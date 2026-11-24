Президентът Зеленски потвърди, че украински дронове са потопили руската корвета "Меркурий" край либийския бряг. Като се позова на свои източници от болници в либийския град Бенгази, агенция Ройтерс съобщи за десет души с леки наранявания

"Меркурий" и "Саратов"

Според източници на телевизионния канал „Ал Джазира“ сред жертвите от кораба "Меркурий" има граждани на Русия и Либия. По-рано руски военни кораби и плавателни съдове са били атакувани и на други места - край бреговете на Украйна, Испания, Турция, Малта и Финландия.

Една от първите големи загуби на руския флот беше големият десантен кораб „Саратов“, потънал на 24 март 2022 г. след удар в пристанището на окупирания Бердянск. Три седмици по-късно, на 13 април, украински ракети поразиха флагмана на Черноморския флот – крайцера „Москва“. Той се намираше на около 110 км южно от Одеса и потъна на следващия ден. При тази атака загинаха 20 моряци, а други 8 се водят безследно изчезнали.

Товарният кораб "Sparta II"

На 21 ноември дронове атакуваха руския товарен кораб „Sparta II“ в международните води на Финския залив. Корабът е плавал от Санкт Петербург към Калининград и е собственост на компанията „Оборонлогистика“. Той в американския списък със санкции. По данни на финландската телевизионна и радиокомпания Yle е възможно преди да е бил използван за превоз на оръжие. Според оценката на финландските военни, ударът най-вероятно е нанесен от Украйна. Киев не е поел отговорност за атаката.

Кораби от "сенчестия флот" в Черно море

Още един плавателен съд загуби „Оборонлогистика" в резултат на украинска атака – сухотоварният кораб „Ursa Major" потъна през декември 2024 г. край бреговете на Испания. Сред руските загуби са още газовият танкер „Арктик Метагаз“, ударен от украински морски дронове в Средиземно море, редица кораби от руския сенчест флот, сред които танкерите Kairos, Virat, „Мидволга-2" и редица други, ударени в Черно море.

От началото на пълномащабната инвазия в Украйна Русия е загубила 28 кораба, катери, подводници и спомагателни плавателни съдове, в това число и потопената преди два дни край либийския бряг руска корвета „Меркурий“, сочат данните на изследователския проект „Oryx“. Още 13 плавателни съда са били повредени.

Какво прави Русия в Либия

Във връзка с ударения край либийските брегове руски военен кораб, Вашингтонският институт за близкоизточна политика публикува обширен анализа това какви интереси преследва Москва в Либия и защо разрастващото се руско военно присъствие в страната и региона е заплаха за сигурността на НАТО и Африка като цяло.

След падането на режима на Асад през 2024 г. Русия започна да прехвърля големи количества висококачествена военна техника от Сирия към Либия. Сред доставките бяха оборудване за противовъздушна отбрана, включително радари за прехващащите системи С-400 и С-300, което още тогава говореше ясно за намерението на Москва да разположи високотехнологично военно оборудване в страната. Последва разполагане на най-малко 1 800 руски военнослужещи в Либия, включително редовни войници и членове на паравоенния „Африкански корпус“ (бившата „група Вагнер“). Скоро след това бяха прехвърлени и танкове и друга тежка техника, припомнят анализаторите от Вашингтонския институт.

Военно укрепване и експанзия в Африка

Според констатациите на Американската национална агенция за геопространствена разузнавателна информация, оповестени това лято, Москва ускорява изграждането на руски съоръжения в шест либийски военновъздушни бази и разполага там свои сили и средства. Тези средства включват радари за противовъздушна отбрана, изтребители „МиГ-29“ и безпилотни летателни апарати, които според информациите се управляват от руски персонал, включително личен състав от „Африканския корпус“. Докладите сочат също, че Русия планира да развие пристанището в Тобрук, което би осигурило дълбоководно съоръжение, способно да приема големи военноморски и товарни кораби. В съчетание с пристанищните съоръжения, които Москва е запазила в Тартус, Сирия, едно трайно присъствие в Тобрук би могло да разшири способността на руския военноморски флот да противодейства на морските операции на НАТО.

С действията си Русия работи за продължаващото разделение в Либия.

Докато Русия продължава да се бори в Украйна, настоящата ѝ стратегия в чужбина е насочена към изпитване на единството на Европа и НАТО, отслабване на алианса и проникване в уязвими държави, където тя запазва възможности за асиметрична ескалация, които да бъдат използвани в момент по неин избор. Либия е типичен пример за този подход, представлявайки значителна уязвимост на южния фланг на НАТО, предупреждават още анализаторите от Вашингтонския институт.

"При настоящото състояние на нещата Русия е в добра позиция да се намесва във всякакви либийски избори (ако такива се проведат), да провежда дезинформационни кампании, да подхранва вълни от миграция към Южна Европа и да подкопава усилията на САЩ за борба с тероризма в Сахел и отвъд него. Постигнатите от Москва успехи в Либия биха могли също така да ѝ позволят да развие икономически и енергийни алтернативи в региона", се посочва още в анализа на Вашингтонския институт за близкоизточна политика.

Автор: Евгений Дюк