Танкер с руско дизелово гориво спря край бреговете на САЩ

Танкерът Agioi Fanendes, превозващ около 40 000 тона руско дизелово гориво, е забавил ход в Северния Атлантик, след като не е пристигнал в района на Ню Йорк на 7 ноември, както първоначално е било очаквано. Данните от системите за проследяване на морския транспорт показват, че корабът продължава на запад, но вече се движи с около 12 километра в час вместо с близо 20 километра в час в края на октомври.

В MarineTraffic и VesselFinder като дестинация е изписано „For Orders“ – формулировка, която показва, че конкретният порт за разтоварване не е посочен. Според публикуваните данни корабът се намира в Атлантическия океан, сравнително близо до източното крайбрежие на Съединените щати, но няма потвърждение, че товарът е приет от американски купувач или че е извършено разтоварване в американско пристанище.

Първоначално е бил обявен курс към Ню Йорк

Agioi Fanendes плава под малтийски флаг и е натоварил горивото в руското балтийско пристанище Приморск на 22 октомври. Корабът първоначално е посочвал Ню Йорк като крайна дестинация, а очакваното пристигане е било на 7 ноември.

На 9 ноември данните от проследяващите услуги показват рязко забавяне на плаването. Според информация, цитирана от украинското издание Hromadske, танкерът е продължил на запад с приблизително 6–6,5 възела, или около 12 километра в час. Причината за промяната в скоростта и липсата на конкретен порт не е съобщена.

И други танкери промениха маршрутите си

Agioi Fanendes беше един от трите танкера, свързвани с първите доставки на руско дизелово гориво за Съединените щати след договореността между Вашингтон и Москва. Другите два кораба – Talisman и Leruo – вече са променили заявените си маршрути. Talisman се е насочил към Средиземно море, а Leruo е посочил Бразилия като дестинация. Така към момента няма потвърдена доставка на руско дизелово гориво в САЩ по тази схема.

Промяната идва на фона на договореността, обявена от Доналд Тръмп на 9 октомври. Тогава американският президент заяви, че Русия ще предостави дизелово гориво за американския и световния пазар. Руският вицепремиер Александър Новак определи първата пратка като около 40 000 тона.

„Първият танкер вече е отплавал към купувачите, а редовните доставки ще продължат“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Американското разрешение за внос на руско дизелово гориво беше представено като временна мярка на фона на високите цени на горивата. Размерът на една пратка обаче е ограничен спрямо потреблението на американския пазар, а липсата на посочен купувач и терминал оставя неясно дали товарът на Agioi Fanendes ще бъде доставен в Съединените щати или ще бъде пренасочен към друг пазар.

Източници: apnews.com, spglobal.com, en.usm.media