазар. Руският вицепремиер Александър Новак определи първата пратка като около 40 000 тона.

„Първият танкер вече е отплавал към купувачите, а редовните доставки ще продължат“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Американското разрешение за внос на руско дизелово гориво беше представено като временна мярка на фона на високите цени на горивата. Размерът на една пратка обаче е ограничен спрямо потреблението на американския пазар, а липсата на посочен купувач и терминал оставя неясно дали товарът на Agioi Fanendes ще бъде доставен в Съединените щати или ще бъде пренасочен към друг пазар.

Източници: apnews.com, spglobal.com, en.usm.media


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Урсула

    7 7 Отговор
    Лошо ми е.

    16:17 10.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Договорите

    8 6 Отговор
    трябва да се спазват ,Марийке.Еврокукунделите могат само да си бъркат в носа, за да не ги удари закрепената капачка. Световната урсулска иновация:))

    Коментиран от #7, #11

    16:21 10.11.2026

  • 4 Ганчев

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Никой не иска":

    Да го подарят на кубинците.

    16:23 10.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Никой не иска

    5 7 Отговор
    нафта напоена с KPЪB

    16:25 10.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Урсула се похеали

    4 4 Отговор

    До коментар #7 от "Пак неподготвена скопейка":

    в сайта си, бре попейко.

    16:27 10.11.2026

  • 10 Там ще си стои

    2 5 Отговор
    До като перчема е президент.

    16:27 10.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 свърши му

    2 4 Отговор
    нафтата 🤡

    16:31 10.11.2026

  • 13 !!!?

    8 6 Отговор
    Кремълската хунта не може да си продаде нафтата...ще мине само на картошки както преди Перестройката !!!?

    Коментиран от #14

    16:31 10.11.2026

  • 14 руснака у кене фф да го заключиш

    1 3 Отговор

    До коментар #13 от "!!!?":

    гладен няма да остане.Опитът от Сталинград се предава от поколение на поколение.

    16:38 10.11.2026

  • 15 фани бай-дън единия удари другия..тръмп

    7 3 Отговор
    Има закон от 22г когато нападнаха украйна и те ОФициално нямат право на тази СДЕлка със стареца тръмп...другия старец бай-дън е бащица на този закон и сега ни напред ни назад....просиянците ....пак хванаха средния...

    16:38 10.11.2026

  • 16 бАДЖ мИХАЛИС

    8 2 Отговор
    Предполага се че, няма някой толкова луд че, да си купи от тоя танкер:)След като издадоха предупреждение че, е нарушение

    16:43 10.11.2026

  • 17 Накратко

    9 3 Отговор
    Американците вече са отказали да приемат фашисткия дизел .

    16:43 10.11.2026

  • 18 Ще ловят

    0 0 Отговор
    скумрия!

    16:47 10.11.2026

  • 19 Мишел

    0 0 Отговор
    Куба е подходящо пристанище за разтоварване.

    16:47 10.11.2026