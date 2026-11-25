Близкоизточният петрол засилва позициите си на индийския пазар за сметка на руските доставки. Вносът на руски петрол през ноември се очаква да бъде средно около 1,7 млн. барела дневно – най-ниското равнище от февруари и с близо 40% под юлския рекорд от 2,8 млн. барела дневно. Русия обаче остава най-големият доставчик на петрол за Индия.

Според Bloomberg, цитиран от Укринформ, основната причина е промяната в ценовото предимство на руските доставки. Петролните сортове от Ирак и Саудитска Арабия напоследък се продават с отстъпка спрямо еталонния сорт Dubai, докато руският Urals се предлага с надценка.

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По-скъпият транспорт намалява конкурентоспособността

Руският петрол губи позиции и заради по-високите разходи за превоз до Индия. Маршрутът е по-дълъг, а доставките, особено през Черно море, са свързани с рискове за сигурността и логистична несигурност.

„Доставката от Русия, особено от Черно море, остава скъпа заради рисковете за сигурността и логистичната несигурност“, заяви Сумит Ритолия, старши мениджър по моделирането в Kpler.

По думите му индийските рафинерии все по-често разглеждат алтернативни източници, за да намалят разходите за суровината, да повишат надеждността на доставките и да ограничат зависимостта си от един доставчик.

Индия търси по-голяма сигурност на доставките

Индийските рафинерии са започнали да намаляват покупките на руски петрол още преди конфликта в Иран. Тогава Ню Делхи и Вашингтон са водили преговори за търговско споразумение и премахване на американските мита. Последвалото напрежение в Близкия изток е нарушило доставките на петрол на световните пазари и е насочило по-голямо внимание към енергийната сигурност на Индия.

Ритолия прогнозира, че Русия ще остане сред най-големите доставчици на Индия, но връщане към почти рекордните обеми от началото на годината е малко вероятно. Така цената, транспортът и сигурността на доставките се превръщат в едновременно предимство за близкоизточните производители и препятствие за руския петрол.

Укринформ допълва, че от края на октомври атаките с украински безпилотни летателни апарати са довели до 45% спад на общите обеми на преработка в руските рафинерии.

Източници: ukrinform.ua, bloomberg.com