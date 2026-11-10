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Сибига ще се срещне с южнокорейския външен министър
  Тема: Украйна

Сибига ще се срещне с южнокорейския външен министър

10 Ноември, 2026 16:40 584 4

  • украйна-
  • южна корея-
  • андрий сибига-
  • дипломатически спор-
  • севернокорейски военнопленници

Разговорът в Париж цели да възстанови диалога между Киев и Сеул след дипломатическия спор за двама севернокорейски военнопленници

Сибига ще се срещне с южнокорейския външен министър - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига ще се срещне в Париж с южнокорейския си колега Чо Хьон, за да обсъдят възстановяването на двустранния диалог между двете държави. Разговорът е планиран в рамките на срещата на външните министри на Г-7, която се провежда на 9 и 10 ноември във Франция.

За предстоящата среща съобщи „hromadske“, позовавайки се на дипломатически източник. Тя идва след няколкоседмично влошаване на отношенията между Киев и Сеул, предизвикано от спор около съдбата на двама севернокорейски военнослужещи, пленени в Украйна, докато са се сражавали на страната на Русия.

Как започна дипломатическият спор

На 23 септември украинският президент Володимир Зеленски съобщи пред Общото събрание на ООН, че двамата севернокорейци са били прехвърлени в Южна Корея. По-късно Сеул заяви, че между двете страни е имало разбирателство информацията да остане поверителна заради сигурността на военнослужещите и техните семейства.

Украинската страна отрече да е съществувало официално писмено споразумение за неразкриване на информацията. Южнокорейското разузнаване обаче заяви пред парламента, че именно Украйна първоначално е поискала поверителност по време на разговорите за прехвърлянето на пленниците.

На 8 октомври Южна Корея отзова посланика си в Киев Пак Ки-чан и поиска официално обяснение и извинение. Външният министър Чо Хьон заяви, че е получил съобщение от Сибига, съдържащо извинение, но то не е отговорило на очакванията на Сеул. Тогава южнокорейското външно министерство посочи: „Надяваме се различните въпроси между двете страни да бъдат решени по гладък начин и ще продължим консултациите с украинската страна.“

Опит за възстановяване на отношенията

Предстоящият разговор в Париж ще бъде първата пряка среща между Сибига и Чо Хьон след задълбочаването на спора. Тя ще се състои в момент, когато двете страни продължават да поддържат различни позиции за това дали е имало поето обещание за конфиденциалност.

Южнокорейските власти настояват, че разгласяването на информацията е подкопало доверието между правителствата. Киев от своя страна поддържа, че няма формално споразумение, което да е било нарушено. Въпреки разногласията Сеул заяви, че продължава да подкрепя международните усилия за Украйна и санкционната политика срещу Русия, като отделя тази политика от двустранния спор с Киев.

Срещата е част от поредица двустранни разговори на Сибига в Париж с представители на държавите от Г-7 и поканените партньори. Украинското външно министерство не е обявило публично подробности за дневния ред на разговора с южнокорейския министър.

Източници: hromadske.ua, en.yna.co.kr, apnews.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вид

    3 1 Отговор
    Каква неприятна физиономия. Вдъхва недоверие и от...т

    17:06 10.11.2026

  • 2 Сибига

    3 1 Отговор
    Дай пари не дай дай дай

    17:10 10.11.2026

  • 3 От страни

    3 0 Отговор
    Убаво. Ама некой да му каже да си гладне костюма щото одят като клошари. И да не си слага тениска за срещата как го направиха ония в КииФ на среща с американците. Квато е държавата такъв и е и протокола.

    17:22 10.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

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