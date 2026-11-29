Един от три петролни танкера, навлезли в забранена зона източно от Ормузкия проток, е ударил морска мина и се е запалил. Повреденият съд е останал обездвижен, а другите два танкера са променили курса си и са се върнали към водите на Персийския залив.

Инцидентът е станал около 23:00 часа местно време в събота, съобщи Тасним, позовавайки се на пресслужбата на иранските военноморски сили. Според съобщението и трите плавателни съда са били с изключени навигационни системи, когато са навлезли в забранената зона.

Иранските власти не са посочили имената, флаговете или собствениците на танкерите. Не са съобщени и данни за загинали, ранени или разлив на нефт. Твърдението, че пожарът е причинен от морска мина, не е потвърдено независимо.

Поредно напрежение по ключовия морски маршрут

Случаят е поредният от серията съобщения на ирански военни структури за танкери, които според Техеран са използвали неразрешени маршрути през протока. На 28 ноември Революционната гвардия съобщи за други два танкера, които са се взривили и са се запалили след удар в мини край входа на пристанището Хасаб и източно от протока.

Международната морска агенция UKMTO междувременно е регистрирала отделни инциденти с търговски кораби в района, но в някои от тях причината е описана като удар от неизвестен снаряд, а не като взрив от мина. При един от случаите е съобщено, че екипажът е бил в безопасност, след като пожарът е бил потушен.

Ормузкият проток свързва Персийския залив с Оманския залив и Арабско море и е сред най-важните маршрути за превоз на петрол. Продължаващите предупреждения и съобщенията за нападения или мини увеличават риска за корабоплаването, но засега няма публично потвърждение от независима морска служба за конкретния танкер и естеството на пораженията.

Източници: iranintl.com, tasnimnews.ir