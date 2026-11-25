Доналд Тръмп се засмя, когато беше попитан за твърдението на украинския президент Володимир Зеленски, че американските преговарящи искат Русия и Украйна да постигнат мирно споразумение до януари. „Кой каза това?“, отвърна Тръмп, цитиран от CBS News.

Американският президент заяви, че не работи по конкретен краен срок за приключване на войната. „Не съм под срок. Просто искам да я видя да приключи“, каза Тръмп. Той добави, че би предпочел конфликтът да бъде прекратен веднага, но „нужни са двама за тангото“.

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Тръмп обясни, че според него готовността за споразумение се променя между Москва и Киев. „Понякога Путин изглежда готов, а Зеленски не е. Понякога Зеленски би искал да го приключи, а Путин не е готов. Зависи кой ден е“, каза президентът.

Какво заяви Зеленски

Зеленски посочи, че специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, зет на американския президент, подновяват усилията за постигане на споразумение възможно най-скоро. По думите му януари се разглежда като предпочитан срок за сделка, съобщи „Дейли бийст“, позовавайки се на интервю на украинския лидер за „Блумбърг“.

Зеленски каза още, че ако не бъде постигнат приемлив мирен договор, Украйна ще потърси допълнителна подкрепа от американския Конгрес. Демократите се очаква да поемат контрола над Камарата на представителите и Сената през януари след междинните избори.

Преговорите остават без финално споразумение

Към момента Москва и Киев не са обявили договореност за прекратяване на войната. Сред основните спорни въпроси са териториите и бъдещите гаранции за сигурност на Украйна.

Тръмп заяви, че руският президент Владимир Путин и Зеленски „се мразят“ и че това е една от основните пречки пред преговорите. В последните седмици американската администрация засили дипломатическите контакти с двете страни, но конкретен срок за приключване на конфликта не е потвърден.

Източници: thedailybeast.com, cbsnews.com, tass.com